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МИД России расширил санкции против представителей США, причастных к военной помощи Украине

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МИД России расширил санкции против представителей США, причастных к военной помощи Украине

Министерство иностранных дел России расширило антиамериканские санкции, запретив въезд в страну 77 гражданам США. В их число вошли губернаторы ряда штатов, руководители федеральных ведомств и компаний, причастных к поставкам вооружений украинской армии.


В сообщении, размещенном на официальном портале российского внешнеполитического ведомства, говорится, что в ответ на непрекращающееся расширение американскими властями санкционного списка, в который входят российские граждане, для 77 граждан США закрыт въезд на территорию Российской Федерации.

В российском МИД также подчеркнули, что любые враждебные действия против России, включая усиление санкционного давления, получат соответствующее противодействие и ударят бумерангом по самим США.

В расширенный санкционный список вошли губернаторы штатов Алабама и Массачусетс, а также ряд американских предпринимателей и высокопоставленных военных и политических деятелей.

Также сообщается, что главы государств Евросоюза планируют обсудить усиление антироссийских санкций, включающее возможность использования замороженных активов. Кроме того, руководством стран ЕС будет усилен контроль за возможностью осуществления обхода санкций путем создания компаний в третьих странах с целью поставок в Россию подсанкционных товаров из Евросоюза.

За время с начала российской спецоперации на Украине странами Евросоюза были введены девять санкционных пакетов, включающих ряд финансовых и торговых ограничений.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Владимир Мазур
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9 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:42
    +8
    Балобольство все это ...
    Блокирование счетов и конфискация иноагентов признанных и направление средств в зону СВО ,а лучше помощи семьям раненых и их семьям ..Там лярды долларов и Абрамович со своими 3.5 просто отдыхает (у него собственности кстате очень много в России)
    Может хватит уже России играть в мягкого медвежонка и не пора рыкнуть ?
    Уверен запад бы завизжал благим матом ..Отвечать нужно адекватно ,а не типо кого нибудь

    Хватит уже нашим юлить и как бы чего не вышло ..Народ устал !
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:03
      +1
      Балобольство все это

      Виктория Нуланд в своё время подскочила - бегали, упрашивали дать визу.
      Конечно, это скорее укол по имперскому самолюбию панамериканцев и будет обсуждаться на амеровских каналах - на это и расчёт
  2. Dart
    Dart Сегодня, 20:45
    +7
    У меня вопрос- когда будет ответка за действия США в отношении наших диппредставительств и консульств?Изъятия собственности,закрытия,высылка и пр.? Предпринятые ранее шаги очень не пропорциональны в гораздо меньшую сторону...
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:54
      +2
      Цитата: Dart
      У меня вопрос- когда будет ответка за действия США в отношении наших диппредставительств и консульств?

      Пока только озабоченность..Чубайс сбежал ,но его последователи засели у власти и прочии диаспоры ..Даже ВВП проломить и вычислить их не всегда может ..Это длительный прцесс и Россия буквально ходит на остирие бритвы .
      Мы не хотим войны ,но и на коленях стоять не собираемся ..Тут тонкая глобальная политика идет ..Кто кого :? Если будет реальная угроза России ,у нас рука не дрогнет ,в крайенем случае "Периметр " сработает
  3. tTшка
    tTшка Сегодня, 20:48
    +5
    Клоуны... больше нечего сказать...
  4. Петровск
    Петровск Сегодня, 20:49
    +8
    Въезд в Россию? Вы серьёзно? Пока США конфисковывают наши деньги, недвижимость и прочие активы, мы запретили въезд тем, кто и не собирается к нам ехать. Мощный ответ.
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 20:51
    +7
    США блокируют оказание помощи устранения последствий разрушений от землятресения в Сирии, ни одна страна Запада не помогает, пролет самолетов в Сирию с гуманитарной помощью запрещен, зато только про Турцию и слышно (((( и мы туда же с помощью, что ждать в ответ? Италии мешьше года потребовалось после помощи России от ковида обложить ее санкциями, а Турция видимо отметится ударными поставками "байрактаров" на Украину и подстреканием Азербайджана ((((
  6. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 20:57
    +3
    Жёсткий должен быть в ответ.
    А не мягкая риторика.
    Изьятие имущества, блокировки счетов иноагентов.
    Суды и всё имущество с молотка.
    В Крыму быстро нашли вакцину от олигархов и врагов с Украины.
    А американцы нужны только идейные типа Стивена Сигала, остальные пусть за океаном сидят.
    Жёстче надо быть.
  7. Oldi
    Oldi Сегодня, 21:21
    0
    Конечно всё понимаю, популизм важен, завить о диаметральных мерах тоже! Но смешно же laughing Какие им санкции?! Арест их счетов в наших банках? belay Или того хуже - запрет на въезд в РФ? Или арест их собственности в РФ? laughing нет, наверное запрет их детям учиться в России! Смешно честное слово)))