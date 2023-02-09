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Западная пресса: Командование ВСУ спрогнозировало новое крупное наступление ВС РФ в ближайшие 10 дней

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Западная пресса: Командование ВСУ спрогнозировало новое крупное наступление ВС РФ в ближайшие 10 дней

В ближайшие 10 дней может начаться новое крупное наступление российских вооруженных сил на украинские позиции. Об этом сообщает издание Foreign Policy, ссылаясь на информацию от анонимного источника в военном ведомстве киевского режима.


Командование ВСУ прогнозирует наступление ВС РФ в ближайшие дни в том числе и по причине приближения первой годовщины начала специальной военной операции. Как утверждают в Минобороны Украины, российская сторона якобы сосредоточила 300-тысячную армию для нового наступления. Добиться такой численности предназначенной для наступления группировки ВС РФ помогла проведенная осенью частичная военная мобилизация.

Сейчас, утверждает издание, российские войска будут наступать в Донбассе. Foreign Policy отмечает, что мобилизация привела к определенным положительным результатам для ВС РФ, поскольку позволила остановить украинское контрнаступление.

В Rand Corporation, мнение аналитика которой Дары Массикот цитирует издание, считают, что сейчас уже нет тех факторов, которые в свое время помогли ВСУ наступать в Харьковской области. Например, ВС РФ создали сильные и хорошо укрепленные оборонительные линии. Издание называет и те силы, которые может задействовать Россия в новом наступлении: якобы это 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских орудий, 810 реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», 300 вертолетов и 400 истребителей.

Интересно, что в Министерстве обороны США характеризуют российские войска как «плохо обученные» и «плохо оснащенные». Но, почему-то, для защиты от таких «плохих» солдат требуется все больше западного оружия, а Украине от них угрожает новое крупное наступление.

Да и непонятно, почему российские войска уже целый год остаются «плохо обученными»? Если речь о недавно мобилизованных, то и противостоять им предстоит мобилизованным солдатам ВСУ, которые вряд ли вообще проходили какую-либо подготовку, учитывая, что на Украине насильно мобилизуют даже никогда не служивших в армии людей.

Явное противоречие в оценке ситуации привычно для обманывающих Запад ради денег и оружия представителей киевского режима, но американских военных аналитиков оно точно не красит. В итоге западные общества получают искаженную картину событий на Украине.
Автор:
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23 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:46
    +3
    Сцать холопы... Предсказуемо давно, что в феврале будет бах. Но зная наших, бах будет не так, как ждут матрасы и их домашние животные...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:42
      0
      Наступление будет 23-24 февраля.
      К гадалке не ходи. am
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:46
    +4
    Этой инфой они под булки пинают своих спонсоров, быстрее давайте танки и самолеты, а то поздно будет.....
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:14
      +1
      Ливер (Шольц) обещал не раньше лета и то пару дюжин, остальное в следующем году.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:14
      +1
      быстрее давайте танки и самолеты

      как в анекдоте: быстрее наливай, пока не началось
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:47
    +4
    Ну и по традиции перед наступлением будет массированный ракетный удар , только в этот раз Украина вряд ли от него оправится. А вот , когда все это начнется одному ГШ РФ известно , думаю во всяком случае до введения свежих резервов ВСУ.
    1. dauria
      dauria Сегодня, 10:49
      -2
      перед наступлением будет массированный ракетный удар ,

      Мечтаете ? Хватило бы 9 штук "Искандеров" по 9-ти подстанциям 750 кв . И всё . Но неприкасаемые цели, договорняки , поставки газа и проч-проч .
      Сейчас решения принимают люди в жёлтых и малиновых штанах . Так что "два раза КУ"
  4. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 09:52
    -5
    Интересно как ВСУ планирует останавливать российский танковый кулак под Запорожьем. По идее за это время там все предполье должно быть заминировано , а позиции для ПТРК пристряляны и замаскированы. Но мне с дивана конечно легко быть стратегом.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:19
      +1
      А зачем танками да опять через речку, можно и по правому берегу по уцелевшим мостам с севера... ну после Запорожья, разумеется.)
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 09:56
    +1
    в Министерстве обороны США характеризуют российские войска как «плохо обученные» и «плохо оснащенные»

    Мягко стелят да жестко спать будет - всё, что говорят за бугром, надо читать наоборот...
  6. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 10:00
    +3
    По правилам военной науки нужно как минимум трёхкратное превосходство в живой силе хотя бы на участке прорыва. Скрытно создать ударную группировку не получится с учётом спутниковой разведки противника. Господства а воздухе не наблюдается и технического превосходства тоже. Хочется быть оптимистом, но пока предпосылок для крупномасштабного наступления лично я не вижу.
    1. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 10:07
      0
      В прошлом году читал интервью Залужного британскому изданию. Так он на полном серьёзе говорил что русские готовят в Сибири миллионную армию. В общем эта вся риторика для западных спонсоров для выбивания поставок оружия.
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 10:21
      -1
      Согласен. Никаких предпосылок для наступления не просматривается. Имеющееся бы удержать было бы успехом. Особенно нелепым кажется провозглашения присоединения Херсонской области к России, и сразу же после этого уход из Херсона под предлогом - трудно оборонять, но на настоящей войне ничего легкого не бывает. этот-то факт как раз и подтверждает доводы американцев о том, что наша армия плохо вооружена и плохо обучена. Нечего Путину хлопать крыльями, мы, мол, сейчас ух как вломим. Потому что нечем, а то бы уже давно.
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:41
      -1
      Цитата: Glock-17
      По правилам военной науки нужно как минимум трёхкратное превосходство в живой силе хотя бы на участке прорыва. Скрытно создать ударную группировку не получится с учётом спутниковой разведки противника. Господства а воздухе не наблюдается и технического превосходства тоже. Хочется быть оптимистом, но пока предпосылок для крупномасштабного наступления лично я не вижу.

      Не надо изобретать велосипед. Он давно изобретён. Брусилов в 1916 году нашел выход из позиционного тупика - Брусиловский прорыв. Сейчас в Донбассе аналогичный позиционный тупик. Чтобы найти из него выход, достаточно почитать работы по Брусиловскому прорыву. И Ву а ля.
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 10:57
        0
        Знаком с такой тактикой. Только тогда нужно иметь достаточное количество войск уже по посему фронту и тыловой резерв для участка где осуществится прорыв. Логистика тоже должна быть на высоте. Брусиловский прорыв развивался в начале успешно, да потом выдохся прежде всего из за проблем в логистике.
    4. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: Glock-17
      По правилам военной науки нужно как минимум трёхкратное превосходство в живой силе
      Ссылочкой не побалуете на это самое правило военной науки? А то все любят потолковать про соотношение три к одному, но никто не удосужится полюбопытствовать, насколько это соответствует реальности...
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:02
    -7
    Ах! Если бы это было правдой!
    Но скорее всего кремлёвские ждуны день и ночь мриют о мирных переговорах с дорогими нацистскими партнёрами без предварительных условий.
    Если государство Украина сохранится на исконно русских землях и тем более сохранит выход к Чёрному морю - мира не будет.
    Максимум может быть временное перемирие до новой ближайшей, ещё более трудной для России войны.
  8. эпикуреец
    эпикуреец Сегодня, 10:10
    -2
    Крупное наступление всу начнётся только тогда, когда у всу появятся ни менее 100 танков из стран НАТО.
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 10:24
      +1
      1 танк на 8 километров фронта - мощно ! абнаступаются... в собственное...
  9. HAM
    HAM Сегодня, 10:16
    +1
    Как говорится-неизвестность больше пугает и порождает слухи,а у страха,как известно,глаза велики..
    Когда генерал Суровикин стал командующим началась плановая и показательная "деэлектрофикация"(вроде стала понятней тактика),сменился командующий-как бы стало тише (просто давят на уничтожение живой силы ),но от этой "тишины" как то противнику неуютней и страшней......вот и "прогнозируют".....
  10. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 10:29
    +1
    Эти разговоры позволяют продавить поставки оружия Украине.
    Ну и наверное почва под болтовней их про наше наступление есть какая то.
    Вспомните, как они год назад делились этими "секретами".
    В целом то угадали тогда
  11. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:43
    +1
    D'après ces "publications occidentales" il y aurait un groupement de 300000 hommes , c'est à dire si l'on en croit les chiffres, le même nombre que les mobilisés...Donc on pourrait en déduire que actuellement les Ukrainiens sont bloqués et à certains endroits reculent déjà devant seulement les 150 à 180000 troupes Russes d'origine.
    Alors si tout cela est vrai ils ont vraiment de quoi s'inquiéter le jour ou les 300000 de plus commenceront à avancer...

    Согласно этим "западным публикациям", группировка насчитывает 300 000 человек, то есть, если верить цифрам, столько же, сколько и мобилизованных...Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время украинцы заблокированы и в некоторых местах уже отступают, уступая только первоначальным российским войскам численностью от 150 до 180 000 человек.
    Так что, если все это правда, им действительно есть о чем беспокоиться в тот день, когда еще 300 000 начнут продвигаться вперед...
  12. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:56
    0
    Думаю никакого крупного наступления ВС РФ не планируют, будет постепенное продавливание обороны ВСУ в разных местах для создания видимости наступления и соответственно распыления и постоянным перемещением резервов и соответственно ударов по ним. Резервы будут беречь дабы проводить плановую ротацию, а главное суметь блокировать контрнаступление ВСУ. Всё больше информации, что они готовят ударные бригады (подготовленный л/с на западе, вооружение подтянется) Им кровь из носу нужно отчитаться перед хозяевами об успехах. К весне-началу лета думаю будут готовы.