Украинские эксперты связали удары по объектам в Черниговской и Сумской областях с попытками ВС РФ выявить наиболее уязвимые места

Украинская сторона после авиаудара по объекту в Черниговской области, на котором в последнее время значительно возросла военная активность, предполагает, что в регионе активизировались пророссийские силы, передающие информацию, которую могли знать только местные.Формулировка о «знаниях местных» используется оригинальная. Видимо, тот факт, что слив информации (если он был) мог быть осуществлён кем-то из украинских военных, включая командный состав, украинская сторона позволить себе рассмотреть никак не может. То есть, продажу военным продуктов питания по троекратно завышенной цене – может, а продажу информации – нет…Обращается внимание и на рост интенсивности артиллерийских ударов по объектам на приграничных территориях Сумской области, откуда периодически осуществлялись обстрелы российских регионов – в первую очередь Курской области.В связи с этим украинские военные эксперты в различных ток-шоу и своих каналах размышляют над тем, что российская сторона «таким образом старается определить направления уязвимости для возможного начала наступления на севере или как минимум с целью навязывания изматывающих боёв с оттягиванием украинских сил с других участков фронта».Примечательно, что эти выводы делаются на фоне часто появляющихся заявлений то от украинского ГУР, то от британской разведки «о недостаточности у России сил и средств для наступления на северные регионы Украины».