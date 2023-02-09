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Пригожин сообщил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

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Пригожин сообщил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Набор сотрудников в российскую ЧВК "Вагнер" из исправительных учреждений больше не ведется. Об этом сообщил куратор частной военной компании Евгений Пpигожин.


В официальном Telegram-канале пресс-службы ЧВК говорится о полном прекращении набора в "Вагнер" из заключенных российских исправительных колоний. Пригожин также заверил, что все обязательства перед уже действующими сотрудниками "Вагнера", набранными в исправительных учреждениях, выполняются в полном объеме.

Сообщается, что набор в ЧВК "Вагнер" из числа лиц, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, не ведется уже более месяца.

Ранее Евгений Пригожин сообщил о завершении полугодового контракта первой группой из более двадцати бывших заключенных, принимавших участие в российской спецоперации на Украине. Все они получили помилование. Куратор ЧВК "Вагнер" также добавил, что среди помилованных большое количество попавших за решетку случайно либо в силу слабости характера. Он также отметил, что после завершения участия в вооруженном конфликте на Украине "Вагнер" продолжит свою деятельность на Африканском континенте.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что помилование бывших заключенных, принимавших участие в спецоперации на Украине, никак не противоречит действующим российским законам. Песков также подчеркнул, что указы такого рода могут составляться и подписываться в закрытом режиме, однако все регулируемые ими процедуры не выходят за рамки правового поля.
Автор:
Использованы фотографии:
Пресс-служба ЧВК "Вагнер"
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54 комментария
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:53
    -3
    А в чем проблема набора заключенных, если чел использует шанс искупить вину? Т.н. "общественность" надавила?
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 12:59
      +3
      Цитата: ИванИванов
      А в чем проблема набора заключенных, если чел использует шанс искупить вину? Т.н. "общественность" надавила?

      Слишком много негативных инцидентов, и продлять контракт никто не хочет, а это потерянные на обучение деньги.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 13:02
        +4
        родлять контракт никто не хочет,

        Прям никто?
      2. vet
        vet Сегодня, 13:08
        +7
        Слишком много негативных инцидентов, и продлять контракт никто не хочет, а это потерянные на обучение деньги.

        А мн кажется, что никто и не собирался продлять контракт. Просто тупо посчитали: полгода - это не 10 лет, за которые в тюряге тоже помереть можно. А так - если жив остался - и деньги, и "корочка участника СВО", которой козырять можно, и "полученные навыки" в разнообразных криминальных бригадах весьма ценится будут.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 13:15
          +8
          которой козырять можно, и "полученные навыки" в разнообразных криминальных бригадах весьма ценится будут
          За пол-года на войне еще выжить надо, не поварами же туда отправляют и в окопах не отсидишься
        2. Alex777
          Alex777 Сегодня, 13:39
          +1
          Цитата: vet
          Просто тупо посчитали: полгода - это не 10 лет

          Контракт подписывали и те, кому всего 2 месяца оставалось...
          Да и не всех, кто хотел записаться, брали.
          В одной из колоний из 700, кто захотел, взяли чуть больше 200.
          Вдобавок, поток добровольце в Оркестре весьма серьезный.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:01
      -4
      Цитата: ИванИванов
      А в чем проблема набора заключенных, если чел использует шанс искупить вину? Т.н. "общественность" надавила?

      Либеральная общественность надавила, без сомнения.
      1. Комиссар_Вольф
        Комиссар_Вольф Сегодня, 13:23
        0
        Вами ненавистная "Либеральная общественность" прекрасно понимает что в России со времён ВОВ нет институтов послевоенной Реабилитации и социализации ветеранов боевых действий, именно из за этого большинство ветеранов Авгана, 1-2 ЧК ушли в криминал, не найдя себя в мирной жизни.
        Там мало того что уголовники с промытыми "Зоной " мозгами воюют ,так ещё и расстрелы там считаются нормой (Нужны пруфы? Пригожин сотни раз их уже предоставлял и для широкой общественности)Осатаневшие от жестокости , ушедшие после тюрьмы + войны люди, крайне опасны для общества: они умеют воевать, убивать, а их реабилитацией никто не занимается (На данный момент статистики реабилитации ветеранов не существует как таковой, ибо этой работы тупо НЕТ). Таких простым нарядом ППС не задержишь, в случае чернухи крови не оберутся..... Так что делайте выводы: Товарищи ЛИБЕРАЛЫ в политическом плане не всегда правы, но вот во внутри-социальных проблемах, и их решениях толк они знают, и их предложения нельзя игнорировать.

        P.S : Минусуйте сколько хотите, Но отрицание проблем много раз приводило Россию к Трагедиям.
        1. TipaVoffka
          TipaVoffka Сегодня, 13:46
          +1
          На одном из тг каналов, который освещает криминальные новости говорят что заключенные которые хотели уйти на фронт - ушли, остыльные - не хотят. Поэтому набор и закончен. Звучит логично. Не думаю что это либералы постарались.
        2. fax66
          fax66 Сегодня, 13:46
          +2
          Только проблему из пальца не стоит высасывать - Вы хоть прикинули, сколько народа за 10 лет прошло через Афган, а сколько вышло с амнистией из "Вагнера"?
          1. Single-n
            Single-n Сегодня, 13:56
            +1
            А какой толк от ветеранов Афгана. Им всем по 50+ минимум.?
        3. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 14:07
          0
          Вы мне сейчас своим пафосом напомнили речь О.Бендера о детях.
          Вы чего тут налепили? Озвучьте когда это Либеральная общественность подымала проблемы социализации и реабилитации вообще кого либо?
          В стране имеются структуры социализации разных категорий граждан, да они не всегда эффективны, но это и понятно охватить сотни тысяч человек прошедших через войну и выявить людей у которых этот стресс включил часто необратимые изменения в психике невозможно, особенно если человек сам считает, что он нормален. Через это в той или иной степени прошли все воюющие страны.
          Так что не надо натягивать сову на глобус.
      2. мерцание
        мерцание Сегодня, 13:26
        -3
        Либеральная общественность надавила, без сомнения.
        Похоже, просто принято решение снижать свою активность.
        С самого начала СВО ЧВК Вагнер был не очень сильно замечен в медиапространстве. Но стоило ВС России снизить активность как ЧВК нарастил личный состав за счет заключенных (у которых был свой мотив) и заметно прибавил в активности (может быть была дополнительная материальная стимуляция), плюс медийно все говорили исключительно о ЧВК Вагнер, об их эффективности (что заслуженно !!!).

        Повторюсь, активность ЧВК была особенно заметна на фоне низкой активности ВС России.

        Сейчас ситуация начала меняться, активность ВС России медленно но верно повышается, возможно это обстоятельство послужила причиной снижения активности ЧВК Вагнер, а следом отпала и необходимость в дополнительном наборе из числа заключенных.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 13:30
          0
          Похоже, просто принято решение снижать свою активность.

          Цель снижения активности какая? Успехи и так не стратегические.
          1. мерцание
            мерцание Сегодня, 14:09
            0
            Цель снижения активности какая?
            В начале необходимо найти ответ на "цель" повышения активности.
            Компания хоть и военная, но все так ЧАСТНАЯ, МО России ее не финансирует.
            Допустим, у компании бюджет из расчета на л.с. из 10 000 человек, допустим, чтобы проломить оборона противника необходимо 20 000 человек. А это удвоенный бюджет. Кто то этот бюджет (за свой счет) увеличил и ЧВК Вагнер смог увеличить л.с. за счет привлечения заключенных.
            Благодаря этим усилиям (в том числе и финансовым) удалось (к примеру взять Соледар), а для дальнейших успехов необходимо и далее увеличивать бюджет ЧВК, а о финансовых возможностях этого спонсора мы ничего не знаем.
            И если финансирование вернулось на прежний уровень, то и возможности набирать больше л.с. нет.
            Цель снижения активности какая?
            Сократить затраты ... хотя не исключена и другая.
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 14:18
              0
              чвк как раз всегда финансируется МО, также поставляет технику и боеприпасы
        2. donavi49
          donavi49 Сегодня, 14:05
          0
          активность ВС России медленно но верно повышается


          Это где? Пока единственные успехи, не занятие серых зон и посадок - это безостановочные штурмы на истощение в районе реки Бахмутки у города. И Часов Яр сам себя не возьмет, а именно на нем остается снабжение и сообщение.

          Насчет ВС РФ - отлично наступили на Угледар, уже 5 день телеги и твитеры завалены материалами эпичного наступления на Угледар. Просто как в первые дни, формируем тактички под Мавиками ВСУ, бодро прорываемся в посадки, и там попадаем в огневые мешки на минных полях. Устроили вторую Белогородовку в посадках, на сей раз с Т-90М, Т-90 - где сплошная ДЗшка экспортными и Т-72Б.




    3. dauria
      dauria Сегодня, 13:11
      -4
      А в чем проблема набора заключенных, если чел использует шанс искупить вину?

      В законах . Искупать вину он должен так , как назначил суд - за решёткой.
      Пригожин тоже из "попавших за решетку случайно либо в силу слабости характера" ?
      С такой биографией и так пролезть - только в Ельцинско-Путинской России возможно.
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 13:37
        +3
        Цитата: dauria
        Пригожин тоже из "попавших за решетку случайно либо в силу слабости характера" ?
        С такой биографией и так пролезть - только в Ельцинско-Путинской России возможно.

        Сталин, Рокоссовский, Королёв, Туполев - все, так или иначе, провели какое-то время в тюрьмах...
      2. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 14:20
        0
        Цитата: dauria
        С такой биографией и так пролезть - только в Ельцинско-Путинской России возможно.

        А в путинском окружении не найдёшь ни одного порядочного человека, там только себе под стать подбирают, что бы проблем не возникало.
    4. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:42
      0
      Цитата: ИванИванов
      А в чем проблема набора заключенных, если чел использует шанс искупить вину? Т.н. "общественность" надавила?

      Знаете, всегда забавляло, что народ, цитирующий фразу "патриотизм - это последнее прибежище подлеца" - вот ни разу обычно не в курсе, о чем фраза была сказана. Смысл фразы в том, что если человек совсем уж гомно, у него остается один шанс как-то вписаться в общество - патриотизм доказав.
      Ну и вообще, хотя бы по распространенности этой фразы - неужто непонятно, что такой вариант. через патриотизм - был,, есть и будет всегда в использовании? Так что это не находка Пригожина. Обычная такая вот ситуация...
    5. Владимир Михалев
      Владимир Михалев Сегодня, 14:00
      0
      Более менее опытные закончились. А мясо оно и есть мясо.
  2. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 12:54
    -2
    после завершения участия в вооруженном конфликте на Украине "Вагнер" продолжит свою деятельность на Африканском континенте.
    как то..обнадёживает что ли... скоро закончим с нациками?
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 13:17
      -1
      Цитата: Дедкастарый
      после завершения участия в вооруженном конфликте на Украине "Вагнер" продолжит свою деятельность на Африканском континенте.
      как то..обнадёживает что ли... скоро закончим с нациками?

      Не могу найти взаимосвязи. request
      Для начала надо знать истинные цели, а это "... могут не только лишь все..."( или - как там было у Гиганта "мысли")...
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 13:53
        -1
        Цитата: A.A.G.
        Не могу найти взаимосвязи.

        ищите дальше.. а пока,"вагнеры" , прут вперёд.
  3. Влодек
    Влодек Сегодня, 12:55
    -2
    Штрафбат на дембель. Или они по контракту останутся дальше работать?
    Тема не раскрыта
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 13:12
      +8
      меньше идиотских фильмов смотрите...штрафбаты-это офицерские штрафные подразделения,туда зэки не попадали. для рядовых и подобных существовали штрафные роты. а по искуплению вины или отбытию положенного срока,военные восстанавливались в звании и переходили в кадровые части...а не на дембель,как у Пригожина
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 13:14
      +2
      Цитата: Влодек
      Штрафбат на дембель. Или они по контракту останутся дальше работать?
      Тема не раскрыта

      А что кроме сказанного ещё можно досказать?
      Набор закончен. У кого контракт истёк получил помилование. У кого контракт ещё действует, будет отрабатывать его до конца.
      Дальнейшее участие бывшего сидельца в б/д после истечения контракта ничем не регламентировано, но ему представлено право заключить контракт по новой.
      Вот вроде как и всё. Как тут тему то ещё раскрыть?
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:55
    -10
    Рокоссовцы нашего времени!
    Всё новое - это давно забытое старое. (с)
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 13:15
      +5
      причём тут Рокоссовский?

      штрафные роты только у К.К. что ли использовались? и второе,отбывшие или искупившие из штрафных рот попадали в части и служили до победы(или гибели). у Пригожина контракт на полгода и полная свобода взамен долгих лет застенков...

      кстати,ни в чём неповинные перед обществом мобилизованные вынуждены служить ДО(чего уж там намутит этот Путин),а бандиты,убийцы и воры почему-то могут через полгода "освободиться"...

      хотя мобилизованные многие так же воюют на первых линиях и так же гибнут...
      1. Волков
        Волков Сегодня, 13:49
        0
        Я бы лучше задавался вопросом о той самой группе в 20 человек. 20 человек из скольки? Если в одном месте набрали 200 (группа, соответственно, это пришедшие из одного места), то 20 из 200 отражает достаточно низкий процент выживаемости у зэков в связи с местом их работы.
  5. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 13:01
    +14
    А жаль. У нас в городе один бывший заключенный погиб под Соледаром. До СВО он воровал, за что и сидел уже второй раз. После смерти, на выплаченные деньги, его жена купила себе и детям квартиру, а в школе, где учился, повесили его фотографию, как пример того, что любой может стать героем.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 13:23
      +1
      В интернете известна история о зэке-убийце Сергее Тюнине или Тютюнине...(в общем,что-то в этом роде!)...Был риэлтором...организовал (принимал участие) убийство семьи из 4 человек...В 2021 г. осуждён на 23 года... в 2022 г. "завербован" ЧВК "Вагнер",не смотря на возраст в 65 лет ! Отличился в боевых действиях;например,в одном из боёв ,ворвавшись на позиции укро-вермахта , уничтожил 7 укро-зольдатен ,в т.ч. и пулемётный расчёт ! Был контужен...с окончанием контракта получил помилование... Уехал в Турцию...то ли на отдых,то ли "навсегда" ! Пригожин,как бы "оправдываясь", заявил ,что этот "зэк" участвовал в таких "адских" боях, что удивительно как тот выжил ! Знаю я и другую историю ,когда иной зэк получил помилование после "контрактного полугода" ... а так бы "сидел" ещё 12 лет !
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 13:59
        0
        Вот мне интересно КАК этот тип прошел отбор по физ подготовке? Сами то верите? Что то мне это все напоминает "бегущего человека"
    2. Владимир Михалев
      Владимир Михалев Сегодня, 14:06
      0
      Поверь им не сладко было. На мясо не каждый пойдет добровольно. А если искупил, что сказать значит искупил. На счет квартиры, в государстве тоже не дураки. Если ворованное обдерут до последнего. Даже штаны поменяют. Что то видно и заработал.
  6. spirit
    spirit Сегодня, 13:03
    +1
    Видимо слишком большой резонанс + существенно большие потери "зэков" по сравнению с регулярными подразделениями сделали свое дело.Этот"кейс"показал что даже имея огромную живую плохо обученную силу, в сочетании с небольшими группами действительно хорошей штурмовой пехоты, в лоб хорошо укреплённых позиций много не отбить .В принципе это поняли ещё 100 лет назад поэтому к фланговым прорывам и перешли.У нас же уникальная СВО, винегрет стратегий из первой/второ мировых воин + в сочетании с использованием оружия от мосинки до крылатых ракет. hi
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:07
      +2
      винегрет стратегий из первой/второ мировых воин + в сочетании с использованием оружия от мосинки до крылатых ракет.

      Может это и есть война 21 века....
    2. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 13:28
      -1
      Цитата: spirit
      Видимо слишком большой резонанс + существенно большие потери "зэков" по сравнению с регулярными подразделениями сделали свое дело.Этот"кейс"показал что даже имея огромную живую плохо обученную силу, в сочетании с небольшими группами действительно хорошей штурмовой пехоты, в лоб хорошо укреплённых позиций много не отбить .В принципе это поняли ещё 100 лет назад поэтому к фланговым прорывам и перешли.У нас же уникальная СВО, винегрет стратегий из первой/второ мировых воин + в сочетании с использованием оружия от мосинки до крылатых ракет. hi

      Что-то Вы все в кучу смели, перемешали. Извините, - не уловил Вашу мысль... Похоже, - их было несколько, но Вы не сформулировали доходчиво. hi
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 13:58
        -1
        Цитата: A.A.G.
        Извините, - не уловил Вашу мысль.
        похоже, вы у всех не улавливаете... перенастройесь. или сходите к психотерапевту.
  7. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 13:05
    +2
    Вероятное исчерпание сырья????

    екст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 13:42
      0
      Цитата: Decimalegio
      Вероятное исчерпание сырья????

      екст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.

      Если верить Википедии, в РФ более полумиллиона заключенных. Понятное дело, что статьи, условия могут сильно отличаться. Соответственно - и мотивы. Не могу судить обьективно( естественно). Тем не менее,- Вы готовы принять правду ( пусть горькую): значительная часть населения РФ ,- не знаю бОльшая-меньшая, даже если яро поддерживает СВО( чтобы снять ряд вопросов,- скажу, что я - За. Но!
      Не ТАК,- с Другого надо было начинать! ... Олигархи, вывоз, капитала/народного/, в стан Врага!)
      1. Decimalegio
        Decimalegio Сегодня, 13:56
        +1
        из Евангелия от Луки "Горе и вам, налагающие на людей бремена непосильные, а бремени тех и перстом не касаетесь!""""
      2. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 13:59
        0
        Цитата: A.A.G.
        Если верить Википедии

        всё понятно с вами...очередной "боря-википедия"...))))))))))))
  8. Дво
    Дво Сегодня, 13:07
    0
    Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что помилование бывших заключенных, принимавших участие в спецоперации на Украине, никак не противоречит действующим российским законам. Песков также подчеркнул, что указы такого рода могут составляться и подписываться в закрытом режиме, однако все регулируемые ими процедуры не выходят за рамки правового поля. Что значит в закрытом режиме ,бред есть закон по которому человеку дали срок и отправили его отбывать наказание, на каком основании вы забираете человека из колонии или тюрьмы для этого должен быть издан закон, а так это одно сплошное беззаконие.Тоже ЧВК по Российским законам не имеет право иметь тяжёлое оружие и применять это оружие на территории России .Господин Песков врёт как дышит ,наши славные законотворцы то есть депутаты и правительство в очередной раз обгадились не приняли соответствующие законы и поправки к ним что бы весь этот бардак который они сами создали ,убрать и узаконить.
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 13:49
      0
      Цитата: Дво
      Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что помилование бывших заключенных, принимавших участие в спецоперации на Украине, никак не противоречит действующим российским законам. Песков также подчеркнул, что указы такого рода могут составляться и подписываться в закрытом режиме, однако все регулируемые ими процедуры не выходят за рамки правового поля. Что значит в закрытом режиме ,бред есть закон по которому человеку дали срок и отправили его отбывать наказание, на каком основании вы забираете человека из колонии или тюрьмы для этого должен быть издан закон, а так это одно сплошное беззаконие.Тоже ЧВК по Российским законам не имеет право иметь тяжёлое оружие и применять это оружие на территории России .Господин Песков врёт как дышит ,наши славные законотворцы то есть депутаты и правительство в очередной раз обгадились не приняли соответствующие законы и поправки к ним что бы весь этот бардак который они сами создали ,убрать и узаконить.

      Не могу обратиться к Вам,- "Дружище"( пожалуй, и не надо).
      Но, очень похоже, что законодательство РФ в очередной раз вертят на..., Нууу, - как Конституцию, Уставы, Трудовой кодекс...
      Лишь-бы было комфортно здесь и сейчас людям "нужным".
      Сам военпенс. Но в шоке от состояния действующих. Бытовых наблюдений( просто заходя в местный "Супермаркет"( в военном, некогда закрытом городке, боюсь,- многие и этого не поймут), стоят ....девушки с нашивками узла связи ( РВСН) ,- и, используя в том числе ненормативную лексику( в присутствии своих-же детей) , жалобяться на то, что в этом году в Турцию Дорого!!!
      !
      Нафига я жил, служил?!!!
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:08
    0
    Наверно на зонах остались, только больные ,хромые и " космонавты".Нужны спецы,которые прошли огонь ,воду и " медные трубы".
  10. tabex
    tabex Сегодня, 13:08
    -1
    Смертность очень высокая, говорят, потери до 90 процентов. Вот и не хотят идти на верную смерть заключённые.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 13:19
      -1
      если слушать не только самопиарщика Пригожина(а его полет на самолёте говорит именно о пиаре),а некоторых других персонажей(тоже не бесспорных,но дающих хоть какое-то альтернативное мнение) у данного ЧВК так же весьма большие проблемы со "сбережением людей"...причём тут не важно,зэки они или нет...когда они в форме и штурмуют Соледар,там все свободные...и потеряв их тут,значит будет некому штурмовать новый "соледар",которых украинцы на одном Донбассе,благодаря 8-ми летнему вождению за нос кое-кого,настроили немало
  11. Хронос
    Хронос Сегодня, 13:16
    -1
    Потому что ресурс заключённых исчерпаем. Просто желающие выйти из колонии под вывеской Вагнера Пригожину не нужны. Нужны только те, кто будет воевать. А таких видимо уже выбрали.
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:17
    +1
    Какой вариант начать жизнь с нуля . Возможно придется заплатить ,но таких вариантов практически не бывает
  13. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 13:18
    -1
    Два майора утверждают, что МО запретило набор заключённых для Вагнера. Сильно сомневаюсь, что МО могло запретить. Это разные ведомства и одно другому запретить или разрешить ничего не могут. А над ними только президент России. А какими соображениями руководился президент, мы не знаем.
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 14:05
      0
      Цитата: nellyjuri
      Два майора утверждают, что МО запретило набор заключённых для Вагнера. Сильно сомневаюсь, что МО могло запретить. Это разные ведомства и одно другому запретить или разрешить ничего не могут. А над ними только президент России. А какими соображениями руководился президент, мы не знаем.

      Без обид.
      А ЧВК у нас( типа РФ) уже Ведомство?
      Так всем можно?
  14. solar
    solar Сегодня, 13:37
    0
    Интересно, как это теперь скажется на боевых действиях?
  15. faterdom
    faterdom Сегодня, 13:47
    0
    Новость почти без информации.
    Мы не знаем, кто разрешил такой набор оттуда с помилованием, кто его прекратил, насколько и почему.
    Не Пригожин это решает при всем уважении к этому нашему Че.
    Есть плюсы, есть минусы, как и в любом другом явлении.
    Зэки хорошо воюют? Да, когда система заставлят и обеспечивает. Дезертируют, бегая по Ростовской области с пулеметом, или пытаются смыться к врагу?
    Тоже бывает, но и среди контрактников и срочников из обычных тоже бывает.
    Хороший руководитель с практически любым личным составом может работать, но это не все могут, даже и в генеральских званиях.
    Думаю, одна из причин - жуткая нехватка личного состава на фронте устранена, а по местам лишения свободы те кто выразили желание и подходят по инвм данным - иссякли в значимых количествах.