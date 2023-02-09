Нам предлагают сделать Украину испытательным полигоном для западного оружия , с целью прибыли американского военно-промышленного комплекса

Смысл вовлеченности Запада в события на Украине заключается исключительно в реализации собственных планов. Об этом заявил в обращении на своем YouTube-канале британский актер и телеведущий Рассел Бренд.По мнению Бренда, в конечном итоге Украина и так проиграет. Но США и их союзникам безразлична судьба украинского народа и украинской государственности как таковой.- отметил Бренд.Он обратил внимание, что Украина может использоваться и для апробирования глобалистских технологий, включая цифровую идентификацию личности и массовой слежки за гражданами.Напомним, что Бренд ранее также критически оценивал участие Запада в украинском конфликте. В частности, он обращал внимание на провокационные действия США по расширению НАТО на восток, что всегда воспринималось в России в качестве некоей опасной линии, переступать которую недозволительно.Ранее с критикой политики Запада в отношении Украины выступил один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Выступая в ООН, он заявил, что украинский конфликт был спровоцирован Западом. Музыкант призвал лидеров США, России и Украины немедленно приступить к переговорам о мирном урегулировании ситуации. После выступления Уотерс подвергся жесткой критике со стороны проамериканских масс-медиа, включая украинские и либеральные российские СМИ.