Штурмовая артиллерия: StuG III и его потомки



StuG III Ausf. F/8 в Тунисе. Источник: Panzer Tracts

Создание штурмовой артиллерии



Один из первых пяти прототипов Pz. Sfl. III на шасси Pz. Kpfw. III Ausf. B. Источник: Panzer Tracts

Самый массовый



Первый StuG III Ausf. F с длинноствольным орудием, 9 марта 1942 года. Источник: Panzer Tracts

В других странах

«Артиллерийский танк-штурмовик предназначен для действий в первом эшелоне танков.

<...>

Броневая защита танка поражается артиллерией всех калибров».



Трофейный StuG III Ausf. B в Советском союзе. Источник: warspot.ru



Результат обстрела, 1 и 2 – непробития 45-мм снарядов. С уязвимостью StuG III советские специалисты явно погорячились. Источник: warspot.ru



Semovente M40 da 75/18. Источник: tanks-encyclopedia.com



40/43М Zrinyi rohmtrack. Источник: reddit.com

Ребрендинг по Гудериану



Второй образец Jagdpanzer IV в дальнейшем использовался как учебный. Источник: Panzer Tracts

Как можно больше и дешевле



Jagdpanzer 38 в естественной среде обитания. Обратите внимание, как неудобно расположено место командира. Источник: warspot.ru



Сравнение корпусов Jagpanzer 38(t) и 38 D, а также варианты компоновки двигателя. Источник: Walter Spielberger. Die Panzerkampfwagen 35 (t) Und 38 (t) und ihre abarten (Band 11 der Reihe «Militarfahrzeuge») – 1990



Мечтать не вредно: планы по выпуску бронетехники в 1945 году. Видно, какую большую роль отвели самоходным орудиям. Источник: протокол допроса Герда Штилера фон Хейдекампфа, 28 июня 1945 года

Источники:

Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle. Sturgmeschuetz: s.Pak to Sturmmoerser (Panzer Tracts Nr. 8) – Darlington Productions, 1999

Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle. Jagdpanzer: Jagdpanzer 38 to Jagdtiger (Panzer Tracts Nr. 9) – Darlington Productions, 1997

Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle. Jagdpanzer: Jagdpanzer IV, Panzer IV/70 (V) and Panzer IV/70 (A) development and production from 1943 to 1945 (Panzer Tracts Nr. 9–2) – Panzer Tracts, 2012

Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle. Paper Panzers: Panzerkampfwagen, Sturmgeschuetz, and Jagdpanzer (Panzer Tracts Nr. 20–1) – Panzer Tracts, 2001