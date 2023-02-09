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Отставной подполковник НМ ЛНР: Боевики ВСУ сбрасывают с беспилотников на российских военнослужащих кустарные химические боеприпасы

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Отставной подполковник НМ ЛНР: Боевики ВСУ сбрасывают с беспилотников на российских военнослужащих кустарные химические боеприпасы

Националисты Вооруженных сил Украины давно и регулярно нарушают международные нормы ведения военных действий. Использование запрещенных боеприпасов, террористические обстрелы мирных населенных пунктов, пытки и даже расстрелы военнопленных — все это стало нормой для украинских боевиков, под покровительством Запада поверивших в свою безнаказанность за совершаемые преступления.


Уже не в первый раз поступает информация, что украинские боевики используют против российских военнослужащих химоружие. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что боевики ВСУ сбрасывают с беспилотников кустарные химические боеприпасы в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ.

В районе Артемовска (Бахмута), в районе Кременной, на Сватовском участке наши военнослужащие говорили, что (боевики ВСУ) сбрасывали с беспилотных летательных аппаратов непонятные боеприпасы. После этого у них слезились глаза, было удушье. Также при освобождении Попасной очень часто такие боеприпасы применялись (противником)

— приводит слова Марочко ТАСС.

В свое время в рамках международных соглашений на Украине было уничтожено или вывезено химическое и биологическое оружие. Поэтому сейчас украинские националисты используют боеприпасы с поражающим химическим составом старого советского образца, либо изготавливают их кустарным способом, сообщил Марочко. Радиус поражения этих боевых отравляющих веществ невелик, но «украинские боевики работают над их модернизацией», добавил он.

Применение химоружия эффективно для поражения живой силы, кроме того, боевики ВСУ используют его в целях запугивания. Офицер подытожил, что российским бойцам, помимо оружия и боеприпасов, «не очень комфортно носить с собой еще и костюмы РХБЗ».

Ранее о фактах применения ВСУ против российских военнослужащих сбрасываемых с беспилотников боеприпасов с химическим поражающим составом сообщала пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В сети распространяются кадры, датированные началом февраля этого года, на которых украинский блогер Юрий Мадяр демонстрирует химические боеприпасы и намекает на то, что ВСУ готовятся применить запрещенные боеприпасы по объектам в Артемовске (Бахмуте).

Автор:
Использованы фотографии:
https://nara.getarchive.net/ru/media/marine-officers-wearing-chemical-warfare
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15 комментариев
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  1. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 09:28
    +8
    По хорошему зверью надо отвечать зеркально, но мы добрые и воюем по каким то правилам и уничтожили все свое хим оружие, а враги посмеялись над нами и оставили его для использования против нас же.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:49
      0
      надо отвечать зеркально

      похоже для этого и применяют химию, чтобы в ответ прилетело и потом западные журналисту будут вонять в ООН и далее везде. Нужно носить противогаз, как во времена ВОВ
      1. стар
        стар Сегодня, 10:08
        0
        похоже для этого и применяют химию, чтобы в ответ прилетело и потом западные журналисту будут вонять в ООН и далее везде.

        Немцы отказались от ее использования из-за опасений ответки. Этих уродов ты хоть затрави: те, кто выжил проблюются, а потом продолжат делать то, что делали, стоя прямо на своих побратимах, которые умерли в муках на их глазах... Хороший пример того, как может прекрасно сочетаться национализм и ненависть (к русским), если отдать целую страну американцам в личное пользование.
    2. стар
      стар Сегодня, 10:02
      0
      По хорошему зверью надо отвечать зеркально

      По хорошему надо бы найти этот склад и накрыть артой!
    3. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 10:16
      0
      да просто передать хрюканине что на участках где химия применится все попавшие в плен будут сжигаться заживо или подвергатся процедуре окувалдивания сразу все прекратится
    4. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:47
      0
      но мы добрые и воюем по каким то правилам и уничтожили все свое хим оружие

      Наша "доброта" по факту это либо демонстрация слабости, либо идеализма близкого к чудачеству. Даже не знаю что лучше.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:28
    +5
    Думаю , что такие факты ведения боевых действий ВСУ лишний раз доказывают , что" гнойник " под названием "украина" должен быть удален под корень -от Бердянска по Карпат.ские горы включительно.
  3. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:30
    0
    Было видео гибели нашего бойца . С того же коптера, который сбросил гранату.
  4. Комментарий был удален.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:37
    0
    Химоружие тем и опасно, что его производство наладить может даже хорошо учившийся химии школьник. Причем, при желании, даже промышленное. Для синильной кислоты, например, аммиакопровода из России, действующего до сих пор... И банального природного газа - все. уже больше ничего не надо, и там столько можно сделать, что всю Европу в ней искупать.
    Проблема в том, что оно малоэффективно, причем при массовом применении - большой вопрос на кого подействует больше. Скорей сам себя и потравишь
  6. solar
    solar Сегодня, 09:41
    0
    Кто знает, а что за тип боеприпасов на кадре из видео? Маркировка непонятная, от руки написана. На видео ничего об этом не говорится.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:43
    +1
    Надеюсь Нибезя покажет эти кадры в ООН, а наши посольства выставят телевизоры и будут крутить их всём в режиме нон-стоп стоп, с комментарии о том, как Укропропаганда смогла всех обмануть и Запад помогает бандитам и отморозкам
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:17
      0
      Цитата: 75Сергей
      Надеюсь Нибезя покажет эти кадры в ООН, а наши посольства выставят телевизоры и будут крутить их всём в режиме нон-стоп стоп

      И 50 стран поддерживающих фашизм, сообщат в том же ООН, что это "фейк Кремля".
  8. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 09:47
    0
    Офицер подытожил, что российским бойцам, помимо оружия и боеприпасов, «не очень комфортно носить с собой еще и костюмы РХБЗ».
    Не обязательно таскать с собой "цельные" костюмы РХБЗ ...пока ! Например, могут быть плёночные лёгкие накидки типа "пончо" ! (и весят "почти нечего"...и места мало занимают !) Кстати, в СА когда-то были "похожие" накидки из армированной бумаги с пропиткой ! yes
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 09:49
    +1
    В сети распространяются кадры, датированные началом февраля этого года, на которых украинский блогер Юрий Мадяр демонстрирует химические боеприпасы и намекает на то, что ВСУ готовятся применить запрещенные боеприпасы по объектам в Артемовске (Бахмуте).
    Они еще и выкладывают видео его применения по нашим бойцам, где видно всё... negative am negative Видео не для слабонервных. Пользуясь вседозволенностью со стороны "всего мира" они уже не видят "границ"
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:07
    +1
    украинский блогер Юрий Мадяр демонстрирует химические боеприпасы и намекает на то, что ВСУ готовятся применить запрещенные боеприпасы по объектам в Артемовске (Бахмуте).

    Даже Гитлер в 1945 году на такое не сподобился. Украинский нацизм, страшнее гитлеровского.