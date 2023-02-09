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Брянская область подверглась второй за сутки атаке со стороны ВСУ

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Брянская область подверглась второй за сутки атаке со стороны ВСУ

Украинские военные продолжают попытки нанести удар по России не только на линии фронта, но и на приграничных российских территориях. Одной из таких территорий стала Брянская область России.


По словам главы этого российского региона Александра Богомаза, за прошедшие сутки ВСУ уже второй раз предприняли атаку на этом направлении.

Губернатор Брянской области написал у себя в Телеграм-канале, что ПВО страны отразили и эту атаку, сбив очередной украинский беспилотник в небе над Брянским районом региона. Богомаз добавил, что обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений.

Первую атаку украинские дроны предприняли этой ночью по территории Стародубского района Брянской области, о чем также сообщал глава региона. Российские ПВО отбили её, уничтожив девять беспилотников противника.

Напомним, что этот российский регион с начала СВО регулярно попадает под обстрелы и атаки ВСУ. По словам губернатора Брянской области, с начала конфликта регион обстреливали более 270 раз, в результате чего четыре человека погибли и более 20 были ранены.

В области постоянно продлевается высокий («желтый») уровень террористической опасности. Последний раз это было сделано 3 февраля.
Автор:
Использованы фотографии:
www.britannica.com
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11 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:17
    +4
    Российские ПВО отбили её, уничтожив девять беспилотников противника

    стрелы сбивать это хорошо, но надо бы и до лучников добраться
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:32
      +1
      Цитата: ivan1979nkl
      Российские ПВО отбили её, уничтожив девять беспилотников противника

      стрелы сбивать это хорошо, но надо бы и до лучников добраться

      Настало время для создания эшелонированной обороны границы страны и дело не конкретно в Украине, а в том, что англосаксы и далее будут стремиться создать нам проблемы по всему периметру границ.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:37
        0
        Если верить англосаксам и их спутниковым снимкам то эшелонированная оборона у нас уже создана. Причём от самых западных окраин Белоруссии до кингбурской косы (или как там её) буквально за последние месяцы
        1. кредо
          кредо Сегодня, 10:45
          0
          Зачем нам нужна англосаксонская туфта и пересказ их помойных новостей.
          Достаточно прочитать о том, что пару дней назад под Калугой упал явно не российский дрон с авиационной бомбой, которая по счастливой случайности не взорвалась. А до этого были дроны в Крыму, под Саратовом и в Псковской области и наверное ещё кое-где о чём нас не поставили в известность дабы не пугать.
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 10:44
      0
      "до лучников добраться" всему свое время
  2. Апоговорить
    Апоговорить Сегодня, 10:26
    0
    Создать 30 км.мертвую зону по линии границы
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:41
      0
      Волею-неволей зона гораздо шире получится. Артиллеристы дорвались шпиговать всё к ряду
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:29
    0
    Брянская область граничит с Черниговской областью 404-й.
    В чем вопрос?
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:40
    0
    После этого Чернигов и Суммы должны напрячься......., одним заводским цехом не отделаются.
  5. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 10:54
    0
    Президент дал указание Минобороны принять меры по недопущению обстрелов российской территории. Видимо министр доложил, что меры приняты. Но умолчал результат. Но что ждать от господина министра, если он озаботился формированием спутниковой группировки только сейчас , а не заранее, не поняв, что расписался этим пассажем в профнепригодности? И сим победиши.
  6. кубинец
    кубинец Сегодня, 11:16
    0
    ну и когда с територии Кубы по штату флорида так же "беспилотники" летать будут? когда рак на горе свиснет; а может быть ракетки с Никарагуа долетят до сан-франциско? а может с Венесуэллы по техасу так же как натовцы с украины по Брянску? нееее что вы что вы "3мировая"; а почему по Брянску можно а по майами нельзя а? а потому что сбивать можно ток израильские ракетки а самолетики еврейские нельзя-вот низя и все тут; и храбрый "наш Владимир" разводит ручками -низя и Лавров тож машет рученками-низя и даже Шойгу скрипя зубами соглашается с ними; непонятно-то ли они зайцы трусливые то ли задумали больше украинцев и русских уничтожить; эх дед Брежнев смеялись мы над ним когда он кал-а старик в кулаке держал не только Советский Союз но и варшавский договор