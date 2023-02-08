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Премьер-министр Португалии анонсировал скорую отправку Украине трех танков Leopard 2

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Премьер-министр Португалии анонсировал скорую отправку Украине трех танков Leopard 2

В марте 2023 года Португалия передаст Украине три танка Leopard 2 немецкого производства. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, слова которого приводит газета Correio da Manha.


Ранее в Лиссабоне долго обсуждали возможность поставок танков Украине. В конце января 2023 года министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Карвинью утверждал, что танки Leopard Украине передадут не ранее, чем через два-три месяца. В начале февраля появилась информация, что португальское военное ведомство противится отправке танков на Украину, так как не считает их пригодными для ведения боевых действий.

Начальник генерального штаба вооруженных сил Португалии адмирал Антониу да Сильва Рибейру заявлял, что в настоящее время армия страны располагает всего 37 танками немецкого производства Leopard 2. Но из этого количества танков более половины находятся в неисправном состоянии и направлять их на Украину бессмысленно.

Как отметил сейчас премьер-министр Португалии Антониу Кошта, в настоящее время специалисты заняты восстановлением и техническим обслуживанием танков. Когда необходимые работы будут выполнены, три танка можно будет передать Украине.

Напомним, что Португалия в свое время закупила танки Leopard 2 в Нидерландах, причем приобретались уже списанные из голландской армии танки. В настоящее время все танки Leopard 2 входят в состав танкового батальона 1-й механизированной бригады португальской армии. Кроме «Леопардов», португальские сухопутные войска располагают старыми американскими танками М60 – их 101 единица. На хранении находится 86 танков М48А5 также американского производства.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Allied Joint Force Command Brunssum
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15 комментариев
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 20:55
    0
    до Португалии далековато конечно, но ничего ничего
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 21:02
      +2
      А тем временем в ВСУ:
      Коваль Андрей Михайлович,
      68 егерская бригада

      ▪️Шел с работы, дали повестку, прошел комиссию, на второй день посадили в автобус и отправили на фронт. Перед отправкой на позиции дале немного пострелять из автомата

      ▪️Подрался со "старшим", за что его выгнали с "хаты" а он в отместку кинул гранату под кровать. Был отправлен на позиции без оружия

      ▪️Во время наступления ВС РФ был взят в плен русскими солдатами

      ▪️В роте было 67 человек, осталось 20, остальные 200 и 300

      Может не гонять танки,туда-сюда? Оставьте для себя, ЕС?
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 21:07
        0
        Подождите, ключевое слово БЫЛ ВЗЯТ, а не СДАЛСЯ в плен согласитесь это разное, сейчас он конечно повар или шофер (((
        1. poquello
          poquello Сегодня, 21:17
          0
          Цитата: Silver99
          Подождите, ключевое слово БЫЛ ВЗЯТ, а не СДАЛСЯ в плен согласитесь это разное, сейчас он конечно повар или шофер (((

          их там не один, видео смотреть надо, нафиг им обдолбыш с нациками не упёрлись
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:05
      +1
      Португалия передаст Украине три танка Leopard 2

      Евроблоха Португалия и та пытается укусить Россию за пятки
    3. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:08
      -1
      Цитата: poquello
      до Португалии далековато конечно, но ничего ничего

      Да опять вся европа ,объявила крестовый поход против России ,теперь уже при помощи рагуле и прочих бандеровских прихвостней ..
      Россия держит удар и идет пермол ..!
      Ну а потом ,когда удавим укрорейх ,будет разбор с англосаксами ..Ну и дело дойдет до португалии bully Там "наших" много ,они сработают или им negative
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:10
      +1
      Цитата: poquello
      до Португалии далековато конечно, но ничего ничего

      ... и М60 – их 101 единица. На хранении находится 86 танков М48А5 , если поискать то где то и "Тигры" с Пантерам" завалялись.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 21:22
        0
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: poquello
        до Португалии далековато конечно, но ничего ничего

        ... и М60 – их 101 единица. На хранении находится 86 танков М48А5 , если поискать то где то и "Тигры" с Пантерам" завалялись.

        так у них там кроме Испании с Марокко нет ни шиша
    5. Codett
      Codett Сегодня, 21:16
      0
      Мы Донбасс за год не освободили, и перегруперовались много от куда ещё, так что в НАТО как и в Португалии нас не боятся, а раз не боятся значит и не уважают так что и дальше будут вредить нам не боясь последствий, да и дети чиновников и бизнесменов любят эти страны больше чем нашу, поэтому их родители не захотят им портить их собственность находящуюся там, за деньги украденные здесь.
  2. максим1987
    максим1987 Сегодня, 20:59
    +2
    три танка!! вот это ленд-лиз, вот это я понимаю! Лучше бы три вагона портвейна отправили
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:13
      0
      Цитата: максим1987
      три танка!! вот это ленд-лиз, вот это я понимаю! Лучше бы три вагона портвейна отправили

      Даже один танк ,это уже война ..Нам в России по факту европа объявила войну опять ..Англосаксы свое пока не посылают на убийство русских ..Ждут бойни в европе и прибыли уже считают Ну ну .
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 21:02
    0
    Пополнят коллекцию железного зверинца в Кубинке, "тигры", "пантеры", «Elefant» "слон", САУ «Nashorn»"носорог"..... теперь вот "леопарды"
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:19
      0
      Цитата: Silver99
      Пополнят коллекцию железного зверинца в Кубинке, "тигры", "пантеры", «Elefant» "слон", САУ «Nashorn»"носорог"..... теперь вот "леопарды"

      В этот раз лучше бы их всех сжечь ..Надеялись история не повторится ,а видать опять по новой ..Гранаты противотанковые надеюсь у нас выпускают еще ? Мужики уже высматривают на позициях немецкие танки и прочую натовскую бронетехнику и готовы жечь Мотивация зашкаливает ,это не лозунг ,там реально охотники собираются и особенно взять целым ..
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:12
    0
    Schiffe dieser Art sollten Versenkt werden und zwar ohne wenn und aber!!

    Wenn Russland hinnehmen muss, dass sein Pipelines Nordstream sabotiert
    werden, sollte man mit gleicher Münze jede Form von Waffenlieferungen
    umgehend und gnadenlos attackieren...!! Der "arme" Meeresboden"...!!
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:23
      0
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      Schiffe dieser Art sollten Versenkt werden und zwar ohne wenn und aber!!

      Wenn Russland hinnehmen muss, dass sein Pipelines Nordstream sabotiert
      werden, sollte man mit gleicher Münze jede Form von Waffenlieferungen
      umgehend und gnadenlos attackieren...!! Der "arme" Meeresboden"...!!

      Гитлер капут Шульц и Байден тоже с Нетаньяхой .. wink soldier