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М113 - самый массовый американский бронетранспортёр

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М113 - самый массовый американский бронетранспортёр

Самый массовый американский бронетранспортер М113 выпускался с 1960 года и широко использовался в ходе войны во Вьетнаме. За весь период производства было выпущено около 85 тысяч единиц этой военной техники.


Экипаж бронетранспортера этого типа составляет два человека, десантный отсек вмещает 11 военнослужащих. БТР М113 оснащен пулеметом калибра 12,7 мм. Двигатель мощностью в 215 лошадиных сил позволяет развивать скорость по шоссе до 65 км/ч. Запас хода, однако, не превышает 320 км.

Существуют модификации как предназначенные для полевых пехотных подразделений, так и в форме командно-штабных машин. Также изготавливались машины, с переоборудованными под минометы, ЗРК и даже огнеметы десантными отсеками.

Не выпускающийся с 2007 года М113 стоял на вооружении израильской армии до 2014 года, пока не показал свою непригодность для использования в современных боевых условиях.

Однако не стоит недооценивать эти устаревшие бронетранспортеры. По защищенности подобная бронетехника превосходит стоящие на вооружении российской армии БТР и БМП-2, уступая лишь БМП-3. Толщина брони М113 составляет 38 мм, а в верхней части борта - 44 мм, что позволяет эффективно защищать десант от любого стрелкового оружия, вплоть до КПВТ калибра 14,5 мм.

В настоящее время американское военное командование активно избавляется от М113, передавая их другим странам, в том числе и Украине. ВСУ активно использовали М113 осенью 2022 года при атаках в Харьковской области, однако после выравнивания линии фронта и последующей потери украинской армией большого количества подобных машин массовое использование М113 для ведения атакующих действий было практически прекращено.

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Использованы фотографии:
Wikipedia/Ricardo Tulio Gandelman
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5 комментариев
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  1. алексей сидяйкин
    алексей сидяйкин Сегодня, 14:06
    +1
    Прям уж превосходит БТР... а какой БТР вы не упоминаете из принципа. Как и о том что основной корпус у М 113 алюминеивый...
    1. karabas-barabas
      karabas-barabas Сегодня, 14:20
      0
      Алюминиевый, но толстый достаточно, 12,7 в борт держит вроде. По крайней мере более менее современные версии М113 как та голландская у ВСУ с толстой бронёй в морде и по бортам РПГ попадания выдерживал без пробития. Есть видео, где в левый борт 2 РПГ или сапога прилетело, машина встала, десант покинул машину и прилетело ещё раз. Но судя по тому что БТР не горел, пробития не было.
  2. Krilion
    Krilion Сегодня, 14:17
    0
    высокий, далеко видать.. это хорошо.. мечта рпгшника...
  3. Blackflag88
    Blackflag88 Сегодня, 14:19
    0
    «Мангал» превосходит БТР, дальше можно не читать.
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:25
    0
    Даже укропы нос воротят от демократической техники сша, бредли не лучше будет. Казалось бы только в утиль это старье, можно было не несколько сотен отдать а пару тысяч, но нет очередных папуасов хотят осчастливить, в средней Азии возьмут.