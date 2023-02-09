Пригожин сообщил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Набор сотрудников в российскую ЧВК "Вагнер" из исправительных учреждений больше не ведется. Об этом сообщил куратор частной военной компании Евгений Пpигожин.В официальном Telegram-канале пресс-службы ЧВК говорится о полном прекращении набора в "Вагнер" из заключенных российских исправительных колоний. Пригожин также заверил, что все обязательства перед уже действующими сотрудниками "Вагнера", набранными в исправительных учреждениях, выполняются в полном объеме.Сообщается, что набор в ЧВК "Вагнер" из числа лиц, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, не ведется уже более месяца.Ранее Евгений Пригожин сообщил о завершении полугодового контракта первой группой из более двадцати бывших заключенных, принимавших участие в российской спецоперации на Украине. Все они получили помилование. Куратор ЧВК "Вагнер" также добавил, что среди помилованных большое количество попавших за решетку случайно либо в силу слабости характера. Он также отметил, что после завершения участия в вооруженном конфликте на Украине "Вагнер" продолжит свою деятельность на Африканском континенте.Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что помилование бывших заключенных, принимавших участие в спецоперации на Украине, никак не противоречит действующим российским законам. Песков также подчеркнул, что указы такого рода могут составляться и подписываться в закрытом режиме, однако все регулируемые ими процедуры не выходят за рамки правового поля.