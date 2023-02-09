Западная пресса: Командование ВСУ спрогнозировало новое крупное наступление ВС РФ в ближайшие 10 дней

В ближайшие 10 дней может начаться новое крупное наступление российских вооруженных сил на украинские позиции. Об этом сообщает издание Foreign Policy, ссылаясь на информацию от анонимного источника в военном ведомстве киевского режима.
Командование ВСУ прогнозирует наступление ВС РФ в ближайшие дни в том числе и по причине приближения первой годовщины начала специальной военной операции. Как утверждают в Минобороны Украины, российская сторона якобы сосредоточила 300-тысячную армию для нового наступления. Добиться такой численности предназначенной для наступления группировки ВС РФ помогла проведенная осенью частичная военная мобилизация.
Сейчас, утверждает издание, российские войска будут наступать в Донбассе. Foreign Policy отмечает, что мобилизация привела к определенным положительным результатам для ВС РФ, поскольку позволила остановить украинское контрнаступление.
В Rand Corporation, мнение аналитика которой Дары Массикот цитирует издание, считают, что сейчас уже нет тех факторов, которые в свое время помогли ВСУ наступать в Харьковской области. Например, ВС РФ создали сильные и хорошо укрепленные оборонительные линии. Издание называет и те силы, которые может задействовать Россия в новом наступлении: якобы это 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских орудий, 810 реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», 300 вертолетов и 400 истребителей.
Интересно, что в Министерстве обороны США характеризуют российские войска как «плохо обученные» и «плохо оснащенные». Но, почему-то, для защиты от таких «плохих» солдат требуется все больше западного оружия, а Украине от них угрожает новое крупное наступление.
Да и непонятно, почему российские войска уже целый год остаются «плохо обученными»? Если речь о недавно мобилизованных, то и противостоять им предстоит мобилизованным солдатам ВСУ, которые вряд ли вообще проходили какую-либо подготовку, учитывая, что на Украине насильно мобилизуют даже никогда не служивших в армии людей.
Явное противоречие в оценке ситуации привычно для обманывающих Запад ради денег и оружия представителей киевского режима, но американских военных аналитиков оно точно не красит. В итоге западные общества получают искаженную картину событий на Украине.