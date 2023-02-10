Как Красная Армия освободила Краснодар и Ростов-на-Дону

Морские пехотинцы из отряда майора Ц. Л. Куникова, незадолго до того, как в ночь на 4 февраля 1943 года они приняли участие в десантной операции и захватили плацдарм южнее Новороссийска, получивший название «Малая земля». Из них после высадки в живых осталось всего трое. Крайний слева – Кирилл Дибров (впоследствии принял участие и в Керченской десантной операции, удостоен звания Героя Советского союза), второй в последнем ряду – Владимир Кайда, и Отари Джаниани – с гранатой в центре.

Казненные в Краснодаре советские коллаборационисты, служившие в айнзацкоманде 10а, выполнявшей карательные операции в отношении мирного населения на территории Краснодарского края в зоне действия 17-й армии вермахта. Айнзацкомандой руководил оберштурмбанфюрер СС Курт Кристман, всего в ней служило до 200 человек. Это был первый в мире открытый суд над пособниками нацистов. На процессе в Краснодаре 14–17 июля 1943 года обвинялись члены айнзацкоманды 10а и их помощники: Кладов, Котомцев, Ластовина, Мисан, Напцок, Павлов, Парамонов, Пушкарев, Речкалов, Тищенко, Тучков. Председателем суда был полковник юстиции Майоров, представитель Военного трибунала Северо-Кавказского фронта, государственным обвинителем – генерал-майор юстиции Яченин. Обвиняемых защищали три назначенных судом адвоката. Для доказательства вины были процитированы акты ЧГК, заслушаны 22 свидетеля, зачитаны выводы медицинской экспертизы по вскрытию 623 трупов (85 детей, 256 женщин и 282 мужчин, в том числе 198 стариков), из них 523 жителя погибли от газов, 100 – от выстрелов в голову. Под грузом доказательств все подсудимые полностью признали себя виновными в пособничестве немецким захватчикам, в зверствах над населением Краснодара и Краснодарского края. Военный трибунал приговорил к смертной казни через повешение главных палачей: Тищенко, Речкалова, Ластовину, Пушкарева, Мисана, Напцока, Котомцева и Кладова. Приговор был приведен в исполнение 18 июля в 13 часов на городской площади Краснодара. Казнь смотрели от 30 до 50 тысяч жителей города и близлежащих станиц. На приговоренных висела табличка «Казнен за измену Родине». Менее активные пособники Тучков, Павлов и Парамонов получили по 20 лет исправительно-трудовых лагерей. Июль 1943 г.