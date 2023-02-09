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Компания Илона Маска ввела ограничения для использования системы Starlink военными беспилотниками на Украине

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Компания Илона Маска ввела ограничения для использования системы Starlink военными беспилотниками на Украине

Американская компания SpaceX решила ограничить доступность связи Starlink для украинских военных. Напомним, что ранее глава компании Илон Маск заявлял о неготовности далее продолжать финансирование поставленных на Украину комплектов спутниковой связи и, обращаясь к Пентагону, предложил военному ведомству США заниматься этим из своего (пентагоновского) огромного бюджета. Однако потом Маск решил изменить своё мнение, и финансирование всё же продолжилось именно из бюджета компании.


Теперь президент SpaceX Гвинн Шотвелл указала на то, что компания ввела ограничения на использование системой спутниковой связи для военных БПЛА на Украине. Дроны оказались без подключения к системе Starlink.

При этом Шотвелл объяснила позицию компании так:

Система связи Starlink разрабатывалась специалистами не для того, чтобы в итоге превратиться в оружие. Есть инструменты, которые мы можем использовать для того, чтобы нашу систему в таком формате не применяли. И мы эти инструменты задействовали.

По словам президента компании, руководство Starlink создало условия, при которых бы спутниковая связь, предоставляемая SpaceX, в качестве наступательного оружия не использовалась.

Таким образом, Шотвелл фактически дала понять, что украинские дроны, которые залетали вглубь России (например, долетая до Энгельса), могли использовать при этом систему Starlink в той или иной степени.

Напомним, что на днях был сбит украинский дрон в Калужской области. Он нёс на борту осколочно-фугасную бомбу с существенным по массе зарядом. К счастью, обошлось без пострадавших.
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18 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:24
    +5
    SpaceX решила ограничить доступность связи Starlink для украинских военных.
    Это конечно хорошо, но на принятие такого решения все таки повлияла наверное не "миролюбивая" позиция компании, а финансовая сторона. Вот только как долго будет действовать это ограничение и не получится ли, как в прошлый раз с Маском и Пентагоном?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:31
      +4
      rotmistr60 hi, если данная функция важна для ВСУ то сто пудово Киев наябеднечает в Вашингтон на Маска и Ко, а там грозный рык, намек на уголовку в связи с "косяками" при покупки Твитера и вуа-ля всё опять заработает.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 06:43
        +3
        Согласен. Поэтому я этим намеком и закончил свой комментарий
        как в прошлый раз с Маском и Пентагоном?
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 07:33
        0
        Цитата: Ропот 55
        сто пудово Киев наябеднечает в Вашингтон на Маска и Ко, а там грозный рык, намек на уголовку в связи с "косяками" при покупки Твитера и вуа-ля всё опять заработает.

        Проходили уже... Один грозный ГАВ! - и Маск "встал на отведённое место".
        А Маск не думал о том, чтобы перевести бизнес в Россию? lol Будет на Пентагон поплёвывать с высокой колокольни... lol
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:29
    0
    Чего Маск опять зрадник? Ату его небратья.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:38
    0
    Компания Илона Маска ввела ограничения для использования системы Starlink военными беспилотниками на Украине

    Наплевать на этого Маска и продажную капиталистическую систему, в которой жажда наживы превыше всего.
    А во внимание следует взять участившиеся предложения и в публичных выступлениях, и со стороны военных, и произошедший инцидент с китайским аэростатом...Предложение сбивать космические аппараты-разведчики над российской территорией и в зоне проведения СВО относя их к средствам разведки противника.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 06:47
      +3
      Цитата: ROSS 42
      Предложение сбивать космические аппараты-разведчики над российской территорией и в зоне проведения СВО относя их к средствам разведки противника.

      А они собью наши - над США и НАТО...
      И что тогда?
      Тупик?
      Мы пострадаем сильнее- наших спутников просто меньше
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:54
      +1
      ROSS 42 hi, у нас МНОГИЕ объекты на Украине в категории не прикосаемые а вы намекаете на удары по американским спутникам.
    3. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 07:37
      0
      Предложение сбивать космические аппараты-разведчики над российской территорией и в зоне проведения СВО относя их к средствам разведки противника.

      что вы мелете? юридически космическое пространство является международным. А вот воздушное пространство является суверенным. Поэтому поступок американцев с китайским аэростатом является правильным, как например наш пример с U-2 Пауэрса в 1960. Отрицать объективность ради лозунгов это дешевый популизм.
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 06:52
    +1
    Не стоит этому верить, сейчас запад только начал повышать ставки.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:59
    +2
    Однако потом Маск решил изменить своё мнение, и финансирование всё же продолжилось именно из бюджета компании.
    "Изменит" и в этот раз. Найдут чем припереть маска, ни каких сомнений в этом нет.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:12
    0
    Я, вот думаю, что связь они восстановят как миленькие. Это уже проходили. Деньги получат, или заставят. Где наше эффективное противодействие? Где наши спутники? Будем уповать на то, что "там" совесть появится? Вопрос риторический.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 07:21
      +1
      Наши спутники там, где им положено быть
  7. Bioorganizm
    Bioorganizm Сегодня, 07:16
    +1
    Предаст ли Маск Россию как в прошлый раз?
    Или на этот раз выстоит?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:37
      0
      Цитата: Bioorganizm
      Предаст ли Маск Россию как в прошлый раз?

      Он Россию не предавал - он не гражданин России, не брат нам и не друг.
      Он себя предал, потому что испугался за свою тушку.
      Не знаю - может, там и реально было чего бояться. А может быть, всего лишь деньги. В любом случае - в прошлый раз обделался и сейчас надежды на его стойкость никакой.
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 07:25
    +1
    Про сбитие бпла над Калужской областью непонятненько. Писали что ТУ-141 за ёлки зацепился. Ёлки сыграли функцию пво wassat
    Второй шлепнулся прямо на Украине. Никуда не полетел. Хорошо бы ещё прибил кого и сдетонировал
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:36
    0
    Это республиканское болото у полосатых так троллит демократическое болото. У них там свои терки.
  10. ork_333
    ork_333 Сегодня, 07:44
    0
    Цитата: Ка-52
    Предложение сбивать космические аппараты-разведчики над российской территорией и в зоне проведения СВО относя их к средствам разведки противника.

    что вы мелете? юридически космическое пространство является международным. А вот воздушное пространство является суверенным. Поэтому поступок американцев с китайским аэростатом является правильным, как например наш пример с U-2 Пауэрса в 1960. Отрицать объективность ради лозунгов это дешевый популизм.

    У разных стран граница начала космоса считается по-разному. В этом тоже проблема.