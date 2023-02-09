Военное обозрение
Войти Регистрация

Премьер-министр Польши Моравецкий назвал поражение России смыслом существования польского государства

37
Премьер-министр Польши Моравецкий назвал поражение России смыслом существования польского государства

Поражение России является «польским и европейским смыслом жизни». Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, слова которого приводит итальянская газета Corriere della Sera.



Это смысл существования нашего государства.

Глава польского правительства достаточно ясно дал понять, что кроме как для уничтожения России, Польша более ни для чего не нужна Западу. Фактически Моравецкий признал свою страну инструментом неких третьих сил по уничтожению или поражению России.

Также Моравецкий поддержал решение Германии передать Украине танки Leopard 2. Он заявил, что лучше сделать это поздно, чем никогда. Ранее именно Польша наиболее активно настаивала на передаче Украине танков. Сейчас Варшава требует от западных стран поставок и других видов вооружений.

Примечательно, что в случае реальной конфронтации с Россией и применения последней своего самого эффективного оружия, от Польши может просто ничего не остаться. Но это обстоятельство мало волнует окончательно теряющих адекватность польских руководителей.

Удивительно то, что «смысл жизни» Польши Моравецкий зачем-то распространил на Европу в целом. Маловероятно, что итальянцы или португальцы, жители какой-нибудь Андорры или швейцарских кантонов видят смыслом своего существования поражение России. Нет, с польскими шовинистами все ясно, но остальные европейцы то причем? Или Моравецкому не терпится утащить их с собой на тот свет в случае прямой конфронтации с Россией?
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
37 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 Сегодня, 10:51
    +5
    Удивительно то, что «смысл жизни» Польши Моравецкий зачем-то распространил на Европу в целом. Маловероятно, что итальянцы или португальцы, жители какой-нибудь Андорры или швейцарских кантонов видят смыслом своего существования поражение России. Нет, с польскими шовинистами все ясно, но остальные европейцы то причем? Или Моравецкому не терпится утащить их с собой на тот свет в случае прямой конфронтации с Россией?
    А на национальный состав армий, ранее вторгавшихся в Россию посмотреть можно же, к нам "вся Европа" всегда приходила, за редким исключением.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 10:56
      +2
      но остальные европейцы то причем?
      Горит сарай - гори и хата! fool
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:04
      +3
      ...Нет, с польскими шовинистами все ясно, но остальные европейцы то причем? Или Моравецкому не терпится утащить их с собой на тот свет в случае прямой конфронтации с Россией

      Лишний раз напомнить о т.н. "европейской солидарности" это уже в порядке вещей наподобие голливудского клише "американцы спасают мир".
      Пусть польские политики тешат своё самолюбие, это не самое главное.
      Главное чтобы к власти в России не пришли слабые, самоуспокоенные и бездарные руководители, преклоняющиеся перед западом и не умеющие любить свою страну.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 11:13
        -1
        Цитата: кредо
        Главное чтобы к власти в России не пришли слабые, самоуспокоенные и бездарные руководители, преклоняющиеся перед западом и не умеющие любить свою страну.

        Два вопроса.
        Разве власть меняется?
        А сейчас во власти другие?
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 11:16
          0
          А вам очень хочется других? А каких?
          На примете есть кто? wink
          Надеюсь не Сигизмунд какой-нибудь
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:53
    +6
    Тогда дальше жить им не имеет смысла.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:01
      +4
      Вообще то этот пан проговорился.Однако это все секрет Полишенеля.И они пойдут в топку вместе с бандеровцами.Впрочем,уже идут
    2. VicktorVR
      VicktorVR Сегодня, 11:16
      0
      Точнее существовать польскому государству.
      И в принципе он прав laughing
      История это подтверждает, каждый раз, как не удается нанести поражение российскому государству, Польша перестает существовать fellow
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:53
    +4
    то есть смысл существование этой страны не созидание или развитие, а уничтожение?!!!
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 10:58
      +3
      Цитата: Василенко Владимир
      то есть смысл существование этой страны не созидание или развитие, а уничтожение?!!!

      По мне, так не стоит ассоциировать слова беснующихся политиков с целыми народами...

      Премьер-министр Польши Моравецкий назвал поражение России смыслом существования польского государства

      Скорее это смысл существования премьер-министра, у народов разных стран слишком много повседневных трудностей, чтобы иметь смысл жизни в уничтожении других народов...
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 11:02
        +1
        Цитата: Doccor18
        По мне, так не стоит ассоциировать слова беснующихся политиков с целыми народами...

        в данном конкретном случае вполне можно, большинство поляков думают так же как это существо
        Цитата: Doccor18
        у народов разных стран слишком много повседневных трудностей, чтобы иметь смысл жизни в уничтожении других народов...

        да ладно, вам примеры из жизни и истории привести?
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:53
    +5
    Полностью согласен с Моравецким - если Россия победит, Польша должна самоликвидироваться.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 11:14
      0
      Вот только если смысл Польши в уничтожении России, то и после поражения России Польша самоликвидироваться.
  5. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 10:54
    +4
    „Поляки с русскими не ходите в схватку, сожрём в Литве, а высрем в Камчатку!“ (С)
    Денис Васильевич Давыдов
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 11:03
      0
      Звучит смешно, но авторство Давыдова вызывает сомнение.
  6. Tusv
    Tusv Сегодня, 10:54
    +1
    а я то думал, чтобы не допустить 4 раздела Речи Посполитой. Да вы нафик Нам не уперлись. Выскочки упоротые. Вы же первыми получите от моржа до моржа От морды до морды
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:55
    +1
    Пора уже внести изменение в политику применения ЯО....где прописать применения ТЯО. т.к. Польша является плацдармом НАТО и на ее территории , по любому, будут накопления войск (избыточные для Польши) прописать, в случае начала боевых действий, тщательное поражение территории Польши (коммуникаций, военных объектов, больших городов). Что бы в доктрине было прописано.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 11:00
      +1
      Когда дойдет до тяо, вообще пофиг всем будет на то что там в доктринах написано.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 11:14
      0
      Пора уже внести изменение в политику применения ЯО....

      Кстати. Было дело Турция запросила 5 статью, когда нападала на север Сирии со своей "Оливковой ветвью". НАТО отказало. У Польши часть регулярных войск на Украине. В "Отпусках" типо. Легко доказать агрессию и можно бомбить чем попало
  8. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 10:55
    0
    пока наши политики будут жевать сопли и рассказывать про демократию, враг будет готовить планы по уничтожению нашей страны.. мне непонятно вообще почему нету реакции нашего Мида, уже в открытую говорят.. почему мы не проявляем активность например в испытании ЯО.. очень бы охладило пыл..
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 11:18
      0
      А в ответ на что испытывать ЯО? Американцы, французы, британцы, китайцы, индусы, пакистаны (кто там ещё из ядерных держав, кроме КНДР?) такой фигнёй не занимаются. В ответ на польское балабольство можно только балаболить. Ну так этим Медведев уже занимается активно.
  9. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:58
    +3
    . Премьер-министр Польши Моравецкий назвал поражение России смыслом существования польского государства

    То есть без поражения России, смысла в существовании такого государства как Польша - нет.
    Мы всё правильно поняли. Оценили. Будем стараться стереть Польшу как государство. Но они уже не вторые в этой очереди. И не третьи.
    Думаю, столько ждали, подождут ещё немного
  10. vet
    vet Сегодня, 10:58
    0
    Вообще у поляков поучиться надо: без единого выстрела себе западные области Украины заберут и при этом еще "хорошими" и "демократическими" останутся.
  11. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 10:58
    +2
    Интересно, а среднестатистический польский обыватель с этим согласен?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:03
      +1
      Цитата: LAlexAlex
      а среднестатистический польский обыватель с этим согласен?
      думаю да
  12. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:59
    +1
    Что же будет ,когда «польский и европейский смысл жизни» переосмыслят американцы? Наверное появится другой смысл в жизни , если конечно эта жизнь будет еще продолжаться.
  13. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:00
    +1
    После таких слов в голову лезет только фраза Лаврова am
    1. vet
      vet Сегодня, 11:03
      +2
      Да, уж Лаврова, который за годы на посту с 9 марта 2004 горда проиграл на посту министра иностранных дел все, что можно, и все, что нельзя, и загнал Россию в международную изоляцию, только и цитировать. В зеркало ему со своей цитатой посмотреть надо.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:01
    +1
    Моравецкий назвал поражение России смыслом существования польского государства
    Значит с потерей смысла жизни (разгром ВСУ) Польше и остальной Европе грозит полая депрессия и как финал суицид? Так может полякам уже сегодня удавится, чтобы потом не было более постыдно. А в качестве удавки использовать длинные языки своих политиков. Моравецкий подзабыл историю - сколько раз Европа объединялась, чтобы пойти на Россию и обрести "смысл своего существования" и каждый раз это для нее заканчивалось плачевно.
  15. Николай310
    Николай310 Сегодня, 11:04
    0
    это вот ему некоторые ура-патриоты хотят древнерусские земли подарить?
  16. kalikin_vn
    kalikin_vn Сегодня, 11:04
    -1
    в случае реальной конфронтации с Россией и применения последней своего самого эффективного оружия, от Польши может просто ничего не остаться.


    В доказательство этих слов, мы видим, как за почти целый год СВО, от Украины мало что осталось.
  17. Тикси-3
    Тикси-3 Сегодня, 11:08
    0
    Похоже польша напрашивается в очередь за окраиной......блин, ведь там простые люди на 50% нормально к нам относятся.....что делать, как быть?
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:08
    0
    Премьер-министр Польши Моравецкий назвал поражение России смыслом существования польского государства
    . С утра "фестиваль идиЕтизма"...
    Разные деятели друг перед другом выпендриваються.
  19. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 11:10
    0
    А тем кто сидят в Кремле пофиг на такие заявления, продолжаем гнать нефть через дружбу в Польшу, чтобы было хохлам чем заправить свои танки. В какой же абсурд и позор превратился СВО за год.
  20. Luminman
    Luminman Сегодня, 11:12
    0
    Польша - старая фекалия, которая лежит в середине тротура и воняет. И все ее обходят, прикрывая нос, при этом поглядывая на землю, как бы на нее не наступить...
  21. art266
    art266 Сегодня, 11:15
    +1
    Еще один дегенерат согласен принести в жертву свой народ ради чужих интересов.
    Ну а полякам пора валить из Польши, если хотят жить.
  22. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 11:16
    0
    блин, убейтесь же о нас все скорее... мы только крепче станем