. Премьер-министр Польши Моравецкий назвал поражение России смыслом существования польского государства

Поражение России является «польским и европейским смыслом жизни». Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, слова которого приводит итальянская газета Corriere della Sera.
Это смысл существования нашего государства.
Глава польского правительства достаточно ясно дал понять, что кроме как для уничтожения России, Польша более ни для чего не нужна Западу. Фактически Моравецкий признал свою страну инструментом неких третьих сил по уничтожению или поражению России.
Также Моравецкий поддержал решение Германии передать Украине танки Leopard 2. Он заявил, что лучше сделать это поздно, чем никогда. Ранее именно Польша наиболее активно настаивала на передаче Украине танков. Сейчас Варшава требует от западных стран поставок и других видов вооружений.
Примечательно, что в случае реальной конфронтации с Россией и применения последней своего самого эффективного оружия, от Польши может просто ничего не остаться. Но это обстоятельство мало волнует окончательно теряющих адекватность польских руководителей.
Удивительно то, что «смысл жизни» Польши Моравецкий зачем-то распространил на Европу в целом. Маловероятно, что итальянцы или португальцы, жители какой-нибудь Андорры или швейцарских кантонов видят смыслом своего существования поражение России. Нет, с польскими шовинистами все ясно, но остальные европейцы то причем? Или Моравецкому не терпится утащить их с собой на тот свет в случае прямой конфронтации с Россией?