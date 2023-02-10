Военное обозрение
Войти Регистрация

Страшный хлорциан. Как украинцы наплевали на международные законы

27
Страшный хлорциан. Как украинцы наплевали на международные законы

Смотрел я вчера видео гибели нашего бойца после сброса самодельного химического боеприпаса украинским дроном, а в голове звучала идиотская песенка из юности на мотив «Песенки крокодила Гены». «Скатертью, скатертью хлорциан стелится... И забирается под противогаз. Каждому, каждому в лучшее верится. Медленно взрывается ядерный фугас...»


Мы действительно верили в то, что в современном мире не осталось идиотов, которые рискнут применять оружие массового поражения, в том числе и химическое. Потому и веселились от этого юношеского оптимизма. При этом прекрасно понимая, что повоевать все-таки кому-то из нас придется. Наши бойцы «сажали деревья возле афганских детских домов», как периодически сообщали наши газеты, уже тогда.

Сообщения о том, что против наших солдат ВСУ применяет химические боеприпасы, уже проходили в Телеграм-каналах наших военкоров. Но видео или фотоподтверждений не было. Уже тогда, именно по этим коротким сообщениям, стало понятно, что используется либо сам хлорциан, либо какие-то его производные. Симптомы поражения ясно на это указывали.

Украинцы опять повторяют то, что уже было. Только было это не во Вторую мировую, а ещё в Первую мировую войну. Большинство читателей прекрасно знают и помнят о применении иприта в ту войну, но почти никто не вспоминает этот самый хлорциан. А ведь немцы использовали этот газ именно против Русской армии. А вот британцы и французы – против немцев.

Писать об очередной красной линии, которую перешел противник, не хочу и не буду. Точно так же не буду говорить о срочном созыве Совета Безопасности ООН. Нет, это обязано делать ведомство Сергея Лаврова, но толку от этого не будет никакого. В этом случае ту сволочь, которая приказала применять химическое оружие, остановит только пуля. А лучше – снаряды и бомбы. Без истерик и вырывания волос на голове. Жестоко, хладнокровно и без соплей.

Правы бойцы на передовой. Уже хватит писать о 500-х и «ипотечниках». Помните жест доброй воли нашего командования в Мариуполе с освобождением пленных «азовцев» под гарантии Эрдогана? Так вот, один из этих «больше никогда не буду воевать с Россией» стал командиром нового полка «Азов». Теперь пора вспомнить стихотворение Константина Симонова 1942 года:

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Это относится не только к ВСУ, но и к тем «демократам» Запада, которые финансируют и снабжают оружием Украину. Нацизм уже открыто говорит устами европейских политиков. История повторяется. Уже сегодня опубликованы данные от Генштаба ВСУ о применении Россией (!) ОВ нелетального (гранаты со слезоточивым газом) действия.

Кто-то сомневается в том, что теперь все на Западе будут говорить именно об этом, а то видео, которое послужило поводом для написания этого материала, все будут игнорировать.

Кстати, наш Генштаб опять молчит... Чего ждем?..

Чем опасен хлорциан?


Хлорциан (CICN) – это бесцветная прозрачная жидкость, а не газ, как пишут многие. Путаница возникает от того, что температура замерзания этой жидкости всего –6,5 градусов, а температура кипения 12,6 градусов. Впервые использовался как ОВ в 1916 году французами.

Именно поэтому хлорциан идеален для применения в условиях украинской зимы. Если температура минусовая, то это либо жидкость (до минус 6–7 градусов), либо белый кристаллический порошок (ниже минус 7). При взрыве боеприпаса происходит мгновенный переход в газообразное состояние.

Даже при неблагоприятных погодных условиях создается раздражающая концентрация газа (0,002 мг на литр). А при благоприятных условиях и отсутствии ветра концентрация становится непереносимой и смертельной (0,006 мг). Понять, что применяется именно хлорциан, просто. Запах хлора знают все.

Хлорциан относится к цианидам, но поражение этим газом имеет некоторые особенности. Первоначально хлорциан поражает дыхательные органы. Действует как отравляющее вещество удушающего действия. Раздражение дыхательных путей, химический ожог, а затем отек легких. Раздражение слизистой глаз. Дальше действует уже цианид. Спазм, судороги и смерть.

Газ тяжелее воздуха, поэтому спрятаться от его воздействия в каких-то укрытиях весьма проблематично. Ровно как не спасет от поражения и использование большинства противогазов, которые находятся на вооружении военных и гражданских служб. Активированный уголь не является для хлорциана препятствием.

Но самое мерзкое то, что хлорциан широко используется в производстве удобрений и средств защиты растений от вредителей. Отсюда на гражданских химических заводах совсем не проблема найти это ОВ. Теоретически мы может разнести в пух и прах все украинские химзаводы, но даст ли это результат? Сомнительно. А вот поставки «химии» из Европы «для посевной» будут точно.

«Давайте вспомним о противогазах»...


Уже слышу призывы вспомнить о противогазах. Выше я уже писал о том, что хлорциан невозможно фильтровать теми противогазами, которые имеются сегодня на вооружении обычного (не химика) солдата. Основной фильтрующий элемент такого противогаза, активированный уголь, просто не улавливает такие соединения.

Теоретически защитить бойца от хлорциана можно с помощью и штатного противогаза. Для этого к каждому штатному противогазу необходимо добавить ещё одну фильтрующую коробку, дополнительную – патрон ДПГ-3. Представили такого штурмовика в современном бою? Или бойцов в опорном пункте в таких противогазах?

Опять же, чисто теоретически, командир может заставить бойцов таскать на себе дополнительный груз в ущерб боеприпасам. Но дураки на передовой долго не живут. Логика проста. Прилетит или не прилетит химический боеприпас – бабушка надвое сказала, а вот то, что патроны в бою заканчиваются быстро, и их много не бывает, знают все.

Некоторые специалисты предлагают использовать изолирующий противогаз ИП-4, который используется для работы в условиях низкой концентрации кислорода. Кислород в этом противогазе вырабатывается специальным патроном. Только что это меняет для бойца? Одно дело использование где-нибудь на ПЛ, другое дело – в окопах или при ведении боевых действий.

Есть ещё и те устройства, которые используются спасателями и пожарными – «Фенисты-300-2». Если по-простому, то это маска, в которую подается сжатый воздух, что гарантирует дыхание человека на все время, пока работает баллон. При кажущейся простоте такой баллон за спиной бойцы – это мина на боевом взводе. Любое попадание и…

Думаю, расписывать дальше варианты спасения солдат от воздействия хлорциана не стоит. Понятно, что без ущерба для боеспособности подразделения этого достичь невозможно. Да и времени для применения таких боеприпасов осталось совсем мало. Напомню плюс 12,6 градусов – точка кипения. Совсем скоро хлорциан станет так же опасен для тех, кто его применяет, как и для тех, против кого его применяют.

Опасность состоит не в хлорциане, а в том, что его легко заменить на другое ОВ. Важен сам факт применения отравляющего вещества. Те, кто принимал это решение, показали полное безразличие ко всем конвенциям, договорам и прочим международным документам.

А противогазы?.. Это новая задача для ученых-химиков. Мир, оказывается, плевать хотел на все договоренности, если это не выгодно кому-то.

Есть ли быстрый выход из ситуации?


Если отбросить теоретические рассуждения и рассматривать ситуацию с практической точки зрения, то выход есть. И обозначил я его в самом начале материала. Начать массированную информационную атаку на Запад с целью признания применения ВСУ химического оружия. Это раз.

Следующее. Мы, конечно, можем скатиться до уровня украинцев. Есть у нас какие-то химические вещества, которые иногда применяются нашими спецслужбами для борьбы с террористами или бандитами. Увеличить их производство и взять на вооружение армии не проблема. Но чем мы тогда будем отличаться?

Как мне кажется, нам необходимо сегодня максимально отодвинуть фронт от Донбасса и сухопутного коридора в Крым. Ну и максимально использовать возможности наших войск наносить удары по инфраструктуре Украины. Необходимо уничтожать склады боеприпасов.

Необходимо принять политическое решение и наконец определиться с местами сосредоточения вооружения и техники для Украины за рубежом. Где находятся пункты сбора вооружения, нам известно. Цели это для нас или не цели? Сейчас идут пароходы с американскими БМП. Почему на территории Украины – это цели, а до этой территории – нет?

Если Запад открыто заявляет о том, что ведет войну с Россией, почему мы не заявляем о войне с Западом? Я уже писал о том, что бояться уже поздно. А если это так, то зачем бояться? Назвать врага врагом ещё не значит сразу начать драться. Но, если это сделать, то враг начнет задумываться не только над риторикой своих заявлений, но и над своими действиями.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 04:03
    +11
    Помните жест доброй воли нашего командования в Мариуполе с освобождением пленных «азовцев» под гарантии Эрдогана? Так вот, один из этих «больше никогда не буду воевать с Россией» стал командиром нового полка «Азов».

    Долой "жесты доброй воли" !
    Это фактически смачные плевки в лицо разным людям - от русских людей Донбасса до солдат, штурмовавших "Азовсталь".
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 04:15
      +8
      Цитата: Товарищ
      Долой "жесты доброй воли" !

      Может не жесты , а тех кто их делает? "Профсоюз " буржуев в лице Шохи на , заявил ,что добровольно вносить свои деньги в СОВ не будут! А мишутка с Силуановым все только и пекутся о их доходах . Вот такие у нас Минины и Пожарские! Наворованное изъять, и в окопы штурмовиками . hi
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 07:36
        -1
        Теперь пора вспомнить стихотворение Константина Симонова 1942 года

        Не смейте приплетать стихи КОММУНИСТА тов. Симонова к капиталистическому конфликту.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:16
        0
        Надо учится пиару у американцев. Белые каски устроили в Сирии инсценировку с применением химического оружия, и американцы раструбили об этом на весь мир. На видео видно, что откровенная липа, но пипл хавает. А мы? Бойцы Укровермахта выложили видео, на котором они применяют химическое оружие, оружие массового поражения, травят людей химией, как тараканов. А наш МИД? Что-то там проблеял на каком-то ОБСЕ. Нужно каждый день на заседаниях Совета Безопасности ООН трясти пробирками с химическим, бактериологическим оружием. Нужно каждый день обвинять США в геноцидах, терроризме, фашизме, гитлеризме. И не важно ложь это или правда. Важно, чтобы все страны слышали наши обвинения. А так как сейчас с нашим МИДом, нас скоро опять будут убивать в концлагерях в газовых камерах.
        Почему мы сейчас не предьявим Германии и остальному Евросоюзу обвинения в геноциде русского народа во время ВОВ? Что мешает? Все знают про Холокост, а то что русских убили больше и страшнее евреев - всем плевать. Всем плевать на миллионы убитых японцами китайцев, потому что Китай со всех трибун не трубит об этом каждый день.
  2. krops777
    krops777 Сегодня, 04:13
    +10
    Увеличить их производство и взять на вооружение армии не проблема. Но чем мы тогда будем отличаться?


    Проблема в том, что наше МО и руководство страны не может адекватно а главное своевременно реагировать на будущее или уже произошедшее событие. Повторю уже избитую истину, только жесткий во много раз превышающий ответ на угрозу в состоянии остановить полоумного, а непонятная тягомотина и возня на месте только развязывает руки ФША и их приспешникам. Отсутствие проецирования силы на ФША и Бритов, отсутствие ультиматумов при невыполнении которых действует жесткий ответ, не наказание виновных не важно какой страны является виновник и тд и тд, все это дает повод плевать на всякие там красные линии и не уважать интересы страны.
  3. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:23
    +6
    Обычно автор отличается сдержанностью.Ни видео,ни рассказы об этом газе не помогут. Такое надо решать на высшем уровне.А у нас один говорит,что мы воевать еще не начинали. Другой выходит под брендом- " От Лиссабона до Токио". Только вещественные доказательства. И не уткнувшись в шпаргалку,а иногда и стукнуть кулаком по трибуне. Но это надо уметь. А мы с некоторых пор разучились.Представитель дипломатии признает свою беспомощность.Если бы кто другой такое сказал,его попросили бы об отставке.А здесь проходит. В СССР работали по всем направлениям.Сейчас же переругиваются,как базарные женщины.Забыли,что в политике есть правило-выпад-ответ.И это не только по больщим направлениям.Уступишь в малом-получишь большие неприятности.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:37
      +2
      А что вы хотели от нынешних рукамиводителей.Один,Самый Главный,фактически самоустранился.Выдает не Приказы,а "рекомендации",прячется за спмны своих же подчиненныз.Коих и набрал..Следовало бы помнить о судьбе РИ и ее "самодержца"
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 07:43
        0
        Цитата: Николай Малюгин
        а иногда и стукнуть кулаком по трибуне

        Стучали уже башмаком по трибуне, очень грозный дядя был, а сам в тихую страну разваливал... Сейчас вот Медведев из себя патриота из патриотов корчит, а дорвётся до власти опять всё распродаст... "Денег нет, но вы держитесь"...

        Цитата: dmi.pris1
        Один,Самый Главный,фактически самоустранился

        Совет безопасности собирается каждый божий день. То, что нам не транслируют его в полном объеме в прямом эфире, это не означает, что главковерх ни чего не делает.

        ps
        Вы к какому врачу пойдёте, тот, который год отучился и надел белый халат (санитар) или к старому опытному профессионалу? Так почему вы думаете, что армией может командовать любой мимо проходящий, который академий генерального штаба не кончал?

        pps
        Как то к князю Киевскому приехал посол заморский и надо было им переплыть Днепр. Сели в ладю, князь на вёсла, а кормчий на него покрикивает, да команды отдаёт. Удивился посол, как так, ты же князь? На что князь ответил - это я в Киеве князь, а здесь он князь.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:47
          0
          Я пойду к такому врачу,который поможет и вылечит.И дело не в старом профессоре,которому скорее всего уже ничего и нужно.И который скорее всего отошлет куда подальше.Дабы не отсвечивал.Знаю я эту систему.
          1. Boris55
            Boris55 Сегодня, 07:56
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Я пойду к такому врачу,который поможет и вылечит.

            То есть к профессионалам. Так давайте не мешать профессионалам делать своё дело.
            На Украине Зеленский командует Залужным. Ни чего хорошего из этого не выходит...
            Я бы очень не хотел, что бы у нас политики вмешивались в дела армии. Скоординировать тылы в помощь армии, - это да. Как вести войну - это дело военных.
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:27
    +9
    Если Запад открыто заявляет о том, что ведет войну с Россией, почему мы не заявляем о войне с Западом?
    Патамуштаа..мы партнеры, они нам,не дружественные, но партнеры и патамуштааа у них нет счетов в российских банках и имущества,дач, на берегу Ледовитого океана, а у нашей элиты есть и имущество и счета на Западе..
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 05:51
    +5
    Хлорциан - это всё же продукт химтехнологий и от него есть антидоты, а вот фосген может сделать любой даже троечник по химии и антидота от него НЕ СУЩЕСТВУЕТ! То есть если человек вдохнул фосгена, то он обязательно и крайне мучительно умрёт. Спросите к чему это я тут умничаю? А к тому, что проблема применения отравляющих веществ должна решаться не после того, как прилетело, а задолго до того - должны быть разведаны и уничтожены ВСЕ хранилища потенциально опасных химикатов, должно быть учтено возможное применение противником ОВ, если погода благоприятна для применения ОВ, то артиллерия должна в труху перемалывать местность из которой "по ветерку" можно пустить газ. Ну и самое главное средство профилактики применения ОВ - НАСТУПЛЕНИЕ, максимально быстрое, безостановочное наступление, чтобы не было у врага времени на изготовление и применение этой гадости.
  6. тон
    тон Сегодня, 06:15
    -3
    И что озаботились ли женерали выдать противогазы и средства защиты? или новых мобиков на наберут?
  7. Андрей1978
    Андрей1978 Сегодня, 06:20
    0
    Гуманно пулю отдающим приказ на применение хо. На севера их в урановую шахту, и пусть медленно гниют с каждой отброшенной лопатой.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 06:26
    +2
    Одно дело использование где-нибудь на ПЛ,
    Ну если уж вспомнили про подводников, то стоит вспомнить, что находясь под водой они постоянно носят с собой "оранжевую коробочку" ПДА (портативного дыхательного аппарата), его применение позволило бы бойцам хоть покинуть зону поражения. Благо эти зоны пока не велики, так как тут пока просматривается явная химическая "самодеятельность". Которую надо очень жестко, если не жестоко НАКАЗЫВАТЬ. В прямом смысле ВЫЖИГАТЬ те вражеские подразделения, на участках которых были применены эти кустарные БОВы
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:28
      +2
      У дышарика есть несколько слабых мест, которые не позволяют его применять на поле боя:
      1. Вес 2 кг. Таскать его по подводной лодке, когда на тебе ничего больше не навешано нетрудно, а вот в бою это огромные два килограмма.
      2. Габариты - когда ресивер раздут, то спереди помещается только дышарик - стрелять будет трудно
      3. Нагрев воздуха - при регенерации воздух нагревается до 50 градусов - это если просто сидеть, не двигаться и дышать "через раз". На бегу при интенсивном дыхании воздух нагреется до 90 градусов - поверьте, дышать таким воздухом даже ради спасения жизни очень тяжело и после такой ингаляции как минимум сутки не боец.
      4. Невероятная нежность прибора. В подводной лодке его трудно повредить, а вот в бою - повреждённый ресивер тут же делает прибор бесполезным, а повреждённый патрон-регенератор может и рвануть.
      Все эти замечания основаны на собственном опыте, так что поверьте - если бы дышарики можно было бы использовать на поле боя, то их конечно же использовали бы. Но увы...
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    +3
    ту сволочь, которая приказала применять химическое оружие, остановит только пуля. А лучше – снаряды и бомбы
    Полностью согласен с автором. Дипломаты пускай выполняют свои служебные обязанности, а военные выполняют свои и для них не должно быть ограничений в рамках каких-то закулисных переговоров (если такие имеют место). Хватит "жестов доброй воли", на которые нам отвечают расстрелом пленных, применением ОВ, выверенной стрельбе по жилым кварталам. Неужели еще не поняли, что Запад будет постоянно требовать от России соблюдения чего-то, что не соблюдается украинской стороной и покрывается этим Западом. Нам громко объявили, что цель западных вояк на Украине - уничтожение России и как вишенка на торте подписание ею капитуляции, которая повлечет за собой репарации, трибуналы и остальную укро-западную мечту.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 06:50
      0
      Хватит "жестов доброй воли",
      Что-то я сомневаюсь в вашем призыве. Голосовать на выборах за кого будете?
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 07:06
        0
        Голосовать на выборах за кого будете?
        А мы сейчас о выборах говорим? У вас не спрашиваю за кого будете голосовать вы, хотя этого можно не делать, т.к. известно за кого не будете. Для информации - я к "жестам доброй воли" всегда относился с осторожностью и считал их показушным актом во вред себе.
  10. НСВ
    НСВ Сегодня, 06:56
    +1
    Травить надо укронечисть!!! Никаких других вариантов здесь нет!!!Вытравить до последнего кастрюлеголового!!!Этим недоумка не место на земле!!!
  11. север 2
    север 2 Сегодня, 06:59
    +1
    чем больше успехи России в СВО , тем больше истерика и безнадёга в ВСУ и у шайки Зеленского. Как станет им ещё хуже , подорвут и плотины ГЭС и хим . оружие применят по настоящему . Я тут об том , что,что важнее - уничтоженный сейчас но героизированный как мученик среди Запада и бандеровцев клоун , или живой и нетронутый клоун , не желая что кто то там превратят его в мученика в случаи его ликвидации , но способный в истерике и в безнадёге потравить и хим. оружием и взорвать плотины ГЭС на Украине . Может всё таки надо весь этот квартал во главе с этим клоуном к Бандере отправить , пока они чего то очень страшного не наделали ...
    1. Просто_Кваша
      Просто_Кваша Сегодня, 07:37
      0
      Если на место Зе придёт другой, то ему надо доказывать свою преданность юське. Нам оно надо? Не в Зе, Порохе, Турче дело,- уничтожать надо всю камарилью.
  12. Просто_Кваша
    Просто_Кваша Сегодня, 07:34
    +1
    "Теоретически мы может разнести в пух и прах все украинские химзаводы, ...".
    Так за чем дело встало?
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:01
      0
      А дело встало вот зачем - исторически сложилось так, что большая часть советской химической промышленности была сосредоточена на Украине. Таким нехитрым образом Никита Сергеевич умасливал свой клан, поскольку именно химическая промышленность - это САМАЯ ВЫГОДНАЯ отрасль. После перестройки химпредприятия Украины, как и всё хоть чего-то стоящее, были приватизированы и сейчас владельцами этих предприятий являются и американцы, и немцы, и наши олигархи и много кто ещё - влияние этих людей таково, что ссора с ними может привести к значительному снижению прибылей в карманы правительственных чиновников. Так что любая попытка разнести в щебень химпроизводства на Украине вызовет сильнейшее противодействие во многих правительствах, а сильнее всего в нашем родном, насквозь коррумпированном, в котором президент вынужден ПРОСИТЬ премьер-министра и министра промышленности хоть что-то сделать.
  13. Sergio63
    Sergio63 Сегодня, 07:40
    0
    Все правильно, пора просто - объявить войну Украине!!! И начинать по взрослому, то, чего мы" еще и не начинали"!!! Время пришло... где ответочка на взрывы наших газопроводов, почему ещё ни один самооет в Жешуве не потерпел катастрофу на подлете или свалился в штопор над Атлантикой, где удары по ЦПР, почему Зеля принимает вКуеве западных посланников а не сидит дрожащий в бункере обоссанный??? До коих пор все это будет продолжаться!??? Может пора новую"Кузькину Мать" взорвать где нибудь поближе к Норвегии, чтобы врывная волна обогнула шарик не 3 раза а четыре с выпадением осадков над Британией!??? До коих пор эти балтийские отморозки будут плевать в сторону России, почему не рпздолбана напрочь Банковская сСБУ и ГШ, почему прекратили наносить удары Геранями.....ждем опять, когда по Энгельсу прилетит???? Алле, Хабаровскпровск??!
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:00
    0
    Да блин невозможно накрыть места производства и хранения химоружия - такие ОВ делаются грамотным химиком на кухне.
    Единственное, что останавливало от применения ОВ - что противник их тоже может применить. В эту сторону надо копать - документировать применение - и при любом окружении противника в укрытиях, в укрепах или вон на Азовстали - применять ОВ. Имеем полное право, коль закрывают глаза на его применение укропом. Смысл - четко вбить в голову, почему ОВ применять НЕЛЬЗЯ
  15. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:02
    +1
    Как украинцы наплевали на международные законы
     Да так и наплевали..слюной,как плевали до исторического материализма,на то они и международные законы,что бы на них плевать.