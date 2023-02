Штурмовая артиллерия: StuG III и его потомки

StuG III Ausf. F/8 в Тунисе. Источник: Panzer Tracts

Создание штурмовой артиллерии



Один из первых пяти прототипов Pz. Sfl. III на шасси Pz. Kpfw. III Ausf. B. Источник: Panzer Tracts

Самый массовый



Первый StuG III Ausf. F с длинноствольным орудием, 9 марта 1942 года. Источник: Panzer Tracts

В других странах

«Артиллерийский танк-штурмовик предназначен для действий в первом эшелоне танков.

Броневая защита танка поражается артиллерией всех калибров».



Трофейный StuG III Ausf. B в Советском союзе. Источник: warspot.ru



Результат обстрела, 1 и 2 – непробития 45-мм снарядов. С уязвимостью StuG III советские специалисты явно погорячились. Источник: warspot.ru



Semovente M40 da 75/18. Источник: tanks-encyclopedia.com



40/43М Zrinyi rohmtrack. Источник: reddit.com

Ребрендинг по Гудериану



Второй образец Jagdpanzer IV в дальнейшем использовался как учебный. Источник: Panzer Tracts

Как можно больше и дешевле



Jagdpanzer 38 в естественной среде обитания. Обратите внимание, как неудобно расположено место командира. Источник: warspot.ru



Сравнение корпусов Jagpanzer 38(t) и 38 D, а также варианты компоновки двигателя. Источник: Walter Spielberger. Die Panzerkampfwagen 35 (t) Und 38 (t) und ihre abarten (Band 11 der Reihe «Militarfahrzeuge») – 1990



Мечтать не вредно: планы по выпуску бронетехники в 1945 году. Видно, какую большую роль отвели самоходным орудиям. Источник: протокол допроса Герда Штилера фон Хейдекампфа, 28 июня 1945 года

Говоря о Второй мировой войне, мы привыкли, что самой важной и массовой гусеничной бронетехникой обычно кажутся танки . Это в первую очередь советские Т-34 и американские «Шерманы». А вот самоходные орудия были на вторых ролях. И правда, что такое 5 тысяч СУ-100 на фоне 31 тысячи Т-34-85?Однако в Германии ситуация сложилась иначе. Самой массовой гусеничной бронемашиной у немцев стал StuG III – вместе со StuH 42 их выпустили 10,5 тысяч. Одних только StuG III Ausf. G собрали 7 800 машин – больше, чем всех «длинноствольных» Pz. Kpfw. IV вместе взятых.StuG III не столько стал самым массовым, но и породил целый ряд других немецких самоходных орудий. И не только немецких – с оглядкой на StuG III создавались итальянская Semovente da 75/18, венгерская «Зриньи», а также советская СУ-122.В этой статье мы проследим путь от идеи будущего StuG III до последних планов нацистской Германии в 1945 году.Французская кампания 1940 года была не просто битвой немецких танков с французскими. На поле боя столкнулись разные доктрины. Немцы собирали танки большими группами, создавали перевес и перехватывали инициативу. А вот французское пехотное командование «размазало» танки по пехотным частям небольшими группами. Правда, кавалеристы распорядились своей техникой куда разумнее, но переломить ход войны это не могло.Мы знаем, что немецкий подход оказался лучше. Но это не значит, что пехоту можно оставлять без поддержки. Ещё в июне 1936 года будущий генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, тогда полковник, предложил новый вид оружия – штурмовую артиллерию, по-немецки Sturmartillerie.В отличие от танков, штурмовые орудия (Sturmgeschuetze) действовали небольшими группами и приписывались пехотным частям. Их главная задача – идти за пехотой в атаку и прикрывать её огнём, поражая пулемёты и танки врага прямой наводкой. Эти требования определили особенности штурмовых орудий: мощную лобовую броню, закрытую рубку, небольшой угол возвышения орудия и необязательное наличие пулемёта.Предложение фон Манштейна решило сразу несколько проблем. Пехота получила мобильную и защищённую артиллерию – то, чего ей так не хватало в годы Первой мировой войны. Экипажи штурмовых орудий тренировались отдельно от танкистов, поэтому каждый вид оружия применялся по своей доктрине. Наконец, сам собой разрешился серьёзный спор. Генерал Освальд Лутц выступал за самостоятельное применение танков, с чем не согласился более консервативный начальник генштаба генерал Людвиг Бек. После создания штурмовой артиллерии сторонники генерала Бека были спокойны за техническое оснащение пехоты.Работы по штурмовому орудию начались уже 15 июня 1936 года. Изобретать велосипед не стали – фирма Daimler-Benz получила задание установить рубку на шасси Pz. Kpfw. III, а фирма Krupp переделала 75-мм орудие Pz. Kpfw. IV под тумбу. К осени 1939 года были готовы пять опытных штурмовых орудий Pz. Sfl. III на шасси Pz. Kpfw. III Ausf. B. Эти машины использовали только для обучения, поскольку их рубки были из мягкой стали.Так началась история StuG III.Шасси Pz. Kpfw. III Ausf. B со слабой бронёй и рессорной подвеской было лишь временной мерой. Большая серия Sturmgeschuetz планировалась на базе нового шасси ZW.38 с торсионной подвеской. Оно обещало усиленную броню и высокую скорость, однако проблемы с мудрёной трансмиссией и неудачными гусеницами сорвали план. Немцы хотели выпустить серию из 96 Pz. Kpfw. III Ausf. E к сентябрю 1938 года, но за весь год сдали всего одну машину. И это накануне большой войны! Танков остро не хватало, вдобавок у выпущенных машин вылезли серьёзные детские болезни.Вообще, проект ZW.38 был той ещё технической авантюрой, но эта тема заслуживает отдельной статьи.Проблемы с производством танков отразились и на выпуске StuG III, ведь для самоходок банально не хватало шасси. Первые самоходные орудия StuG III Ausf. A успели повоевать во Франции в 1940 году и показали себя очень хорошо. Дальше немцы выпускали штурмовые орудия небольшими сериями, постепенно улучшая шасси. Так продолжалось до осени 1941 года, когда немецкие специалисты осмотрели танки Т-34 и КВ-1 под Москвой. Советские новинки дали понять, что все немецкие танки устарели по броне и вооружению. Касалось это и StuG III с его 75-мм «окурком».Решение нашлось быстро. В рубку StuG III Ausf. E установили 75-мм орудие StuK 40 с длиной ствола 43 калибра, аналогичное новой пушке Pz. Kpfw. IV. Уже в марте 1942 года начался выпуск StuG III Ausf. F «с длинной рукой». Теперь немецкие самоходные орудия могли поразить любой советский танк. А в декабре появилась последняя, самая массовая серия StuG III Ausf. G. На ней усилили лобовую броню с 50 до 80 мм и добавили командирскую башенку. В таком виде штурмовые орудия выпускались до конца войны.Советские военные не сразу увидели потенциал штурмовой артиллерии. Они знали о том, что немцы применили новое оружие во Франции, но не придали этому большого значения. Осенью 1941 года StuG III впервые попал в Кубинку, но, даже имея трофей перед глазами, советские специалисты поначалу сделали, мягко говоря, странные выводы. Они ошибочно определили роль самоходок и явно их недооценили:С большим опозданием в сентябре 1942 года провели испытания обстрелом. Оказалось, что советская 45-мм пушка не смогла пробить 50-мм лобовую броню даже в упор. Британская «двухфунтовка» тоже была бесполезна. Американская 37-мм пушка всё же смогла пробить StuG III в лоб со 100 метров, и только чешская 37-мм пушка уверенно работала подкалиберными снарядами. Результат вполне предсказуемый, ведь 50 мм – это минимальный уровень противоснарядной брони. В отличие от немецких танков, StuG III сразу получил такую лобовую защиту.Есть основания полагать, что StuG III прямо повлияли на советские самоходные орудия. Самоходки среднего класса в СССР разрабатывались и до войны, но это были совсем другие машины – с 85-мм пушкой в открытых башнях. В апреле 1942 года было решено создать уже штурмовое орудие с рубкой. В результате появилась самоходная гаубица СУ-122 на базе Т-34. У машины были серьёзные недостатки, например, крайне низкая точность кумулятивных снарядов и раздельные приводы наведения по вертикали и горизонтали. В итоге массовой она не стала, зато на её основе были разработаны удачные самоходные орудия СУ-85, СУ-85М и СУ-100.StuG III повлиял и на союзников Германии. В конце 1940 года итальянцы решили создать собственные штурмовые орудия по немецкому образцу. И не прогадали: итальянские танки быстро устарели, зато самоходки Semovente M40 da 75/18 оказались едва ли не лучшей моделью итальянской бронетехники. Они могли похвастать 75-мм орудием и низким силуэтом. В дальнейшем появились штурмовые орудия Semovente da 105/25 калибра 105 мм, но сами итальянцы мало на них повоевали. После высадки союзников в Италии большинство самоходок досталось немцам.В 1942 году свою штурмовую артиллерию решила организовать и Венгрия. Венгерские инженеры поставили на расширенное шасси танка Turan рубку со 105-мм гаубицей. Так появилась 40/43М Zrinyi rohmtrack – штурмовая гаубица «Зриньи». Машина получилась удачной, с низким силуэтом, плавным ходом и планетарной трансмиссией.Однако венгерская промышленность опаздывала и не могла производить бронетехнику в больших количествах. Модификация «Зриньи» с 75-мм противотанковым орудием и вовсе не пошла дальше одного прототипа.В целом итальянский и венгерский опыт показывает, что создание штурмовых орудий могло продлить службу устаревших шасси и отчасти восполнить недостаток современных танков.В 1942 году немцы решили создать штурмовые орудия и на других шасси. С одной стороны, они видели успешное применение StuG III. С другой, Pz. Kpfw. III окончательно устарел, и остановка его производства была делом времени. Вместе с этим возник вопрос о перспективах StuG III на том же шасси. В сентябре 1942 года фирма Vomag получила задание разработать штурмовое орудие новой конструкции на базе Pz. Kpfw. IV – Sturmgeschuetz neuer Art. На фоне квадратно-гнездового предшественника оно смотрелось изящно.Если на StuG III орудие монтировалось на тумбе, то теперь его подвесили на лобовом листе. Это снизило вес и улучшило защиту. Часть бронелистов расположили под наклоном, а общая высота уменьшилась до 1,86 метра. Наконец, в лобовом листе предусмотрели установку пулемёта. Из всех немецких самоходных орудий с 75-мм пушкой разработка Vomag получилась наиболее удачной. И вместе с тем сборка самоходок велась всего на одном заводе, а на рубки шла броня низкого качества. Удивительно, почему немцы отнеслись к удачной машине с таким пренебрежением.И здесь читатели заметят: какой ещё Sturmgescheutz n.A., это ведь всем известный Jagdpanzer IV! Однако привычное название самоходка получила не сразу. Сначала она проходила как штурмовое орудие и задумывалась как полный аналог StuG III. Однако генерал Гудериан был недоволен тем, что новые самоходки уходили в подчинение пехоте, а ему доставались истребители танков Marder на базе устаревших шасси с лёгкой бронёй. Поэтому он отстоял переименование штурмовых орудий в истребители танков. Соответственно, Sturmgescheutz n.A. стал называться leichter Panzerjaeger IV – лёгкий истребитель танков. А позже появилось и привычное название Jagdpanzer IV.Похожий путь прошли и другие самоходные орудия. На совещании в сентябре 1942 года будущий Jagdpanther назывался Sturmgescheutz auf Panther. Позже его переименовали в schwerer Panzerjaeger auf Fgst. Panther I – тяжёлый истребитель танков на шасси Panther I. Ferdinand и Jagdtiger тоже изначально проходили как Tiger-Sturmgeschuetz и schweres Sturmgeschuetz mit 12.8 cm Kanone. Обратите внимание: истребители танков с закрытыми рубками у немцев делились только на лёгкие и тяжёлые, поэтому Jagdpanzer IV назывался лёгким, а Jagpanther тяжёлым.Всю войну немецкая промышленность не могла выпускать столько же танков, сколько собирали союзники. В этих условиях StuG III занял очень важную роль массового, дешёвого и более простого заменителя Pz. Kpfw. IV. Заводы Alkett и MIAG продолжали увеличивать темпы производства и в октябре 1942 года сдали почти 400 StuG III. Однако через месяц союзники разбомбили цеха Alkett, и производство самоходок резко просело. Немцы в кратчайшие сроки наладили сборку StuG IV, переделав рубку StuG III под шасси Pz. Kpfw. IV, но это было лишь временное решение. Для выпуска самоходок требовалась запасная площадка.Тогда немцы обратились к чехам. У завода BMM, который выпускал Pz. Kpfw. 38(t) и машины на его базе, не было оборудования для сборки самоходок 20-тонного класса, поэтому инженерам пришлось ограничиваться переделкой шасси лёгкого танка. Проект изначально назывался leichtes Sturmgeschuetz auf 38(t) – лёгкое штурмовое орудие на базе 38(t), позже его переименовали в lechter Panzerjaeger 38 и Jagdpanzer 38.Слабое шасси привело к сомнительной компромиссной конструкции. Двигатель был форсирован до предела, но его всё равно едва хватало. Бортовые передачи часто ломались, а перетяжелённый нос требовал усиления подвески. Рабочие места оказались тесными и слепыми, а заряжающий находился слева от пушки, которая была рассчитана на заряжание справа. Из-за этого перезарядка превращалась в акробатическое представление. Хрупкая чешская сталь легко раскалывалась, а по силуэту вроде как небольшая самоходка оказалась даже выше, чем Jagdpanzer IV.При всех многочисленных недостатках у Jagdpanzer 38 было решающее достоинство – его можно было массово производить здесь и сейчас, причём за небольшую цену. Если учесть, что многие недостатки были технически устранимы, лёгкая чешская самоходка смотрелась перспективно. В сентябре 1944 года немцы задумали свернуть сборку StuG III на заводе Alkett и начать выпуск улучшенного lechter Panzerjaeger 38 с дизельным двигателем Tatra по 1 000 машин в месяц.4 октября 1944 года возник ещё более радикальный план.Чтобы предельно унифицировать производство, немцы решили разобраться со своим «зоопарком» и оставить лишь три типа шасси: Jagdpanzer 38, Panther и Tiger II. Соответственно StuG III, StuG IV, Jagdpanzer IV и другие самоходки снимались с производства, заодно прекращалась программа Panzerjaeger III/IV на едином шасси (Einheitsfahrgestell).Однако для немецких заводов чешская конструкция была чужой, поэтому фирма Alkett начала проект Jagdpanzer 38 D – немецкого аналога Jagdpanzer 38 с исправлением его недостатков. Шасси 38 D получило более широкий и просторный корпус, усиленную подвеску, новую коробку передач и дизельный двигатель Tatra мощностью 220 л. с. На этой базе предлагалось собирать истребители танков, машины для разведки, ЗСУ и БРЭМ.В апреле 1945 года немцы пытались успеть собрать два прототипа Jagdpanzer 38 D, но конец войны перечеркнул все планы.***