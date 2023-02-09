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ВМС США готовят к внедрению единую программную систему связи и управления боевыми кораблями

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ВМС США готовят к внедрению единую программную систему связи и управления боевыми кораблями

Американские разработчики представили концепцию единой программной системы связи и управления соединениями подводных и надводных боевых кораблей ВМС США и всего флота под названием Project Overmatch. Проект создавался в условиях секретности в течение двух лет, сообщает еженедельник Defense News.


В основе концепта лежит единый интегрированный аппаратно-независимый программный пакет, который все корабли могут использовать для выполнения задач в одиночку или в группе. По словам разработчиков, программный комплекс пока еще находится на ранней стадии создания, его испытания и последующее внедрение займут около двух-трех лет.

Главная ценность интегрированной программной системы заключается в ее способности обеспечивать превосходство в быстром принятии решений в условиях реальной боевой обстановки. Кроме того, комплекс может быть в сжатые сроки развернут путем загрузки программного обеспечения и не требует установки нового дорогостоящего оборудования. Система получает и передает большой объем данных, получаемых из различных источников, что позволяет командовать как группой кораблей, так и отдельными судами и даже находящимися на них моряками.

В будущем в Project Overmatch будут реализованы и функции искусственного интеллекта, что позволит принимать решения по управлению боевыми судами с непредсказуемыми для противника сценариями, выходящими за рамки существующих доктрин. Эксперт по военно-морским операциям из аналитического центра Hudson Institute Брайан Кларк отметил, что такой подход к ведению военно-морских операций очень важен в противостоянии с таким противником как Китай.

Если мы сможем создать больше непредсказуемости, то это приведет к большей неопределенности и потенциально лучшему сдерживанию Китая

— рассказал Defense News эксперт.

Интегрированная программная платформа объединит все боевые системы, каждый корабль сможет видеть то, что видят другие. Это позволит принимать очень быстро наиболее оптимальные решения в условиях боевых действий повышенной интенсивности. Кроме того, основной массив данных и их обработка будут происходить удаленно в единых информационных центрах, что разгрузит аппаратно-программные комплексы отдельных боевых кораблей.

По мере развития проекта Overmatch, сообщил Кларк, ВМС, вероятно, увеличат инвестиции в средства принятия решений, которые будут сопровождать расширение связи между кораблями всех типов.

Вице-президент и генеральный менеджер Lockheed Martin по системам морской борьбы и противоракетной обороны Джо Депьетро сообщил Defense News, что компания уже тестирует интегрированную боевую систему управления и связи.
Автор:
Использованы фотографии:
ВМС США
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10 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 12:12
    0
    Здорово.
    Осталось только понять как надводные корабли будут действовать в условиях массированной атаки на них гиперзвуковых ракет или применения ЯО на океанских просторах.
  2. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:20
    +1
    Das ist eine gute Nachricht...; jetzt braucht man also nur noch ein
    erstklassiges Virus, um das gesamte System zu kapern und die
    Schiffe/U-Boote können sich selbst versenken...!!! am laughing
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 12:28
      +1
      Думается за этим дело не встанет. Будет и вирус и всё, что душе угодно!
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:25
    -1
    ВМС США готовят к внедрению единую программную систему связи и управления боевыми кораблями
    fool На дворе ХХ1 век, а у них ничего не готово! request Только бы мелочь по карманам тырить....
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:25
    0
    А, если пресловутый высотный ядерный взрыв над ТВД (электромагнитный импульс, ионизация), как следствие- отсутствие связи, тогда как? А, если не один?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:29
    0
    Если мы сможем создать больше непредсказуемости, то это приведет к большей неопределенности
    Эко загнул, любо дорого читать. Брайан Кларк случайно не философский факультет заканчивал?
    Интегрированная программная платформа объединит все боевые системы
    А если китайский хакер подключится к этой платформе и внесет свои поправки в американскую расстановку сил и средств? Практикой доказано, что на каждую супер-пупер защищенную программу просто нужен свой хакер. Но это только мои личные размышления.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:35
    0
    Горе от ума...
    Надеюсь у этого всего где-то все-таки есть кнопка.
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:38
    0
    В основе концепта лежит единый интегрированный аппаратно-независимый программный пакет

    Блин, я то думал, что аппаратно-независимая концепция сетевого БИУСа похоронена навсегда, но видимо проник в военное ведомство США чокнутый на всю голову программист и реанимировал покойного. Чтобы было понятно о чём речь зайду издалека - за что мы любим PDF-файлы? А за то, что они открываются на любом устройстве независимо от операционной системы. То есть эти файлы аппаратно-независимы - это простенькая программа, которая могла бы и на утюге работать, будь у того на один транзистор больше. Минусы этих файлом мы тоже хорошо знаем - не защищены от слова вообще. Для программ изначально отвязанных от железа свойственны такие врождённые косяки, как практически отсутствующая защита, лёгкая взламываемость и предельно примитивное шифрование. Мечта хакера. Примером такой схемы являлась система связи у советской милиции - каждый день менялись пароли и отзывы, придумывались различные заменители слов (которые тоже постоянно менялись). А уж внедрять вирусов в такую систему не просто, а очень просто. В общем, не понятно мне зачем этот труп реанимировали в то время, как компактные системы связи с шифраторами-дешифраторами которые на уровне железа встроены и легко меняют принцип шифрования все и сразу по сотне раз на дню изобретены очень давно и прекрасно себя зарекомендовали. Впрочем, на это будут тратиться деньги американских налогоплательщиков, а наши хакеры будут перехватывать управление американскими флотами - меня это вполне устраивает.
  8. SwR9
    SwR9 Сегодня, 13:10
    0
    В то время когда на каждой жд. станции в России стоит уже квантовый телефон.
  9. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:27
    0
    Имхо, вроде интегрированная связь у них и так уже есть.
    похоже, речь идет об ИИ, который больше будет реагировать на опасности и заранее давать варианты действий