Глава киевского режима Зеленский объяснил французской прессе приказ ВСУ удерживать Артемовск до поставок западного оружия

Украинские формирования, находящиеся в Артемовске (украинцы называют его Бахмутом) и его окрестностях, получили от президента Украины Владимира Зеленского приказ держать оборону города до тех пор, пока не будет передано западное вооружение. Об этом заявил сам президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro.Напомним, что вчера вечером Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и специально приехавшим в Париж канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он призвал европейских лидеров поменять правила игры, вероятно, требуя их большей вовлеченности в украинский конфликт. Затем Зеленский побеседовал с журналистам, подняв, в том числе, и тему обороны Артемовска.По словам Зеленского, со стратегической точки зрения Артемовск не представляет для Киева особой важности. К тому же, во время боев он был практически полностью разрушен артиллерийским огнем. Но давать приказ обороняющим его частям ВСУ к отступлению из города Зеленский не намерен.Глава киевского режима заявил, что части ВСУ будут оборонять город до тех пор, пока Запад не передаст Украине новое вооружение. Зеленский рассчитывает, что с помощью этого вооружения украинские формирования смогут отразить атаки российских войск и сами перейти в контрнаступление. Естественно, жизни военнослужащих ВСУ для Зеленского не имеют никакого значения.Интересно, что и у западной прессы, которая десятилетиями пропагандировала «гуманизм» и «права человека», не возникает вопросов, насколько целесообразно и гуманно «утилизировать» тысячи украинских военнослужащих ради сомнительного символизма Зеленского, почему если город не важен в стратегическом отношении, его нужно удерживать такой ценой?Но в стремлении подыгрывать киевскому режиму и власти западных стран, и политические партии, и пресса уже давно вышли за грань здравого смысла. Расплачиваются за амбиции Зеленского и ненависть к России его западных покровителей рядовые граждане Украины. Но это, в известной степени, и их вина.