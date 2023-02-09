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«Ростех»: Завершены испытания защищающих от ударов высокоточных ракет дымовых гранат

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«Ростех»: Завершены испытания защищающих от ударов высокоточных ракет дымовых гранат

Проведены государственные испытания гранат для защиты от ударов управляемых высокоточных ракет. Об этом сообщили в государственной корпорации «Ростех».


Специальные гранаты предназначены для защиты личного состава и техники от ракетных ударов. С помощью гранат создается непроницаемое для тепловизионных приборов облако.

Ручная граната РДГ-У, обеспечивающая маскировку личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия, успешно прошла государственные испытания

- цитирует РИА Новости сообщение государственной корпорации «Ростех».

О ручной дымовой гранате универсальной известно, что она была разработана специалистами входящего в состав концерна «Калашников» ЦНИИточмаш.

Граната предназначается для защиты от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне. Также она способна защищать от ракет с тепловизионным прицеливанием. В настоящее время ЦНИИточмаш готовит соответствующую документацию, после завершения оформления которой можно будет перейти к опытной эксплуатации РДГ-У в войсковых подразделениях, а затем и к серийному производству.

Граната действует следующим образом: при срабатывании в воздухе дымообразующим составом создается мгновенная завеса. Специальный элемент позволяет подпитывать завесу на протяжении длительного времени, благодаря чему и обеспечивается защита от ракетных ударов. Граната способна сохранять эффективность действия в диапазоне температур от минус 50 до плюс 25 градусов. Диаметр корпуса гранаты – 54 мм, длина – 200 мм. Весит такая граната 700 г.
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24 комментария
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 08:12
    -2
    Такая граната и штурмовым подразделениям не помешает.
    Можно под прикрытием дыма менять позиции. А можно ослеплять противника внутри помещений. 700 грамм - тяжеловато. А в подствольник такую гранату поместить нельзя что ли?
    1. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 08:16
      -1
      Такая граната и штурмовым подразделениям не помешает.

      так есть и простые дымы и дымовые гранаты, типа РГД2
      А в подствольник такую гранату поместить нельзя что ли?

      Для подствольника уже сто лет в обед есть ВДГ-40
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:44
        -2
        Для подствольника уже сто лет в обед есть ВДГ-40
        Вы наверное все же подразумевали ВГ-40МД (многоцелевой дымовой) или ВГ-40 ДЗ (дымно зажигательный)?
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 08:40
      +3
      Цитата: Бородач
      А можно ослеплять противника внутри помещений

      Для этого есть целый арсенал ручных гранат - «Заря»; «Пламя»; «Факел»; «Дрейф»
      С другой стороны , для чего бойцу штурмовику нужна граната весом в 700 гр , упаришься с ней бегать . И ещё , надо успеть её применить , когда на тебя летит
      ракета с наведением в инфракрасном диапазоне или с тепловизионным прицеливанием.
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 09:26
      0
      Энто шо ? Задымлять свою позицию ? belay Что-то...........................................

      Во всех войнах ,начиная с 1МВ, в практику вошло обозначение целей,позиций противника дымами(!)...(дымовыми "маркёрами").... !
      1. Владимир Постников
        Владимир Постников Сегодня, 10:09
        -1
        Цитата: Nikolaevich I
        Во всех войнах ,начиная с 1МВ, в практику вошло обозначение целей,позиций противника дымами(!)...(дымовыми "маркёрами").... !

        Вот и я о том. Раньше противника маркировали дымами, теперь сами себя. Ручная + 700 г. Я (офигеваю). Увидел летящую на тебя ракету или снаряд, кидай 700 грамм.
        Это что? А это корпорация "Калашников", известная с недавних пор прачечная.
        В настоящее время ЦНИИточмаш готовит соответствующую документацию, после завершения оформления которой можно будет перейти к опытной эксплуатации РДГ-У в войсковых подразделениях
        Дрожи враг. ЦНИИточмаш документацию готовит.
        1. Владимир Постников
          Владимир Постников Сегодня, 10:32
          0
          Вспомнилась песня из моего детства - "Шестнадцать тонн".
          Эта новость о дымовой гранате Ростеха навеяла на меня новый куплет для этой песни:
          Я родился утром в пасмурный день
          Я взял гранату и пошел в окоп
          Я кинул гранату в летящий снаряд
          И боссы Ростеха похвалили меня
  2. максим1987
    максим1987 Сегодня, 08:16
    +5
    придумать различные штуки у нас умеют, спору нет. Вопрос в серийности производства и массовости применения в войсках
    1. МДП
      МДП Сегодня, 08:44
      +2
      Секрета в этой гранате нет. Весь вопрос стоит как она срабатывает. Если ее вручную приводят в действие, то ее КПД будет около нуля. Если автоматически, то как? В результате облучения лазерным дальномером? Ну тогда тоже не очень. Многие ПТРК наводятся не применяя лазерного облучения. Если на основе радара, тогда шанс защиты велик. Если на основе радара и датчика лазерного облучения, тогда это будет хорошее решение. Информации нет, но надеюсь это будет надежная система, а не очередное аналоговнет по стоимости как эсминец
      1. maksbazhin
        maksbazhin Сегодня, 09:16
        0
        Если ее вручную приводят в действие, то ее КПД будет около нуля
        good
        Вы вроде в теме, не подскажите почему у танков аэрозольное облако создается одно на небольшом расстоянии от танка (оно больше скрывает танк от оператора), мне думается надо еще оно прямо над танком что бы скрывать от ГСН до последнего.
        зы название статьи не точное, высокоточного оружия много и оно разное, а гранаты помогут от ограниченного перечня этого оружия. Я уж думал от химарсов вундервафлю придумали.
        1. МДП
          МДП Сегодня, 10:47
          0
          Когда нужно проскочить опасный участок, то не думаешь как открыть огонь. Самому бы живым остаться. Это не игра, где можно перезайти в бой. Психология бойца это даже больше, чем вся подготовка. Можно хоть насколько быть крутым на учениях, но вот сесть в танк и идти в бой, где уже есть подбитые свои танки. Как заставить себя в упор убить человека. Как спокойно из РПГ уничтожить машину, где битком набито людей. Как идти на штурм окопов. Этому ни на каких учениях не научат. Этими вопросами у нас вообще не занимаются. Последний раз системно работали по новобранцам во время ВОВ
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:16
    +3
    Неплохо бы придумать изменение позиционирования местности против управляемых снарядов наводящихся по GPS, просто уводя их в сторону от цели. Что-то вроде мощного излучателя секторного типа.
    1. МДП
      МДП Сегодня, 10:40
      0
      Технически невозможное решение. Ну если только инопланетяне какие могут. Выключить спутники GPS над военным театром проще. Ну как проще. Даже если собрать все возможности США, России, Китая и ЕС, то и то не хватит чтоб уничтожить группировку спутников. Но это решение намного проще, чем подавить сигнал
  4. Керенский
    Керенский Сегодня, 08:19
    +9
    Ой! А у нас уже есть. Граната ручная дымовая РДГ-2Ч черного дыма. 350 р. в розницу.
    Интересно, а новая обо что встанет на закупке МО?
  5. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 08:30
    +1
    they keep feeding the enemy with all sorts of useful info... are these people OK in the head? Seems to me that the Russian journalists are out of control and are damaging the operation in Ukraine by braodcasting technical information that should be kept as secret as possible. This is the Nth time that i see such givaways of our techniques. Where is the government and the military, why can't they shut them up?
  6. Fedor1
    Fedor1 Сегодня, 08:43
    +3
    дым это высокие технологии, которым АНАЛАгов нет в мире good зато ростех бабла спилил под эту тему это наверняка там одни мошенники
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 08:56
      +1
      Цитата: Fedor1
      дым это высокие технологии, которым АНАЛАгов нет в мире good зато ростех бабла спилил под эту тему это наверняка там одни мошенники

      Подумалось,что дешевле покрышки поджечь.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:17
      +1
      Цитата: Fedor1
      зато ростех бабла спилил под эту тему это наверняка там одни мошенники

      Мошенники-не мошенники...Но бабло пилят так, что можно только поразиться уму и способностям к выпуску продукции в штуках и единицах учета по низкой себестоимости...Хотя, откуда она возьмётся:
      Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в 2021 году заработал 632,2 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте госкорпорации. Согласно документу, Чемезову принадлежит несколько земельных участков и жилых домов; квартира площадью 385,6 кв. м, а также несколько хозяйственных нежилых помещений. Доход жены Чемезова Екатерины Игнатовой за прошлый год составил 6,8 млрд руб. В ее собственности — четыре участка, три жилых дома площадью более 3000 кв. м, две квартиры и несколько гаражей и нежилых помещений.

      Или двумя годами раньше:
      Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опубликовал свою декларацию о дохода за 2019 год. Вместе с женой и несовершеннолетним ребенком он заработал немногим менее 2 млрд рублей.
      Декларация о доходах и имуществе Чемезова выложена на сайте возглавляемой им госкорпорации. Так, сам Чемезов за год заработал более 403 млн рублей. Еще около 1,5 млрд рублей дохода пришлось на его супругу Екатерину Игнатову. И почти 19 млн рублей в семейный бюджет принес несовершеннолетний ребенок Чемезова.

      Немногим из вас за всю жизнь удалось заработать 19 000 000 рублей, не так ли?
    3. Ка-52
      Ка-52 Сегодня, 10:35
      0
      Военное обозрение совсем одичало. На нем стали править бал вот такие вот Федоры crying
  7. stels_07
    stels_07 Сегодня, 08:48
    0
    К следующей годовщине попадет в войска?
  8. Слон
    Слон Сегодня, 09:01
    +5
    Лучше бы Ростех реально что-либо высокотехнологичное эффективное придумал для фронта, а не простую дешевую гранату. Это не уровень высокооплачивоемой крупной организации и не повод к хвастовству
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:07
    +1
    «Ростех»: Завершены испытания защищающих от ударов высокоточных ракет дымовых гранат

    Правила построения предложения в русском языке предполагает такой заголовок:
    «Ростех»: Завершены испытания (чего?) дымовых гранат, защищающих от ударов высокоточных ракет.
    hi
  10. Адрей
    Адрей Сегодня, 09:15
    0
    Вот сразу возник вопрос - а много ли у противника ракетного оружия "поверхность-поверхность", "воздух-поверхность" тепловизионного и ИК наведения?
  11. МЮД
    МЮД Сегодня, 09:21
    +1
    Объясните мне, как боец узнает что в его сторону летит высокоточный боеприпас, и даже если он это заметил, то с какой скоростью тот летит и успеет ли боец достать гранату и применить, или постоянно надо жить и воевать в дыму которого и так на поле боя хватает.