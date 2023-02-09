Генсек НАТО: Страны альянса уже помогли Киеву на 120 млрд долларов

Не секрет, что с начала специальной военной операции на Украине страны Североатлантического альянса накачивают её оружием, чтобы нанести России как можно больший урон.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, с февраля прошлого года страны альянса направили Украине помощь на общую сумму в 120 миллиардов долларов. Об этом Столтенберг сказал, выступая в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с американским госсекретарем Э.Блинкеном.
Помимо военной помощи, сюда входит также экономическая и гуманитарная помощь, уточнил генсек.
Напомним, что практически все страны НАТО, а это 30 государств, направляют Киеву ту или иную военную помощь. Однако, конечно, на первом месте тут, как всегда, Соединённые Штаты. В начале этого месяца Вашингтон уже заявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,17 миллиарда долларов. При этом ЕС и США обещали Киеву танки, а Пентагон ещё добавит крылатые бомбы GLSDB с дальностью полета до 150 км.
Этого не хватает, решили в Киеве и теперь требуют от Запада боевые самолёты, которые, не исключено, войдут в очередной пакет помощи Украине.
В Москве же неоднократно заявляли, что НАТО и ЕС своими бесконечными поставками вооружений Киеву ведут к всё большей эскалации конфликта.