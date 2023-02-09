Брянская область подверглась второй за сутки атаке со стороны ВСУ

Украинские военные продолжают попытки нанести удар по России не только на линии фронта, но и на приграничных российских территориях. Одной из таких территорий стала Брянская область России.По словам главы этого российского региона Александра Богомаза, за прошедшие сутки ВСУ уже второй раз предприняли атаку на этом направлении.Губернатор Брянской области написал у себя в Телеграм-канале, что ПВО страны отразили и эту атаку, сбив очередной украинский беспилотник в небе над Брянским районом региона. Богомаз добавил, что обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений.Первую атаку украинские дроны предприняли этой ночью по территории Стародубского района Брянской области, о чем также сообщал глава региона. Российские ПВО отбили её, уничтожив девять беспилотников противника.Напомним, что этот российский регион с начала СВО регулярно попадает под обстрелы и атаки ВСУ. По словам губернатора Брянской области, с начала конфликта регион обстреливали более 270 раз, в результате чего четыре человека погибли и более 20 были ранены.В области постоянно продлевается высокий («желтый») уровень террористической опасности. Последний раз это было сделано 3 февраля.