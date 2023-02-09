Военное обозрение
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Германия обратилась к своим союзникам с просьбой в кратчайшие сроки принять решение по доставке танков Украине

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Германия обратилась к своим союзникам с просьбой в кратчайшие сроки принять решение по доставке танков Украине

Как сообщает новостное агентство Bloomberg, немецкие власти обратились к своим европейским союзникам с просьбой обеспечить доставку танков Leopard-2 на Украину в кратчайшие сроки. Именно те страны, которые располагают такой военной техникой, должны уже до конца этой недели принять на себя обязательства по её передаче. Также запланирована встреча глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, которая должна пройти в Брюсселе 14 февраля.


В правительстве ФРГ крайне обеспокоены тем, что европейским странам не удастся отправить Киеву достаточное количество этих боевых машин для того, чтобы сформировать 2 танковых батальона, которые будут состоять из 62 единиц такой техники.

Отметим, что со своей стороны немецкий кабмин заявил ещё в конце прошлого месяца о том, что направит Украине 14 «Леопардов 2A6», а также выдаст разрешение на реэкспорт этой техники другими странами-эксплуатантами. Министр обороны Германии Борис Писториус заверил, что Украина сможет их получить уже к концу следующего месяца. Среди других стран, выразивших желание предоставить Киеву танки западного образца, также числятся Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия. Первая партия такой военной помощи будет включать в себя в общей сложности до 140 единиц, которую Киев рассчитывает получить от 12 государств.

Напомним, что помимо этого Зеленский требует от стран НАТО ещё истребители и подводные лодки. Идею с подводными лодками в НАТО отметают. Но это пока...
Автор:
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19 комментариев
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  1. Invoce
    Invoce Сегодня, 09:23
    -4
    Дебилы Б...ть!
    Отдав свои танки "союзники" Германии будут вынуждены закупить танки у.... США!, т.к. Германия не располагает ресурсами для производства танков.
    И при этом же Германия, отстрелив себе причиндалы, потеряет рынок послепродажного обслуживания своей техники в Европе... Предвижу исламизацию Европы и исход из ЕС белых, бедных либеральных ... даже не знаю куда ...
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:51
      +2
      Это миф, а вернее невежество от незнания. Аналогично и с Ф-16 - где основной пул это те машины, которые списываются. Фактически на сейчас был заключен только один "военный" контракт с Германией на 35 Ф-35. Этот контракт еще при Меркель формировался и формуляры подписывались, но Меркель, а потом и Шольц почти год, уверенно кормили завтраками и вели разные аудиты. Однако тут, таки подписали, в рамках рекордных инвестиций в вооруженные силы.

      Я уже писал ранее по донорам, вот повторю.
      Норвегия - ждут A7 с 25 года. 20 А4 в резерве, 32 в активных силах.
      Польша обещает около роты А4. Но вот к концу года у них будет 4 батальона новых танков (2 на Абрамсах и 2 на К2) и тогда может уже быть другая раскладка. И да, эти контракты уже есть, вне зависимости от Леопардовой сделки.
      Финляндия - вот они ради солидарности вписываются, тоже около роты. С другой стороны, Лео2А4 у них танк второй линии если так можно выразиться, а основа А6.
      Испания. У них около 100 А4, которые они даже на тендеры заявляли (Перу, Индонезия). Леопарды2Е (А6) - будут держать. Однако у Испании проблемы с готовностью. А4 только под ремонт и модернизацию, для конечного заказчика. По некоторым категориям там около года подъема займет.
      Канада. У них 42 А4+, из них вероятно и будут передавать, так как они во второй линии, а в первой модернизированные 20 А4 и 20 А6.
      Швеция - СТРВ-122, если разрешат до А6 передавать. Это фактически А6 с короткой пушкой, но лучшей броней. У них их около 120 - поэтому роту выжать смогут.
      Португалия - купила у Нидерландов 37 танков, а сейчас испытывает проблемы с деньгами на их поддержание и продление до 30-х годов.
      Швейцария - продала немцам 42 ЛеопардаА4 швейцарского типа. Сейчас они фактически разрешают поставки швейцарских систем и боеприпасов в воюющую страну:
      Комиссия по политике безопасности Национального совета (нижней палаты парламента) Швейцарии одобрила поправки в законодательство, которое предусматривает разрешение на реэкспорт произведенного в Швейцарии оружия через третьи страны на Украину, говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента Швейцарии.

      То есть эти 42 Леопарда можно использовать для прямых, а не круговых поставок.

      Фактически основные ареалы обитания свободных Кошек сейчас - Испания, Канада, Германия. Остальные выделят не более 20 машин.

      Также, разное исходное состояние, позволяет поддерживать те или иные поставки год или больше. Просто поднимая технику. Вероятно основные доноры - Испания (53 они готовы реализовать и около 100 списочно есть) и Германия по графе долговременных поставок.

      И никто из перечисленных, новых танков не планирует, максимум это обновляться до А7.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:25
    0
    Лох(Германия) - это судьба. Развели Берлин по полной.
    1. стар
      стар Сегодня, 09:55
      0
      Развели Берлин по полной.

      Они сами себя развели. А потом удивились, почему то..
  3. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 09:26
    0
    Идею с подводными лодками в НАТО отметают. Но это пока...

    Не-не-не, подводные лодки первыми. А то как же руководство украинского рейха эвакуироваться будет?
    Вот ведь немцы сволота, а еще ломались, а теперь всех торопят! Позор! Гитлер хоть и мразь был, но всю Европу подчинил! А теперь Европой из-за океана руководят.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:28
    0
    Как сообщает новостное агентство Bloomberg,

    Не правительство ФРГ, даже не чёкнутая Мандалена, а американское СМИ.
    Бумага все стерпит
    (Народная мудрость)
  5. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 09:36
    0
    Чего уж там стесняться , своим ходом, как в далеком 1941. А на головном танке штандарт "мертвая голова". Дорога знакомая...
  6. smok1961
    smok1961 Сегодня, 09:36
    +1
    Niemcy jeszcze w styczniu nie chcieli dać czołgów Ukrainie. Więcej powiem , nie chcieli dać Polsce zgody na wysłanie Leopardów do Ukrainy. A teraz namawiają wszystkich, aby to zrobili. Skąd ta nagła antyrosyjskość i proukraińskość ?...
    Innymi słowy mówiąc :
    - kto tak mocno kopnął Schulza w tyłek ?
  7. HAM
    HAM Сегодня, 09:39
    0
    Интересный факт----чтобы помочь пострадавшей Турции,в ЕС нет и речи,всё проводят какие то заседания,согласования,а дела как не было так и нет.А как доходит дело "до военной помощи Украине",так они скорые на помощь...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:43
      +1
      НАМ hi, так Турция своевольничает то купит что не разрешают, то "своих" по блоку обижает, то новеньких не хочет принимать в песочницу, вот и нету денежек.
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:39
    0
    Нннндааа... пословица "отдай жену дяде а сам иди к б... тёте" это точно про теперешнее руководство некогда сильной и развитой Германии. Интересно, чем Шольц будет отстреливаться, когда, ну скажем турецкая, армия придёт к нему в гости вопросы географии порешать?
    1. стар
      стар Сегодня, 09:58
      0
      чем Шольц будет отстреливаться, когда, ну скажем турецкая, армия придёт к нему в гости вопросы географии порешать?

      Турецкая армия уже давно в Германии..
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:01
      +1
      Ну, чтобы турецкая армия дошла до Германии, ей нужно как в старые добрые, занять Болгарию, Сербию и Венгрию, а дальше Осадить Вену и вот уже тогда путь в Германию откроется.

      С другой стороны, Султан строит Великий Туран на востоке и юге. И вообще занят очень-очень, особенно после недавних событий. Поэтому вероятность конфликта для германии лишь несколько выше прилета Аннунаков.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:48
    0
    Походу Олух Унылая Ливерная Колбаса возомнил себя самым хитрым, то он жалуется, что его подставили с этими танками, а теперь Хермания сама ускоряет процесс.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:52
    0
    Полосатые по-тихому подставляют шмольца "паровозом" в этой заварухе. Они то только рассматривали это вопрос, обещали, а этот поставлял и еще ЕС понуждал, торопил..... При любом раскладе, у "паровоза" незавидная судьба.
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:01
    0
    Спокойно, Козладоев, не ерзай транцем. Твоя обязаность - поставлять танки, остальное не твоего колбасного ума дело. Платить и каяться(ТМ)
  12. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:09
    -1
    Немцам не терпится снова увидеть русские танки на улицах Берлина. Немцы забыли.




  13. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:56
    0
    Наша умеренность в ответе и политический идеализм только способствует разжиганию конфликта, т.к. у врага пропадает страх. Идеализм гражданина в частной жизни становится его личной проблемой, идеализм/наивность/доверчивость политика - подстава для всей страны.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:17
    0
    Германия обратилась к своим союзникам с просьбой...
    То Германию "уговаривали" более активно включиться в военную поддержку Украины и передать свои танки. Теперь сама Германия начинает подгонять союзников. Все громче со стороны Германии начинают звучать марши 40-х годов прошлого столетия. Немцам просто необходимо круглосуточно гонять по ТВ фильм М. Ромма "Обыкновенный фашизм".