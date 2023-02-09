Военное обозрение
Войти Регистрация

Постпред России при ООН: И триста западных танков не помогут Украине на поле боя

41
Постпред России при ООН: И триста западных танков не помогут Украине на поле боя

Даже если Украина получит от Запада несколько сотен танков, это не приведет ее к улучшению положения ВСУ на фронте. Такую точку зрения высказал на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Российской Федерации при ООН и СБ ООН Василий Небензя.


По словам Небензи, в Москве прекрасно понимают: пока ВСУ не будут полностью разгромлены, поставки западного оружия для киевского режима не прекратятся. Однако имеют ли они смысл?

Как отмечает российский дипломат, триста западных танков не помогут Украине на поле боя. Ведь с момента начала специальной военной операции российская армия уничтожила более 7,5 тысяч украинских танков – как имевшихся у ВСУ до начала боевых действий, так и поставленных Западом. Поэтому новые «100, 200 и 300 новых танков погоду не сделают», отметил Небензя.

Постпред РФ при ООН также заметил, что страны Запада вовлечены в события на Украине не только в силу того, что они поставляют вооружение, военную технику и передают киевскому режиму разведывательные данные.

Запад также отправляет на Украину наемников и военных инструкторов, поскольку без их помощи ВСУ просто не смогли бы эксплуатировать сложные в техническом отношении образцы западных вооружений.

Техническое обслуживание такой техники могут осуществлять только люди, реально умеющие ее эксплуатировать, и этот опыт не нарабатывается на пятинедельных курсах, на которые отправляют украинских военнослужащих в европейские учебные центры.
Автор:
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
41 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:22
    -7
    Согласен, идет не наступательная операция в духе ВОВ, цель истощение ресурсов противника. Даже на Западе все чаще открыто признают Россия обладает несравнимо большими ресурсами , как техническими так и людскими и несомненно победит это националистическое образование. НИКОГДА Россия обладающая ЯО, не проиграет ни один военный конфликт, неужели не ясно НЕ ВОЗМОЖНО победить страну которая гарантированно уничтожит любого !!!
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 08:27
      +5
      Проблема в том что история противоположна вашим словам.
      США - Вьетнам и еще несколько конфликтов
      СССР - Афганистан, после развалился
      Россия - первая чеченская
      ЮАР - проигрыш в войне в Анголе, полное ядерное разоружение
      Китай - проигрыш в войне с Вьетнамом
      1. andray
        andray Сегодня, 09:22
        -4
        такую глупость ты мальчик нахрюкал,скачи в хлев там твои
      2. flint
        flint Сегодня, 09:50
        +7
        Только откровенные дураки считают, что СССР развалился из-за Афгана.
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:28
      +6
      Проблема в том, что на 300 танках дело не закончится. Подвезут еще. Баиден сказал, что Украине дадут вооружения столько сколько нужно. ВПК на Западе набирает обороты, логистическая система не нарушена, сырье для производства и ГСМ сами подкинем. Для применения ЯО нужна сильная политическая воля, а ее нет.
      1. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 08:32
        -2
        Для применения ЯО нужна сильная политическая воля, а ее нет.

        не надо абсурд сравнивать с политической волей.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:38
        +11
        Ещё один стратег объявился, Небензя.
        Ежу понятно, что триста танков для Украины - это ни о чём. Три тысячи тоже ситуацию не исправят, но смертей добавят.
        Небензя лучше бы делом занялся: потряс на заседании Совета Безопасности ООН пробирками с химическим, бактериологическим и радиоактивным оружием примененным США и Украиной в Донбассе. И тряс бы ими каждый день.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 09:06
          +2
          . Небензя лучше бы делом занялся: потряс на заседании Совета Безопасности ООН пробирками с химическим, бактериологическим и радиоактивным оружием

          Лучше бы он там разбил хотя бы одну какую-нибудь. Хотя бы маленькую
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:30
      0
      Дело даже не в том , кто победит или спасти - помочь окраине! Все дело в убийстве, как можно больше русских , ну и хохряков за одно. Хохряки для этого и нужны! И назначили их "исключительными" только для этих целей! Отсюда и количество поставляемого оружия.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:13
        +2
        Да,Западу нужно затягивание конфликта.В этом году триста,в следующем тоже.Дальнобойные ракеты и РСЗО,авиация.Им надо максимально истощить нас.Да,эти танки создадут нам проблемы,но к поражению не приведут.К поражению может привести совсем другое.
  2. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 08:27
    +2
    Ведь с момента начала специальной военной операции российская армия уничтожила более 7,5 тысяч украинских танков

    ну что то поспред приврал раза в 2. Помнится до начала СВО у Украины числилось всего в наличии 1200 танков и еще около 1000 на хранении. Предположим еще около 1000 (совокупно) поставили бывшие "братские". Но все это в купе и с учетом еще остающихся в строю ну никак не 7,5 тыс. уничтоженных. Возможно считали подбитые и отремонтированные, но все равно что то уж слишком....
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:13
      +3
      Да может в статье вместо слова бронетехники написали танки.
      Но это уже пофиг. Сейчас плакальщицы подхватят. Вы там выше уже наткнулись на одну, которая про политическую волю и яо загибает. Интересно кто им ники придумывает. Сами чтоли? И пластинку не меняют. Ощущение, что не с живым человеком диалог ведёшь, а с ботом
      1. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 09:35
        +1
        Сейчас плакальщицы подхватят. Вы там выше уже наткнулись на одну, которая про политическую волю и яо загибает

        это борцуны с режимом мимикрировали в уря-патриотов. Сейчас кричать про плохую власть как раньше не безопасно, можно перед камерой потом извинятся и административку получить. Поэтому они избрали безпроигрышный способ: пишешь "Чтобы победить нада вдарить ядерным оружием, но наша власть трусливая и не дееспособная!" и вот ты уже не 5я колонна, а вполне себе патриот, радеющий за победу в войне. А безмозглая подписота очень падка на такие лозунги: "Да, нада вдарить! Сжечь их в ядерном огне!" и подобно окну овертона принимает вторую часть этого посыла - дескать "а власть не дееспособная". И никого не волнует, что любой разумный человек поймет - удар не будет односторонним. В нем сгорят и наши города, вместе с детьми, женщинами и стариками.
        Очень хороший психологический прием, я аплодирую умению разработчиков методичек для ботов. Не первый раз уже встречаю таковых.
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 10:54
      0
      Возможно считали подбитые и отремонтированные, но все равно что то уж слишком...

      Это ключевой фактор. Далеко не всегда танк разрывает на куски.
      Ну и да. Бравурные доклады нужно делить на некий коэффицент. Какой именно тут без серьезного анализа не скажешь. Например когда США решило проанализировать эффетивность войск в войне с ираком привлекли разведку США. Те практически сразу поделили счета пилотов ВВС на 2. МО США попыхтело, но признало эти результаты.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 11:12
        0
        Так они всё-таки посчитали, или просто на два поделили и на том сошлись what
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:27
    0
    Красавчик, работа у него такая с ............... разговаривать, долго подбирал слово, чтобы не забанили, не смог, предлагаю вставить по своему усмотрению.
  4. Single-n
    Single-n Сегодня, 08:28
    +9
    А еще ВСУ не помогли несколько десятков Хаймарсов и дальнобойных гаубиц. Абсолютно бесполезны оказались и Старлинки. А уж артиллерийские РЛС вообще хлам. Правда Харьков бросили зачем то. Ну а из под Изюма драпали, бросая технику так как ВСУ и не снилось. Всего то км на 60 за пару недель. Зато сейчас стремительно наступаем со скорость 1 км в день, да и то не всегда.
    Этого Небезю с родней нужно в Донецке поселить. Может что то в мозгах и поменяется.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:16
      -4
      А вы тоже в Донецке живёте? Небензю рядом селить? А оттуда видно будет как мы драпаем?
  5. lubesky
    lubesky Сегодня, 08:31
    0
    Очевидно, что Россия ненавидима Западом именно за свой бесконечный, бездонный, неизмеримый военный потенциал, она слишком огромна для ведения наступательной войны. Насколько Россия была слаба экономически и стратегически действительно никогда кроме времени СССР и кратковременного периода не была сверхдержавой в мировом масштабе - кратно больше её военный потенциал и боевой дух.

    Именно это всегда раздражало запад - региональная держава, способная вмешаться в любой конфликт против любой силы в ЛЮБОМ месте земного шара и победить.
  6. сталевар
    сталевар Сегодня, 08:35
    +2
    Да не помогут, но сколько наших детей погибнет? Или главное русских перемолоть! Почему допускаете поставки этого оружия? Плюнуть бы в эту рожу бестыжую!
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:39
      -2
      Пусть лучше чем болтать обвяжется гранатами и бросится на эти танки.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:18
      0
      А что постыдного он сказал? Прежде чем плюнуть, я хотел бы знать
    3. andray
      andray Сегодня, 09:29
      -1
       Убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:50
        +1
        Не могу определить в браузере. Это адресовано мне?
        И в любом случае. Какие-то странные у вас умозаключения
        . не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться

        . гордится нацией

        . Убогий

        belay
  7. Комментарий был удален.
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 08:47
      +1
      у дипломата в оон работа - стремиться к миру. Он же не военный и не может знать, помогут или нет танки. .
  8. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:42
    -3
    Может нашим постпредам пора учиться у окраенцев - вопить в ООН о том как у нас все плохо и сколько ещё жизней военнослужащих отнимут очередные 100 немецко-фашистких танков. Не в смысле "пожалеют нас", а хотя бы временно не увеличат поставки
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:20
      +1
      Тогда не только поставки увеличатся, но и сами в бой ринутся. Урвать от России самый лакомый кусок, пока этого не сделали другие. Раздербанить нас, это их заветная мечта
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 09:38
        -1
        Ну если сами поезут, тогда придёт черёд жахнуть...
        А то постпред им подсказывает, что 300 танков недостаточно, значит запад поставит 600 танков...
  9. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 08:48
    -4
    на ТОПВАРе, одна либерасня, бандерлоги..и рос.нытики диванные..с пивным брюхом laughing
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 09:16
      -1
      Цитата: Яро Полк
      на ТОПВАРе, одна либерасня, бандерлоги..и рос.нытики диванные..с пивным брюхом laughing

      Вся "либересня" в Кремле и его окружении,давно пора это понять.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:09
        -1
        А диванные нытики тогда где? wassat
        С пивным брюхом drinks
        А... Да... Вот же мы hi soldier
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:29
      0
      Это точно. Мне кажется большая часть из них боты. Они иногда один и тот же текст пишут. По-моему даже не пишут а нажимают копировать и вставить. Смысл статьи вообще не важен. Землетясение в Турции: почему не уничтожены мосты. Небензя высказался по поводу поставки танков: пора применить яо, но нет полит.воли, все дети там.
      - Караул Нафаня, сундучок со сказками скомуниздили
  10. мазута
    мазута Сегодня, 09:02
    +5
    300 танков сила серьезная.Беды,смертей и разрушений наделают много.Вопрос каким топливом будут заправлять эту армаду?Кто делает деньги на смертях?Заправить это нужны эшелоны горючки.Вот если бы представитель в ООН,а так же ответственные лица отдали приказ нарушить логистику поставок,тогда да,не помогли бы "железяки".А пока все заправлено,обслужено,бк подвезён...СВО мы проводим там.А воюем по сути сами с собой...
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 09:46
      +1
      А куда продает Лукашенко топливо с двух НПЗ изначально построенных для экспорта в Европу?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:14
      -1
      . А пока все заправлено,обслужено,бк подвезён.

      О-о-о... Стопы. Они ещё даже не доехали
  11. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 09:26
    +3
    В Европе не понимают одного, что "военнообязанное" население Европы, выросшее и живущее в "цветущем заду" ( по высказываниям европейского эмиссара Борреля ), уже морально не пригодно для ведения войн, оно пригодно только для того, что бы подставлять свой цветущий зад, ходить по нужде в женский туалет и красить губы. Это даже не пушечное мясо - это уже готовый фарш. Они, в первую же ночь ночёвки в окопе, при минус 20 и при постоянном обстреле сдохнут от страха или сдадутся на милость врага. И кого ИМ призывать на фронт ? ... Они сами, в своём "цветущем заду" вырастили такое поколение, которое кроме своего члена в руках более ничего держало. А при ведении боевых действий с Россией, профессиональных европейских военных, хватит не более чем на пол года. Европейская Армия не подготовлена к затяжной войне, да и не готовилась ОНА к этому. Эммисары НАТО прекрасно понимали, что России незачем нападать на ЕВРОПУ, Россия самодостаточная страна и от Европы ей ничего не надо. Не трогайте Россию ! И Россия ответит вам тем же.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 09:48
      +3
      Когда прилетит в дом или квартиру наденут штаны ширинкой вперёд.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 10:10
      +2
      В Европе не понимают одного, что "военнообязанное" население Европы, выросшее и живущее в "цветущем заду" ( по высказываниям европейского эмиссара Борреля ), уже морально не пригодно для ведения войн, оно пригодно только для того, что бы подставлять свой цветущий зад, ходить по нужде в женский туалет и красить губы.

      В большей степени так, но есть прослойки населения, которые пригодны для идеологической обработки и использования в военных действиях. Особенно за деньги.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:17
      +1
      . Они сами, в своём "цветущем заду" вырастили такое поколение, которое кроме своего члена в руках более ничего держало.

      Ну тут вы неправы. Мне кажется они не только свой подержать успели
  12. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 09:26
    +2
    300 танков не помогут ВСУ, но создадут нам проблемы на некоторое время.
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:29
    -1
    По словам Небензи, в Москве прекрасно понимают: пока ВСУ не будут полностью разгромлены, поставки западного оружия для киевского режима не прекратятся. Однако имеют ли они смысл?

    А какой смысл имеет для нас ЖЕЛАНИЕ ЗАПАДА УБИТЬ РОССИЮ?
    В чём смысл нацизма? Чем примечателен геноцид человечества одной, отдельно взятой и самоназначенной гегемоном страной?