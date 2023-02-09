Социологи выяснили, что немцев наиболее тревожит инфляция и украинский конфликт

Согласно результатам социологического исследования, проведенного немецким институтом Allensbach, у более 80% населения Германии вызывает тревогу конфликт на Украине. 57% жителей Германии обеспокоены снижением уровня своего благосостояния и масштабным притоком беженцев в страну. Пандемией коронавируса обеспокоены лишь меньшинство немцев.Как сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine, опрос показал, что наибольшее беспокойство у населения Германии вызывают конфликт на Украине и рост цен.Кроме того, немцев беспокоят изменения климата и отсутствие уверенности в надёжности обеспечения энергоснабжением - этими проблемами озабочены как минимум половина опрошенных.Исследование показало, что у немцев после начала вооруженного конфликта на Украине изменилось восприятие России в качестве угрозы для глобальной безопасности. Если до начала украинского кризиса так считали лишь 32% населения Германии, то в настоящее время в этом убеждены 82% опрошенных. 60% респондентов видят угрозу в Китае, также немцы опасаются угрозы со стороны Северной Кореи.Опубликованный немецким изданием отчет также показал, что, несмотря на произошедшее в 1989 году объединение Германии, все еще существует различие во взглядах у восточных и западных немцев. Если в западных регионах страны 50% опрошенных назвали США надежным союзником, то в бывшей ГДР так считают лишь 26% респондентов. Воевать за интересы НАТО на западе Германии готовы 48% населения Западной Германии, на Востоке же таковых оказалось лишь 30%.