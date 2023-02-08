Премьер-министр Португалии анонсировал скорую отправку Украине трех танков Leopard 2

В марте 2023 года Португалия передаст Украине три танка Leopard 2 немецкого производства. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, слова которого приводит газета Correio da Manha.
Ранее в Лиссабоне долго обсуждали возможность поставок танков Украине. В конце января 2023 года министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Карвинью утверждал, что танки Leopard Украине передадут не ранее, чем через два-три месяца. В начале февраля появилась информация, что португальское военное ведомство противится отправке танков на Украину, так как не считает их пригодными для ведения боевых действий.
Начальник генерального штаба вооруженных сил Португалии адмирал Антониу да Сильва Рибейру заявлял, что в настоящее время армия страны располагает всего 37 танками немецкого производства Leopard 2. Но из этого количества танков более половины находятся в неисправном состоянии и направлять их на Украину бессмысленно.
Как отметил сейчас премьер-министр Португалии Антониу Кошта, в настоящее время специалисты заняты восстановлением и техническим обслуживанием танков. Когда необходимые работы будут выполнены, три танка можно будет передать Украине.
Напомним, что Португалия в свое время закупила танки Leopard 2 в Нидерландах, причем приобретались уже списанные из голландской армии танки. В настоящее время все танки Leopard 2 входят в состав танкового батальона 1-й механизированной бригады португальской армии. Кроме «Леопардов», португальские сухопутные войска располагают старыми американскими танками М60 – их 101 единица. На хранении находится 86 танков М48А5 также американского производства.