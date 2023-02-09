Военное обозрение
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Глава киевского режима Зеленский объяснил французской прессе приказ ВСУ удерживать Артемовск до поставок западного оружия

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Глава киевского режима Зеленский объяснил французской прессе приказ ВСУ удерживать Артемовск до поставок западного оружия

Украинские формирования, находящиеся в Артемовске (украинцы называют его Бахмутом) и его окрестностях, получили от президента Украины Владимира Зеленского приказ держать оборону города до тех пор, пока не будет передано западное вооружение. Об этом заявил сам президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro.


Напомним, что вчера вечером Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и специально приехавшим в Париж канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он призвал европейских лидеров поменять правила игры, вероятно, требуя их большей вовлеченности в украинский конфликт. Затем Зеленский побеседовал с журналистам, подняв, в том числе, и тему обороны Артемовска.

По словам Зеленского, со стратегической точки зрения Артемовск не представляет для Киева особой важности. К тому же, во время боев он был практически полностью разрушен артиллерийским огнем. Но давать приказ обороняющим его частям ВСУ к отступлению из города Зеленский не намерен.

Глава киевского режима заявил, что части ВСУ будут оборонять город до тех пор, пока Запад не передаст Украине новое вооружение. Зеленский рассчитывает, что с помощью этого вооружения украинские формирования смогут отразить атаки российских войск и сами перейти в контрнаступление. Естественно, жизни военнослужащих ВСУ для Зеленского не имеют никакого значения.

Интересно, что и у западной прессы, которая десятилетиями пропагандировала «гуманизм» и «права человека», не возникает вопросов, насколько целесообразно и гуманно «утилизировать» тысячи украинских военнослужащих ради сомнительного символизма Зеленского, почему если город не важен в стратегическом отношении, его нужно удерживать такой ценой?

Но в стремлении подыгрывать киевскому режиму и власти западных стран, и политические партии, и пресса уже давно вышли за грань здравого смысла. Расплачиваются за амбиции Зеленского и ненависть к России его западных покровителей рядовые граждане Украины. Но это, в известной степени, и их вина.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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23 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:14
    +1
    Брешет, Пентагон пока не велит, а то бы давно уже свалил бы. Полосатым хенералом на хероев плевать, скажут - клоун еще наберет. Что-замышляют, раз так упираются в Артемовске.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:22
      +8
      Uprun hi, время тянут, как прошлым летом - осенью, сначала под "каток" ТРО и прочих доброходов разбавленных мобилизованными, а там решительный натиск свежих, кадровых, мобильных войск подготовленных в Е. С. осенью 2022 прокатило, сейчас ту же карту разыгрывают.
  2. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 09:15
    -2
    Тю, Вовка в новом свитере, никак король подарил! Интересно, он тушенку и макароны с собой привез, чтоб не тратиться, или его кормят? Хотя у них там есть кормушки для бомжей бесплатные, и даже переночевать есть. Вовка, в Москву езжай, мы тебя по улицам водить будем, хавчик бесплатный!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:36
      +2
      Цитата: Старый_геолог
      Вовка, в Москву езжай, мы тебя по улицам водить будем, хавчик бесплатный!

      В клетке возить, как Емельку Пугачева.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 09:39
        0
        Да и потом, как с Пугачёвым поступить
        1. Стирбьорн
          Стирбьорн Сегодня, 09:48
          -2
          Странное сравнение, Зеленский и защитник трудового народа, против беспредела помещиков, Емельян Пугачев?!
          1. Yarr_Arr
            Yarr_Arr Сегодня, 11:08
            0
            Михаил, уж историю поизучайте, сделайте милость... Кем себя величал Пугачев? Чудесно спасшимся царевичем.... И метил он не в защитники, а в самодержцы...
            1. Стирбьорн
              Стирбьорн Сегодня, 11:18
              0
              Цитата: Yarr_Arr
              Кем себя величал Пугачев? Чудесно спасшимся царевичем

              каким царевичем?! Царем! Тогда президентов еще не было.
              Цитата: Yarr_Arr
              И метил он не в защитники, а в самодержцы...
              Попутно освобождая крестьян
              Цитата: Yarr_Arr
              уж историю поизучайте, сделайте милость
              а "царевич" был в войске Степана Разина fellow
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:16
    +1
    А им то что,западным "гуманитариям"?Там же гибнут не они,ну или не самые лучшие представители западного мира
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:16
    -2
    С тем рвением и напором что европа поддерживает салорейх, с тем жервением наперегонки начнут переобуватся и бежать к нам с просьбами простить зацев после
  5. Слон
    Слон Сегодня, 09:21
    +4
    В новостях сообщается, что Зелю вывезли из украины в Гейропу на американском тяжелом транспортнике. К тому же транспортник прилетел на украину явно не пустым. Напрашивается вывод, что нет беспилотной зоны над незалежной?!
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 09:41
      0
      А чем же её обеспечить, зону эту?
      ! Ттттььььь
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:29
    0
    Напомним, что вчера вечером Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и специально приехавшим в Париж канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

    Приехали два друга, васаби и подпруга, прогнуться и приложится к немытой майке клоуна. Особенно старается двуликий Макрон, "миротворец ты наш".
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:31
    +2
    Очень хорошо. Когда противник сам отдает козыри в руки - этим надо пользоваться. Больше ляжет там - меньше будет в миллионниках, где бои сложнее на порядок.
    ПиСи: старая фишка, что политик войсками командовать не должен. Когда в дело вступают войска, значит все - политики обделались, политическими методами проблему не решили. И командующему на войне указывать НЕЛЬЗЯ. Стратегия - развития государства - и тактика локальных боев никогда рядом не бьются!
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:31
    -3
    насколько целесообразно и гуманно «утилизировать» тысячи украинских военнослужащих ради сомнительного символизма Зеленского

    Если я правильно понимаю значение слов целесообразно и гуманно, то более чем целесообразно и абсолютно гуманно. Просто я на это смотрю с нашей стороны фронта.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:00
      0
      Цыпсота не дремлет - обижается и минусячит. Словами говорить они уже разучились, но норовят хоть так куснуть. На конечный результат это не повлияет, так что можете не напрягаться hi
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:38
    0
    А миротворец то быстро переобулся, лижет тухас Зеле, а завтра Путину звонить будет и орать, что он за мир. Неприятный тип (другие эпитеты запрещены).
    Президент Франции Макрон уточнил на совместной пресс-конференции с президентом Германии Шольцем и президентом Украины Зеленским: «Мы поддерживаем Украину и приведем ее к победе. Россия не должна выиграть эту войну». Шольц добавил: «Мы продолжим поставлять Украине столько оружия, сколько ей нужно».
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:40
    +1
    Цитата: Ропот 55
    Uprun hi, время тянут, как прошлым летом - осенью, сначала под "каток" ТРО и прочих доброходов разбавленных мобилизованными, а там решительный натиск свежих, кадровых, мобильных войск подготовленных в Е. С. осенью 2022 прокатило, сейчас ту же карту разыгрывают.

    Как показывает реальность, подготовленные в ЕС кадры не намного лучше обычных мобилизованных, так как ни те ни другие в общей массе не имеют реального боевого опыта. Как и большинство подготавливающих инструкторов, которые если и принимали участие в военных конфликтах, то по уровню, несопоставимому с теперешним.
    Прошлый раз и численность была несопоставима.
  11. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:47
    +1
    Индеец ЗЕ будет держаться стойко, пока белые люди не дадут ружья, стреляющие огнём.

    Он возлюбленный сын белых людей. Они помогут хорошим индейцам уничтожить плохих индейцев соседнего племени. Большой белый вождь за соленым озером уже написал говорящую бумагу !
  12. Yho
    Yho Сегодня, 10:20
    0
    В 1942 году Советский Союз сражался на своем фронте пока без действенной помощи своих союзников — Англии и США: поставки вооружения по ленд-лизу задерживались или срывались; второй фронт открыт не был. В мае-июне 1942‑го нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов совершил перелет в Великобританию и США.
    Битва под Москвой поставила крест на германском плане «блицкрига», однако вермахт был еще силен.

    Из директивы Гитлера № 41 от 5 апреля 1942 г.

    «…Мы должны снова овладеть инициативой и навязать свою волю противнику, как только это позволят условия погоды и местности. Цель заключается в том, чтобы окончательно уничтожить оставшиеся еще в распоряжении Советов силы и лишить их по мере возможности важнейших военно-экономических центров…»

    28 июля вышел знаменитый Приказ Наркома обороны И. В. Сталина № 227, известный более как «Ни шагу назад!».
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:43
    0
    части ВСУ будут оборонять город до тех пор, пока Запад не передаст Украине новое вооружение
    Шантаж по украински - я буду посылать на убой своих солдат пока вы не дадите оружия. Правозащитники-человеколюбы осевшие в Европах где вы?
  14. art266
    art266 Сегодня, 10:50
    0
    Для зеленского главное это PR.
    Негативный эффект от сдачи Артемовска нужно сгладить позитивным от поставок западных танков.
  15. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 10:59
    0
    Tento směšný komik je neštěstím pro svět. On je vlastně masový vrah a Bandera je jeho učitel.