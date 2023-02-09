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Брянский губернатор сообщил об украинской попытке атаковать регион с применением нескольких беспилотников

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Брянский губернатор сообщил об украинской попытке атаковать регион с применением нескольких беспилотников

Губернатор Брянской области сообщает о попытке украинской стороны осуществить атаку российского региона.


Александр Богомаз делится информацией о том, что украинские боевики целью своей атаки выбрали Стародубский муниципальный округ. Для этого противник задействовал сразу несколько беспилотных летательных аппаратов. По последним данным, таковых было девять. Все они были уничтожены системой противовоздушной обороны ВС РФ.

Брянский губернатор пишет в своём ТГ-канале:

Спасибо нашим защитникам! Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

Тем временем в сети появилась информация о том, что украинский ЦИПсО (армейский отдел по психологическим атакам) готовит масштабный вброс, основой которого является дезинформация о якобы «готовности российского руководства осуществить обмен территорий Курской и Брянской областей на регионы Донбасса». Об этом пишет ТГ-канал «Рыбарь». Добавляется, что деятельность ЦИПсО могут сопровождать провокации с атаками приграничных российских регионов с использованием БПЛА. Отмечено, что этот вброс готовится к осуществлению с той целью, чтобы отвлечь внимание от продвижения российских войск в ДНР и ЛНР.
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7 комментариев
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  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 07:27
    +2
    в сети появилась информация о том, что украинский ЦИПсО (армейский отдел по психологическим атакам) готовит масштабный вброс, основой которого является дезинформация о якобы «готовности российского руководства осуществить обмен территорий Курской и Брянской областей на регионы Донбасса».
    Я, конечно, читал известные слова доктора Геббельса о правде и лжи. Но там шёл разговор о правде и лжи. А тут - ни того, ни другого. Просто параноидальный бред.
    Мой знакомый психиатр, бывший одноклассник, наверняка заинтересовался бы таким интересным случаем.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 07:42
      0
      «готовности российского руководство осуществить обмен территорий Курской и Брянской области на регионы Донбасса»

      А так же на Польшу , ЕС , Америку и Канаду ...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:27
    +2
    Про вброс улыбнуло...., тут японцы за 2 крохотных острова 78 бузят, а тут 2 области. Походу, к 1 апреля ципы созреют, раньше граждане не оценят шутку.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 07:28
    +1
    . Ципсо готовит масштабный вброс, основой которого является дезинформация о якобы «готовности российского руководство осуществить обмен территорий Курской и Брянской области на регионы Донбасса»

    Да мы привыкли. Пускай набрасывают. Половина их отдела здесь тусит
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:38
    +1
    Вброс- потряс! На какие мозги он рассчитан? И с нашей стороны и с той.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:41
      0
      Коммент сверху.Чем чудовищнеп ложь,тем легче люди в нее верят.Это по Геббельсу.Да полно наивных чудаков,готовых схавать все,что им выдадут на уши
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:45
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Вброс- потряс! На какие мозги он рассчитан? И с нашей стороны и с той.

      Самое невероятное - что с ТОЙ стороны найдутся те, кто поверит.
      Да и наших "антивоенщиков" и "борцунов с режимом" сегодня к вечеру почитать надо - созреют, хай про "договорняки" поднимут... Когда их читаю - смешнее, чем журнал "Крокодил" в советское время.
      Я не говорю, что у нас всё так вот непримиримо, без "договорчиков", обходится. Но это... По-моему, за гранью не только правды и лжи, а вобще всякого сознания.