Германия обратилась к своим союзникам с просьбой в кратчайшие сроки принять решение по доставке танков Украине

Как сообщает новостное агентство Bloomberg, немецкие власти обратились к своим европейским союзникам с просьбой обеспечить доставку танков Leopard-2 на Украину в кратчайшие сроки. Именно те страны, которые располагают такой военной техникой, должны уже до конца этой недели принять на себя обязательства по её передаче. Также запланирована встреча глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, которая должна пройти в Брюсселе 14 февраля.
В правительстве ФРГ крайне обеспокоены тем, что европейским странам не удастся отправить Киеву достаточное количество этих боевых машин для того, чтобы сформировать 2 танковых батальона, которые будут состоять из 62 единиц такой техники.
Отметим, что со своей стороны немецкий кабмин заявил ещё в конце прошлого месяца о том, что направит Украине 14 «Леопардов 2A6», а также выдаст разрешение на реэкспорт этой техники другими странами-эксплуатантами. Министр обороны Германии Борис Писториус заверил, что Украина сможет их получить уже к концу следующего месяца. Среди других стран, выразивших желание предоставить Киеву танки западного образца, также числятся Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия. Первая партия такой военной помощи будет включать в себя в общей сложности до 140 единиц, которую Киев рассчитывает получить от 12 государств.
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