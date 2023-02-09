Пресс-служба Кремля назвала некоторые темы оперативного совещания президента с членами Совбеза

Стали известны некоторые подробности о тематике проведённого накануне президентом России совещания с постоянными членами Совета безопасности страны в онлайн-формате. Среди участников были председатель правительства Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МЧС Александр Куренков, секретарь Совбеза Николай Патрушев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор СВР Сергей Нарышкин и др. Пресс-службой Кремля названы некоторые темы проведения совещания.Одним из вопросов, который, как заявил президент, относится к категории основных, стал вопрос, связанный с развитием инфраструктуры.Российские эксперты в течение последнего времени отмечают, что для полноценного развития страны необходимо совершенствование инфраструктуры на ряде направлений. Одной из основополагающих является в этом плане транспортная инфраструктура. Учитывая её важность, вопросы развития таковой обсуждались даже на Совбезе, где участие приняли и лица, непосредственно погруженные в тематику. Это глава РЖД Олег Белозёров и помощник президента Игорь Левитин, которые в течение длительного времени возглавлял Минтранс.Подробностей в этом плане пресс-служба Кремля не приводит. Однако можно предположить, что речь в том числе могла идти о развитии транспортной инфраструктуры в новых регионах России, а также об обеспечении безопасности на территориях, воссоединившихся с Россией осенью прошлого года.Также на Совбезе обсудили тему пожаров. Возможно, этот вопрос был поднят на СБ РФ по причине актуализации направления противодействия организованным поджогам. Напомним, что с недавнего времени активизировались внутренние деструктивные силы, которые пытаются осуществить поджоги, например, зданий военкоматов, а также объектов всё той же транспортной инфраструктуры. В сети появлялись ролики, на которых неизвестные осуществляют поджоги распределительных средств возле железнодорожных путей. Организация противодействия такой деятельности - важнейшая задача государственного масштаба.