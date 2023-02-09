Брянский губернатор сообщил об украинской попытке атаковать регион с применением нескольких беспилотников

Спасибо нашим защитникам! Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

Губернатор Брянской области сообщает о попытке украинской стороны осуществить атаку российского региона.Александр Богомаз делится информацией о том, что украинские боевики целью своей атаки выбрали Стародубский муниципальный округ. Для этого противник задействовал сразу несколько беспилотных летательных аппаратов. По последним данным, таковых было девять. Все они были уничтожены системой противовоздушной обороны ВС РФ.Брянский губернатор пишет в своём ТГ-канале:Тем временем в сети появилась информация о том, что украинский ЦИПсО (армейский отдел по психологическим атакам) готовит масштабный вброс, основой которого является дезинформация о якобы «готовности российского руководства осуществить обмен территорий Курской и Брянской областей на регионы Донбасса». Об этом пишет ТГ-канал «Рыбарь». Добавляется, что деятельность ЦИПсО могут сопровождать провокации с атаками приграничных российских регионов с использованием БПЛА. Отмечено, что этот вброс готовится к осуществлению с той целью, чтобы отвлечь внимание от продвижения российских войск в ДНР и ЛНР.