В ночное время суток взрывы прогремели на объектах противника в Днепропетровске и Константиновке

В ночное время суток звуки взрывов гремели в разных частях подконтрольных Киеву территорий. Один из наиболее мощных взрывов прогремел в Днепропетровске (Днепре). За несколько часов до этого в области и ряде других регионов соседней страны была объявлена воздушная тревога.
Звук взрыва был слышен в разных районах города. Пока украинская сторона не публикует никакой информации о том, какой объект в Днепре был поражён. Местные жители пишут о поражении объекта промышленности.
В результате взрыва возникло зарево, которое было видно за несколько километров от самого места, на котором всё произошло.
Также в ночное время суток взрывы были слышны в подконтрольной ВСУ Константиновке, всё ближе к которой подходят российские войска на фоне операции по довершению охвата Артёмовска (Бахмута).
Напомним, что накануне украинская сторона в сводке Генштаба признала выход российских штурмовых отрядов к окраинам Часова Яра, от которого идёт дорога на Артёмовск. Эта дорога оставалась последней находящейся под украинским контролем на этом направлении. Она ведёт к городу через населённый пункт Хромово.
Константиновка используется как один из крупных логистических центров вооружённых сил Украины на территории Донбасса.
Накануне во второй половине дня российская авиация поразила объект противника в Черниговской области. Этот объект использовался в военных целях.