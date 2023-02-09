Постпред России при ООН: И триста западных танков не помогут Украине на поле боя

Даже если Украина получит от Запада несколько сотен танков, это не приведет ее к улучшению положения ВСУ на фронте. Такую точку зрения высказал на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Российской Федерации при ООН и СБ ООН Василий Небензя.
По словам Небензи, в Москве прекрасно понимают: пока ВСУ не будут полностью разгромлены, поставки западного оружия для киевского режима не прекратятся. Однако имеют ли они смысл?
Как отмечает российский дипломат, триста западных танков не помогут Украине на поле боя. Ведь с момента начала специальной военной операции российская армия уничтожила более 7,5 тысяч украинских танков – как имевшихся у ВСУ до начала боевых действий, так и поставленных Западом. Поэтому новые «100, 200 и 300 новых танков погоду не сделают», отметил Небензя.
Постпред РФ при ООН также заметил, что страны Запада вовлечены в события на Украине не только в силу того, что они поставляют вооружение, военную технику и передают киевскому режиму разведывательные данные.
Запад также отправляет на Украину наемников и военных инструкторов, поскольку без их помощи ВСУ просто не смогли бы эксплуатировать сложные в техническом отношении образцы западных вооружений.
Техническое обслуживание такой техники могут осуществлять только люди, реально умеющие ее эксплуатировать, и этот опыт не нарабатывается на пятинедельных курсах, на которые отправляют украинских военнослужащих в европейские учебные центры.