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Пресс-служба Кремля назвала некоторые темы оперативного совещания президента с членами Совбеза

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Пресс-служба Кремля назвала некоторые темы оперативного совещания президента с членами Совбеза

Стали известны некоторые подробности о тематике проведённого накануне президентом России совещания с постоянными членами Совета безопасности страны в онлайн-формате. Среди участников были председатель правительства Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МЧС Александр Куренков, секретарь Совбеза Николай Патрушев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор СВР Сергей Нарышкин и др. Пресс-службой Кремля названы некоторые темы проведения совещания.


Одним из вопросов, который, как заявил президент, относится к категории основных, стал вопрос, связанный с развитием инфраструктуры.

Российские эксперты в течение последнего времени отмечают, что для полноценного развития страны необходимо совершенствование инфраструктуры на ряде направлений. Одной из основополагающих является в этом плане транспортная инфраструктура. Учитывая её важность, вопросы развития таковой обсуждались даже на Совбезе, где участие приняли и лица, непосредственно погруженные в тематику. Это глава РЖД Олег Белозёров и помощник президента Игорь Левитин, которые в течение длительного времени возглавлял Минтранс.

Подробностей в этом плане пресс-служба Кремля не приводит. Однако можно предположить, что речь в том числе могла идти о развитии транспортной инфраструктуры в новых регионах России, а также об обеспечении безопасности на территориях, воссоединившихся с Россией осенью прошлого года.

Также на Совбезе обсудили тему пожаров. Возможно, этот вопрос был поднят на СБ РФ по причине актуализации направления противодействия организованным поджогам. Напомним, что с недавнего времени активизировались внутренние деструктивные силы, которые пытаются осуществить поджоги, например, зданий военкоматов, а также объектов всё той же транспортной инфраструктуры. В сети появлялись ролики, на которых неизвестные осуществляют поджоги распределительных средств возле железнодорожных путей. Организация противодействия такой деятельности - важнейшая задача государственного масштаба.
Использованы фотографии:
сайт президента России
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3 комментария
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  1. ximkim
    ximkim Сегодня, 07:01
    -2
    Понятно. Будущее отменяется.
    Какое может быть развитие , если каждый год одни и те-же дороги ремонтируют?
    1. Злой 55
      Злой 55 Сегодня, 07:24
      +1
      КНР в год строит 20000 км НОВЫХ дорог..Вот это показатель..А у нас умеют только бюджеты осваивать.. hi
  2. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 07:09
    0
    оперативного совещания президента с членами Совбеза

    —-Оперативное - значит срочное. В настоящих условиях.

    —-И что мы слышим, наряду с «указанием на необходимость технологического суверенитета» и «призвания к Армии ликвидировать возможность обстрелов российской территории»?

    —-Срочное обсуждение вопросов инфраструктуры и пожарной безопасности, которые по определению - процессы, а не события. И срочными, оперативными быть не могут и не должны быть.

    —-Странные времена где-то во время СВО.