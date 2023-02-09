Financial Times: Запад постоянно переходит собственные «красные линии» в поставках оружия Украине

Уже стало очевидным, что западные союзники Киева стараются поставить ему всё более мощное и современное вооружение.
Как пишет газета Financial Times, страны Запада все чаще нарушают «красные линии», которые они сами же и устанавливали. При этом издание отмечает, что вряд ли Запад что-то остановится и в вопросе поставок Киеву истребителей, несмотря на опасность эскалации конфликта.
Характер поставок западного вооружения меняться в зависимости от потребностей Киева на поле боя, пишет Financial Times. Это приводило к тому, что западные страны часто принимали решения направить Киеву то оружие, которое до того не рассматривалось, отмечает издание. Напомним, что Киеву поставляются ракетные комплексы HIMARS, ЗРК «Пэтриот» и многое другое, а весной стоит ждать западные танки и крылатые бомбы.
Однако, как известно, украинские власти запрашивают у Запада боевые самолёты. Но на данном этапе там не готовы пересечь эту «красную линию». Но только долго ли Запад в этом плане готов себя сдерживать?..
При этом ряд западных экспертов считает, что постоянное нарушение Западом собственных «красных линий» продиктовано именно меняющимися потребностями Украины, хотя высокая оценка возможной эскалации в отношениях с Россией продолжает сохраняться. Если учитывать такой подход, можно предположить, что при появлении потребности Киева на фронте в самолётах Запад опять забудет о своём табу и всё же поставит - точно так же, как в своё время решился вопрос с поставкой сначала натовской артиллерии, а потом и танков.