По данным, предоставленным МО РФ, в настоящий момент США переносят свои военно-биологические лаборатории с территории Украины в Польшу и Прибалтику, что является прямым доказательством провокаций, осуществляемых Соединёнными Штатами и их союзниками вблизи российских границ. Параллельно с этим, нам поступают сведения о применении украинскими силовиками химического оружия близ Артёмовска и Соледара, из-за чего российские военнослужащие получают ожоги и подвергаются отравлениям

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил обеспокоенность в связи с применением ВСУ химического оружия в зоне СВО, потребовав по этому поводу разъяснений от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Речь идёт об использовании украинскими военнослужащими химоружия в боях неподалёку от Артёмовска (Бахмута) и Соледара, в результате чего российские военные получают ожоги и отравления.Вот как он прокомментировал ситуацию на прошедшем накануне 1035-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности:Как добавил Гаврилов, это случай является далеко не первым, а потому, СК РФ устанавливает на данный момент все обстоятельства произошедшего. В этой связи, он потребовал от государств-участников ОБСЕ дать категорическую оценку данным действиям, поскольку все главы государств и правительств, состоящие в организации обязуются регулировать нераспространение химоружия.В то же время дипломат подчеркнул, что за все беззакония, устраиваемые Вашингтоном и его приспешниками, рано или поздно придётся понести ответственность.Коснулся он также и темы поставок наступательных вооружений Киеву со стороны западных стран, призвав их отказаться от задуманного, поскольку своими опрометчивыми действиями страны-члены североатлантического альянса лишь сильнее втягивают себя в прямой конфликт с Россией, что может, в конечно итоге, привести к очень пагубным последствиям. Речь идёт здесь, в первую очередь, о передаче американских истребителей F-16.В завершении Константин Гаврилов дал чётко понять, что всё натовское оружие, которое будет направлено Украине для убийства мирных жителей и сдерживания России, будет уничтожено в короткие сроки. В этом контексте, он также напомнил о недавно разгромленных норвежских ЗРК NASAMS, а также 2 пусковых установок РСЗО HIMARS и M270 MLRS американского производства.