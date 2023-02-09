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Социологи выяснили, что немцев наиболее тревожит инфляция и украинский конфликт

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Социологи выяснили, что немцев наиболее тревожит инфляция и украинский конфликт

Согласно результатам социологического исследования, проведенного немецким институтом Allensbach, у более 80% населения Германии вызывает тревогу конфликт на Украине. 57% жителей Германии обеспокоены снижением уровня своего благосостояния и масштабным притоком беженцев в страну. Пандемией коронавируса обеспокоены лишь меньшинство немцев.


Как сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine, опрос показал, что наибольшее беспокойство у населения Германии вызывают конфликт на Украине и рост цен.

Кроме того, немцев беспокоят изменения климата и отсутствие уверенности в надёжности обеспечения энергоснабжением - этими проблемами озабочены как минимум половина опрошенных.

Исследование показало, что у немцев после начала вооруженного конфликта на Украине изменилось восприятие России в качестве угрозы для глобальной безопасности. Если до начала украинского кризиса так считали лишь 32% населения Германии, то в настоящее время в этом убеждены 82% опрошенных. 60% респондентов видят угрозу в Китае, также немцы опасаются угрозы со стороны Северной Кореи.

Опубликованный немецким изданием отчет также показал, что, несмотря на произошедшее в 1989 году объединение Германии, все еще существует различие во взглядах у восточных и западных немцев. Если в западных регионах страны 50% опрошенных назвали США надежным союзником, то в бывшей ГДР так считают лишь 26% респондентов. Воевать за интересы НАТО на западе Германии готовы 48% населения Западной Германии, на Востоке же таковых оказалось лишь 30%.
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Использованы фотографии:
Pixabay
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3 комментария
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:49
    +1
    обеспокоены снижением уровня своего благосостояния и масштабным притоком беженцев в страну.
     Что бы прокормить беженцев,приходится больше работать,что бы беженцам,выплачивать пособия..
  2. igorra
    igorra Сегодня, 13:50
    0
    Немцев должно больше волновать, что Германия снова участвует в войне против России. Хотя с их школьным образованием и современной подачей исторических событий, удивляться нечему.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:06
    0
    восприятие России в качестве угрозы для глобальной безопасности - 82 %
    Глядя на то, что сегодня говорят и вытворяют немецкие политики во главе с Шольцем становится наплевать, что там думают о России в Германии. Мы считаем, что Германия планомерно начинает представлять угрозу для нашей страны и этому необходимо противостоять. Пока дипломатическими и экономическими методами, а дальше время покажет и обстановка подскажет.