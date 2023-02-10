Страшный хлорциан. Как украинцы наплевали на международные законы

Смотрел я вчера видео гибели нашего бойца после сброса самодельного химического боеприпаса украинским дроном, а в голове звучала идиотская песенка из юности на мотив «Песенки крокодила Гены». «Скатертью, скатертью хлорциан стелится... И забирается под противогаз. Каждому, каждому в лучшее верится. Медленно взрывается ядерный фугас...»
Мы действительно верили в то, что в современном мире не осталось идиотов, которые рискнут применять оружие массового поражения, в том числе и химическое. Потому и веселились от этого юношеского оптимизма. При этом прекрасно понимая, что повоевать все-таки кому-то из нас придется. Наши бойцы «сажали деревья возле афганских детских домов», как периодически сообщали наши газеты, уже тогда.
Сообщения о том, что против наших солдат ВСУ применяет химические боеприпасы, уже проходили в Телеграм-каналах наших военкоров. Но видео или фотоподтверждений не было. Уже тогда, именно по этим коротким сообщениям, стало понятно, что используется либо сам хлорциан, либо какие-то его производные. Симптомы поражения ясно на это указывали.
Украинцы опять повторяют то, что уже было. Только было это не во Вторую мировую, а ещё в Первую мировую войну. Большинство читателей прекрасно знают и помнят о применении иприта в ту войну, но почти никто не вспоминает этот самый хлорциан. А ведь немцы использовали этот газ именно против Русской армии. А вот британцы и французы – против немцев.
Писать об очередной красной линии, которую перешел противник, не хочу и не буду. Точно так же не буду говорить о срочном созыве Совета Безопасности ООН. Нет, это обязано делать ведомство Сергея Лаврова, но толку от этого не будет никакого. В этом случае ту сволочь, которая приказала применять химическое оружие, остановит только пуля. А лучше – снаряды и бомбы. Без истерик и вырывания волос на голове. Жестоко, хладнокровно и без соплей.
Правы бойцы на передовой. Уже хватит писать о 500-х и «ипотечниках». Помните жест доброй воли нашего командования в Мариуполе с освобождением пленных «азовцев» под гарантии Эрдогана? Так вот, один из этих «больше никогда не буду воевать с Россией» стал командиром нового полка «Азов». Теперь пора вспомнить стихотворение Константина Симонова 1942 года:
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Это относится не только к ВСУ, но и к тем «демократам» Запада, которые финансируют и снабжают оружием Украину. Нацизм уже открыто говорит устами европейских политиков. История повторяется. Уже сегодня опубликованы данные от Генштаба ВСУ о применении Россией (!) ОВ нелетального (гранаты со слезоточивым газом) действия.
Кто-то сомневается в том, что теперь все на Западе будут говорить именно об этом, а то видео, которое послужило поводом для написания этого материала, все будут игнорировать.
Кстати, наш Генштаб опять молчит... Чего ждем?..
Чем опасен хлорциан?
Хлорциан (CICN) – это бесцветная прозрачная жидкость, а не газ, как пишут многие. Путаница возникает от того, что температура замерзания этой жидкости всего –6,5 градусов, а температура кипения 12,6 градусов. Впервые использовался как ОВ в 1916 году французами.
Именно поэтому хлорциан идеален для применения в условиях украинской зимы. Если температура минусовая, то это либо жидкость (до минус 6–7 градусов), либо белый кристаллический порошок (ниже минус 7). При взрыве боеприпаса происходит мгновенный переход в газообразное состояние.
Даже при неблагоприятных погодных условиях создается раздражающая концентрация газа (0,002 мг на литр). А при благоприятных условиях и отсутствии ветра концентрация становится непереносимой и смертельной (0,006 мг). Понять, что применяется именно хлорциан, просто. Запах хлора знают все.
Хлорциан относится к цианидам, но поражение этим газом имеет некоторые особенности. Первоначально хлорциан поражает дыхательные органы. Действует как отравляющее вещество удушающего действия. Раздражение дыхательных путей, химический ожог, а затем отек легких. Раздражение слизистой глаз. Дальше действует уже цианид. Спазм, судороги и смерть.
Газ тяжелее воздуха, поэтому спрятаться от его воздействия в каких-то укрытиях весьма проблематично. Ровно как не спасет от поражения и использование большинства противогазов, которые находятся на вооружении военных и гражданских служб. Активированный уголь не является для хлорциана препятствием.
Но самое мерзкое то, что хлорциан широко используется в производстве удобрений и средств защиты растений от вредителей. Отсюда на гражданских химических заводах совсем не проблема найти это ОВ. Теоретически мы может разнести в пух и прах все украинские химзаводы, но даст ли это результат? Сомнительно. А вот поставки «химии» из Европы «для посевной» будут точно.
«Давайте вспомним о противогазах»...
Уже слышу призывы вспомнить о противогазах. Выше я уже писал о том, что хлорциан невозможно фильтровать теми противогазами, которые имеются сегодня на вооружении обычного (не химика) солдата. Основной фильтрующий элемент такого противогаза, активированный уголь, просто не улавливает такие соединения.
Теоретически защитить бойца от хлорциана можно с помощью и штатного противогаза. Для этого к каждому штатному противогазу необходимо добавить ещё одну фильтрующую коробку, дополнительную – патрон ДПГ-3. Представили такого штурмовика в современном бою? Или бойцов в опорном пункте в таких противогазах?
Опять же, чисто теоретически, командир может заставить бойцов таскать на себе дополнительный груз в ущерб боеприпасам. Но дураки на передовой долго не живут. Логика проста. Прилетит или не прилетит химический боеприпас – бабушка надвое сказала, а вот то, что патроны в бою заканчиваются быстро, и их много не бывает, знают все.
Некоторые специалисты предлагают использовать изолирующий противогаз ИП-4, который используется для работы в условиях низкой концентрации кислорода. Кислород в этом противогазе вырабатывается специальным патроном. Только что это меняет для бойца? Одно дело использование где-нибудь на ПЛ, другое дело – в окопах или при ведении боевых действий.
Есть ещё и те устройства, которые используются спасателями и пожарными – «Фенисты-300-2». Если по-простому, то это маска, в которую подается сжатый воздух, что гарантирует дыхание человека на все время, пока работает баллон. При кажущейся простоте такой баллон за спиной бойцы – это мина на боевом взводе. Любое попадание и…
Думаю, расписывать дальше варианты спасения солдат от воздействия хлорциана не стоит. Понятно, что без ущерба для боеспособности подразделения этого достичь невозможно. Да и времени для применения таких боеприпасов осталось совсем мало. Напомню плюс 12,6 градусов – точка кипения. Совсем скоро хлорциан станет так же опасен для тех, кто его применяет, как и для тех, против кого его применяют.
Опасность состоит не в хлорциане, а в том, что его легко заменить на другое ОВ. Важен сам факт применения отравляющего вещества. Те, кто принимал это решение, показали полное безразличие ко всем конвенциям, договорам и прочим международным документам.
А противогазы?.. Это новая задача для ученых-химиков. Мир, оказывается, плевать хотел на все договоренности, если это не выгодно кому-то.
Есть ли быстрый выход из ситуации?
Если отбросить теоретические рассуждения и рассматривать ситуацию с практической точки зрения, то выход есть. И обозначил я его в самом начале материала. Начать массированную информационную атаку на Запад с целью признания применения ВСУ химического оружия. Это раз.
Следующее. Мы, конечно, можем скатиться до уровня украинцев. Есть у нас какие-то химические вещества, которые иногда применяются нашими спецслужбами для борьбы с террористами или бандитами. Увеличить их производство и взять на вооружение армии не проблема. Но чем мы тогда будем отличаться?
Как мне кажется, нам необходимо сегодня максимально отодвинуть фронт от Донбасса и сухопутного коридора в Крым. Ну и максимально использовать возможности наших войск наносить удары по инфраструктуре Украины. Необходимо уничтожать склады боеприпасов.
Необходимо принять политическое решение и наконец определиться с местами сосредоточения вооружения и техники для Украины за рубежом. Где находятся пункты сбора вооружения, нам известно. Цели это для нас или не цели? Сейчас идут пароходы с американскими БМП. Почему на территории Украины – это цели, а до этой территории – нет?
Если Запад открыто заявляет о том, что ведет войну с Россией, почему мы не заявляем о войне с Западом? Я уже писал о том, что бояться уже поздно. А если это так, то зачем бояться? Назвать врага врагом ещё не значит сразу начать драться. Но, если это сделать, то враг начнет задумываться не только над риторикой своих заявлений, но и над своими действиями.