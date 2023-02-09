Военное обозрение
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На Донбассе неизвестные системы РЭБ массово выводят из строя квадрокоптеры ВСУ

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На Донбассе неизвестные системы РЭБ массово выводят из строя квадрокоптеры ВСУ

С января украинские операторы дронов, участвующие в военных действиях под Артемовском в составе ВСУ, начали испытывать серьезные проблемы из-за появления на данном участке фронта новых российских систем радиоэлектронной борьбы. Здесь они лишились почти сотни беспилотных аппаратов, с помощью которых киевские боевики корректировали огонь артиллерии.


Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Согласно информации, полученной от попавших в плен украинских военнослужащих, на Донбассе неизвестные системы РЭБ массово выводят из строя квадрокоптеры ВСУ. Направляясь в сторону российских позиций, дроны даже не успевают до них долетать из-за подавления сигналов радиоэлектронными комплексами.


Примечательно, что использование новых российских систем отмечено только на Артемовском направлении. Впервые их работа была зафиксирована осенью прошлого года в районе Кременной, но массовое применение этих средств РЭБ отмечается лишь под Артемовском. Из-за этого крупные подразделения 53-й, 63-й и 93-й ОМБр украинской армии лишились своих разведывательных дронов.

Согласно данным, полученным от военнослужащих ВСУ во время радиоперехватов, они считают, что против них действуют портативные системы РЭБ, расположенные прямо на российских пехотных позициях либо в расположенном рядом лесу. Предполагается, что размеры станции не превышают нескольких десятков сантиметров. При обнаружении БПЛА противника она автоматически начинает его перехват и осуществляет посадку дрона в недоступном для противника месте.
Автор:
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23 комментария
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  1. Snay
    Snay Сегодня, 09:37
    +8
    Отлично! Лишить хох#ов дронов -половина успеха!
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 10:53
      +1
      РЭБ - наше все, к сожалению, насыщение им армии, как и Ланцетами, начинается только сейчас. Надеюсь еще удивим натовцев. Где-то там на подходе ЭМИ-пушка с дальностью до 10 км.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:39
    +2
    Похвально, новинка от Военторга, если не фейк.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 09:58
      0
      Цитата: Uprun
      Похвально, новинка от Военторга

      Если бы от Военторга, то была бы не только под Бахмутом.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:40
    +1
    Хорошо бы, если это так.
    Пассивные методы то же никто не отменял
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:41
    +2
    Хорошая новость, если действительно так и есть... У военкоров не было пока ничего подобного, надо подождать подтверждения...
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 10:11
      0
      На Топваре тишина, в"телеге"?
  5. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 09:43
    +1
    использование новых российских систем отмечено только на Артемовском направлении

    всё лучшее - против нациков в Артёмовске
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:47
    +2
    По данным Военной хроники, впервые с таким явлением ещё в ноябре прошлого года столкнулись подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Кременной, однако массовые отказы беспилотников с конца января фиксируются только в районе Артёмовска (Бахмута).
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:48
    +4
    Ну вот и добралась техника до фронта... Теперь будет веселей
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:49
    +3
    А вот украинские информагентства утверждают, что это рептилоиды с планеты Нибиру разрешили своему рептилёнку бабочек половить - щяс он их наловится, улетят они домой и всё пойдёт как было. На вопрос - почему рептилёнок ловит только украинские дроны? - отвечают, что у русских все БПЛА давно кончились, вот и нечего ловить.
  9. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 09:49
    -2
    Ну про несколько десятком сантиметров и автоматический перехват это сказки.
  10. isergil
    isergil Сегодня, 09:50
    +1
    Это как посмотреть. Если у них дроны не летают, то и у нас тоже. Вот если включить, собрать "урожай" украинских дронов, а потом выключить и запустить свои, - другое дело.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:27
      +2
      Возможно пищалями приземляют и никакой фантастики
  11. литий17
    литий17 Сегодня, 09:55
    -1
    не прошло и года... Хорошо бы если бы это был факт!
  12. Egeny
    Egeny Сегодня, 09:56
    +2
    Предполагается, что размеры станции не превышают нескольких десятков сантиметров.

    Кем предполагается, ВСУ? А как это xоxлы могли определить размеры того, чего не видели?
    Но если это так, то портативная станция это уже хорошо.
    Значит и на других участках фронта будет использована.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:30
      +2
      Пищаль тоже портативная станция. А десятки сантиметров это от 20см до 1 метра. Портативная значит не стационарная. Значит появится и на других
  13. dva36
    dva36 Сегодня, 09:58
    +2
    Работает, значит надо срочно насытить весь фронт.
  14. cpls22
    cpls22 Сегодня, 10:12
    +2
    Главное, чтобы противнику партию спиннингов не завезли .
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:12
    +1
    Цитата: Виктор Сергеев
    Ну про несколько десятком сантиметров и автоматический перехват это сказки.

    С автоматическим перехватом возможно есть нюансы.
    Но что по-вашему в таких габаритах не должно поместиться? Если не принимать во внимание антенны.
  16. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 10:20
    +2
    Системы не прошли военную приемку, поэтому в армии их нет. А Вагнер не ограничен в использовании чего-бы то ни было.
  17. vladcub
    vladcub Сегодня, 10:20
    +1
    "неизвестные системы РЭБ" значит у нас не все так печально? Роман Скоморохов утверждает, что с эликтроникой у нас полная печалка
  18. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 10:50
    +1
    Это была бы самая наикрутейшая ответка за применение Хим оружия с дронов good