Я не был осведомлён о том, что срок обучение пилотированию Typhoon - три года. Но я говорю, предоставьте возможность, и наши лётчики обучатся за 2,5 года.

Глава киевского режима, совершая свое турне по странам Европы и начав с визита в Лондон, высказался по поводу своей неосведомленности о времени обучения военных летчиков.Когда Зеленский вновь попросил поставить для ВСУ натовские истребители, ему сказали, что здесь есть большая проблема. В Британии минимальный срок обучения пилотированию Typhoon Eurofighter составляет 3 года. И поставить, как выразились в Лондоне, несколько таких истребителей можно было бы уже сейчас, но подготовка летчиков в любом случае займёт годы.Зеленский, комментируя эту информацию, заявил буквально следующее:После пребывания в Лондоне, где Зеленского принял король Карл Третий, украинский президент отправляет попрошайничать в Париж. Туда же планируется прилёт и Олафа Шольца. Видимо, для очередного этапа "координации пидтримки"...Ранее у Зеленского опровергали его поездку по Европе, хотя информацию за несколько дней до этого слили еврочиновники.