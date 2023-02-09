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Генсек НАТО: Страны альянса уже помогли Киеву на 120 млрд долларов

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Генсек НАТО: Страны альянса уже помогли Киеву на 120 млрд долларов

Не секрет, что с начала специальной военной операции на Украине страны Североатлантического альянса накачивают её оружием, чтобы нанести России как можно больший урон.


По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, с февраля прошлого года страны альянса направили Украине помощь на общую сумму в 120 миллиардов долларов. Об этом Столтенберг сказал, выступая в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с американским госсекретарем Э.Блинкеном.

Помимо военной помощи, сюда входит также экономическая и гуманитарная помощь, уточнил генсек.

Напомним, что практически все страны НАТО, а это 30 государств, направляют Киеву ту или иную военную помощь. Однако, конечно, на первом месте тут, как всегда, Соединённые Штаты. В начале этого месяца Вашингтон уже заявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,17 миллиарда долларов. При этом ЕС и США обещали Киеву танки, а Пентагон ещё добавит крылатые бомбы GLSDB с дальностью полета до 150 км.

Этого не хватает, решили в Киеве и теперь требуют от Запада боевые самолёты, которые, не исключено, войдут в очередной пакет помощи Украине.

В Москве же неоднократно заявляли, что НАТО и ЕС своими бесконечными поставками вооружений Киеву ведут к всё большей эскалации конфликта.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/DOD photo by U.S. Air Force Master Sgt. Jerry Morrison
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16 комментариев
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  1. Invoce
    Invoce Сегодня, 08:53
    +1
    с февраля прошлого года страны альянса направили Украине помощь на общую сумму в 120 миллиардов долларов

    Эти сказки Эуропа пусть рассказывает ущербным украпитекам
    120 млрд страны НАТО вложили в ВПК США, кроме всего прочего потеряли промышленность и суверенитет!
    1. Венд
      Венд Сегодня, 10:21
      0
      Эти бы деньги, да на добрые дела. А так только прибыль для ВПК США laughing
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:53
    -1
    Суслики совместно подбивают освоенные бабки за год?
    1. dorz
      dorz Сегодня, 09:20
      0
      120 млрд долларов ...

      Все знают, какая страна оплатит все расходы и компенсации.
  3. Alex66
    Alex66 Сегодня, 09:01
    -1
    страны альянса направили Украине помощь на общую сумму в 120 миллиардов долларов.
    А получила ли Украина реально такую помощь? Скорее всего как в мультике про Вовку в тридевятом царстве, где двое из ларца угощали его вкусняшками, вот только Вовке (Украине) ни чего в рот не попало. Так США могут весь свой госдолг на Украину повесить.
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 09:08
      -2
      Так они уже и вешают, и не только на окраину. Типа- вы отправьте свои самолеты, а новые у нас купите. Ну а Украине тоже малость перепадает, зеле со товарищи попилить хватает...а может уже и нет, вон он бросился у соратников отнимать, борьбу с коррупцией объявил.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:05
    -1
    с февраля прошлого года страны альянса направили Украине помощь на общую сумму в 120 миллиардов долларов
    Основная доля в этом Сша, которые не лукавствуя признают, что часть денег даже не покидает пределов Сша, а идут прямиком (после распила) в ВПК.
    Киеве и теперь требуют от Запада боевые самолёты
    Сами разбаловали до того, что раньше просил, а сегодня требует. Может уже пора по русской пословице - "Баба с возу - кобыле легче"?
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:06
    0
    Америка проинвестировала и простимулировала свою оборонку на 120 млрд., страны ЕС заменили свою морально устаревшую технику на современную... а Украина? А Украина им всем теперь за это должна два своих годовых ВВП!
    Чудный профит, шоб я так жил!
  6. Сибирь55
    Сибирь55 Сегодня, 09:16
    0
    Вот это помощь!!! Налипли украинцы на 120 лярдов.
    Прикол вчера вычитал: США украине кинули очередной транш на 16 лярдов. Вроде пэрэмога, но... 13,6 лярда пойдет на погашение долгов по внутренним заимствованиям, остальное - по внешним.
    Прям "счётчик" девяностых laughing
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:16
    -1
    Йенса Столтенберга, с февраля прошлого года страны альянса направили Украине помощь на общую сумму в 120 миллиардов долларов.

    Скажи Йенс проще - "Отобрали у своих народов 120 лярдов, сделали клоуна со товарищи миллиардерам."
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:27
    -1
    Сто двадцать миллиардов от тридцати одного триллиона это целых 0,4 %. Гегемон уменьшил свой внешний долг на эту смешную величину. Неужели США рассчитывают затянуть войну на 250 лет, чтобы такими темпами свой долг списать? Даже не смешно...
  9. alex83
    alex83 Сегодня, 09:33
    -1
    Офигеть, 120 лярдов в воздух, красиво
  10. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 09:40
    -1
    Цитата: Петр_Колдунов
    Америка проинвестировала и простимулировала свою оборонку на 120 млрд., страны ЕС заменили свою морально устаревшую технику на современную... а Украина? А Украина им всем теперь за это должна два своих годовых ВВП!
    Чудный профит, шоб я так жил!


    Инвестиции - с неба упали? За чей счет банкет? Кстати, что мешало ранее инвестировать?
    Страны ЕС заменили... за чей счет? Сами произвели или купили у США? А денежка - откуда взялась?
    Как будто Украина хоть что-то вернет... держите карман шире, ага!
    Так что профит может и есть, но для кучки избранных. Для остальных - комбинация из трех пальцев.
  11. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 09:44
    0
    Цитата: Вождь_Бармалеев
    Сто двадцать миллиардов от тридцати одного триллиона это целых 0,4 %. Гегемон уменьшил свой внешний долг на эту смешную величину. Неужели США рассчитывают затянуть войну на 250 лет, чтобы такими темпами свой долг списать? Даже не смешно...


    А он его и не уменьшил. С чего вдруг? Долг - по облигациям госказначейства, причем здесь отправка оружия? Тем более, что за него и платить никто не собирается.

    Даже если растянуть войну не на 250 лет, а более - не поможет. Поскольку проценты по внешнему госдолгу выше, чем 0.4% годовых.
  12. Magellan
    Magellan Сегодня, 09:54
    0
    Германцы, прощайтесь с "Леопардами"! Скоро придется закупать абрамчиков!
  13. Приходимец_СЭМ
    Приходимец_СЭМ Сегодня, 09:56
    0
    По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, с февраля прошлого года страны альянса направили Украине помощь на общую сумму в 120 миллиардов долларов.


    "Кофелёк, кофелёк... Какой кофелёк?" (с)


    Этого не хватает, решили в Киеве и теперь требуют от Запада


    "Альпийское нищенство! Святое дело! Давай деньги! Деньги давай, я тебе говорю! Давай деньги!" (с)