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Зеленский: Я не был осведомлён о том, что обучаться пилотированию истребителя Typhoon нужно 3 года

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Зеленский: Я не был осведомлён о том, что обучаться пилотированию истребителя Typhoon нужно 3 года

Глава киевского режима, совершая свое турне по странам Европы и начав с визита в Лондон, высказался по поводу своей неосведомленности о времени обучения военных летчиков.


Когда Зеленский вновь попросил поставить для ВСУ натовские истребители, ему сказали, что здесь есть большая проблема. В Британии минимальный срок обучения пилотированию Typhoon Eurofighter составляет 3 года. И поставить, как выразились в Лондоне, несколько таких истребителей можно было бы уже сейчас, но подготовка летчиков в любом случае займёт годы.

Зеленский, комментируя эту информацию, заявил буквально следующее:

Я не был осведомлён о том, что срок обучение пилотированию Typhoon - три года. Но я говорю, предоставьте возможность, и наши лётчики обучатся за 2,5 года.

После пребывания в Лондоне, где Зеленского принял король Карл Третий, украинский президент отправляет попрошайничать в Париж. Туда же планируется прилёт и Олафа Шольца. Видимо, для очередного этапа "координации пидтримки"...

Ранее у Зеленского опровергали его поездку по Европе, хотя информацию за несколько дней до этого слили еврочиновники.
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54 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:48
    +3
    Да уж..Рановато он понадеялся.Это не ишака купить
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 21:51
      +11
      Это называется - включил дурачка, возможно он его и не выключал.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 22:04
        +11
        возможно он его и не выключал.
        На визит в Букингемский Дворец и встречу с Королем этот поц не потрудился одеться в костюм laughing или хотя бы в стираное и глаженое. В Букингемском дворце садовники лучше одеты.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 22:39
        0
        Цитата: marchcat
        Это называется - включил дурачка, возможно он его и не выключал.

        Включать ничего не надо, он и так по жизни клоун с прибамбахом.
      3. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 22:56
        0
        Читаю между строк: я на столько глуп и недалек,что не знал,что боевых летчиков учат,несколько лет. Хотя, это знает даже,школьник.
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 21:51
      0
      Да у него не то, что на трамвай - у него и на ешака бабок нет! На подачках живет...
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 22:04
        +3
        Лично у него бабок намеренно., а вот селюки должны всему миру лет эдак на 50 вперёд
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:52
      +6
      Думает что на Мираж или Рафаль меньше учиться надо,что он в Париж полетел?Пусть берёт F-35.Не самолёт,а "сказка". lol
      1. solar
        solar Сегодня, 22:24
        0
        На Мираж точно меньше. Рафаль- да, сложный самолет.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 22:47
          0
          . Я не был осведомлён о том, что срок обучение пилотированию Typhoon - три года. Но я говорю, предоставьте возможность, и наши лётчики обучатся за 2,5 года.

          Да нахрен тогда учить-то? Ремнями пристегнул и всё, ты летчик
  2. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 21:51
    +1
    Серьезно? А как? Три месяца? Взлет-посадка? Как на По-2 в 1942 году?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 22:00
      +2
      Цитата: Петр_Колдунов
      Серьезно? А как? Три месяца? Взлет-посадка? Как на По-2 в 1942 году?


      Да ему По.Лишь бы пиар был.
    2. Простой
      Простой Сегодня, 22:00
      +1
      За самолетами и всю аэродромную натовскую инфраструктуру надо перебазировать.
      Занятно будет посмотреть как бандеровцы будут обратно в Польшу самолеты гнать - допустим на ремонт. В результате украинские аэродромы будут использоваться как аэродром подскока. Т. е. Польша втягивается в войну напрямую.
    3. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 22:34
      0
      Взлет-посадка? Как на По-2 в 1942 году?


      Либеральные мантры не повторяйте.
  3. Тополь
    Тополь Сегодня, 21:52
    +4
    Я не был осведомлён о том, что срок обучение пилотированию Typhoon - три года. Но я говорю, предоставьте возможность, и наши лётчики обучатся за 2,5 года.

    Прям страна вундеркиндов. Хотя, через 2,5 года этой окраины уже не будет, будет другая.
    1. sedoj
      sedoj Сегодня, 22:28
      +2
      Взлетать обучат, а приземляться будут, используя наше ПВО.
  4. topol717
    topol717 Сегодня, 21:52
    +4
    Гарны хлопцы которые выкопали черное море, смогут за 2 месяца, взлет осилят, а посадка им не нужны, один фиг собьют.
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 21:53
    +9
    Не, если из клоунов, сразу в президенты, без обучения и опыта, и страной, с десятками миллионов жителей, вроде как руководить, то что там боевой ераплан пилотировать, пустяк!
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 21:55
      +4
      Вон оно как, не был осведомлён. А о чем он вообще осведомлён, даже на рояле как то не очень.
  6. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 21:54
    +1
    Зеленского принял король Карл Третий

    надеюсь они с пользой провели время - Карл (он же Чарльз) 3.0 большой шалун
  7. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 21:54
    +1
    Думается, что истребители с Европы окажутся в Укре намного раньше.
    Возможно переучивают кого то в настоящее время.
    А вероятнее, что прилетят отпускники или ещё какой сброд
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 22:00
      +1
      Думается СВО идет к завершению. Ну так мне кажется на западе решили. Зеля сделал свое дело, Зеля может быть свободен. О нем напишут 2 строчки в истории.
  8. БойКот
    БойКот Сегодня, 21:55
    +3
    О чем он вообще осведомлён? И что он вообще умеет, кроме встать, как режиссёр покажет и продекламировать текст, который сценарист написал? Никогда не пойму людей, выбравших актёра управлять собой.
  9. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:55
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Да уж..Рановато он понадеялся.Это не ишака купить

    А что, так можно было?) Попрошайки... стыд и срам
  10. al3x
    al3x Сегодня, 21:57
    0
    А он думал научиться управлять истребителем это как велосипед освоить?
  11. Keer
    Keer Сегодня, 21:57
    +1
    Попробуют нанять западных летчиков-экстремалов через структуры чвк. Проблема России , благодаря пустым "куриным угрозам", в том, что теперь для них проблема лётчики, а не боязнь силовой реакции РФ на поставки оружия.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 22:29
      0
      Лётчиков на Украине как раз достаточно. Во времена СССР это было место где старались на пенсию уходить. И не надо думать, что 55-65летние небоеспособны.
      1. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 22:54
        +1
        Je suis à peu prés dans la tranche d'âge que vous dites et je suis conscient que je n'ai plus les réflexes, la vue, le champ de vision, les artères, le cœur... d'il y a 35 ans.
        Et pourtant je ne suis ni fumeur, ni buveur et pas trop gras (82kgs pour 1.84m).
        Mais je suis nettement inférieur à quelqu'un 35 ans plus jeune.
        Pour un pilote militaire le corps peut être durement sollicité, ce n'est pas pour des personnes de 60/65 ans.

        Я примерно того возраста, о котором вы говорите, и я осознаю, что у меня больше нет рефлексов, зрения, поля зрения, артерий, сердца... как 35 лет назад.
        И все же я не курю, не пью и не слишком толстый (82 кг на 1,84 м).
        Но я значительно уступаю кому-то на 35 лет моложе.
        Для военного летчика тело может быть очень востребовано, это не для людей в возрасте 60/65 лет
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 22:55
        +1
        55-65летние неспособны летать по состоянию здоровья. Вы им хотя бы подняться на борт вначале предложите. В этом возрасте на высоте кружится голова, шалит сердечко, и побаливают шарниры. А там перегрузки будут. В глазах на секунду потемнело и амба
    2. solar
      solar Сегодня, 22:46
      0
      Англичане сказали, что начнут подготовку пилотов с Украины уже сейчас. Про три года- это просто громкий заголовок- три года - это для обучения пилота с нуля. Переподготовка намного быстрее.
      Хотя, конечно, Еврофайтер сложнее Ф-16.
  12. Roust
    Roust Сегодня, 22:01
    0
    Эта заява была для нас. На поставляемых Западом более серьёзных вооружениях итак воюют их профи с паспортами руины.
  13. Nord11
    Nord11 Сегодня, 22:02
    +2
    Ой, да пусть англичане клонируют в пятидесяти экземплярах Призрака Киева., вот и вся проблема. С овечкой Долли у них получилось, а тут проще будет, шерсти мало..
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 22:21
      0
      Ну вон Зеля шлем привез призрака Киева, счас найдут застрявший волос и клонируют
  14. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 22:02
    +3
    Экий оптимист-кокаинист, аж 2,5 года Окраине намерял... wassat
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 22:04
    +1
    Из колонии притащили говорящую обезъяну. Ну конечно, сидя на пальме, она много чего не знала. Зато знала, как строить рожи и кидаться какашками.
  16. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:07
    +2
    Да хренли там сложного - наливай да пей! Нет, этот долбак реально вообще с техникой дела не имел?! Чем сложнее техника, тем она уникальней, и однозначно требует переучивания
  17. air wolf
    air wolf Сегодня, 22:09
    0
    пенсионеры гейропы сядут за штурвалы, баксы же платят tongue
  18. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 22:13
    +3
    а откуда ему знать о серьёзном обучении? Чел всё "студенчество" в КВН провёл, ;)
  19. alexoff
    alexoff Сегодня, 22:20
    +1
    Ну у себя они ж сажают плохо подготовленных, по ускоренной программе научат взлетать-садиться и как стрелять, а дальше как Бандера решит, кого пожелает погнать в свой небесный пидaрешт...
  20. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 22:24
    -1
    За три года можно подготовить пацана после школы. А вот переучить уже готового лётчика, куда меньше времени требуется. Всё от имеющего уровня зависит, кому полгода потребуется, кому и месяца хватит.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 22:59
      +1
      В автошколе месяц обучают и даже права дают. Только водить получается не у всех
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 23:02
      0
      Цитата: vovochkarzhevsky
      За три года можно подготовить пацана после школы.

      Вы британских ученых видели опусы? Так вот, это, по идее, самые умные в Британии. Пилоты - тупее. Так что им там и трех лет только на переучивание - мало будет laughing
  21. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:25
    0
    Отправленные в мелкобританию, на обучение, лётчики должны быть на седьмом небе от счастья - три года обучения это реальнейший шанс выжить в этой мясорубке! За это время СВО должна закончится, надеюсь.
  22. solar
    solar Сегодня, 22:26
    0
    Речь вроде и не шла о поставке Еврофайтеров. Обсуждали поставку Ф-16 и преположительную- французских Миражей.
    Англичане говорят только о поставках самолетов в долгосрочном плане.
  23. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 22:27
    +2
    Я не был осведомлён о том, что срок обучение пилотированию Typhoon - три года.

    А чего он думал - занёс, как привычно, инспектору ДАИ по таксе и права в кармане?
    Но я говорю, предоставьте возможность, и наши лётчики обучатся за 2,5 года.

    Да, чё уж, там мелочиться? За пару месяцев справятся! wassat
  24. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 22:27
    +1
    Интересно, а сколько времени займет переучивание летчика?
    Думается, намного меньше. И все эти "я не знал",- просто ложь. Наверняка, советники, МО предоставили ему нужную информацию. Потому, что наверняка и количество самолётов, и время на подготовку на совещаниях не раз обсуждались.
    Потому, из слов Зеленского, скорее всего следует то, что ему отказали и он пытается делать хорошую мину при плохой игре - типа, они готовы дать, но это не оптимальный вариант, потому, что готовить лётчика надо годами и это не - "они нас послали", а - "мы сами ещё подумаем".
    Обычная для Украины попытка изображения зрады в виде перемоги.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 22:30
      0
      Говорил уже:
      За три года можно подготовить пацана после школы. А вот переучить уже готового лётчика, куда меньше времени требуется. Всё от имеющего уровня зависит, кому полгода потребуется, кому и месяца хватит.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 22:48
        0
        Цитата: vovochkarzhevsky
        Говорил уже:
        За три года можно подготовить пацана после школы. А вот переучить уже готового лётчика, куда меньше времени требуется. Всё от имеющего уровня зависит, кому полгода потребуется, кому и месяца хватит.

        да да, и про пенсионеров уже говорили, вот только пенсионеров уже под Херсоном сбивали
    2. solar
      solar Сегодня, 22:31
      0
      Англичане рассматривают вопрос о поставках авиации в долгосрочном плане. Переподготовка всегда намного меньше по времени, но Еврофайтер все равно намного более сложный для летчика самолет, чем Ф-16.
  25. tTшка
    tTшка Сегодня, 22:40
    -1
    А че, думал, что там все просто - сцепление, тормоз, газ ?! laughing вот же дигрод
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 22:50
      0
      Цитата: tTшка
      сцепление

      какое сцепление, там коробка автомат стоит
  26. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 22:45
    0
    Цитата: Зеленский
    Я не был осведомлён о том, что обучаться пилотированию истребителя Typhoon нужно 3 года
    такое ощущение, что укрАина проклята, у них каждый последующий, прости Господи, президент, дурнее предыдущего
  27. Керенский
    Керенский Сегодня, 23:02
    0
    Можно ускорить подготовку методом свинчивания ненужных узлов.
  28. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 23:14
    0
    Зато на фашиста, наркомана и "клоуна" в одном лице можно не учиться