В Ставропольском крае ликвидирована группа боевиков, готовившая теракт на объектах железной дороги

8 февраля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Ставропольском крае органами ФСБ России получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитах. (...) На предложение сложить оружие и сдаться они ответили огнем и были ликвидированы

Сотрудники ФСБ предотвратили совершение террористического акта на одном из объектов железной дороги в Ставрополье, нейтрализовав группу вооруженных боевиков. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет России (НАК).Согласно сообщению, ФСБ получила данные о подготовке группой боевиков террористического акта на одной из железнодорожных станций в Ставропольском крае. Силовикам стало известно место нахождения этих боевиков, после чего была проведена операция по их задержанию. Однако, засевшие в доме вооруженные бандиты ответили отказом на предложение сложить оружие и сдаться, после чего были ликвидированы ответным огнем.Боестолкновение произошло на хуторе Петровский Советского городского округа, все четыре несостоявшихся террориста ликвидированы, среди сотрудников силовых ведомств потерь нет, как и среди гражданского населения, которое заблаговременно эвакуировали.- говорится в сообщении.Режим контртеррористической операции, введенный в районе хутора Петровский, в настоящее время снят, на месте проводятся следственные и оперативные действия. Никаких подробностей об уничтоженных боевиках нет, поэтому точно сказать, что подвигло их на совершение террористического акта, невозможно. С большой долей вероятности, они как-то связаны с Украиной, поскольку в последнее время активизировались именно украинские спецслужбы.