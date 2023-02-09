Военное обозрение
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Россия требует от ОБСЕ разъяснений в связи с применением ВСУ химического оружия в зоне СВО

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Россия требует от ОБСЕ разъяснений в связи с применением ВСУ химического оружия в зоне СВО

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил обеспокоенность в связи с применением ВСУ химического оружия в зоне СВО, потребовав по этому поводу разъяснений от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Речь идёт об использовании украинскими военнослужащими химоружия в боях неподалёку от Артёмовска (Бахмута) и Соледара, в результате чего российские военные получают ожоги и отравления.


Вот как он прокомментировал ситуацию на прошедшем накануне 1035-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности:

По данным, предоставленным МО РФ, в настоящий момент США переносят свои военно-биологические лаборатории с территории Украины в Польшу и Прибалтику, что является прямым доказательством провокаций, осуществляемых Соединёнными Штатами и их союзниками вблизи российских границ. Параллельно с этим, нам поступают сведения о применении украинскими силовиками химического оружия близ Артёмовска и Соледара, из-за чего российские военнослужащие получают ожоги и подвергаются отравлениям

Как добавил Гаврилов, это случай является далеко не первым, а потому, СК РФ устанавливает на данный момент все обстоятельства произошедшего. В этой связи, он потребовал от государств-участников ОБСЕ дать категорическую оценку данным действиям, поскольку все главы государств и правительств, состоящие в организации обязуются регулировать нераспространение химоружия.

В то же время дипломат подчеркнул, что за все беззакония, устраиваемые Вашингтоном и его приспешниками, рано или поздно придётся понести ответственность.

Коснулся он также и темы поставок наступательных вооружений Киеву со стороны западных стран, призвав их отказаться от задуманного, поскольку своими опрометчивыми действиями страны-члены североатлантического альянса лишь сильнее втягивают себя в прямой конфликт с Россией, что может, в конечно итоге, привести к очень пагубным последствиям. Речь идёт здесь, в первую очередь, о передаче американских истребителей F-16.

В завершении Константин Гаврилов дал чётко понять, что всё натовское оружие, которое будет направлено Украине для убийства мирных жителей и сдерживания России, будет уничтожено в короткие сроки. В этом контексте, он также напомнил о недавно разгромленных норвежских ЗРК NASAMS, а также 2 пусковых установок РСЗО HIMARS и M270 MLRS американского производства.
Автор:
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43 комментария
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  1. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 11:53
    -24
    Какие конкретно случаи( место, время, количество пораженных, виды поражения и пр)? Что показала независимая экспертиза? Какие отравляющие вещества были применены? С каких боеприпасов или без них? Ну и прочая информация, подтверждающая факты применения.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:56
      +6
      ...В то же время дипломат подчеркнул, что за все беззакония, устраиваемые Вашингтоном и его приспешниками, рано или поздно придётся понести ответственность...

      Иногда мне жалко наших дипломатов.
      Они вынуждены изъяснятся перед "глухими и слепыми" иезуитским языком прекрасно понимая, что никакой ответственности ни США ни его вассалы не будут подвергнуты в обозримом будущем.
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 12:05
        +6
        Иногда мне жалко наших дипломатов.
        Они вынуждены изъяснятся перед "глухими и слепыми"
        Задача дипломатов в этом случае эту проблему зафиксировать в медиапространстве, а задача военных максимально жестко купировать подобные провокации.
        ---
        прекрасно понимая, что никакой ответственности ни США ни его вассалы не будут подвергнуты в обозримом будущем.
        Ну это как карта ляжет - а она похоже ляжет так как нам нужно и тогда они ответят так как никогда еще не отвечали.
        1. кредо
          кредо Сегодня, 12:26
          -5
          Задача дипломатов в этом случае эту проблему зафиксировать в медиапространстве, а задача военных максимально жестко купировать подобные провокации.

          Когда дипломаты годами фиксируют эту или иную проблему в медиапространстве, но военные её не купируют, такая работа дипломатов называется "сизифов труд" - у противников она вызывает зевоту, а свои раздражаются из-за бесполезного сотрясания воздуха и траты денег на безрезультатные поездки по странам и весям. Как результат, начало СВО и многомиллиардные затраты на решение застарелого вопроса в предыдущих бесконечных переговорах.

          Ну это как карта ляжет - а она похоже ляжет так как нам нужно и тогда они ответят так как никогда еще не отвечали.

          Который уж год и век карта ложится в масть для англосаксов, а все кто за это время пострадал от их "спасения" до сих пор зализывают кровоточащие раны и тешат себя надеждами о неминуемой каре, которая вот-вот должна настигнуть неутомимых "спасателей". Для жертв так себе перспектива и слабое утешение.
        2. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 12:46
          0
          Цитата: мерцание
          Ну это как карта ляжет - а она похоже ляжет так как нам нужно и тогда они ответят так как никогда еще не отвечали.

          Скажите, кто ответил за уничтожение 26 миллионов советских людей и как?
          Бисмарк говорил, что русские всегда приходят за своими деньгами. Так ли это? После Великой Отечественной войны, по подсчетам экономистов, Германия возместила меньше пяти процентов ущерба, нанесенного экономике Советского Союза.

          Со времени правления ЕБН из России по оценкам экономических экспертов утрачено безвозмездно от полутора до двух с половиной триллионов долларов, а российская власть до сих пор не дала оценку этому периоду истории нашей страны - криминальному периоду с привлечением «высоких» чинов.
          Про какие карты можно говорить сегодня? Не знаю, можно ли ждать кардинальных перемен, пока в стране рулят нечистоплотные люди...Потому что в тяжёлое время стараются помочь стране, помочь армии, отстаивающей национальный суверенитет, а не набивают собственную мошну любым способом...
      2. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 12:31
        0
        Цитата: кредо
        Иногда мне жалко наших дипломатов.
        Они вынуждены изъяснятся перед "глухими и слепыми" иезуитским языком прекрасно понимая, что никакой ответственности ни США ни его вассалы не будут подвергнуты в обозримом будущем.

        Скажите, вот вы нажали кнопочку "ответить" к комментарию выше, а хотя бы на один вопрос комментатора вы ответили?
      3. frruc
        frruc Сегодня, 13:02
        -1
        .....в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил обеспокоенность ....

        Информация о применении ОВ со стороны всу появилась не сегодня.
        Это ставит вс украины вне закона, со всеми вытекающими последствиями. Какое оружие по ним применить, это все равно. А г-на Гаврилова с его обеспокоенностями отозвать из этого ОБСЕ обратно, за ненадобностью..
    2. 76СССР
      76СССР Сегодня, 12:34
      -1
      Цитата: Monster_Fat
      Какие конкретно случаи( место, время, количество пораженных, виды поражения и пр)? Что показала независимая экспертиза? Какие отравляющие вещества были применены? С каких боеприпасов или без них? Ну и прочая информация, подтверждающая факты применения.

      Толсто намазываете, потоньше бы... Чу! Слышите? Это Колин "Пробирка" Пауэлл хохочет.
    3. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 12:38
      0
      Цитата: Monster_Fat
      Какие конкретно случаи( место, время, количество пораженных, виды поражения и пр)? Что показала независимая экспертиза? Какие отравляющие вещества были применены? С каких боеприпасов или без них? Ну и прочая информация, подтверждающая факты применения.

      Мне бы то же хотелось бы видеть эту информацию, пока получается как с пробирочкой Пауэлла. Не понимаю почему не могут нормально подготовиться и выложить все известные факты, типа кто применил, когда применил, какие ОВ были использованы, показать вещ. доки и т.д и т.п
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 13:36
        +1
        Не дождетесь. Судя по минусам, это никого и не интересует. Главное "потрясти пробиркой". lol Забавно другое- тут многие вопят: "мы же не американцы, не опустимся до их уровня" и тут же - "а чего, американцам можно бездоказательно "трясти пробиркой", почему нам то, нельзя? " Да, двойные стандарты, это -"только у них".... yes
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 13:59
          0
          Цитата: Monster_Fat
          Забавно другое- тут многие вопят: "мы же не американцы, не опустимся до их уровня" и тут же - "а чего, американцам можно бездоказательно "трясти пробиркой", почему нам то, нельзя? "

          Это да, неоднократно с этим сталкивался, иной раз попадаются поразительно изворотливые персонажи. )))
        2. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 14:02
          0
          Не станут наши пробиркой трясти, они даже реальные поводы использовать боятся с аргументом "а вдруг по нам прилетит еще больше". Про химию на ЛБС не первый раз уже говорят, с августа, и никаких скандалов, последствий, попыхтели пару раз в новостях и заткнулись. Наших травят, расстреливают, пытают, мы в ответ гадов лечим.
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 13:04
      0
      Цитата: Monster_Fat
      Ну и прочая информация, подтверждающая факты применения.

      Украинцы или обнаглели окончательно, или полностью потеряли чувство страха , полностью не опасаясь понести за это ответственности, выкладывая видео со своих БПЛА, которые производят такие атаки, показывая в каких муках погибают наши бойцы...
      А фактура по типам ОВ есть, но на счет "независимой экспертизе", тут думаю не получиться, ОЗХО обычно редко идет нам на встречу... там же американцы "правят бал"
    5. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:19
      0
      Если не затруднит, уточните, для начала, какую экспертизу Вы называете "независимой"?..

      Ту, из кАнторы с биркой ОЗХО, что некое "применение" ВС САР, некоего "химического" оружия "доказала"?.. Или, "экспертов" некоего "Гаагского трибунала"?.. Или "экспертов" МАГАТЭ?.. Которые "следов" разработки и наличия ЯО Тель-авива, тридцать лет, "в упор" найти не могут?..
    6. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:33
      -3
      Цитата: Monster_Fat
      Какие конкретно случаи( место, время, количество пораженных, виды поражения и пр)? Что показала независимая экспертиза? Какие отравляющие вещества были применены? С каких боеприпасов или без них? Ну и прочая информация, подтверждающая факты применения.

      Можете посмотреть видео доказательства в телеграмм канале Саня во Флориде.
      А зачем нужны доказательства? Главное, пробиркой с ОВ трясти на всех международных площадках, начиная с ООН. США так и не нашли химоружие в Ираке, а Саддам и миллион иракцев отправились к Аллаху.
      Да за один ролик с отравлением ОВ и гибелью одного нашего бойца можно Варшаву, Брно и Прагу отхиросимить. am Миллионы русских узников концлагерей убитые в газовых камерах смотрят на нас с небес.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:55
    +4
    Как дипломат он сделал свою работу, только слепые глухо-немые ничего не услышат, не увидят и не скажут, забегая наперед - в ОЗХО с таким же недугом.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:26
      0
      Уничтожать необходимо не только "поставленное" киевским нацикам-переворотчикам западными хозяевами оружие и ВТ, но и самих субъектов киевского бандеро-крысятника, с которыми их хозяева СИСТЕМАТИЧЕСКИ об организации этих поставок договариваются...

      Ибо одно без другого, просто физически невозможно реализовать...

      Т.е. надо поставить т.н. "запад перед фактом-задачей, каждый раз поиска нового субъекта для переговоров, взамен утилизированного. И поиска места, где этот пока живой, "потенциальный переговорщик" от киевского режима, может прятаться от утилизации...
  3. Flyter
    Flyter Сегодня, 11:56
    +17
    ОБСЕ 8 лет ездили по ДНР и ЛНР с целью фиксирования обстрелов со стороны Украины и что? Я не понимаю, зачем Россия вообще состоит в этой организации слепых/глухих попрошаек? Наверно еще взносы платим.
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:57
    +9
    От ОБСЕ? Это же нерабочий орган из которого нас по сути выперли. Почему не в оон, почему не врезать в ответ по банковой? Наши полумеры это приглашение к росту борзоты, в итоге мы дойдем до крайности, когда других мер кроме весь мир в труху яо просто не останется.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:58
    +6
    потребовал от государств-участников ОБСЕ дать категорическую оценку данным действиям
    Пустое дело, но в дипломатии необходимое. Вот когда в Киеве или другом украинском городе некие люди без средств защиты начнут из шлангов поливать детей, якобы получивших отравление от применения Россией боевых ОВ, вот тогда даже не только ОБСЕ, но и ОЗХО активно подключится к осуждению, а "правозащитники" из штанов выпрыгнут.
  6. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 12:02
    +10
    Константин Гаврилов выразил обеспокоенность в связи с применением ВСУ химического оружия в зоне СВО, потребовав по этому поводу разъяснений от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

    Не обеспокоенность выражать надо - к этому все и на Западе, и у нас давно привыкли.
    И не разъяснений требовать - всё равно ничего не разъяснят.
    Отвечать надо. Ужасающе. Гектары и квадратные километры в пашню перепахивать. Чтобы не только на линии фронта или в Киеве ужаснулись. Так, чтобы, как минимум, во всей Европе задницы в копейку посжимались...
    Дождевых червей в той мёртвой пашне жалко. Больше никого.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:26
      +1
      Там где сейчас боестолкновения идут, там только лунные пейзажи и остаются
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:33
      0
      hi Целый год мы наблюдали вопли о коте Скрипалей и о них самих. И где они теперь? Наши ещё что-то отвечали, доказывали....да и про другие отравления, хоть навального , клевета, враньё и вонизм.Какие пиар-кампании были....А с нашей стороны как-то совсем скромно.
      Цитата: Zoldat_A

      ..... Отвечать надо. Ужасающе. Гектары и квадратные километры в пашню перепахивать. Чтобы не только на линии фронта или в Киеве ужаснулись. Так, чтобы, как минимум, во всей Европе задницы в копейку посжимались...
      Дождевых червей в той мёртвой пашне жалко. Больше никого.

      О чём и речь, Игорь hi всё так
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:06
    +4
    Россия требует от ОБСЕ разъяснений в связи с применением ВСУ химического оружия в зоне СВО
    . Требовать будем/можно тогда, когда закончим процесс утилизации очередного бандерстана, а пока...
  8. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 12:07
    +4
    потребовал от государств-участников ОБСЕ дать категорическую оценку данным действиям, поскольку все главы государств и правительств, состоящие в организации обязуются регулировать нераспространение химоружия.
    Предвижу ответ ОБСЕ: Вы не понимаете, это другое...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:25
      0
      Цитата: Лесовик
      Предвижу ответ ОБСЕ

      Ответ будет однозначный - "Это фейк Кремля."
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:15
    +3
    Пока в Европе не начнут раздавать протигазы ,с мёртвой точки это не сдвинется.
  10. solar
    solar Сегодня, 12:15
    +3
    Непонятно, зачем он это рассказывал ОБСЕ.
    Контролем за возможным применением химического оружия по решению ООН занимается Организация по запрещению химического оружия- ОЗХО. ОБСЕ даже возможностей технических не имеет для этого.
    Более того, на специальной сессии Конференции стран — участниц Конвенции о запрещении химического оружия (Россия также является участником Конвенции) большинством голосов ОЗХО была наделена правом устанавливать виновных в химических атаках ( до этого могла только проводить инспекции и экспертизы с целью установления факта применения химического оружия без определения виновных).
    Все имеющиеся доказательства нужно предъявлять именно ОЗХО, а не ОБСЕ. Уж дипломаты должны были прекрасно это знать.
    МИД работает все хуже, превратили в приятную синекуру для своих, поэтому провал за провалом.
    В завершении Константин Гаврилов дал чётко понять, что всё натовское оружие, которое будет направлено Украине для убийства мирных жителей и сдерживания России, будет уничтожено в короткие сроки.

    А это вообще как заклинания повторяют. Не знают, что так вообще со всем оружием противника на войне поступают, натовское оно или не натовское?
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:20
      +1
      Помню как господин Слуцкий руками и ногами упирался, лишь бы ОБСЕ не бросать, а "продолжать доносить свою позицию". Интересно, это наивность на грани идиотизма или вкусные европейские командировки?
  11. seamen2
    seamen2 Сегодня, 12:15
    +2
    *потребовав по этому поводу разъяснений от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)*.
    от кого он там че-то требует..это Организация по безопасности и сотрудничеству с госдепом.
    наивный ....
  12. 76СССР
    76СССР Сегодня, 12:24
    +1
    Интересно, когда дойдет до наших, что требовать каких-то разъяснений или объяснений от Запада - это по крайней мере смешно и наивно. Пора заканчивать вообще какую-либо дискуссию с врагом. Я не понимаю МИД и прочие компетентные органы, какой может быть диалог вообще с "партнерами", которые жаждут нас уничтожить?!
  13. engy
    engy Сегодня, 12:29
    0
    Такие заявления нужны. У нормальных людей они предворяют определённые действия. Вопрос в другом, что никаких действий может не последовать. Это плохо. Скажем так, заявить об этом - необходимое условие, но недостаточное.
  14. Оболенский
    Оболенский Сегодня, 12:35
    +1
    А разве нет конвенции о запрете использования химического оружия? Впрочем, о чём это я? Есть страны, которым всё разрешено и они плюют на все запреты. Что толку сотрясать воздух и что-то требовать? Ну выступил он. Ну потребовал. Что дальше? Нет, я, конечно, понимаю, что донести надо. Только какой смысл разговаривать и что-то доносит тем, кто тебя в упор не слышит и делает всё равно по-своему.

    Но это дипломаты. Ладно. А какой ответ будет со стороны нашего МО? По факту надо не только фиксировать, но и уничтожать те части, которые применяют это оружие.

    Совет Безопасности. Смешно! Они думают и всегда думали только о своей безопасности. На безопасность других им наплевать. Примеров - масса.

    Коллективному Западу нужно непременно победить. Любым способом. А победителей, как известно - не судят.

    Но это мы ещё посмотрим. Они решили опять получить урок. Что же, они его получат. Пусть потом не жалуются.
  15. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:36
    0
    Обеспокоенность.... озабоченные!
    Тут надо решительный протест， требовать созыва внеочередной сессии ООН, осуждения, наказания, создания суда, расследования и т.д.
    Где Лавров с пробиркой?!

    А у них только... обеспокоенность!
  16. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:37
    0
    Между прочим, несоблюдение договоров - палка о двух концах.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 12:41
      0
      Ну мы же добрые...
      Надо сначала признания ими, если мы применим в ответ, то скажут, что мы первые начали.
  17. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 12:40
    0
    Гаврилов выразил обеспокоенность в связи с применением ВСУ химического оружия в зоне СВО, потребовав по этому поводу разъяснений от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ

    Какая к черту обеспокоенность? Что за реакция? Если есть факты применения врагом хим. оружия, то надо незамедлительно и решительно 100 кратно отвечать, а не выражать озабоченность. Нацисты применили запрещенное оружие массового поражения. Мы должны ответить тем же. Тут соплежуйство и невнятное мычание неуместно. Что у нас не осталось запасов отравляющих веществ? И Мы их действительно уничтожили, как последние дураки, при том что американцы этого не сделали. Но мы же не разучились их делать в конце концов. Да и тактическое ядерное оружие мы уже имеем право в этом случае применить. Если мы опять все это смиренно проглотим нас и дальше будут тестировать и выяснять пределы нашей беззубости и безответности, считая нас законченными "терпилами". Если бы против солдат США или израиля были применены ОВ, ответ был бы дан незамедлительно и без всяких церемоний и словоблудия.
  18. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:41
    0
    Так посыл не дойдёт до адресата.
    А сначала, в качестве ответки, уничтожить все "военно-биологические лаборатории", слабо?
  19. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:42
    +2
    Вообще, Запад давно превратил дипломатию в балаган, а мы всё ещё пытаемся соблюдать этикет!
  20. starina
    starina Сегодня, 12:48
    -1
    Цитата: solar
    Непонятно, зачем он это рассказывал ОБСЕ.


    Все имеющиеся доказательства нужно предъявлять именно ОЗХО, а не ОБСЕ. Уж дипломаты должны были прекрасно это знать.


    Может как раз потому, что для ОЗХО предоставить особо нечего?
    Случаев применения мало, подтвержденных анализов нет(или есть, но мало).
    Да и смысла в этих организациях уже нет. Уже давно нет смысла в ВЛКСМ, ОБСЕ, МОК, УЕФА...
    Вообще-то еще в прошлом году МО показывало инфографику о биолабораториях. Еще раз. Лаборатории! Не банка с ссаниной, сделанная на коленке. Лаборатории. И что? А ничего. Реакция англосаксов- жалуйтесь в спортлото. Всё.
  21. megadeth
    megadeth Сегодня, 13:21
    0
    Один из наших, выживших из ума экспертов, в чине генерала, убеждал на ЦТ, что это химическая баланда, а не боевые отравляющие вещества, их к нарушению договора об нераспространении и применении БОВ не пришить. Надо и нашим ребятам набодяжить чего нибудь позабористее и вылить, распылить на укрофашистких шароварников...имхо
  22. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:33
    +1
    Наши дипломаты уже несколько раз садились в лужу, увы.
    Грязнобомба, всякие последние предупреждения....
    Если какойто псих напихал вручную в бомбочки отходы из аптеки, хранит их в холодильнике, и сбрасывает на бойцов, выкладывая ролики в инете, то вряд ли это зачтется за применение ОВ.

    По Хим оружию наверняка есть список - что запрещено , что разрешено ,и в каком количестве.
    А всяких Черемух, дымовух и прочей фигни наверняка полно у всех стран.

    Да и Лавров с коллегами знамениты отнюдь не дипломатическими победами....
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 14:11
      0
      Тут показывали "доказательства" - якобы баночки с "химическим оружием" в жилом помещении, в открытом шкафчике на полочке с подписями фломастером, которые снимает кто-то с растояния 1, 5 метра. yes Любой химик скажет, что БОВ так и хранятся yes laughing lol Главное, что многие на это фуфло ведутся. wink И как возбуждаются! Только вот, у профи такое.... не катит, от слова совсем. Но некоторым, это же не важно. yes