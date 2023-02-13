Электричество из взрыва: экспериментальный проект Института механики Академии наук КНР



Опытная установка. Указаны основные элементы и агрегаты. Фото Институт механики АН КНР

Успешные эксперименты



Буксируемый боевой лазер разработки КНР, 2021 г. Компактный "взрывной" генератор может использоваться и на такой технике. Кадр из репортажа т/к CCTV7

Опытный образец



Боевой лазер, вид сверху. Кадр из репортажа т/к CCTV7

Для разных задач



Предположительно, опытная рельсовая пушка на китайском десантном корабле, 2018 г. Фото Arstechnica.net

Технологии двойного назначения

Китайские научные организации продолжают исследования в области энергетики и предлагают новые концепции разного рода. Так, недавно стало известно о разработке и успешном испытании экспериментальной генераторной установки, способной получать электрический импульс из энергии взрыва и сжатого газа. В ходе лабораторных тестов подтверждена работоспособность этого устройства и показаны достаточно высокие характеристики. Не исключается, что это направление получит развитие, в результате чего появятся установки, пригодные к полноценной эксплуатации в разных сферах.Разработкой новой генераторной установки занимаются ученые из пекинского Института механики Академии наук КНР во главе Чжан Сяоюанем. К настоящему времени они сформировали оригинальную концепцию и определили облик такого устройства. Также изготовлена опытная техника, применяемая в испытаниях. Результаты мероприятий были раскрыты в статье для Китайского журнала теоретической и прикладной механики, вышедшей в середине января.Экспериментальная установка создавалась на основе опыта ранее проведенных исследований. В ней используются некоторые готовые компоненты, а также присутствуют специально разработанные узлы. Изделие является стационарным и применяется только в лабораторных условиях.В рамках испытаний удалось подтвердить принципиальную работоспособность установки. Кроме того, по мере продолжения проекта, определялись характеристики изделия и возможность их повышения. Как сообщается, в последних испытаниях установка выдала в 10 раз больше энергии, чем на старте экспериментов.Авторы проекта планируют продолжать исследования и отрабатывать концепцию и способы ее реализации. В перспективе они хотят создать аналогичные генераторные установки, пригодные для внедрения на практике. Предполагается, что такие системы могут найти применение в самых разных сферах, где требуется краткий электрический импульс большой мощности.Установки такого рода пригодны для использования в различных научных экспериментах, например по ядерному синтезу. Малогабаритный источник питания может применяться для подачи сигналов бедствия. Иностранная пресса, обратившая внимание на отчет о проведенных экспериментах, также указывает на принципиальную возможность военного применения новой разработки. В частности, такой генератор может обеспечивать энергией боевые лазеры.Институт механики опубликовал изображение экспериментальной установки и раскрыл основные принципы ее работы. Также названы параметры, полученные в наиболее успешных испытаниях. Принципы действия достаточно просты, но для их реализации потребовались компоненты с особыми характеристиками прочности и специфическими функциями.На официальном фото показана установка, включающая несколько компонентов. В одну линию размещены цилиндрическая трубчатая камера для осуществления взрыва и последующих процессов (обозначена на фото как «shock tube»), т.н. магнитогидродинамический генератор (magnet) и вакуумная камера (vacuum tank). К устройствам подключены измерительные приборы. Генератор соединен с тестовой нагрузкой. По понятным причинам, установка отличается специфическим видом, указывающим на ее экспериментальный характер.В камеру «шоковой трубы» закачивается рабочее тело в виде инертного газа аргона. Также в трубу помещается источник энергии – в экспериментах для этого использовалась взрывоопасная смесь водорода и кислорода, т.н. гремучий газ. В вакуумной камере напротив создается разряжение, за счет которого увеличивается разность давлений в контурах установки.Для выработки электрического импульса установка поджигает взрывоопасную газовую смесь. Продукты горения гремучего газа создают в камере большое давление, передают аргону тепловую энергию и заставляют его перетекать в другие объемы установки. Под воздействием температуры, давления и конфигурации внутренних каналов труб инертный газ развивает гиперзвуковую скорость, а также разогревается до состояния плазмы.Аргоновая плазма поступает в магнитогидродинамический генератор, который отбирает у нее излишнюю энергию. Полученная энергия преобразуется в электрический ток и подается на измерительные приборы и тестовую нагрузку. Аргон, вернувшийся в нормальное газообразное состояние, завершает свой путь в одной из камер установки.Одной из главных задач проекта был поиск оптимальных конфигураций внутренних объемов, источников энергии, рабочего тела и т.д. Правильное сочетание всех компонентов и решений позволяло увеличить выход энергии, принимаемой от плазмы. Как сообщается, эти задачи в целом удалось решить.Экспериментальная установка в последней конфигурации придает аргону скорость порядка 14 М. При такой скорости течения 1 л газа способен создавать импульс электроэнергии мощностью 212 кВт. Впрочем, выработка электричества продолжается лишь долю секунды – пока плазма проходит через генератор и отдает ему свою энергию.Проект Института механики Академии наук КНР представляет большой интерес, как минимум, с точки зрения науки и техники. Предложен и успешно реализован – хотя и в лабораторных условиях – любопытный принцип получения мощного электрического импульса. Проведение испытаний и получение значительного прироста характеристик указывают на определенный потенциал этой разработки. Кроме того, уже можно искать сферы ее применения, пусть даже и на теоретическом уровне.Разработчики предлагают использовать перспективную установку и ее будущие аналоги в научных целях – там, где требуются большие энергии в минимальное время. В такой роли генератор нового типа может заменить системы распространенных типов. При этом возможен выигрыш в размерах, массе и стоимости эксплуатации установок. Кроме того, явным преимуществом является максимально быстрая подготовка к выработке нового импульса без необходимости длительного накопления энергии.Все сильные стороны новой энергоустановки могут быть реализованы и в военной сфере. Как отмечает иностранная пресса, ее можно использовать в составе боевых лазерных комплексов или иного вооружения на новых принципах. Вполне возможно, что такая возможность применения новой технологии уже, как минимум, изучается военными специалистами.Показанный лабораторный образец имеет ограниченные габариты, и нельзя исключать, что в дальнейшем их дополнительно уменьшат. Это позволит монтировать установку на мобильных платформах. Показанная мощность более 200 кВт более чем достаточна для энергоснабжения лазеров, электромагнитных пушек, рельсотронов и т.д. с получением высоких боевых характеристик.Установка должна иметь преимущества экономического характера. Она использует доступное топливо и рабочее тело, что снижает возможную стоимость эксплуатации. При этом каждый импульс и «выстрел» за его счет получается достаточно дешевым.Возможна дальнейшая оптимизация конструкции и ее характеристик с учетом различных требований. Так, современные боевые лазеры, показывающие хорошие боевые качества, имеют мощность от 10-50 кВт. Это позволяет сократить потребную мощность генератора, а вместе с тем уменьшить и облегчить его и снизить стоимость эксплуатации.Следует напомнить, что Китай активно занимается разработкой боевых лазерных комплексов и другого вооружения на новых принципах. Некоторые изделия такого рода уже официально демонстрировались публике. Дальнейшее развитие этого направления прямо связано с освоением новых технологий и зависит от успеха этого процесса. В частности, требуются новые системы энергоснабжения. Как именно решается этот вопрос, неизвестно. Но применение в такой сфере могут найти самые разные разработки, в т.ч. новая технология от Института механики.Как сообщается, к настоящему времени экспериментальная генераторная установка Института механики дошла до испытаний и подтверждает расчетные характеристики. В будущем ее могут усовершенствовать, оптимизировав конструкцию или повысив основные параметры. Кроме того, следует ожидать процесс адаптации конструкции к практическому использованию.По словам разработчиков, необычный генератор должен будет использоваться в научной и гражданской сферах. При этом новая технология может и должна найти применение в области перспективных вооружений. Вполне возможно, что ее уже адаптируют для использования в боевых комплексах разного рода – но информация такого рода пока не подлежит публикации.