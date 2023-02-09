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Штаб Сухопутных войск ВСУ показал специальные мобильные группы для борьбы с российскими БПЛА

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Штаб Сухопутных войск ВСУ показал специальные мобильные группы для борьбы с российскими БПЛА

В составе подразделений ВСУ созданы специальные группы для противодействия беспилотным летательным аппаратам, используемым российской армией. Об этом заявили в штабе сухопутных войск украинских вооруженных сил.


Командование ВСУ показало фотографии мобильных групп. На них видно, что мобильные группы передвигаются на автомобилях повышенной проходимости. В кузовах таких автомобилей устанавливают пулеметы.

При выборе огневой позиции учитывается возможность прибыть на заданное место максимально быстро. Украинские военные утверждают, что главная задача подобных групп легкой армейской ПВО – уничтожать беспилотные аппараты Shahed иранского производства, которые якобы используются ВС РФ для атак на украинскую инфраструктуру. Также в ВСУ уверяют, что мобильные группы способны уничтожать не только беспилотники, но и крылатые ракеты.






Видимо, беспилотная авиация российских вооруженных сил приносит все больше проблем киевскому режиму. Правда, по результативности российских атак против объектов украинской энергетической и военно-промышленной инфраструктуры можно сделать вывод, что такие мобильные группы вряд ли способны обеспечить полноценную защиту украинского неба от российских беспилотников в глобальном масштабе, не говоря уже о крылатых ракетах.

Но в целом подобные мобильные группы действительно могут быть результативными против низколетящих целей, включая те же беспилотники. Однако их эффективность будет сугубо локальной, на конкретных участках фронта.
Использованы фотографии:
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30 комментариев
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  1. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 12:37
    +4
    Что тачанки с пулемётами? Ржунимагу!
    ЗЫ: идеальная цель для любых войск.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:39
      +2
      Цитата: Last centurion
      Что тачанки с пулемётами? Ржунимагу!

      Юукраин - "Шахидмобил"
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:49
      0
      Зачем смеяться и иронизировать над ВСУ.
      Пусть делают что умеют сообразно своим возможностям, а мы будем решать свои задачи в соответствии со своими планами, не посвящая в них противника.
      1. Last centurion
        Last centurion Сегодня, 12:52
        0
        И то верно, быстрее утилизируются, вместе с пулемётом. Кстати предлагаю провести конкурс среди операторов БПЛА на лучший видос по скоростному заходу и сбросу ф-1 с коптера на тачанку
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:02
        +2
        Публичное высмеивание противника есть одна из форм психологического воздействия на него и его сторонников. И одна из форм, пропагандистского противоборства... Что в войне необходимо, по определению...

        И это никак не означает реальной "недооценки" противника и его инициатив...
    3. faiver
      faiver Сегодня, 13:01
      0
      Ржунимагу!
      - не смешно, или наши БТР-8***, держат 12,7мм? Даже столетний "мАксим" может создать проблемы при грамотном использовании...
    4. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 13:08
      -1
      Какая идеальная цель для любых видов войск если работают такие группы в той же Киевской области ?
      И вероятно работают не плохо, какую-то часть БПЛА сбивают.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:48
        0
        Родов войск...

        А, вообще-то, в преимуществе всегда тот, кто "сверху". По определению...

        Что на возвышенности, перед тем, кто "у подножия". Что в воздухе, перед теми, кто его "пытается поймать"...

        Самопальные "тачанки" на колёсах размещаются в непосредственной близости от обороняемых объектов.

        И шансов, в светлое время суток, быть обнаруженными на позициях или во время выдвижения на них, у лёгких "квадракоптеров" разведки противника (с "последующим нанесением" по ним...), куда как больше, чем у "тачанок" противника, обнаружить и уничтожить ударные БЛА ВС России.

        Тем более, КР... Тем более, в тёмное время суток...

        Короче, банальная, вынужденная, "массовая партизанщина" вооруженных формирований киевских нациков, за банальным же отсутствием у них даже МИНИМАЛЬНОГО потенциала, для построения МИНИМАЛЬНО же эффективной объектовой ПВО...

        Это ещё ВС России спасибо надо сказать за то, что они к "площадному минированию" районов потенциального перемещения и нахождения "тачанок" бандеро-нациков не прибегают... Может быть, и "пока"...

        А то бы те "поманеврировали"...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:40
    +6
    Мобильные подразделения ПВО против "Гераней" , все хорошо, да, красиво, колоритно и со вкусом..., но есть один нюанс, "Герани" летают по ночам, а прожектора чего-то нет, или фарами подсвечивают? По факту, на обозрение предоставлен обычный джихад-мобиль для ДРГ, к ПВО он имеет очень отдаленное отношения. Одно дело из ДШК по Камазу из засады лупануть метров за 700, другое дело 12,7 мм пулей попасть в "муху" в небе на скорости 130 км/ч.
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 13:10
      +1
      Есть у них прожектора и очень мощные, вероятно на светодиодах.
      Видел такие фото с прожекторами в кузове.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:17
        0
        Таким образом фото одного авто с пулеметом недостаточно, нужен в паре 2-ой с прожектором, на худой конец в автомобильном прицепе. Тогда да, можно судить о расчете ПВО.... эффективность не комментирую, не пробовал, опыт был только днем из НСВТ по неподвижной вертолетной мишени на 1000 м.
  3. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 12:41
    0
    ... В кузовах таких автомобилей устанавливают пулеметы.

    А где прожекторы? Герани в основном летят ночью ...
    Ой, зря я это сказал, ведь установят же их ...
    1. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 12:46
      0
      Думаю то не про герани, а про мавики. :)))) Висящий мавик при отсутствии иных факторов можно сбить было бы конечно. Проблема в том что оператор мавика в первую очередь раздолбит тачанку. :) ...Сбить из этого герань нереально. Ну разве что точно знать когда, где летит и по какой траектории. Думаю те, кто программирует полёт пару лишних вейпоинтов поставят чтоб не летело по прямой перед объектом поражения и всё.
    2. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 13:17
      0
      Есть там прожекторы. Светодиодные похоже. И работают ночью.
    3. solar
      solar Сегодня, 13:17
      0
      С прожектором отдельная машина, недавно статья была с фото.
      https://topwar.ru/210030-v-vsu-aktivizirovalis-mobilnye-gruppy-pvo-zanjatye-protivodejstviem-bespilotnikam.html
  4. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 12:41
    +2
    где то видел уже подобное..история по спирали ?
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:42
    +2
    Новейшая техника 1919 года со складов ВСУ!
  6. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 12:45
    0
    Но в целом подобные мобильные группы действительно могут быть результативными против низколетящих целей, включая те же беспилотники

    только в близи охраняемого объекта. Беспилотник имеет преимущества - выше скорость + может двигаться в любом направлении
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:49
    0
    Хрень какая-то. Герань он все равно не догонит. Чтоб прикрыть объект - стационарный пулемет лучше, ибо стационарный. Он даже точнее будет тупо.
    1. solar
      solar Сегодня, 13:28
      0
      Ему не нужно за ним гонятся. Их оперативно выставляют на маршрутах движения БПЛА.
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:52
    +1
    Стесняюсь спросить...
    А на чём эти автомобили ездят?
    На спирту, газе или водороде?..
    Впрочем... о чём это я? (это сарказм)
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:54
    +1
    мобильные группы способны уничтожать не только беспилотники, но и крылатые ракеты.
    Из пулемета по крылатой ракете? Хотя у них деды из дробовика "сбивают" российские ракеты, то тогда спорить со штабом СВ бесполезно. А желающих попасть в такие группы наверное много, т.к. в городах, вдали от ЛБС сиди и жди когда пролетит дрон.
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 13:14
      0
      Если из пулеметов выстреливают заградительное облако на пути следования крылатой ракеты или даже самолета то их как правило сбивают.
      Еще со Вьетнама проверенный метод.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:35
        0
        А вы правда пробовали из пулемета создать облако?
        1. Osipov9391
          Osipov9391 Сегодня, 13:42
          0
          Вертикально на пути следования цели выстреливается нечто вроде облака и стреляется пока цель не зайдет туда.
          1. Single-n
            Single-n Сегодня, 14:09
            0
            будь там какая нибудь автоматизированная система типа "фалангс" сопряженная с РЛС то да. А так. Лупить с турели из из спарки пулеметов "на глазок"......Это даже не смешно. Стрелок банально не успеет наводить туррель на объект.
  10. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 13:22
    0
    Наверняка у этих групп есть то , что не показывают и не говорят. Но без чего бороться с БПЛА очень сложно.
    Это вот такие портативные РЛС питающиеся от автомобиля напряжением 12 вольт.
    Вот наша станция свежей разработки "Репейник" такого типа.
    Но наверняка западные союзники сунули им что-то подобное точно.
    И прячется это в кузове автомобиля.
  11. solar
    solar Сегодня, 13:25
    0
    Мобильное средство ПВО против БПЛА типа Герани. Максимально дешевое получается.
    Специфика таких БПЛА со спутниковым наведением в том, что они летают на небольшой высоте- около 200 метров, особенно перед выходом на цель, скорость не превышает 200 км в час.
    В ночное время дополняется мощным светодиодным прожектором на отдельной машине.
    Недавно об этом была статья.
    https://topwar.ru/210030-v-vsu-aktivizirovalis-mobilnye-gruppy-pvo-zanjatye-protivodejstviem-bespilotnikam.html
    Дополнительно- специальная программа, которая позволяет отслеживать траекторию движения БПЛА, так как его хорошо слышно в полете, она позволяет оперативно выставлять такие мобильные группы на маршруте движения БПЛА.
    Несмотря на несерьезный вид, позволяет экономить дорогие средства ПВО и не расходовать их на простые цели.
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 13:45
      0
      Ну если в России с нашим отставанием в электронике делают переносные РЛС для обнаружения БПЛА на дальности до 15 км, то что мешает делать такие станции на Западе ? И передавать их Украине.
      Наверняка они тоже применяются, возможно и стационарные есть работающие на одну сеть с передачей туда данных по спутниковым каналам Маска.
      Мощность излучения у таких РЛС мизерная, ее не обнаружить.
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 14:13
      0
      Против летающих "мопедов" да. Если там помимо тачанки есть и РЛС и прожектор с единой системо1й наведения и управления зенитным огнем вполне себе сойдет. Хотя откровенно говоря против тарахтелок летучих и обычные "слухачи" могут быть эффективны. Но вот против КР как то маловероятно