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Свободная экономическая зона Дубай

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Свободная экономическая зона Дубай



Квазиинвестиции


За последние полгода Дубай превратился в поставщика чуть ли не ежедневных новостей. Вряд ли это можно описать как события в области культуры, скорее – псевдокультурный «движ», в который столицу ОАЭ погрузила российская элита всех мастей, политических цветов и уровней влияния и благосостояния. Всеведущий Bloomberg с интересом отметил, что некоторая часть россиян, видимо, из особой любви к культуре Востока, за прошедший год накупила 86 тыс. объектов недвижимости почти на 57 млрд долларов. Для сравнения: весь внешнеторговый оборот России и Эмиратов в 2021 году составил 5,35 млрд долларов, за прошлый год – 7,5 млрд долларов.

Понятно, что поток инвестиционных и квазиинвестиционных средств из других юрисдикций также возрос в разы, если только филиалов компаний в Эмиратах было открыто под тысячу. И эта тысяча не предел, поскольку срок для получения налогового резидентства ОАЭ под давлением США вынуждены были сократить. С начала марта иностранный филиал резидентом являться уже не будет, значит – и сделки в зоне санкционного контроля будет проводить, мягко говоря, затруднительно.

Вывод финансовых ресурсов из различных налоговых резидентур нашими соотечественниками пока не берутся подсчитать в самом Дубае, тем более что сюда надо прибавить и активы в крипте. Пока понятно, что из всех регионов, которые предоставляют (насколько могут) режим преференций для российских и бывших российских активов, ОАЭ являются лидерами.

Можно бесконечно долго возмущаться тем, насколько у нас беспощадна критика по отношению к релокантам на велосипедах, которые потянулись в Среднюю Азию или на Верхний Ларс, и насколько она, эта критика, «обтекаема», когда речь идет о направившихся в сторону арабского рукотворного рая. Это вопрос нравственных императивов одной части общества и другой, т. е. в текущих условиях не решаемый. А в каких решаемый – это уже другая тематика. Если же рассматривать этот процесс транзита активов с точки зрения сугубо экономической, то он постепенно становится серьезным рыночным фактором.

Часть выведенных ранее в офшоры средств и активов, в свою очередь, также работала в кругообороте экспортно-импортных операций. Другое дело, что их концентрация в рамках одной рыночной площадки раньше не была столь высокой. Часть открытых филиалов также будут работать на обеспечение этого оборота. Открытые филиалы и юрлица в Средней Азии – это только масштаб преимущественно среднего бизнеса. А вот работа в Дубае уже выходит на уровень серьезных сырьевых операций.

Индия сегодня является одним из основных покупателей российской нефти. Часть сырья идет на перепродажу, часть поставляется на их собственные НПЗ. И вот индийские покупатели начали, по данным Reuters, оплаты за нефть в валюте ОАЭ – дирхамах. Ценообразование устанавливается через биржевые индикаторы, дисконты и на долларовой базе, оплаты проводят через кросс-курсы индийская рупия – дирхам. Такое вот «начало 90-х» только в мировом масштабе.

Почему дирхам?


При всем сарказме и исторических параллелях, следует сказать, что это означает, что именно Дубай де-факто становится тем самым местом, где осуществляются сделки, рынком. Можно сказать, какая разница, где заключается сделка и в каких инструментах, главное, что санкции обходятся. Можно. Но зачем дирхам, просто ли чтобы запутать операции? Нет, для этого можно и в Нью-Дели открыть филиалы – дирхам нужен, чтобы обратно выйти в долларовую зону.

Да, Нью-Дели и сам не горит желанием вести масштабные расчеты за сырье в рупиях, и понять это можно, поскольку производство во многом ориентировано на внутренний рынок, а импорт поступает от «Западного блока». И это отдельный вопрос о преждевременности декларации успехов потенциального роста расчетов в нацвалютах.

Вопрос не в самих расчетах, а в их качестве и физическом смысле торговых операций. Ведь если не можете покупать наш товар пока за рубли, то везите к нам свой, обменивайте по рублевому эквиваленту на сырье. А, ну да, такой биржи нет. Нет достаточно биржевого товара? Везите другие, но технологии учета стоимости и обмена нет. А были бы – тогда зачем третья и четвертая валюта-посредник?

В одной из статей автор, не без грустной иронии рассмотрел вопрос, почему наши элитарии так настойчиво отпихивались от идеи «разворота на Восток». На этот условный «Большой Восток» товарно-финансовые потоки сегодня санкции выпирают силой, но даже тут наши остаются нашими, верными себе – они организуют себе ближневосточный хаб, чтобы любыми путями удержаться в долларовой зоне.

Почему это важно с точки зрения торговли сырьем и не столько важно в отношении иных операций?

Масштабом. Многие отечественные экономисты с начала СВО и ввода санкций настойчиво продвигают идею формирования сырьевых цен через российский рубль. Формируйте стоимость и цену через российскую биржу в рублях, открывайте рублевые счета, оплачивайте в рублях – и никаких санкций. Тем более эта идея стала, как никогда, актуальной с введением т. н. потолка цен, который скоро будет установлен и на нефтепродукты. Ведь не с каждой поставкой нужно колдовать для отправки в ЕС.

Да, потолки высокие, «щели и дыры» в этих режимах Евросоюз предусматривает. Отрасль наша, тут надо действительно отдать должное, предусмотрительно обзавелась танкерным флотом, скупив по миру все более-менее доступные плавсредства. Но поставки идут с дисконтом выше статистических величин, маржа посредников растет. А как ей не расти, если только количество транзакций и пересчетов курса выросло в три раза? Раз уж прямые платежи без особой схематики переходят и так преимущественно в зону юаня, то самое логичное, понятное и эффективное средство, чтобы вот под этот самый юань, что называется, не лечь – это переход к установлению рублевой стоимости предмета продажи.

Собственно, самим индийским покупателям от этих тройных пересчетов ни холодно ни жарко – платить за это они не будут. Это все ложится и ляжет на расходы продавца по контракту, поскольку это не идея и не прихоть покупателя. Индусов платить никто уж точно не заставит, они и на прямых-то контрактах комиссии переложат на продавца. Т. е. это еще одно фактическое увеличение дисконта, через рост стоимости операционного обслуживания.

Автор понимает, что многие СМИ радостно эту тему преподнесут в ключе «конца гегемонии доллара», но в чем тут, собственно, конец? Таким расчетам не рады сами посредники, курсы национальных валют становятся неустойчивыми, для арабских стран, как импортеров промтоваров, нужны прежде всего евро и доллар, а в итоге они будут вынуждены больше эмитировать собственной валюты, при том, что получатель дирхама также де-факто «сидит в долларе».

Где реальная дедолларизация?


А вот при установлении цены в рублях та самая дедолларизация и наступает. И даже рубль можно направлять в Среднюю Азию, где у нас теперь тоже свои релоканты, поменьше.

Возможно, что ОАЭ сами в итоге ограничат это посредничество, чтобы не захлебнуться буквально в нацвалюте, но некоторые наши люди (потому и наши, ибо весьма настойчивы в таких вопросах), они будут искать новую веселую Тортугу. А кто ищет, тот, как известно, обрящет.

Понятно, что не только и не столько Дубай сегодня втягивается в эту схематику «без доллара, но с долларом». Это проходит апробацию везде, где возможно. Просто у ОАЭ тут исторически выигрышная позиция – они не просто нефтяная страна и великолепный курорт, это главная торговая площадка всего региона. Это не биржа, но огромный рынок, где заключаются тысячи и тысячи сделок на поставки в Азию, Африку, соседние страны. Там есть представители практически любых покупателей и продавцов, это тоже хаб, но не логистический, а торгово-посреднический. Учитывая уровень жизни, это действительно очень удобно.

Нет никакого сомнения, что сегодня и в будущем России потребуются крупные партнеры, такие торговые площадки, чтобы обходить санкции в технологической сфере, потребуются и расчетные схемы. СССР ведь имел такие возможности и создавал условия. Но здесь должен быть рациональный выбор между отраслями. Установление рублевой стоимости на сырье и продажи на экспорт именно на внутреннем рынке неизбежно даст рост рублевых инвестиций – того катализатора или донорской крови, без которых нам невозможно развиваться. От инвестиционного доллара нас отлучили, и вроде бы мы в прошлом году начали его замещать рублем, но вот что-то «не идет». При этом экономисты не могут не понимать, что такие торгово-стоимостные хабы в реальной практике будут неустойчивы. Но парадигма «быть где угодно, но не в рубле» просто железная.

Мы же прекрасно понимаем, что Запад выдает санкции вроде массово, но как смотришь в детали, то оказывается, что инвестиционный поток они отрезают, а вот с вопросом использования доллара и евро, как инструмента накопления, все не так просто. И элиты наши именно поэтому все рассчитывают куда-то и как-то просочиться между струй. И вроде слова все говорят правильные, что «операторы рынка должны страховать риски», «дедолларизация», а по факту это сигнал, что потенциально создаются отдельные кластеры формирования стоимости на той же долларовой базе. А она на основные товарные группы сейчас должна становиться рублевой и только рублевой.

В общем, такой сигнал однозначно говорит о том, что идея рублевого ценообразования для экспорта должна вернуться не только в поле дискуссии, но и должна быть расширена на все основные товарные группы. Другое дело, что не очень понятно, какие силы в элитах реально заинтересованы в ее реализации.
Автор:
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9 комментариев
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  1. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:45
    +1
    что идея рублевого ценообразования для экспорта должна вернуться не только в поле дискуссии, но и должна быть расширена на все основные товарные группы.
     Но пока остается в поле дискуссии
    1. nikolaevskiy78
      nikolaevskiy78 Сегодня, 05:54
      +1
      Она там и останется. Этот тотальный элитарный симулякр неисправим. Но писать об это все равно надо.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 07:34
        +1
        Этот Дубай кого надо Дубай, нечего туда смотреть. Наше дело сбор помощи Донбассу, а не считать чужие деньги в Эмиратах.
        1. не тот
          не тот Сегодня, 07:41
          +2
          Это точно.Люди их заработали в поте лица своего,тяжким трудом,кровавыми мозолями,честно.Нечего к ним с вопросами глупыми какими-то там приставать - "куда дели народные деньги,где бюджетные деньги".Эти деньги,кого надо деньги.
  2. эпикуреец
    эпикуреец Сегодня, 06:42
    +3
    Смотрю я на Эмираты и пытаюсь ответить себе на вопрос: почему у этих безграмотных бедуинов получилось построить рай в пустыне за счет продажи нефти, а у нас, при гораздо больших доходах от продажи нефтегаза и прочего сырья, все оказалось разворовано и бездарно профукано. Хотя у нас были все возможности построить за эти деньги Северные Эмираты, а вместо этого построили Северную Нигерию, в которой все богатства страны и доходы оказались в руках разного жулья, элиты и самознаетекого...Все таки умение распоряжаться деньгами тоже требует ума, чем бездарно потратить, пропить и разворовать.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 07:09
      -1
      Цитата: эпикуреец
      почему у этих безграмотных бедуинов получилось построить рай в пустыне за счет продажи нефти, а у нас

      Население у погонщиков верблюдов гораздо меньше, чем население России. Если бы у нас было такая же численность населения, то и мы бы все ездили на "майбахах" и жили в трехэтажных коттеджах...
      1. не тот
        не тот Сегодня, 07:26
        +2
        Но у этих погонщиков кроме газа и нет ничего больше,а у нас едва ли не вся таблица Менделеева дополняет уже упомянутый газ и нефть.Так что если уж не в трех,то хотя бы в одноэтажных коттеджах жить вполне себе могли бы при желании,да только нет такого желания у олигархов наших,у них одно на уме - как бы все разворовать да на какой телеге за кордон вывезти.
      2. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 08:10
        0
        Если бы у нас было такая же численность населения, то и мы бы все ездили на "майбахах" и жили в трехэтажных коттеджах...
         Если бы прибавочная стоимость,получаемая олигархами,шла на нужды...в 3-х коттеджах может быть и не жили и на Майбахах не ездили,но жили не плохо..
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:07
    +1
    Может к статье и не относится,на В.О. была статья..мол,всё теперь у нас будет газовый рубль,всем капец..И капец не наступил и с газовым рублем,что то не очень.