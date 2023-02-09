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В Пентагоне считают цифровое пространство главным полем битвы ближайшего будущего

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В Пентагоне считают цифровое пространство главным полем битвы ближайшего будущего

Американские военные уделяют серьезное внимание проведению учений с активным привлечением современных цифровых технологий. В Пентагоне считают цифровое пространство главным полем битвы ближайшего будущего.


На эту тему рассуждает в своей статье, опубликованной в американском журнале Breaking Defense, технический директор Центрального командования США (CENTCOM) Шайлер Мур.

Он сетует на то, что большая часть учений проводимых военными, все еще сосредоточена на традиционных возможностях. Мур считает, что при подготовке к следующему крупному вооруженному конфликту им следует активнее внедрять цифровые инструменты.

В прошлом месяце CENTCOM и 18-й воздушно-десантный корпус собрали большую группу специалистов в Объединенном операционном центре Dragon на базе Форт-Брегг для участия в крупномасштабных учениях Scarlet Dragon Oasis. В мероприятии участвовало около 400 военнослужащих, политиков, технических экспертов и представителей промышленности. И хотя оно было посвящено средствам доставки боеприпасов, основное внимание собравшихся было сосредоточено на цифровых инструмента и программных продуктах. Сами боеприпасы и традиционные средства были второстепенными по сравнению с новыми разработками, которые уже сейчас формируют облик военных действий будущего.

Сейчас интеллектуальные электронные системы в Соединенных Штатах уже пробуют привлекать к управлению вооружением и воинскими подразделениями. Будем надеяться, что день, когда машины полностью подчинят себе людей, никогда не наступит.
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Использованы фотографии:
https://ccdcoe.org/
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8 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:03
    0
    В Пентагоне считают цифровое пространство главным полем битвы ближайшего будущего
    Тема такая многослойная, что ли.
    Можно ли сказать, что именно цифровое пространство станет самым важным, в каком то обозримом будущем???
    Можно предположить, что именно в нем, они будут сильнее всех остальных???
    Можно ли предположить, что все остальное отойдёт на второй или далее план???
    В общем, вопросы, вопросы, вопросы... а какие ответы на них будут?
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:19
    +2
    Цифровая война хороша при следующих условиях.
    1. У тебя всё это есть, а у противника - нет.
    2. У тебя всё это есть, а у противника - нет средств помешать тебе использовать все эти ништяки.
    3. У тебя всё это есть, но на край - твоя армия умеет и может воевать и без всего этого..
    1. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 12:32
      +1
      Цитата: paul3390
      Цифровая война хороша при следующих условиях.

      Совершенно верно. Но американцы как всегда в столкновении с Россией собираются отсидеться в стороне. Как только они вступят в войну как сторона конфликта, их цифровое поле начнет стремительно сужаться, с поражением спутниковых группировок, падением самолетов радио-технической разведки и РЭБ, с уничтожением пунктов управления, связи, дата-центров, коммуникаций.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:41
        0
        "Лучший радар - глаз самурая, смотрящий в прицел.." (с) wink
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 12:21
    0
    Будем надеяться, что день, когда машины полностью подчинят себе людей, никогда не наступит

    скорее речь идёт не о прямом управлении человеком на поле боя или войсками, а об информационном обеспечении боевых действий - получение и обработка разведданных, доведение их до всех подразделений в необходимом и достаточном объёме + защита информации.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:44
    0
    Самое интересное, что матрасы традиционно изначально толковую идею сами же доводят до абсурда. Они сконцентрировались на попилах бюджета вроде навязших в зубах косяков с цифровизацией снабжения Ф-35ых расходниками(ОДИН, вроде). Ребят. для начала, чтоб не проиграть в цифровой войне - вам гражданскую инфраструктуру надо защитить. А у вас энергосети в свободном доступе, управление ими. Чтоб вас загнать в Темные Века, отключив электрику - калибры не нужны - положить сервера энергокомпаний - и писец вашим энергостанциям. Но их и не будут защищать - оборонный бюджет на этом не попилишь - сети частные, а им впарить г-но на лопате, как ОДИН Пентагону - не выйдет
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:45
    0
    Я бы убрал из этого уравнения "цифровое пространство", чтО приведёт к исчезновению "поля битвы" в "ближайшем будущем".
  6. SwR9
    SwR9 Сегодня, 13:39
    0
    В конечном счете выживут только те у кого будет обычное "примитивное" оружие, а не весь этот электронный хлам.