Как Красная Армия освободила Краснодар и Ростов-на-Дону

Артиллерийский расчет 45-мм орудия поддерживает атаку советских солдат в районе вокзала в Ростове-на-Дону. 14 февраля 1943 г.
Вывод 1-й танковой армии с Северного Кавказа
Командующий группой армий «Дон» Манштейн видел, что крушение участка фронта, где оборонялись итальянцы и венгры (Разгром острогожско-россошанской группировки на Верхнем Дону), и отсутствие резервов ведёт к окружению групп армий «А» и «Дон». Единственное спасение – вывод войск с Кавказа и быстрая переброска 4-й танковой армии из района южнее Дона в район среднего течения Дона.
Однако германская ставка этого мнения не разделяла. Гитлер не желал отказываться от плацдарма на Кавказе. Однако, в конце концов, фюрер понял, что с нефтью Майкопа придётся проститься. Манштейн предлагал, что если не выйдет выправить ситуацию на воронежском направлении, то надо оставлять и Донбасс. Гитлер был против, считая, что Донбасс необходим рейху в военно-экономическом отношении.
24 января 1943 года германская ставка приняла окончательное решение о выводе войск с Северного Кавказа. 1-ю танковую армию Макензена выводили через Ростов для усиления группы «Дон». 17-я армия Руоффа должна была отходить на Тамань, закрепиться, сохраняя плацдарм, и сковывать русских, выжидая лучших времен. Также было принято решение о сокращении всей линии фронта, выводе сил из Ржевско-Вяземского и Демянского плацдармов.
27 января 1-я танковая армия была подчинена группе «Дон», дивизии танковой армии, которые выводились через Ростов-на-Дону, стали готовить к переброске на Средний Донец. Из-за колебаний верховного командования на Кубани оставили 13-ю танковую и 50-ю пехотную дивизии. Ростовское направление по-прежнему прикрывала 4-я танковая армия Гота. 29 января штаб Манштейна перешёл из Таганрога в Сталино (ныне Донецк). Манштен предлагал нанести удар по русским на харьковском направлении.
Немецкие солдаты, плененные во время освобождения Краснодара. Февраль 1943 г.
Северный Кавказ
24 января 1943 года Северная группа Закавказского фронта была преобразована в самостоятельный Северо-Кавказский фронт (СКФ). В его состав вошли 9-я, 37-я, 44-я и 58-я армии, Кубанский и Донской гвардейские кавалерийские корпуса. Командующим остался генерал Масленников. Ставка предписала СКФ конно-механизированную группу Кириченко направить на Батайск для удара в тыл противника, овладеть вместе с левым крылом Южного фронта Батайском, Азовом и Ростовом. 44-я и 58-я армии наступали в направлении Тихорецкая – Кущевская с целью разгрома отступающих войск немецкой 1-й танковой армии, выхода на рубеж Батайск – Азов – Ейск. 9-я армия наносила удар на Тимашевскую, 37-я армия – на Краснодар, чтобы вместе с Черноморской группой разгромить краснодарскую группировку противника.
Командованию Черноморской группы генерала Петрова уже не ставили задачу прорыва к Тихорецкой, смысла не было. Они должны были освободить Новороссийск и Таманский полуостров, не дать врагу уйти в Крым. Следующей задачей был захват Керченского полуострова.
Черноморская группа на первом этапе не смогла выполнить задачи по освобождению Краснодара, дальнейшему прорыву к Тихорецкой и занятию Новороссийска (Операции «Горы» и «Море»). Наступление 47-й армии, которая наносила главный отсекающий удар на станицы Абинская и Крымская в общем направлении на Темрюк, захлебнулся. Командарма Камкова сняли и отправили подучиться на ускоренные курсы Военной академии Генштаба (армию ему больше не доверили). На его место 25 января назначили генерала Леселидзе (до этого он командовал 46-й армией). С 26 января 47-я армия неделю штурмовала позиции германского 5-го армейского корпуса, но без заметных успехов.
46-я армия, которую после Леселидзе принял генерал Рослый, продолжала преследование отступающего противника. Наши войска освободили Нефтегорск, Апшеронский и Майкоп. 2 февраля 1943 г. Красная армия форсировала Кубань, овладев Усть-Лабинской. Через два дня войска Рослого соединились с подразделениями 37-й армии СКФ.
18-я армия Рыжова 25 января выбила арьергарды противника из Нефтяной и Хадыженской, выйдя к концу месяца к реке Кубань. Однако форсировать реку с ходу не удалось. Как отмечал Гречко, успешному наступлению мешало плохое управление армией. Уже 23 января управление войсками армии было нарушено, а с 27 января по начало февраля совсем утрачено. Также в ходе наступления в горох осталась почти вся артиллерия усиления. Войсковая артиллерия и минометы поспевали, но к ним не было боеприпасов. Проблема снабжения войск в условиях Кавказа никуда не делась.
56-я армия Гречко силами 10-го гвардейского стрелкового корпуса и 76-й морской стрелковой бригады при поддержке партизанских отрядов, преобразованных в истребительные батальоны, до конца января сражалась за Горячий Ключ, пытаясь прорваться к Краснодару. Но здесь немцы отступать не планировали. Краснодар был важным железнодорожным узлом, главной базой снабжения 17-й армии, пока Керченский пролив был скован льдом. Поэтому немецкий 44-й армейский корпус держался, несмотря на яростные атаки войск Гречко.
2 февраля советская Ставка приказала дополнить безуспешные фронтальные атаки 47-й армии фланговым ударом 56-й армии на Крымскую, а 18-ю армию нацеливали брать Краснодар с севера. Однако немцы успешно отбивались. В последующие три дня войска 18-й и 46-й армий продвинулись незначительно.
5 февраля 1943 года Черноморская группа войск перешла в состав Северо-Кавказского фронта, сохранив свою структуру. Её основной задачей был разгром краснодарско-новороссийской группировки противника. Закавказский фронт теперь охранял Черноморское побережье, прикрывал границу с Турцией и контролировал ситуацию в Иране.
Жители освобожденного Ростова-на-Дону встречают советских конников. Февраль 1943 г.
Красноармейцы в кузове грузовика едут по улице Энгельса в освобожденном Ростове-на-Дону. К грузовику подцеплена 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года (53-К)
Малая Земля
Морской десант в районе Новороссийска советское командование задумало в ноябре 1942 года. Затем высадка десанта стала частью плана «Море». После того, как войска 47-й армии не смогли взять Крымскую и создать угрозу врагу в Новороссийске с суши, генерал Петров решил начать десантную операцию. 4 февраля 1943 года силами Черноморского флота в районе Новороссийска был высажен морской десант. В ходе упорных боёв плацдарм был расширен до 28 км², и на него были высажены подкрепления, включая части 18-й армии.
4–15 февраля 1943 года была проведена десантная операция в районе Новороссийска. Её целью было содействие войскам, наступавшим севернее. Основной десант намечалось высадить в районе Южной Озерейки, вспомогательный – на западном берегу Цемесской бухты, в районе предместья Новороссийска – Станички. Высадку десантов обеспечивали корабли Черноморского флота. С воздуха операцию поддерживали самолеты Черноморского флота (более 130 машин) и 5-й воздушной армии (30 машин).
В ночь на 4 февраля началась высадка десанта в намеченных районах. Однако из-за сильного шторма высадить основной десант в полном составе в районе Южной Озерейки не удалось. Более успешно развёртывались события в районе высадки вспомогательного десанта. Отряд Цезаря Куникова смог занять небольшой плацдарм в районе Станички. Вместе с войсками на плацдарм высадились партизаны И. Васева. Вспомогательный десант стал основным. Плацдарм был расширен до 4 км по фронту и до 2,5 км в глубину. Впоследствии он получил название «Малая земля» – участок местности на западном берегу Новороссийской (Цемесской) бухты и южной окраине Новороссийска. Здесь с 4 февраля по 16 сентября 1943 года шли крайне ожесточенные бои.
Морские пехотинцы из отряда майора Ц. Л. Куникова, незадолго до того, как в ночь на 4 февраля 1943 года они приняли участие в десантной операции и захватили плацдарм южнее Новороссийска, получивший название «Малая земля». Из них после высадки в живых осталось всего трое. Крайний слева – Кирилл Дибров (впоследствии принял участие и в Керченской десантной операции, удостоен звания Героя Советского союза), второй в последнем ряду – Владимир Кайда, и Отари Джаниани – с гранатой в центре.
Освобождение Ростова и Краснодара
Войска СКФ достигли большего успеха, так как немцы уходили в сторону Ростова. Армии левого крыла оттеснили части немецкой 17-й армии в район северо-восточнее Краснодара. 24 января наши войска освободили Армавир, 30 января – Тихорецкую. 58-я армия генерала Мельника вышла к Таганрогскому заливу в районе Ейска. 44-я армия и КМГ вышли на подступы к Ростову с юга. Но танковая армия Макензена уже ускользнула из западни. 17-я армия продолжала оборону Кубанской линии. За образцово-показательное бегство Гитлер присвоил фон Клесту чин фельдмаршала.
Ни Батайск, ни Ростов советским войскам с ходу взять не удалось. 7 февраля советская армия взяла Батайск. Ростов немцы оставили 13 февраля 1943 года. Немецкие войска закрепились на реке Миус.
9 февраля войска СКФ перешли в наступление на Краснодар. Наибольшего успеха в первые дни наступления добилась 37-я армия, которой удалось создать угрозу немцам под Краснодаром. 12 февраля силами 12-й и 46-й советских армий был освобожден Краснодар. Германское командование начало отводить свои войска на Таманский полуостров. Немецкая 17-я армия закрепилась на новой линии укреплений – т. н. Голубая линия. Бои здесь продолжались до сентября 1943 года.
Таким образом, группа армий «А» вынуждена была оставить Северный Кавказ, отступив через Ростов и на Тамань. 17-я армия – 17 дивизий, около 400 тыс. человек, оказалась изолированной от главных сил вермахта. Немцы продолжали сражаться на Кубанской (Голубой) линии.
2-я гвардейская стрелковая (будущая Таманская) дивизия входит в освобожденный Краснодар. 12 февраля 1943 г.
Казненные в Краснодаре советские коллаборационисты, служившие в айнзацкоманде 10а, выполнявшей карательные операции в отношении мирного населения на территории Краснодарского края в зоне действия 17-й армии вермахта. Айнзацкомандой руководил оберштурмбанфюрер СС Курт Кристман, всего в ней служило до 200 человек. Это был первый в мире открытый суд над пособниками нацистов. На процессе в Краснодаре 14–17 июля 1943 года обвинялись члены айнзацкоманды 10а и их помощники: Кладов, Котомцев, Ластовина, Мисан, Напцок, Павлов, Парамонов, Пушкарев, Речкалов, Тищенко, Тучков. Председателем суда был полковник юстиции Майоров, представитель Военного трибунала Северо-Кавказского фронта, государственным обвинителем – генерал-майор юстиции Яченин. Обвиняемых защищали три назначенных судом адвоката. Для доказательства вины были процитированы акты ЧГК, заслушаны 22 свидетеля, зачитаны выводы медицинской экспертизы по вскрытию 623 трупов (85 детей, 256 женщин и 282 мужчин, в том числе 198 стариков), из них 523 жителя погибли от газов, 100 – от выстрелов в голову. Под грузом доказательств все подсудимые полностью признали себя виновными в пособничестве немецким захватчикам, в зверствах над населением Краснодара и Краснодарского края. Военный трибунал приговорил к смертной казни через повешение главных палачей: Тищенко, Речкалова, Ластовину, Пушкарева, Мисана, Напцока, Котомцева и Кладова. Приговор был приведен в исполнение 18 июля в 13 часов на городской площади Краснодара. Казнь смотрели от 30 до 50 тысяч жителей города и близлежащих станиц. На приговоренных висела табличка «Казнен за измену Родине». Менее активные пособники Тучков, Павлов и Парамонов получили по 20 лет исправительно-трудовых лагерей. Июль 1943 г.