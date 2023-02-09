«Ростех»: Завершены испытания защищающих от ударов высокоточных ракет дымовых гранат

Проведены государственные испытания гранат для защиты от ударов управляемых высокоточных ракет. Об этом сообщили в государственной корпорации «Ростех».
Специальные гранаты предназначены для защиты личного состава и техники от ракетных ударов. С помощью гранат создается непроницаемое для тепловизионных приборов облако.
Ручная граната РДГ-У, обеспечивающая маскировку личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия, успешно прошла государственные испытания
- цитирует РИА Новости сообщение государственной корпорации «Ростех».
О ручной дымовой гранате универсальной известно, что она была разработана специалистами входящего в состав концерна «Калашников» ЦНИИточмаш.
Граната предназначается для защиты от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне. Также она способна защищать от ракет с тепловизионным прицеливанием. В настоящее время ЦНИИточмаш готовит соответствующую документацию, после завершения оформления которой можно будет перейти к опытной эксплуатации РДГ-У в войсковых подразделениях, а затем и к серийному производству.
Граната действует следующим образом: при срабатывании в воздухе дымообразующим составом создается мгновенная завеса. Специальный элемент позволяет подпитывать завесу на протяжении длительного времени, благодаря чему и обеспечивается защита от ракетных ударов. Граната способна сохранять эффективность действия в диапазоне температур от минус 50 до плюс 25 градусов. Диаметр корпуса гранаты – 54 мм, длина – 200 мм. Весит такая граната 700 г.