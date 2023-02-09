Американский Институт изучения войны: ВС РФ перехватили инициативу и начали крупное наступление в ЛНР

Эксперты из американского Института изучения войны считают, что ВС РФ начали наступление на Луганском направлении.
Напомним, что ранее западная и украинская разведки сообщали, что по их данным российские войска перейдут в широкомасштабное наступление в течение ближайших двух недель. В то же время, наиболее вероятным направлением для его начала, как раз, и указывался участок фронта Сватово-Кременная.
Специалисты из ISW пишут, что темпы продвижения ВС РФ на вышеупомянутом участке заметно выросли в последнюю неделю. Согласно данным геолокации, российские войска уже приблизились к Двуречной.
Как пишут американские эксперты, на то, что Луганское направление российским командованием рассматривается в качестве одного из приоритетных, еще указывает переброска на данный участок регулярных частей. В частности, несколько полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий, полк 90-й танковой дивизии, части 76-й Воздушно-десантной дивизии, а также несколько неустановленных подразделений ЮВО РФ.
В то же время, в ISW подчеркивают, что командование ВС РФ еще не ввело в бой части 2-й мотострелковой дивизии. Последняя была переброшена на данное направление еще в январе после прохождения обучения и слаживания на территории РБ.
Таким образом, американские эксперты считают, что ВС РФ перехватили инициативу и начали крупное наступление в ЛНР, но своего максимального темпа оно еще не достигло.