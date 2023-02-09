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Президент Франции наградил главу киевского режима Зеленского орденом Почетного легиона

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Президент Франции наградил главу киевского режима Зеленского орденом Почетного легиона

Во время пребывания в столице Франции Париже президент Украины Владимир Зеленский был награжден высшей государственной наградой страны – орденом Почетного легиона. Награду вручил Зеленскому президент Франции Эммануэль Макрон.


Как известно, орденом Почетного легиона награждаются за выдающиеся военные и гражданские заслуги. Награда была учреждена Наполеоном Бонапартом в 1802 году и уже более двух столетий вручается как гражданам Франции, так и иностранцам. В ордене есть несколько степеней – кавалер ордена Большого креста, великий офицер, командор, офицер, кавалер.

За историю существования ордена награждались им самые разные люди: маршал Советского Союза Георгий Жуков, дирижер и виолончелист Мстислав Ростропович, режиссер Никита Михалков, председатель Счетной палаты Сергей Степашин, глава Сбербанка Герман Греф, предприниматель Владимир Гусинский и многие другие, совершенно разные по роду занятий, политическим взглядам и вкладу в мировую и национальную политику личности.

Кстати, кавалером Большого креста ордена Почетного легиона является и президент Российской Федерации Владимир Путин. Поэтому вряд ли стоит считать награждение этим орденом Зеленского каким-то уникальным явлением. Другое дело, что церемония награждения символизирует поддержку Украины со стороны французского руководства в текущей ситуации.

Напомним, что Зеленский приехал в Париж сразу после посещения Великобритании. В столице Франции глава киевского режима провел встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
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Использованы фотографии:
кадр из видео пресс-службы Елисейского дворца
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:47
    +2
    Этим орденом был кажется награжден некий Соколов,из Питера.Профессор-расчленитель.Нормальная компания орденоносцев
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 10:53
      +2
      Два сапога - пара! Крылов очень точно описал их в басне "Кукушка и Петух"
      1. Тралл
        Тралл Сегодня, 11:05
        +1
        Не тот ли экземпляр Володымеру вручули, что вернул когда-то Президент САР Башар Асад?
      2. avg
        avg Сегодня, 11:18
        0
        «О, времена! О, нравы!» Отцы основатели в гробах переворачиваются. Для своих экзерсисов могли бы что-нибудь свое и придумать типа: "Галльский петух трансгендер 1 степени"
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:55
      0
      Если проводить аналогию с профессором-расчленителем, то желательно чтобы Зеленского настигла та же кара что и Соколова.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:59
        0
        Этому любвиобильному деду дали ПЛС.А Зеле веревка на шею-самое то
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:48
    +1
    Ну, не зря ездил фюрер. Вернётся весь в орденах. В перспективе звание генераллисимуса.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 10:49
    0
    Не тем крестом наградили пана......
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:51
    +1
    Франция может гордится - среди кавалеров ордена теперь есть и клоун.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:51
    +2
    Французы совсем обмельчали... популизм чистой воды....
  6. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 10:53
    +2
    La legion d'honneur décernée à un nazi... La honte abdolue et imparfonnable pour la macronie. Une preuve indiscutable de la haute trahison de la France et de srs citoyend par l'immonde traitre maqueron ! Les soldats et resistants francais morts pour la France se retournent dans leurs tombes ! Il devra payer ça en plus du reste, de façon impitoyable.
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:56
    +1
    Давно пора всех этих мразей деревянным макинтошем наградить, а не бегать за ними с писаной торбой!
  8. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 11:03
    0
    Неужели бородатый комик в мятых штанах и в свитере у населения ЕС вызывает какую-то жалость и сострадания, видно же грошовая пиар компания, как в низкосортных фильмах.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:08
    -1
    Уже смотреть тошно на телодвижения этих политических фриков. Хвалят друг друга, награждают, осыпают обещаниями и заверениями. Даже на словах готовы "животы положить за други твоя". А итог будет скучным и предсказуемым - разбегутся по своим норам, как крысы, а зеленый крысеныш возможно даже пискнуть не успеет или будет метаться между норками канюча впустить.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:10
    0
    Президент Франции наградил главу киевского режима Зеленского орденом Почетного легиона
    . Вот такой у них "почётный легион"... теперь.
    Впрочем, таких теперь лауреатов, членов, кандидатов, предостаточно.
  11. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 11:13
    0
    за игру на рояле... видать, курнули с макроном. ну, теперь шольц просто обязан железный крест повесить на зелю
  12. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:13
    0
    Какая омерзительная фотография у статьи, прям два голубка stop
  13. faiver
    faiver Сегодня, 11:16
    0
    После такого награждения наши награжденные этим орденом должны вернуть свои награды французам.....