В Новосибирске произошел взрыв газа в жилом доме, обрушился подъезд

Сегодня, 9 февраля, примерно около 8.00 по местному времени, в жилом доме в Новосибирске произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента в пятиэтажке по ул. Линейной полностью обрушились два подъезда и получили серьезные разрушения 30 квартир.На данный момент спасательные службы продолжают разбор завалов. В то же время, уже известно о трех жертвах. Еще девять человек находятся в больнице. Двое из них в тяжелом состоянии.Сообщается, что жильцам дома, в котором произошел взрыв, оказывается всесторонняя поддержка от местных властей. В частности, со слов прокурора города Романа Сивака, все пострадавшие граждане получат единовременную выплату около 32 тыс. рублей на самые неотложные нужды.Кроме того, местные власти уже в скором времени займутся решением вопроса с выделением жильцам пятиэтажки новых квартир взамен разрушенных.Наконец, мэр города Анатолий Локоть пообещал, что людям, потерявшим жилье, также будет выплачена дополнительная сумма в 100 тыс. рублей.Касательно текущей ситуации, градоначальник сообщил, что в доме, где произошел взрыв, проживало 117 человек. Судьба 11 из них пока не известна.Всех пострадавших временно разместили в пункте приема, развернутом в местной школе.