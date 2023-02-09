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Глава Минобороны Украины Резников анонсировал поступление на вооружение ВСУ 155-мм украинской САУ «Богдана»

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Глава Минобороны Украины Резников анонсировал поступление на вооружение ВСУ 155-мм украинской САУ «Богдана»

Артиллерийские подразделения ВСУ в скором времени получат на вооружение украинскую самоходную артиллерийскую установку "Богдана". С таким обещанием выступил министр обороны Украины Алексей Резников.


По словам министра, поставки 155-мм САУ "Богдана" ожидаются в "ближайшие месяцы", контракты на производство этой гаубицы заключены и производители клянутся не затягивать с отправкой их в войска. Серийное производство украинской САУ якобы было профинансировано еще в прошлом году.

У нас очень важна украинская "Богдана". Я уже заключил первые контракты и они уже обещают первые поставки делать в ближайшие месяцы

- заявил Резников.

Стоит отметить, что глава украинского Минобороны уже второй месяц рассказывает о "скорых" поставках "Богданы" в войска, но не приводит никакой конкретики, отделываясь общими фразами. Все сводится к тому, что в прошлом году Минобороны Украины якобы оплатило серийное производство данных гаубиц, а в этом году где-то кто-то начал их собирать. В общем, через какое-то время ВСУ получит неназванное количество САУ "Богдана".

В качестве доказательства скорого получения "Богданы" Резников демонстрирует фото, где он сидит в кабине какого-то грузовика. При этом он утверждает, что это и есть украинская артиллерийская установка. Видимо, ничего, кроме кабины, в кадр не поместилось.

Нам сегодняшний день у Украины имеется одна установка "Богдана", которую и таскают по всем парадам и выставкам. После начала СВО гаубицу несколько раз вытягивали к линии фронта для тестирования, также она вела обстрел острова Змеиный. Испытания САУ должны были завершиться в конце прошлого года.
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20 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:21
    0
    Ну шасси на базе Краза они наверное смогут собрать, а вот стволы, точно импортные будут..., как и вся электроника, так что от отечественной САУ - только шасси.
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 13:25
      -1
      Цитата: Uprun
      Ну шасси на базе Краза они наверное смогут собрать, а вот стволы, точно импортные будут..., как и вся электроника, так что от отечественной САУ - только шасси.

      Не это важно! Важен ответ на вопрос, почему прошел почти год, а на Украине все еще действуют военные заводы!
      1. Хронос
        Хронос Сегодня, 13:41
        0
        Цитата: aleksejkabanets
        Цитата: Uprun
        Ну шасси на базе Краза они наверное смогут собрать, а вот стволы, точно импортные будут..., как и вся электроника, так что от отечественной САУ - только шасси.

        Не это важно! Важен ответ на вопрос, почему прошел почти год, а на Украине все еще действуют военные заводы!

        Кто сказал, что они на территории Украхи? Где-нибудь в Польше, Румынии или Болгарии.
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 13:54
          0
          Цитата: Хронос
          Кто сказал, что они на территории Украхи? Где-нибудь в Польше, Румынии или Болгарии.

          КРАЗ где делают? Мотор Сич уже в Польшу переехал? Южмаш уже в Румынии? Запорожсталь в Болгарии? И т.д и т.п. Вы прежде чем писать подобные благоглупости попробовали бы пользоваться поисковыми системами.
      2. Русфанер
        Русфанер Сегодня, 13:48
        +1
        А не факт, что её будут собирать на Украине. Скорее - Польша.
        1. Ulan.1812
          Ulan.1812 Сегодня, 14:02
          +2
          Цитата: Русфанер
          А не факт, что её будут собирать на Украине. Скорее - Польша.

          То есть комплектующие будут доставляться в Польшу и опять беспрепятственно.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:26
      0
      Город сборки не упомянут, а это явная недоработка со стороны министра.
      Ждём уточнений.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: Uprun
      так что от отечественной САУ - только шасси

      Нет и оно в серии будет импортным, от завода "Татра"
    4. vladcub
      vladcub Сегодня, 14:21
      0
      Вообще-то у них была хорошая электронная промышленность. Сейчас, помню: Львов, НИИ, Одесса СТМ, Днепропетровск, Киев.
      Возможно, помните : украинские дрели, цветные телевизоры? В каком они состоянии сейчас? Им вполне по силам:"отверточную" сборку наладить, где угодно. Надо две вещи :желание и деньги
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:24
    -1
    гаубицу несколько раз вытягивали к линии фронта для тестирования, также она вела обстрел острова Змеиный.

    Неплохие, в принципе, характеристики у ствола Богданы, если она дотягивалась с берега до Змеиного то это от 32 до 40 км, в зависимости от точки отсчета
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:24
    -1
    Вот это "где-то и кто-то" самое интересное.
    Если это не понты и где-то производство есть, то это должно быть разбомблено и уничтожено.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:33
    0
    в этом году где-то кто-то начал их собирать
    Не исключено, что в итоге окажется и не совсем "Богдану", а известный всем миномет "Молот".
    Резников демонстрирует фото, где он сидит в кабине какого-то грузовика
    "Богдана" слишком секретная поэтому можно показать только руль и Резникова в кроссовках. А пока
    на сегодняшний день у Украины имеется одна установка "Богдана", которую и таскают по всем парадам и выставкам
    Имеет ли возможности сегодняшняя промышленность Украины изготовлять качественные стволы для гаубиц? Вот в чем вопрос.
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 14:27
      0
      "качественные стволы", думаю, они смогут наладить массовый выпуск стволов по упрощённой технологии. Для нних сейчас важно количество, а не качество
  5. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 13:34
    -3
    Сам факт того, что фашисткое государство, после года ведения боевых действий, еще способно производить на своей территории значимое вооружение, говорит о недостаточной эффективности нашей разведки в плане выявления и выбора приоритетных целей при нанесении ракетных ударов.
  6. Паллада
    Паллада Сегодня, 13:39
    0
    И на сколько выстрелов хватит этого ствола прежде чем согнется, этот чел с большой кокардой на лбу не уточняет.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:40
    +1
    Смешные они , бабла напилили по оффшорам загрузили, а когда "петух жареный" клюнул , начали "Богданы" показывать, смотрите ,мол, ночей не спали, аки пчелы трудились. Вот только сколько этих самых "Богдан " в реальности , эти деятели вряд ли расскажут. Хранились в запасниках на НЗ под "подходящий случай" , ну вот он и настал . Цирк с клоунами , просящими гроши и уничтожающими население Украины.
  8. Krilion
    Krilion Сегодня, 13:45
    -1
    что мешает откалибровать, например завод, где производятся шасси???.. насколько я понимаю местонахождение производства тайной не является.. или будем ждать когда они появятся на фронте?..
  9. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 13:58
    0
    "министр обороны Резников" ошибка : там уже другой министр обороны - Буданов.
    Он воюет против России, уж более 5 лет. Когда Крым вошёл в состав России, он с диверсионеыми группой не раз ходил в Крым. Он приказал взорвать Крымский мост. Он сибирается перенести войну на территорию России.
    В Новостях сказали, что в Ставрольском крае, хотели взорвать Ж/Д.
  10. Световит
    Световит Сегодня, 14:00
    0
    Шо, опять, это какой уже по счету "анонс" wassat
  11. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:22
    0
    Тут забавно то, что примерно пару-тройку недель назад МО Украины (не помню, кто из говорящих голов) заявляли, что Богданы давно уже производятся серией, и что войска ими уже накачиваются.
    Резникова забыли предупредить?