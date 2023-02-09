Военное обозрение
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Британский актер Рассел Бренд назвал Украину «испытательным полигоном» для западного оружия

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Британский актер Рассел Бренд назвал Украину «испытательным полигоном» для западного оружия

Смысл вовлеченности Запада в события на Украине заключается исключительно в реализации собственных планов. Об этом заявил в обращении на своем YouTube-канале британский актер и телеведущий Рассел Бренд.


По мнению Бренда, в конечном итоге Украина и так проиграет. Но США и их союзникам безразлична судьба украинского народа и украинской государственности как таковой.

Нам предлагают сделать Украину испытательным полигоном для западного оружия, с целью прибыли американского военно-промышленного комплекса

- отметил Бренд.

Он обратил внимание, что Украина может использоваться и для апробирования глобалистских технологий, включая цифровую идентификацию личности и массовой слежки за гражданами.

Напомним, что Бренд ранее также критически оценивал участие Запада в украинском конфликте. В частности, он обращал внимание на провокационные действия США по расширению НАТО на восток, что всегда воспринималось в России в качестве некоей опасной линии, переступать которую недозволительно.

Ранее с критикой политики Запада в отношении Украины выступил один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Выступая в ООН, он заявил, что украинский конфликт был спровоцирован Западом. Музыкант призвал лидеров США, России и Украины немедленно приступить к переговорам о мирном урегулировании ситуации. После выступления Уотерс подвергся жесткой критике со стороны проамериканских масс-медиа, включая украинские и либеральные российские СМИ.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Army photo
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20 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:21
    +1
    Смысл вовлеченности Запада в события на Украине заключается исключительно в реализации собственных планов.
    . Это не новость... чего ещё можно добавить к этому?
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 12:30
      0
      талантливый Человек, талантлив во всём.(видимо) респект Вам, мистер Бренд. hi ооо..."пинк флойд"...стёртые до дыр кассеты... юность.
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 12:56
        +1
        Цитата: Дедкастарый
        талантливый Человек

        Это типа новый ваш авторитет по военным вопросам? В чем его непревзойденный талант? Ну и кумиры у вас:
        Страдает биполярным аффективным расстройством, а в прошлом болел нервной булимией и был склонен к самоповреждению. У Бренда часто возникали проблемы с полицией, которая арестовывала его 11 раз.
        Брэнд был наркоманом, гиперсексуалом и алкоголиком

        Псих и наркоман wassat большинству неизвестен своими эпизодическими ролями
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:35
      0
      Смысл... заключается исключительно в реализации собственных планов

      ну не наши же планы Западу реализовывать ))
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:43
      0
      Западные артисты и музыканты что-то начали понимать о происходящем на Украине.
      К чему бы это.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:22
    0
    Естественно, проблема в том что испытывают его на нас и наши политики позволяют это делать, прикрываясь благоразумием, ответственной позицией по итогу заводя конфликт в тупик.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:40
      +1
      наши политики позволяют это делать

      наши политики обслуживают правящий класс, который заинтересован в отношениях с Западом - изо всех сил стараются помириться
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 13:33
        0
        Тогда вроде как и ссориться не стоило. Легли бы и расслабились
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:23
    +1
    Британский актер Рассел Бренд назвал Украину «испытательным полигоном» для западного оружия
    Он следующий примьер? Актеры все знают fool Или это в США.....
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:24
    0
    Разве он сказал что-то новое? Резников еще до Нового года предлагал западу проводить на окраине испытания новейших систем вооружения. Англичанин не слушал министра обороны окраины? Тогда он много для себя еще откроет если послушает 95 квартал и К (Зе, Данилов и т.д.).
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:29
    +1
    Украина - уникальный полигон для испытания русского оружия в прямом столкновении с оружием НАТО.
    Такого полигона не было со времен Афганистана.
    Жаль, что при этих испытаниях гибнут наши русские люди.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:30
    +1
    Нам предлагают сделать Украину испытательным полигоном для западного оружия, с целью прибыли американского военно-промышленного комплекса
     А какая страна до того как,не была испытательным полигоном для западного оружия, с целью прибыли американского военно-промышленного комплекса? Назовите...
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:32
    0
    ...США и их союзникам безразлична судьба украинского народа и украинской государственности как таковой...

    Это и ежу понятно, плохо то что украинское руководство упорно не хочет понимать сей факт. И народ как зомби идёт за своим недофюрером. Идут как овцы на убой с какой-то призрачной мечтой о Европе и НАТО.
  8. solar
    solar Сегодня, 12:35
    +2
    хочется понять- этот "Британский актер Рассел Бренд"- он что, военный эксперт?
    Зачем тащить сюда его "мнение"? Нет более компетентных в военных делах экспертов, которые говорили бы по делу, а не сыпали общими словами, как этот актер? А фигуристов у них нет по военным делам?
    1. avib
      avib Сегодня, 12:49
      0
      Тут недавно активно обсуждалось высказывание "бывшего военнослужащего американской армии". Он типа сказал, что у абрамсов сложная логистика.
      Уровень экспертизы - Бог!
      Скоро будут обсуждаться высказывания Марь Ванны из соседнего подъезда.
  9. vet
    vet Сегодня, 12:42
    0
    Ничего там не растет, кроме русофобии. Западные обыватели тупы, как пробки, верят в "светлых эльфов Украины" и "на ура" принимаю заявления Жозепа Боррель и прочих манипуляторов - типа того, что запрет российских СМИ - это "борьба за свободу слова". А падение уровня жизни в западных странах существует только в воображении российских телеведущих, оно не фатальнро и не катастрофично: "пока толстый сохнет", худой сами знаете что делает.
  10. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 12:42
    +1
    Ну этих мнений не так много, поэтому они никакой погоды не делают. Большая всё равно против нас, пропаганда там работает под нужным фоном.
  11. Комментарий был удален.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:48
    0
    Британский актер и телеведущий озвучил то, что некоторые на Западе все же понимают или начинают понимать, но это понимание не принято (запрещено) доносить до обывателя.
  13. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:48
    0
    После выступления Уотерс подвергся жесткой критике со стороны проамериканских масс-медиа, включая украинские и либеральные российские СМИ.

    Ну про украинские и американские СМИ можно и не говорить, а вот почему не заткнут рот либеральным в России.
    Хотя об этом многие пишут, вот заявление сайта aftershock (АШ ):
    «Вот вам немножко неполживости от администрации Дзен / ВК.
    Оказывается, там недопустимо пренебрежительно отзываться о киевском режиме, цитирую их претензию на одну из заметок АШ, перенесенную на Дзен. Подчеркну, то что ниже это не какое-​то руководство для наших авторов.
    Со стороны АШ - мы считаем недопустимым розжиг вражды по национальному признаку, что противоречит Конституции России (смотри справку тут - Опасные очаги неонацисткой пропаганды), но втаптывать в дерьмо побирушек и подсирал из киевского режима у нас совершенно легитимно. В отличие от ВК / Дзен.
    Цитирую полученную претензию:
    Прошу обратить внимание, что в некоторых материалах на канале присутствует язык вражды. Например, статья «Секрет упорства укровермахта» с выражениями «укровермахт», «укрорейх».
    Язык вражды — это любые языковые и художественные средства для выражения ненависти, в том числе негативные высказывания, призывы к дискриминации и насилию в адрес людей или групп людей. По этой причине материал заблокирован.

    Никакого законного основания для требования выше я не вижу, эта неполживость следует не из закона и требований национального уровня, а из собственной политики платформы. »
  14. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:22
    +1
    ХПП в действии.
    Они испытывают , мы испыттываем ,золотой дождь военным и ВПК., ну а населению рост цен и смерти от нервов...или от пули.
    Ктото в Рай (возможно на Рублевке/эмиратах), а другие могут и сдохнуть.