Российские войска существенно активизировали действия в Харьковской области. Украинский генеральный штаб в своей утренней сводке озвучивает данные о том, что российская боевая авиация нанесла серию ударов по позициям и объектам ВСУ на Купянском направлении. Под удары попали украинские вооружённые формирования, которые находились в районе населённых пунктов Котляровка и Табаевка. Это сёла, которые с западной и восточной сторон примыкают к дороге, соединяющей Сватово (ЛНР) с харьковским Купянском.
Впервые за долгое время в сводках ГШ вооружённых сил Украины появилось упоминание Кучеровки и Куриловки. Эти населённые пункты с разных направлений примыкают непосредственно к Купянску.
Официальный представитель украинского генерального штаба Александр Штупун заявил об обстреле этих населённых пунктов российскими войсками и «отбитой атаке в районе Синьковки».
Кучеровка находится в нескольких сотнях метров от восточной окраины Купянска. А Куриловка – неподалёку от железнодорожной станции Купянск-Узловой. Синьковка - в нескольких километрах севернее города.
Ранее в немецкой прессе вышла статья о том, что российские войска снова вошли на территорию Харьковской области. У целого ряда читателей издания Die Zeit это вызвало негативную реакцию и очередные призывы «поставить Украине ещё больше оружия». Но нашлись и более рационально мыслящие рядовые немцы, отметившие, что Украине уже поставлены тысячи единиц оружия и миллионы боеприпасов различного калибра, «а наступают снова русские». Из этого сделан вывод о том, что если поставить Киеву ещё сотню танков, то это, конечно, затянет конфликт в определённой степени, но коренного его перелома Украине добиться вряд ли позволит.