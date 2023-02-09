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В ночное время суток взрывы прогремели на объектах противника в Днепропетровске и Константиновке

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В ночное время суток взрывы прогремели на объектах противника в Днепропетровске и Константиновке

В ночное время суток звуки взрывов гремели в разных частях подконтрольных Киеву территорий. Один из наиболее мощных взрывов прогремел в Днепропетровске (Днепре). За несколько часов до этого в области и ряде других регионов соседней страны была объявлена воздушная тревога.


Звук взрыва был слышен в разных районах города. Пока украинская сторона не публикует никакой информации о том, какой объект в Днепре был поражён. Местные жители пишут о поражении объекта промышленности.

В результате взрыва возникло зарево, которое было видно за несколько километров от самого места, на котором всё произошло.

Также в ночное время суток взрывы были слышны в подконтрольной ВСУ Константиновке, всё ближе к которой подходят российские войска на фоне операции по довершению охвата Артёмовска (Бахмута).

Напомним, что накануне украинская сторона в сводке Генштаба признала выход российских штурмовых отрядов к окраинам Часова Яра, от которого идёт дорога на Артёмовск. Эта дорога оставалась последней находящейся под украинским контролем на этом направлении. Она ведёт к городу через населённый пункт Хромово.



Константиновка используется как один из крупных логистических центров вооружённых сил Украины на территории Донбасса.

Накануне во второй половине дня российская авиация поразила объект противника в Черниговской области. Этот объект использовался в военных целях.
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