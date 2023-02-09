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В Новосибирске произошел взрыв газа в жилом доме, обрушился подъезд

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В Новосибирске произошел взрыв газа в жилом доме, обрушился подъезд

Сегодня, 9 февраля, примерно около 8.00 по местному времени, в жилом доме в Новосибирске произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента в пятиэтажке по ул. Линейной полностью обрушились два подъезда и получили серьезные разрушения 30 квартир.


На данный момент спасательные службы продолжают разбор завалов. В то же время, уже известно о трех жертвах. Еще девять человек находятся в больнице. Двое из них в тяжелом состоянии.



Сообщается, что жильцам дома, в котором произошел взрыв, оказывается всесторонняя поддержка от местных властей. В частности, со слов прокурора города Романа Сивака, все пострадавшие граждане получат единовременную выплату около 32 тыс. рублей на самые неотложные нужды.

Кроме того, местные власти уже в скором времени займутся решением вопроса с выделением жильцам пятиэтажки новых квартир взамен разрушенных.

Наконец, мэр города Анатолий Локоть пообещал, что людям, потерявшим жилье, также будет выплачена дополнительная сумма в 100 тыс. рублей.

Касательно текущей ситуации, градоначальник сообщил, что в доме, где произошел взрыв, проживало 117 человек. Судьба 11 из них пока не известна.



Всех пострадавших временно разместили в пункте приема, развернутом в местной школе.
Автор:
Использованы фотографии:
МЧС по Новосибирской области
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32 комментария
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 12:59
    +1
    Соболезнования погибшим
    И однако есть вопрос … почему вылетают не окна а рушатся стены и перекрытия … почему в местах присутствия газа (плиты, колонки и прочее) нет так называемых лёгких оконных панелей … на всех взрывоопасных производствах это стандарт
    Что ещё должно произойти чтоб всех заставить соблюдать подходы к собственной безопасности по минимуму
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:10
      +2
      Стеклопакеты будь они неладны,они прочнее старых окон.
    2. Sanyav_72
      Sanyav_72 Сегодня, 13:13
      0
      Потому что когда в 60-е годы строили эти панели думали только о максимальной плотности населения на кв.метр. какие тут лёгкие оконные панели... У этих домов срок службы 60 лет, по задумке мы уже должны жить в отдельных дворцах при коммунизме... Но не сложилось...
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:29
        0
        Цитата: Sanyav_72
        думали только о максимальной плотности населения на кв.метр

        где вы такой бред вычитали
        1. Sanyav_72
          Sanyav_72 Сегодня, 13:38
          +1
          Расселение коммуналок в максимально короткие сроки. Соревнования были на скорость постройки.
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 13:29
        +2
        да и в ТЗ на проектирование пятиэтажек никто не закладывал такую ситуацию как взрыв газа, с другой стороны экономили сталь - закладных деталей, соединяющих панели и плиты было по минимуму... в дальнейшем, при проектировании более высоких домов и с учетом накопленного опыта (были обрушения таких домов и в СССР), количество закладных деталей было увеличено, появилась методика проектирования новых сборных домов с учетом недопущения "прогрессирующего обрушения" (т.е. когда при аварии повреждения локальные - в зоне аварии)
    3. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 13:28
      -1
      Цитата: silberwolf88
      И однако есть вопрос … почему вылетают не окна а рушатся стены и перекрытия …

      стеклопакеты,держат удар лучше стен.
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 12:59
    +8
    По последним данным пять человек погибло,один ребенок двух лет. Царство небесное погибшим. Будем надеяться что наш мэр Локоть в полной мере поможет пострадавшим.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 13:39
      -1
      Цитата: ASAD
      По последним данным пять человек погибло,один ребенок двух лет. Царство небесное погибшим. Будем надеяться что наш мэр Локоть в полной мере поможет пострадавшим.

      Царство небесное погибшим и выздоровления пострадавшим!
      А про поддержку Локтем уже было сказано, по 100 тыс рублей! Что может семья приобрести на 100 тыс, если она потеряла всë!? Курам на смех! И про единовременное пособие в 32 тыс, хотя бы не смешили народ. Вот что можно приобрести в Новосибирске на 32 тыс?
      А во взрыв бытового газа не верю!!! Два подъезда полностью обрушились и взрыв газа?
  3. Влодек
    Влодек Сегодня, 12:59
    +5
    А ниче что был вызов сотрудников МЧС по признаку утечки газа? И горгаз приехал, проводил жалом и уехал.
    Никада такого не было и вот опять. Когда они уже будут не только деньги собирать за обслуживание, а реально обслуживать газовое оборудование?
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 13:28
      +1
      Цитата: Влодек
      Никада такого не было и вот опять. Когда они уже будут не только деньги собирать за обслуживание, а реально обслуживать газовое оборудование?

      Никогда, они монополисты.
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 13:51
      0
      Цитата: Влодек
      А ниче что был вызов сотрудников МЧС по признаку утечки газа? И горгаз приехал, проводил жалом и уехал.
      Никада такого не было и вот опять. Когда они уже будут не только деньги собирать за обслуживание, а реально обслуживать газовое оборудование?

      Никогда! Им только бабло надо!
      Дважды обращался в Комхоз Карасукского района, той же Новосибирской области по поводу лежащих на земле труб теплотрассы совершенно без изоляции, а воз и ныне там! Делал фото в апреле 2022, потом в декабре 2022, сейчас февраль 2023, а трубы как лежали голые на земле, таки лежат! Точно так и горгаз работает! Вернее будет сказать не работает!
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 13:01
    +3
    Почему нельзя поставить газоанализаторы на каждой кухне в домах, подключённые к автоматической системе выключения газа и пожаротушения?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:07
      +6
      да уже хотели, но это оказалось очень дорого - жильцы не потянут, у государства денег нет на это... хотя по совести - если производство организовать в рф на 100% из наших материалов - можно и эмиссию денег под такую программу сделать, второй взрыв газа за неделю :(
      1. Pilat2009
        Pilat2009 Сегодня, 13:49
        +1
        Цитата: Владимир80
        да уже хотели, но это оказалось очень дорого - жильцы не потянут, у государства денег нет на это... хотя по совести - если производство организовать в рф на 100% из наших материалов - можно и эмиссию денег под такую программу сделать, второй взрыв газа за неделю :(

        Не пойму чего там дорогого.не дороже,чем жильцов расселять и компенсации выплачивать.Кроме того,без проблем можно на электричество все перевести.хотя старая проводка может не потянуть
        1. ваш вср 66-67
          ваш вср 66-67 Сегодня, 14:00
          0
          Цитата: Pilat2009
          Цитата: Владимир80
          да уже хотели, но это оказалось очень дорого - жильцы не потянут, у государства денег нет на это... хотя по совести - если производство организовать в рф на 100% из наших материалов - можно и эмиссию денег под такую программу сделать, второй взрыв газа за неделю :(

          Не пойму чего там дорогого.не дороже,чем жильцов расселять и компенсации выплачивать.Кроме того,без проблем можно на электричество все перевести.хотя старая проводка может не потянуть

          Верно про электричество! Выбросил плиту газовую и баллоны, поставил электро! Красота! Ни запаха газа, ни баллоны таскать! А современные плиты очень экономичные, да и работают лучше газовых. По крайней мере жена не нарадуется духовому шкафу!
        2. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 14:22
          0
          Каждый по разному оценивает дорого или нет. Пример из жизни. 2 года назад купил квартиру, дом новый, электроника кругом, в каждой квартире во всех помещениях установлены датчики на задымление.
          В конце 2022 ходил в составе комиссии по квартирам, заметил датчики почти везде выключены. Почему? В них стоят батарейка Крона (500-700руб), её хватает на полгода, в каждой квартире от 4 до 10 датчиков. Жильцы категорически отказываются тратить на них деньги.
    2. mmaxx
      mmaxx Сегодня, 13:51
      0
      Их можно поставить миллион. Но если хозяин не открыл дверь, то и инспекторы и ремонтники идут лесом.
    3. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 14:26
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Почему нельзя поставить газоанализаторы на каждой кухне в домах, подключённые к автоматической системе выключения газа и пожаротушения?

      Иногда бываю в новостройках на кухнях. Удивительно, но сейчас стали газифицировать и дома с этажностью больше 9. Чаще всего газоанализатор просто висит на стене с выдернутой вилкой. Спрашивал почему. Ответ как правило такой, задолбал пищать. Уходишь на работу, а он перекрывает газ и выключается котел. Возвращаешься, а в квартире мороз.
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:09
    +7
    Друзья мои, есть в нашем городе городской сайт ngs.ru - кому интересно - зайдите и гляньте, какая мерзость творится в инфополе Новосибирска. Мэр города упорно называет взрыв хлопком и предлагает разобраться в его причине, газоснабжающие службы верещат, что жильцы сами пускают в подъезды всяких мошенников, короче - власти и газовщики ненавязчиво пытаются сделать жильцов самих виноватыми в произошедшем. А этот дом - 60-х годов постройки и газовое оборудование в нём того же возраста - ни датчиков газа, ни аварийной автоматики. В общем, всё как обычно - все причастные ищут виноватых... Я живу примерно в пятистах метрах от этого события и за сегодняшний день насмотрелся достаточно, чтобы окончательно разочароваться в наших властях...
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:15
      -2
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      А этот дом - 60-х годов постройки и газовое оборудование в нём того же возраста - ни датчиков газа, ни аварийной автоматики.


      А в каких многоквартирных домах есть датчики газа и аварийная автоматика?
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:31
        +1
        А в каких многоквартирных домах есть датчики газа и аварийная автоматика?

        В Мосгордуме предложили оборудовать все квартиры в новых домах столичного региона тревожными датчиками утечки газа. Об этом m24.ru рассказал зампредседателя комиссии по городскому хозяйству городского парламента Валерий Теличенко.
        Новость утянута с первой открывшейся странице по датчикам газа в населённом пункте Москва от 2016 года. По Москве на запрос аварийная газовая автоматика найдено несколько тысяч страниц. А в Новосибирске всё без изменений...
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 13:15
      +3
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Мэр города упорно называет взрыв хлопком и предлагает разобраться в его причине, газоснабжающие службы верещат, что жильцы сами пускают в подъезды всяких мошенников, короче - власти и газовщики ненавязчиво пытаются сделать жильцов самих виноватыми в произошедшем.

      Есть такое дело . У меня в подъезде перекрыли стояк газовщики якобы не плательщикам. Через три дня газ открыли ,но свернули кран и тихо уехали . Шмон газа в подъезде никого не возмущает.Я вызвал газовую службу и оказался виновным
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 14:05
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Друзья мои, есть в нашем городе городской сайт ngs.ru - кому интересно - зайдите и гляньте, какая мерзость творится в инфополе Новосибирска. Мэр города упорно называет взрыв хлопком и предлагает разобраться в его причине, газоснабжающие службы верещат, что жильцы сами пускают в подъезды всяких мошенников, короче - власти и газовщики ненавязчиво пытаются сделать жильцов самих виноватыми в произошедшем. А этот дом - 60-х годов постройки и газовое оборудование в нём того же возраста - ни датчиков газа, ни аварийной автоматики. В общем, всё как обычно - все причастные ищут виноватых... Я живу примерно в пятистах метрах от этого события и за сегодняшний день насмотрелся достаточно, чтобы окончательно разочароваться в наших властях...


      Так никто не хочет нести ответственность! Что власти, что руководство горгаза! Они же элита, а в хрущевской пятиэтажке кто жил по их взгляду? Наверно сами догадаетесь, как наша элита называет свой народ!
      Отписался от нгс... Публикуют то, что им удобно!
  6. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 13:27
    0
    Второй раз - совпадение?........................................
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:34
    0
    Соболезнование близким.
    Что то газифицированые дома стали часто взрываться .Не верю в совпадение.
  8. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 13:38
    0
    Из-за ненадежности я ненавижу и боюсь газ и слава Богу я с рождения живу в высотном доме и у нас электричество. Кстати автомобиль я купил с газовым балоном (Камри 20) и газовое оборудование я тут же демонтировал, не собираюсь ради экономии копеек рисковать жизнью.
  9. Влодек
    Влодек Сегодня, 13:38
    -1
    Киреевск, Л, М, Новосибирск, О, П, Р... что то пугает Ростов и Рязань?
  10. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 13:47
    0
    это результат полного игнора и замалчивания власти украинского терроризма - звонят на дом детям и обманом заставляют открывать газовые комфорки
  11. mmaxx
    mmaxx Сегодня, 13:49
    0
    Вот уже становится просто интересно: сколько еще домов надо взорвать, чтобы привести в порядок надзорную службу? Законы написать и тп. Не открыл помещение для проверки; назавтра с полицией выламываем дверь. И штраф за повторный вызов. В этот дом ведь звали газовую службу. То ли не пришли, то ли не попали.
  12. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 13:50
    0
    Согласен с многими, слишком часто стали происходить подобные случаи, а когда это происходит в твоем городе, то не вольно в голове закладываются разные не хорошие мысли, надеюсь ни одного у меня. Надеюсь компетентные структуры все проверят и отработают разные версии произошедшего, и хотелось бы услышать правду, пострадавшим глубочайшее соболезнование и сочувствие.
  13. mark1
    mark1 Сегодня, 13:51
    0
    Совсем часто стал газ взрываться (толи сам толи не сам, да еще в основном в панельных домах), может стоит перейти на электрический стандарт а газ в промышленность?
    Про дороговизну перехода не надо, это уровень нацпроекта и кто то может не плохо заработать а кто то сохранить жизнь и здоровье.