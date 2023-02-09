Президент Франции наградил главу киевского режима Зеленского орденом Почетного легиона

Во время пребывания в столице Франции Париже президент Украины Владимир Зеленский был награжден высшей государственной наградой страны – орденом Почетного легиона. Награду вручил Зеленскому президент Франции Эммануэль Макрон.
Как известно, орденом Почетного легиона награждаются за выдающиеся военные и гражданские заслуги. Награда была учреждена Наполеоном Бонапартом в 1802 году и уже более двух столетий вручается как гражданам Франции, так и иностранцам. В ордене есть несколько степеней – кавалер ордена Большого креста, великий офицер, командор, офицер, кавалер.
За историю существования ордена награждались им самые разные люди: маршал Советского Союза Георгий Жуков, дирижер и виолончелист Мстислав Ростропович, режиссер Никита Михалков, председатель Счетной палаты Сергей Степашин, глава Сбербанка Герман Греф, предприниматель Владимир Гусинский и многие другие, совершенно разные по роду занятий, политическим взглядам и вкладу в мировую и национальную политику личности.
Кстати, кавалером Большого креста ордена Почетного легиона является и президент Российской Федерации Владимир Путин. Поэтому вряд ли стоит считать награждение этим орденом Зеленского каким-то уникальным явлением. Другое дело, что церемония награждения символизирует поддержку Украины со стороны французского руководства в текущей ситуации.
Напомним, что Зеленский приехал в Париж сразу после посещения Великобритании. В столице Франции глава киевского режима провел встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.