В районе Артемовска (Бахмута), в районе Кременной, на Сватовском участке наши военнослужащие говорили, что (боевики ВСУ) сбрасывали с беспилотных летательных аппаратов непонятные боеприпасы. После этого у них слезились глаза, было удушье. Также при освобождении Попасной очень часто такие боеприпасы применялись (противником)

Националисты Вооруженных сил Украины давно и регулярно нарушают международные нормы ведения военных действий. Использование запрещенных боеприпасов, террористические обстрелы мирных населенных пунктов, пытки и даже расстрелы военнопленных — все это стало нормой для украинских боевиков, под покровительством Запада поверивших в свою безнаказанность за совершаемые преступления.Уже не в первый раз поступает информация, что украинские боевики используют против российских военнослужащих химоружие. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что боевики ВСУ сбрасывают с беспилотников кустарные химические боеприпасы в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ.— приводит слова Марочко ТАСС В свое время в рамках международных соглашений на Украине было уничтожено или вывезено химическое и биологическое оружие . Поэтому сейчас украинские националисты используют боеприпасы с поражающим химическим составом старого советского образца, либо изготавливают их кустарным способом, сообщил Марочко. Радиус поражения этих боевых отравляющих веществ невелик, но «украинские боевики работают над их модернизацией», добавил он.Применение химоружия эффективно для поражения живой силы, кроме того, боевики ВСУ используют его в целях запугивания. Офицер подытожил, что российским бойцам, помимо оружия и боеприпасов, «не очень комфортно носить с собой еще и костюмы РХБЗ».Ранее о фактах применения ВСУ против российских военнослужащих сбрасываемых с беспилотников боеприпасов с химическим поражающим составом сообщала пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В сети распространяются кадры, датированные началом февраля этого года, на которых украинский блогер Юрий Мадяр демонстрирует химические боеприпасы и намекает на то, что ВСУ готовятся применить запрещенные боеприпасы по объектам в Артемовске (Бахмуте).