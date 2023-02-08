МИД России расширил санкции против представителей США, причастных к военной помощи Украине

Министерство иностранных дел России расширило антиамериканские санкции, запретив въезд в страну 77 гражданам США. В их число вошли губернаторы ряда штатов, руководители федеральных ведомств и компаний, причастных к поставкам вооружений украинской армии.В сообщении, размещенном на официальном портале российского внешнеполитического ведомства, говорится, что в ответ на непрекращающееся расширение американскими властями санкционного списка, в который входят российские граждане, для 77 граждан США закрыт въезд на территорию Российской Федерации.В российском МИД также подчеркнули, что любые враждебные действия против России, включая усиление санкционного давления, получат соответствующее противодействие и ударят бумерангом по самим США.В расширенный санкционный список вошли губернаторы штатов Алабама и Массачусетс, а также ряд американских предпринимателей и высокопоставленных военных и политических деятелей.Также сообщается, что главы государств Евросоюза планируют обсудить усиление антироссийских санкций, включающее возможность использования замороженных активов. Кроме того, руководством стран ЕС будет усилен контроль за возможностью осуществления обхода санкций путем создания компаний в третьих странах с целью поставок в Россию подсанкционных товаров из Евросоюза.За время с начала российской спецоперации на Украине странами Евросоюза были введены девять санкционных пакетов, включающих ряд финансовых и торговых ограничений.