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В Ставропольском крае ликвидирована группа боевиков, готовившая теракт на объектах железной дороги

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В Ставропольском крае ликвидирована группа боевиков, готовившая теракт на объектах железной дороги

Сотрудники ФСБ предотвратили совершение террористического акта на одном из объектов железной дороги в Ставрополье, нейтрализовав группу вооруженных боевиков. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет России (НАК).


Согласно сообщению, ФСБ получила данные о подготовке группой боевиков террористического акта на одной из железнодорожных станций в Ставропольском крае. Силовикам стало известно место нахождения этих боевиков, после чего была проведена операция по их задержанию. Однако, засевшие в доме вооруженные бандиты ответили отказом на предложение сложить оружие и сдаться, после чего были ликвидированы ответным огнем.

Боестолкновение произошло на хуторе Петровский Советского городского округа, все четыре несостоявшихся террориста ликвидированы, среди сотрудников силовых ведомств потерь нет, как и среди гражданского населения, которое заблаговременно эвакуировали.

8 февраля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Ставропольском крае органами ФСБ России получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитах. (...) На предложение сложить оружие и сдаться они ответили огнем и были ликвидированы

- говорится в сообщении.

Режим контртеррористической операции, введенный в районе хутора Петровский, в настоящее время снят, на месте проводятся следственные и оперативные действия. Никаких подробностей об уничтоженных боевиках нет, поэтому точно сказать, что подвигло их на совершение террористического акта, невозможно. С большой долей вероятности, они как-то связаны с Украиной, поскольку в последнее время активизировались именно украинские спецслужбы.

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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:53
    +1
    Респект, но одного хорошо бы живьем, может на соседнем хуторе еще кто ховается..., "язык" он и в Африке ""язык", а этих после опознания закапать в канаве возле очистных сооружений или на полигоне ТБО, добрые люди там все равно не ходят, за исключением персонала.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:24
      +2
      Вот это правильно. Сразу к Бандере. am Никаких тебе судов, пересудов. good
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:55
    +6
    Путину пора завязывать со слюнтяйством и восстановить смертную казнь для врагов русского народа!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:00
    +3
    были ликвидированы ответным огнем
    Туда и дорога. Меньше возни по дальнейшему содержанию. А коль сотрудники ФСБ предварительно получили информацию о группе, ее планах и месте дислокации значит обладали полной информацией и допрос кого-то из группы не представлял оперативного интереса.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:07
      +3
      Цитата: rotmistr60
      значит обладали полной информацией и допрос кого-то из группы не представлял оперативного интереса.

      Так нужно со всеми террористам поступать.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:26
        +1
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: rotmistr60
        значит обладали полной информацией и допрос кого-то из группы не представлял оперативного интереса.

        Так нужно со всеми террористам поступать.

        А так хочется на кол их пересажать. am feel
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 13:25
      +2
      Цитата: rotmistr60
      были ликвидированы ответным огнем
      Туда и дорога. Меньше возни по дальнейшему содержанию. А коль сотрудники ФСБ предварительно получили информацию о группе, ее планах и месте дислокации значит обладали полной информацией и допрос кого-то из группы не представлял оперативного интереса.

      Ну так то бы оперативный интерес всегда присутствует, только он не стоит того, что бы рисковать жизнями кого то из бойцов.
      Теперь проведут шмон по адресам проживания(телефоны, ж/диски, флешки), будут отрабатывать родственные и дружеские связи, контакты в соц.сетях и т.д., всё равно найдут что то из того, что представляет оперативный интерес.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:25
    +4
    Грамотная работа ФСБ...без шума и пыли выследили, окружили и уничтожили.. потерь нет.
    Не думаю что эти террористы обладали ценными сведениями...рядовые исполнители и только...так что церемониться с ними необязательно было.
    Молодцы ФСБшники.