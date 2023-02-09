Историки - о том, почему британские ВВС не могли справляться с немецкими подлодками в начале Второй Мировой войны

Субмарины Третьего рейха стали настоящим кошмаром для британского флота в первые годы Второй Мировой войны.
Согласно статистике, приведенной в статье «Битва за Атлантику», немецкие подлодки за 1941 год потопили 4398 английских судов общим водоизмещением 2 млн. 100 тыс. тонн. При этом вермахт потерял за этот период лишь 35 своих субмарин.
Историки Ричардс Д., Сондрес Х. в своей книге «Военно-воздушные силы Великобритании во второй мировой войне. 1939-1945 гг.» привели сразу несколько причин происходящего, от промахов Королевского флота до банального отсутствия защиты гражданских торговых судов.
В то же время, отдельного внимания заслуживает нюанс, из-за которого Королевские ВВС в первые годы войны были абсолютно беспомощны против немецких подлодок.
Все дело в том, что противолодочные бомбы, стоящие на вооружении английских ВВС, не могли причинить вреда субмаринам вермахта.
Что характерно, данная ситуация могла продолжаться до самого конца войны, если бы не несколько случайностей.
Так, 5 сентября 1939 года самолеты ВВС Англии ошибочно атаковали свои субмарины. При этом последние не получили никаких повреждений.
Аналогичный инцидент произошел 3 декабря того же года. В этот день 45-кг противолодочная бомба попала в основание боевой рубки английской субмарины. Подводная лодка снова не получила никаких повреждений кроме четырех разбитых электрических лампочек.
Как выяснилось позднее, английские 45-кг противолодочные бомбы не причиняли никакого ущерба субмаринам даже в случае прямого попадания. Более того 113-кг боеприпасы могли повредить корпус субмарины только в том случае, если взрыв происходил на расстоянии не более 2-х метров.
Сделав соответствующие выводы, британское адмиралтейство отдало приказ о разработке новых противолодочных бомб с изменённой модификацией.