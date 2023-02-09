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Представители немецкой оппозиции подвергли критике власти ФРГ в связи с вскрывшимися фактами причастности США к подрыву «Северных потоков»

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Представители немецкой оппозиции подвергли критике власти ФРГ в связи с вскрывшимися фактами причастности США к подрыву «Северных потоков»

Лидер оппозиционной парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт подвергла жёсткой критике власти ФРГ в связи со вскрывшимися фактами причастности США к подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом политик написала в своём аккаунте в соцсети.


По словам депутата Европарламента от фракции Европейские объединённые левые/Лево-Зелёные Севера, американское правительство занимается подрывами «Северных потоков», в то время как Берлин призывает эту страну к сотрудничеству, выражая готовность развиваться совместно с Вашингтоном. В этом контексте, оппозиционер напомнила и о словах американского журналиста Сеймура Херша, который, в ходе проведённого расследования раскрыл причастность ВМС США к инциденту. После этого она задалась вопросом, в чьих же интересах действует немецкий кабмин.

Отметим, что ранее власти ФРГ призвали провести расследование на предмет причастности США к ЧП на «Северных потоках». Один из представителей власти заявил о том, что федеральное правительство должно расследовать это подозрение в отношении Штатов.

Напомним, что накануне американский правозащитник Сеймур Херш представил материалы в своей статье, в которых указано, что за диверсией на магистральных газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» стоит Вашингтон. По данным, представленным журналистом, операция была проведена при непосредственном участии Военно-морских сил США. Он также отметил, что установить взрывчатку удалось именно при помощи подводных аппаратов, а инициатором разработки данного плана выступил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Подрыв заложенного взрывного устройства был осуществлён при помощи норвежского радиобуя.

После вопиющего инцидента на трёх нитках морских газопроводов немецкая газета Tagesspiegel сообщила о том, что все эти действия были осуществлены умышленно. В Кремле расценили взрыв как теракт.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Вагенкнехт
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20 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:14
    +3
    После этого, честный немецкий канцлер должен подать в отставку.
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 15:17
      -3
      "политики в" берых перчатках" не делают" (С)
      1. Astra wild2
        Astra wild2 Сегодня, 15:54
        -3
        Коллеги, это слова Ленина,а если не НЕ ВЕРИТЬ Ленину...???!
    2. Комментарий был удален.
      1. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 15:22
        +1
        Мечтает отомстить за дедушку-фашиста, за счет простых и сильно "угнетенных" немцев.
    3. Canecat
      Canecat Сегодня, 15:19
      0
      Цитата: Uprun
      После этого, честный немецкий канцлер должен подать в отставку.

      Зачем? Теперь у Германии есть рычаг против Штатов и Норвегии, было бы глупо его не использовать.
      1. fiv
        fiv Сегодня, 16:57
        0
        Рычаг у них больно мягкий, его не получится ни против кого использовать.
    4. HAM
      HAM Сегодня, 15:19
      +3
      И где,Вы видели честного немецкого канцлера?
    5. Krivobokoff
      Krivobokoff Сегодня, 15:20
      +2
      Почему? Проведут официальное расследование, фактов подтверждающих слова Херша не найдут, и все будет, как было.
    6. Invoce
      Invoce Сегодня, 15:39
      0
      Цитата: Uprun
      После этого, честный немецкий канцлер должен подать в отставку.

      Цитата: vladcub
      "политики в" берых перчатках" не делают" (С)

      У Олафа Шольца дед был генерал "СС"
      От осинки не родятся апельсинки!
    7. VORON538
      VORON538 Сегодня, 16:21
      0
      После этого найдутся якобы изнасилованные горничные и дворники.Это ведь европейская такая традиция. hi Кто против америки-тот плохой. hi
    8. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:40
      +1
      Цитата: Uprun
      После этого, честный немецкий канцлер должен подать в отставку.

      А разве такие были в Германии ?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:19
    +7
    Сара Вагенкнехт подвергла жёсткой критике власти ФРГ
    Принципиальная и жесткая по отношению к власти женщина. Не подстраивается под установленные европейские шаблоны информации по отношению к России и политике ЕС. Кроет в хвост и гриву. Что ни выступление в Бундестаге, то любо-дорого послушать. Многих от ее правды корежит. По поводу теракта на на газопроводе недавно немецкие службы смогли заявить единственно то, что Россия вероятно не причастна к этому.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:26
      +4
      Она иранка по отцу, арья. Отсюда видимо, как не странно, наличие фаберже. Напрочь похоже оттяпанных у нонешнего поколения немчуры.
  3. vladcub
    vladcub Сегодня, 15:19
    +1
    Камрады, вне темы! В Ставропольском крае предотвращен теракт на железной дороге!
    Мне, кажется что это важнее
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 15:22
      +1
      https://topwar.ru/210586-v-stavropolskom-krae-likvidirovana-gruppa-boevikov-gotovivshaja-terakt-na-obektah-zheleznoj-dorogi.html
  4. Andron78
    Andron78 Сегодня, 15:28
    +4
    Молчание европиноидов по существу есть признание отсутствия суверинетета.
  5. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 15:28
    -3
    Херш представил не факты, а свою статью. Власти США на это просто сделают удивлённое лицо и скажут - фейк. Улики нужны. А американцы не такие дурaки, чтобы их оставлять.

    По-видимому, через Херша США просто внаглую рассказали всему миру, как они это сделали, но при этом никто ничего не докажет.
  6. Карат
    Карат Сегодня, 15:51
    +2
    Сара, тебе бы в канцлеры, но США используя все ресурсы оставит тебя в оппозиции в лучшем случае.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:43
      +1
      Цитата: Карат
      Сара, тебе бы в канцлеры

      В том то беда, там умных толковых не ставят, ставят слизняков и лизоблюдов.
  7. Фразах
    Фразах Сегодня, 16:09
    -1
    Це, наверное, теракт, - заявили в белокаменной, и сделав задумчивые лица разошлись по важным государственным делам. В европейском подразделении геббельс-медиа царило привычное молчание. Пара-тройка возмущений, на которые никто не обратил внимания, мелькнула в сетях. Братия из Вашингтона со стеклянными глазами на корню отвергла обвинения. Большого шухера так и не случилось.