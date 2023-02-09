Лидер оппозиционной парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт подвергла жёсткой критике власти ФРГ в связи со вскрывшимися фактами причастности США к подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом политик написала в своём аккаунте в соцсети.По словам депутата Европарламента от фракции Европейские объединённые левые/Лево-Зелёные Севера, американское правительство занимается подрывами «Северных потоков», в то время как Берлин призывает эту страну к сотрудничеству, выражая готовность развиваться совместно с Вашингтоном. В этом контексте, оппозиционер напомнила и о словах американского журналиста Сеймура Херша, который, в ходе проведённого расследования раскрыл причастность ВМС США к инциденту. После этого она задалась вопросом, в чьих же интересах действует немецкий кабмин.Отметим, что ранее власти ФРГ призвали провести расследование на предмет причастности США к ЧП на «Северных потоках». Один из представителей власти заявил о том, что федеральное правительство должно расследовать это подозрение в отношении Штатов.Напомним, что накануне американский правозащитник Сеймур Херш представил материалы в своей статье, в которых указано, что за диверсией на магистральных газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» стоит Вашингтон. По данным, представленным журналистом, операция была проведена при непосредственном участии Военно-морских сил США. Он также отметил, что установить взрывчатку удалось именно при помощи подводных аппаратов, а инициатором разработки данного плана выступил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Подрыв заложенного взрывного устройства был осуществлён при помощи норвежского радиобуя.После вопиющего инцидента на трёх нитках морских газопроводов немецкая газета Tagesspiegel сообщила о том, что все эти действия были осуществлены умышленно. В Кремле расценили взрыв как теракт.