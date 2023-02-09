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Financial Times: Запад постоянно переходит собственные «красные линии» в поставках оружия Украине

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Financial Times: Запад постоянно переходит собственные «красные линии» в поставках оружия Украине

Уже стало очевидным, что западные союзники Киева стараются поставить ему всё более мощное и современное вооружение.


Как пишет газета Financial Times, страны Запада все чаще нарушают «красные линии», которые они сами же и устанавливали. При этом издание отмечает, что вряд ли Запад что-то остановится и в вопросе поставок Киеву истребителей, несмотря на опасность эскалации конфликта.

Характер поставок западного вооружения меняться в зависимости от потребностей Киева на поле боя, пишет Financial Times. Это приводило к тому, что западные страны часто принимали решения направить Киеву то оружие, которое до того не рассматривалось, отмечает издание. Напомним, что Киеву поставляются ракетные комплексы HIMARS, ЗРК «Пэтриот» и многое другое, а весной стоит ждать западные танки и крылатые бомбы.

Однако, как известно, украинские власти запрашивают у Запада боевые самолёты. Но на данном этапе там не готовы пересечь эту «красную линию». Но только долго ли Запад в этом плане готов себя сдерживать?..

При этом ряд западных экспертов считает, что постоянное нарушение Западом собственных «красных линий» продиктовано именно меняющимися потребностями Украины, хотя высокая оценка возможной эскалации в отношениях с Россией продолжает сохраняться. Если учитывать такой подход, можно предположить, что при появлении потребности Киева на фронте в самолётах Запад опять забудет о своём табу и всё же поставит - точно так же, как в своё время решился вопрос с поставкой сначала натовской артиллерии, а потом и танков.
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Использованы фотографии:
Википедия/Bundeswehr-Fotos
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35 комментариев
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  1. Бомба
    Бомба Сегодня, 12:12
    +1
    Не собственные, а стирает нарисованные РФ красные линии.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:31
      0
      стирает нарисованные РФ красные линии

      пора понять, что нет у них никаких красных линий. Они лезут всевозможными путями через линии любого цвета для достижения своих целей
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:40
      +1
      Что-то я не припомню, чтобы страны НАТО сами себе устанавливали "красные линии", да и мы вроде как нигде не прочерчивали.
      Пустопорожние разговоры, бестолковые переговоры и бесполезные уговоры каждый раз выходят России боком, когда она вместо того, чтобы крепить оборону своей страны начинает ловится на гипотетические "красные линии" и упование в искреннем раскаянии врага.

      А ведь достаточно вспомнить демилитаризацию Германии после 1-й мировой войны, "нейтралитет" Швеции и Швейцарии во время 2-й мировой войны и обязательства не иметь в Японии после 2-й мировой воны вооружённых сил, чтобы понять, что в мире нет системы принуждения стран-нарушителей своих обязательств, поэтому и мифические "красные линии" ничего не значат.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 14:14
        0
        Да, беда в том, что чья-то, в лучшем случае, политическая наивность и как следствие запоздалая/неполноценная реакция подставляет всю страну. То, что можно было купировать в зародыше вырастает в огромную опухоль, последовательно, начиная с 2014го, тенденция продолжается, выводы (с опережающей реакцией) не делаются.

        что в мире нет системы принуждения стран-нарушителей своих обязательств
        О чем и речь. Чтобы полагаться в такой ситуации на устные договоры и даже чью-то подпись надо совсем не иметь головы.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:16
    +3
    Financial Times: Запад постоянно переходит собственные «красные линии» в поставках оружия Украине
    belay Почему нет? Запад сам их рисует и тут же переходит, игра у него такая. Поставил первый патрон, уже перешел линию, ай ружье, ай снаряд, ай пушку, БТР, наемники, ай танк, ай западный танк...... а там еще много чего еще Самолеты, ПЛ, корветы...ЯО... request И такое впечатление, что мы не против. request Пора предупредить, что будем корабли топить. Это будет наша красная линия. angry
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 12:28
      +1
      Почему нет? Запад сам их рисует и тут же переходит, игра у него такая.

      Вот именно. Ведь что такакое "красная линия"? Это когда противоборствующая сторона говорит. "Если сделаете то-то и то то, мы сделаем то то, что раньше не делали"
      Не было таких заявлений со стороны РФ про поставки оружия западом. Так что это они сами линии рисуют а пипл хавает, в том числе и здесь на ВО.

      Про корабли это тема, НО главное ведь действительно топить. Кстати совершенно необязательно ответ должен быть симметричным. Можно например взорвать трансатлантические кабели. Хрен их защитишь.
  3. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:16
    0
    Однако, как известно, украинские власти запрашивают у Запада боевые самолёты. Но на данном этапе там не готовы пересечь эту «красную линию». Но только долго ли Запад в этом плане готов себя сдерживать?.

    Уже согласились поставить самолёты и дальнобойное оружие.
  4. vet
    vet Сегодня, 12:17
    +6
    Не вижу причин, по которым они должны действовать иначе. Уже давно убедились, что Путин будет продолжать поставлять им стратегические товары по указанным ему ценам, олигархи - продолжать переводить деньги в западные банки, а в случае второй волны мобилизации из России убежит еще полмиллиона человек.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:03
      0
      А зачем у вас везде как присказка?
      . Путин будет продолжать поставлять им стратегические товары по указанным ему ценам, олигархи - продолжать переводить деньги в западные банки

      И куда убежали предыдущие полмиллиона человек во время мобилизации?
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:18
    +3
    Запад опять забудет о своём табу и всё же поставит - точно так же, как в своё время решился вопрос с поставкой сначала натовской артиллерии, а потом и танков.
     А началось - то с Джавелинов и БПЛА,собственно,так..с мелочи..Поставки вооружений в кредит? Или за наличные?Если за наличные,"откуда деньги,Зин?"(с)
    1. ВлР
      ВлР Сегодня, 12:23
      +2
      Зачем деньги? Западные лидеры сейчас бесплатно утилизируют старье, размещая на оборонных заводах заказы на производство современного вооружения. ВПК западных стран корчится в непрерывных оргазмах. И военно-промышленное лобби не позволит прекратить эту столь выгодную им войну. Благо, что украинцы в большинстве своем полностью согласны утилизировать поставляемое им старье даже ценой собственной жизни.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:34
      0
      Цитата: kor1vet1974
      А началось - то с Джавелинов и БПЛА,собственно,так..с мелочи..

      Начиналось с аптечек и касок. "Нелетальное оружие".
      Сейчас они об этом и не вспоминают. А мы сидим и гадаем - когда будет тактическое ядерное оружие. Не БУДЕТ ИЛИ НЕТ, а именно КОГДА.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:19
    +3
    Financial Times: Запад постоянно переходит собственные «красные линии» в поставках оружия Украине
    . Да ладно, какие у них красные линии и прочее... у них есть ЦЕЛЬ, для исполнения её все средства хороши. Только так.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 12:27
      +2
      Умные люди давно сказали: "где богатство - там и сердце ваше"
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:07
        0
        Прикольно. Фото какого-то чувака и коммент кого-то из читателей ВО. Кто делал?
        И нам зачем?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:21
    +4
    Слишком много Сша с "союзниками" поставили на этот конфликт и уже затратили средств, чтобы сегодня отказаться от продолжения вооружать киевский режим. Поставки начнут иссякать только в том случае когда Западу станет полностью понятно, что Украина проиграла в этом конфликте безоговорочно.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:42
      +3
      Цитата: rotmistr60
      Поставки начнут иссякать только в том случае когда Западу станет полностью понятно, что Украина проиграла в этом конфликте безоговорочно.

      Скорее, когда "цена вопроса" - уничтожения России - станет для Запада слишком высока.
      Судя по тому, что они в уничтожение Ирака вляпали семь триллионов, денег они пожалеют не скоро. 50-100-200 лярдов их зелёной бумаги - да за уничтожение России это и не цена вовсе.
      ВВП нам говорит, что "мы ещё и не начинали толком воевать", а они ещё и не начали толком платить.
    2. Синоид
      Синоид Сегодня, 12:43
      0
      Какие союзники у США, не смешите. Задача США ослабить РФ и разрушить Европу, устраняя экономических конкурентов. Для них что украинцы, что поляки одно - расходный материал.
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:22
    -2
    Безнаказанность - вот чтО движет т.н. "Западом".
    И в этом "Запад" не виноват.
  9. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 12:25
    +1
    если им Кремль позволяет это делать, то почему бы и не переходить, просто геостратег кремлевский на поверку оказался бумажным верховным
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:11
      0
      И кого вы назначили бумажным верховным?
  10. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:25
    +1
    Красные линии кремлёвских глубоко спрятаны в банковских сейфах Лондона, Нью-Йорка и Цюриха.
  11. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 12:28
    +1
    Цитата: Бомба
    Не собственные, а стирает нарисованные РФ красные линии.


    Вопрос своих Красных линий Россия решила утром 24 февраля 2022 года good просыпайтесь drinks
  12. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 12:29
    0
    Пофиг, что они там решают.
    Наше-то руководство на что надеется? Почему не бьют сильно и мощно по ж.д.мостам, мостам, руководству рейха, не сбивают над Чёрным морем беспилотники НАТО и спутники над зоной СВО и т.п.?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:18
      0
      Незнаю почему ваше руководство так не делает. request Я не пойму почему статьи разные, а набор слов у вас у всех один и тот же:
      сильно, мощно, мосты, рейх, спутники, красные линии, олигархи, их дети, верховный (кто это, кстати, никто так и не ответил, не написали вам чтоли)
  13. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:35
    +1
    Какие линии? это игра, кто кого обует, пока запад проигрывает, вместо стингеров как в Афганистане приходится на танки раскошеливаться и это только начало. Орков конечно можно приучить воевать за еду, но до афганцев которые на одной рисовой лепешке могли целый день воевать, далеко. И инфраструктура, одно дело кишлаки в лучшем случае с генератором, в укропии города, да можно ничего не ремонтировать пару лет, но орки и так 30 лет ничего не вкладывали. Рушится будет экономика быстрыми темпами. Бендеровцев террористов можно ещё содержать а полноценную армию уже становится накладно. Европе ещё надо будет иметь ввиду, что римскую империю разрушили нанятые для охраны племена на захваченных территориях. Учитывая менталитет орков, притеснения беженцев европейцам ещё аукнится, америкосия и англичане далеко.
  14. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 12:36
    +1
    Цитата: Bombaher
    Пофиг, что они там решают.
    Наше-то руководство на что надеется? Почему не бьют сильно и мощно по ж.д.мостам, мостам, руководству рейха, не сбивают над Чёрным морем беспилотники НАТО и спутники над зоной СВО и т.п.?


    ??? Вы о чем? ПВО наше на 99 из 100 отлично отрабатывает good
    С остальным - считаю руководству виднее stop
  15. BAI
    BAI Сегодня, 12:40
    +1
    У Запада нет красных линий. Они поставят все, вплоть до ядерного оружия. Это вопрос времени. Их удерживает только страх ответного удара. Удара не будет, поэтому они и идут шаг зашагом. Вопрос о самолетах будет обсуждаться на Рамштайне - 9. И Украина их получит. Красные линии рисует Россия и трусливо их сама передвигает. У Соловьева, прокремлевские пропагандисты уже открыто смеются: "Что сделает Россия в ответ на уничтожение газопроводов?". - "Нарисует очередную красную линию".
  16. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:44
    +2
    Запад не переходит красные линии - он просто двигает их всё ближе к Москве!
  17. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 12:45
    -1
    У них нет своих линий они нашу просто проверяют как глубока эта красная линия. Сначала по моленьку было, потом поняли что линия кажется бездонной и можно повышать ставки. Но чертильщики красных линий сами виноваты в этом.
  18. Курганец-45
    Курганец-45 Сегодня, 12:54
    +2
    Если пытаться сдавить пружину до конца, она обязательно выстрелит.
  19. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:03
    0
    Таки что остается то всем?
    И термин "красные линии", и "СВО" - всем очень понравились.
    У нас тоже самое. "Призыва не будет, войны не будет, Територия не именится, трибунал для наемников...." - все обещалки канули в лету...

    Империализм на дворе. Кто в Думах сидит - сам не стреляет...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:24
      0
      . Таки что остается то всем?

      Идите на работу. Там ничего не изменилось
  20. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:54
    0
    Требуется на высокую должность человек . Не системный , не "володин" , незапятнанный в воровстве и крови 90-х . Хозяин , патриот , наличие воли обязательно , в/о ,на вредные привычки начхать . Конкурс на должность состоится в 24-м году . Регистрироваться можно , но в этот раз необязательно , объелись уже разводами и кидаловом вциков . Навальным-абгамовичам-ходоркаспаровым просьба не беспокоиться . (не знаю , так что ли ... какой-то выход должен быть )
  21. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:21
    0
    да запад понял то что РФ не че не сделает вот и пересекают сперва одну пересекли смотрели что будет боясь что ударят но удара не было вторую тоже смотрели и удара не было вот и пошло поехало возможно шарии возможно и прав что возможно что то не ладное с ядерным оружием ! я очень надеюсь что все у РФ все хорошо с ядерным оружием у РФ ! надеюсь все же план есть у РФ и она идет по нему !