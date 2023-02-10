Свободная экономическая зона Дубай

Квазиинвестиции
За последние полгода Дубай превратился в поставщика чуть ли не ежедневных новостей. Вряд ли это можно описать как события в области культуры, скорее – псевдокультурный «движ», в который столицу ОАЭ погрузила российская элита всех мастей, политических цветов и уровней влияния и благосостояния. Всеведущий Bloomberg с интересом отметил, что некоторая часть россиян, видимо, из особой любви к культуре Востока, за прошедший год накупила 86 тыс. объектов недвижимости почти на 57 млрд долларов. Для сравнения: весь внешнеторговый оборот России и Эмиратов в 2021 году составил 5,35 млрд долларов, за прошлый год – 7,5 млрд долларов.
Понятно, что поток инвестиционных и квазиинвестиционных средств из других юрисдикций также возрос в разы, если только филиалов компаний в Эмиратах было открыто под тысячу. И эта тысяча не предел, поскольку срок для получения налогового резидентства ОАЭ под давлением США вынуждены были сократить. С начала марта иностранный филиал резидентом являться уже не будет, значит – и сделки в зоне санкционного контроля будет проводить, мягко говоря, затруднительно.
Вывод финансовых ресурсов из различных налоговых резидентур нашими соотечественниками пока не берутся подсчитать в самом Дубае, тем более что сюда надо прибавить и активы в крипте. Пока понятно, что из всех регионов, которые предоставляют (насколько могут) режим преференций для российских и бывших российских активов, ОАЭ являются лидерами.
Можно бесконечно долго возмущаться тем, насколько у нас беспощадна критика по отношению к релокантам на велосипедах, которые потянулись в Среднюю Азию или на Верхний Ларс, и насколько она, эта критика, «обтекаема», когда речь идет о направившихся в сторону арабского рукотворного рая. Это вопрос нравственных императивов одной части общества и другой, т. е. в текущих условиях не решаемый. А в каких решаемый – это уже другая тематика. Если же рассматривать этот процесс транзита активов с точки зрения сугубо экономической, то он постепенно становится серьезным рыночным фактором.
Часть выведенных ранее в офшоры средств и активов, в свою очередь, также работала в кругообороте экспортно-импортных операций. Другое дело, что их концентрация в рамках одной рыночной площадки раньше не была столь высокой. Часть открытых филиалов также будут работать на обеспечение этого оборота. Открытые филиалы и юрлица в Средней Азии – это только масштаб преимущественно среднего бизнеса. А вот работа в Дубае уже выходит на уровень серьезных сырьевых операций.
Индия сегодня является одним из основных покупателей российской нефти. Часть сырья идет на перепродажу, часть поставляется на их собственные НПЗ. И вот индийские покупатели начали, по данным Reuters, оплаты за нефть в валюте ОАЭ – дирхамах. Ценообразование устанавливается через биржевые индикаторы, дисконты и на долларовой базе, оплаты проводят через кросс-курсы индийская рупия – дирхам. Такое вот «начало 90-х» только в мировом масштабе.
Почему дирхам?
При всем сарказме и исторических параллелях, следует сказать, что это означает, что именно Дубай де-факто становится тем самым местом, где осуществляются сделки, рынком. Можно сказать, какая разница, где заключается сделка и в каких инструментах, главное, что санкции обходятся. Можно. Но зачем дирхам, просто ли чтобы запутать операции? Нет, для этого можно и в Нью-Дели открыть филиалы – дирхам нужен, чтобы обратно выйти в долларовую зону.
Да, Нью-Дели и сам не горит желанием вести масштабные расчеты за сырье в рупиях, и понять это можно, поскольку производство во многом ориентировано на внутренний рынок, а импорт поступает от «Западного блока». И это отдельный вопрос о преждевременности декларации успехов потенциального роста расчетов в нацвалютах.
Вопрос не в самих расчетах, а в их качестве и физическом смысле торговых операций. Ведь если не можете покупать наш товар пока за рубли, то везите к нам свой, обменивайте по рублевому эквиваленту на сырье. А, ну да, такой биржи нет. Нет достаточно биржевого товара? Везите другие, но технологии учета стоимости и обмена нет. А были бы – тогда зачем третья и четвертая валюта-посредник?
В одной из статей автор, не без грустной иронии рассмотрел вопрос, почему наши элитарии так настойчиво отпихивались от идеи «разворота на Восток». На этот условный «Большой Восток» товарно-финансовые потоки сегодня санкции выпирают силой, но даже тут наши остаются нашими, верными себе – они организуют себе ближневосточный хаб, чтобы любыми путями удержаться в долларовой зоне.
Почему это важно с точки зрения торговли сырьем и не столько важно в отношении иных операций?
Масштабом. Многие отечественные экономисты с начала СВО и ввода санкций настойчиво продвигают идею формирования сырьевых цен через российский рубль. Формируйте стоимость и цену через российскую биржу в рублях, открывайте рублевые счета, оплачивайте в рублях – и никаких санкций. Тем более эта идея стала, как никогда, актуальной с введением т. н. потолка цен, который скоро будет установлен и на нефтепродукты. Ведь не с каждой поставкой нужно колдовать для отправки в ЕС.
Да, потолки высокие, «щели и дыры» в этих режимах Евросоюз предусматривает. Отрасль наша, тут надо действительно отдать должное, предусмотрительно обзавелась танкерным флотом, скупив по миру все более-менее доступные плавсредства. Но поставки идут с дисконтом выше статистических величин, маржа посредников растет. А как ей не расти, если только количество транзакций и пересчетов курса выросло в три раза? Раз уж прямые платежи без особой схематики переходят и так преимущественно в зону юаня, то самое логичное, понятное и эффективное средство, чтобы вот под этот самый юань, что называется, не лечь – это переход к установлению рублевой стоимости предмета продажи.
Собственно, самим индийским покупателям от этих тройных пересчетов ни холодно ни жарко – платить за это они не будут. Это все ложится и ляжет на расходы продавца по контракту, поскольку это не идея и не прихоть покупателя. Индусов платить никто уж точно не заставит, они и на прямых-то контрактах комиссии переложат на продавца. Т. е. это еще одно фактическое увеличение дисконта, через рост стоимости операционного обслуживания.
Автор понимает, что многие СМИ радостно эту тему преподнесут в ключе «конца гегемонии доллара», но в чем тут, собственно, конец? Таким расчетам не рады сами посредники, курсы национальных валют становятся неустойчивыми, для арабских стран, как импортеров промтоваров, нужны прежде всего евро и доллар, а в итоге они будут вынуждены больше эмитировать собственной валюты, при том, что получатель дирхама также де-факто «сидит в долларе».
Где реальная дедолларизация?
А вот при установлении цены в рублях та самая дедолларизация и наступает. И даже рубль можно направлять в Среднюю Азию, где у нас теперь тоже свои релоканты, поменьше.
Возможно, что ОАЭ сами в итоге ограничат это посредничество, чтобы не захлебнуться буквально в нацвалюте, но некоторые наши люди (потому и наши, ибо весьма настойчивы в таких вопросах), они будут искать новую веселую Тортугу. А кто ищет, тот, как известно, обрящет.
Понятно, что не только и не столько Дубай сегодня втягивается в эту схематику «без доллара, но с долларом». Это проходит апробацию везде, где возможно. Просто у ОАЭ тут исторически выигрышная позиция – они не просто нефтяная страна и великолепный курорт, это главная торговая площадка всего региона. Это не биржа, но огромный рынок, где заключаются тысячи и тысячи сделок на поставки в Азию, Африку, соседние страны. Там есть представители практически любых покупателей и продавцов, это тоже хаб, но не логистический, а торгово-посреднический. Учитывая уровень жизни, это действительно очень удобно.
Нет никакого сомнения, что сегодня и в будущем России потребуются крупные партнеры, такие торговые площадки, чтобы обходить санкции в технологической сфере, потребуются и расчетные схемы. СССР ведь имел такие возможности и создавал условия. Но здесь должен быть рациональный выбор между отраслями. Установление рублевой стоимости на сырье и продажи на экспорт именно на внутреннем рынке неизбежно даст рост рублевых инвестиций – того катализатора или донорской крови, без которых нам невозможно развиваться. От инвестиционного доллара нас отлучили, и вроде бы мы в прошлом году начали его замещать рублем, но вот что-то «не идет». При этом экономисты не могут не понимать, что такие торгово-стоимостные хабы в реальной практике будут неустойчивы. Но парадигма «быть где угодно, но не в рубле» просто железная.
Мы же прекрасно понимаем, что Запад выдает санкции вроде массово, но как смотришь в детали, то оказывается, что инвестиционный поток они отрезают, а вот с вопросом использования доллара и евро, как инструмента накопления, все не так просто. И элиты наши именно поэтому все рассчитывают куда-то и как-то просочиться между струй. И вроде слова все говорят правильные, что «операторы рынка должны страховать риски», «дедолларизация», а по факту это сигнал, что потенциально создаются отдельные кластеры формирования стоимости на той же долларовой базе. А она на основные товарные группы сейчас должна становиться рублевой и только рублевой.
В общем, такой сигнал однозначно говорит о том, что идея рублевого ценообразования для экспорта должна вернуться не только в поле дискуссии, но и должна быть расширена на все основные товарные группы. Другое дело, что не очень понятно, какие силы в элитах реально заинтересованы в ее реализации.