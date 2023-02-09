Военное обозрение
Войти Регистрация

Генштаб ВСУ заявил об активизации российских войск в Харьковской области - на Купянском направлении

8
Генштаб ВСУ заявил об активизации российских войск в Харьковской области - на Купянском направлении

Российские войска существенно активизировали действия в Харьковской области. Украинский генеральный штаб в своей утренней сводке озвучивает данные о том, что российская боевая авиация нанесла серию ударов по позициям и объектам ВСУ на Купянском направлении. Под удары попали украинские вооружённые формирования, которые находились в районе населённых пунктов Котляровка и Табаевка. Это сёла, которые с западной и восточной сторон примыкают к дороге, соединяющей Сватово (ЛНР) с харьковским Купянском.


Впервые за долгое время в сводках ГШ вооружённых сил Украины появилось упоминание Кучеровки и Куриловки. Эти населённые пункты с разных направлений примыкают непосредственно к Купянску.



Официальный представитель украинского генерального штаба Александр Штупун заявил об обстреле этих населённых пунктов российскими войсками и «отбитой атаке в районе Синьковки».

Кучеровка находится в нескольких сотнях метров от восточной окраины Купянска. А Куриловка – неподалёку от железнодорожной станции Купянск-Узловой. Синьковка - в нескольких километрах севернее города.

Ранее в немецкой прессе вышла статья о том, что российские войска снова вошли на территорию Харьковской области. У целого ряда читателей издания Die Zeit это вызвало негативную реакцию и очередные призывы «поставить Украине ещё больше оружия». Но нашлись и более рационально мыслящие рядовые немцы, отметившие, что Украине уже поставлены тысячи единиц оружия и миллионы боеприпасов различного калибра, «а наступают снова русские». Из этого сделан вывод о том, что если поставить Киеву ещё сотню танков, то это, конечно, затянет конфликт в определённой степени, но коренного его перелома Украине добиться вряд ли позволит.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Invoce
    Invoce Сегодня, 08:47
    0
    Из этого сделан вывод о том, что если поставить Киеву ещё сотню танков, то это, конечно, затянет конфликт в определённой степени, но коренного его перелома Украине добиться вряд ли позволит

    Точно не позволит!
    Украина, да и вся Европа будет в очередной раз будут освобождена от чумы нацизма!
    Наверное, в этот раз, надолго.
    Дорога на Магадан, Норильск, обустройство Южного берега Северного Ледовитого океана, островов ... Все это нужно делать. А рук рабочих не хватает.
    Кто взял в руки оружие и направил его против России - тот прирожденный строитель!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:56
    -2
    У целого ряда читателей издания Die Zeit это вызвало негативную реакцию и очередные призывы «поставить Украине ещё больше оружия»
    И скорее всего эти читатели в своем большинстве из молодого поколения. Украина разнесла свою заразу уже по всей Европе, у которой закончился срок действия прививки от нацизма. Поэтому такое желание "победить Россию на поле боя" и помочь еще больше Киеву. 100-300 танков конечно решающей роли не сыграют, но неприятности могут принести и не малые.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 09:17
      0
      Так там вся западная пропаганда СМИ работает так что пишут про РФ и армию только плохое, а всу это войны света. Не удивлюсь что там СМИ ставят нас сейчас на уровень с третьим рейхом. Отсюда и оболваненные люди с нужной промытостью мозгов.
      1. стар
        стар Сегодня, 10:21
        0
        Так там вся западная пропаганда СМИ работает

  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:00
    0
    Черниговской и Сумской областям приготовится, без них безопасности Белгорода и Курска никак.
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:20
    -1
    Купянск - русский город. Наша семья там бывала и до 1991, и после... там всегда жили одни только русские! Да, гхыкали, шокали, разговаривали тоненькой малоросской скороговорочкой... но это все равно были всегда русские! Там не было украинцев. Одного-единственного украинца я там видел, когда ехал из Харькова в Купянск - и в Чугуеве в автобус сел мужик, который говорил на мове... но так ведь это был и не Купянск :)) А в Купянске я мовофонов не встречал ни разу!
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 10:02
      +2
      Цитата: Петр_Колдунов
      Купянск - русский город. Наша семья там бывала и до 1991, и после... там всегда жили одни только русские!...


      Тут гораздо интереснее вопрос, а осталось ли там лояльное к России население ? Ведь после "перегруппировки" туда зашли ВСУ, и даже по тем же видео видно...что устраивали казни, тех кто помогал нам, собственно какие сейчас там настроения и какое будет отношение к ВС РФ после возвращения (а я надеюсь что мы туда дойдем) это вопрос открытый.... люди там явно запуганы.

      А в целом, пропаганда Украины мощная вещь, ведь на Донбассе с нами, сражаются преимущественно те самые Русские, которые жили на Украине.... Русская речь и наши фамилии не редкость, среди ВСУшников. И это очень печально.
      1. стар
        стар Сегодня, 10:38
        0
        Тут гораздо интереснее вопрос, а осталось ли там лояльное к России население ?

        Это лучше спрашивать у главы СБУ Украины:

        Хотя, наверное можно и не спрашивать - у него все на… лице