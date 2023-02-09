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Вице-спикер Парламента Молдавии: Решение о блокировании русскоязычных телеканалов в стране будет оспорено в ЕСПЧ

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Вице-спикер Парламента Молдавии: Решение о блокировании русскоязычных телеканалов в стране будет оспорено в ЕСПЧ

Исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), вице-спикер Парламент РМ Влад Батрынча заявил о том, что ни Комиссия по ЧС при правительстве республики, ни Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) так и не смогли предоставить законных оснований, попавших под запрет оппозиционных телеканалов в стране. По словам зампреда молдавского законодательного органа, решение о их блокировании будет в любом случае оспорено в ЕСПЧ.


Вот как политик прокомментировал данную ситуацию:

Дело в том, что эти телеканалы никак не могли освещать позицию РФ, поскольку у нас давно действует запрет на законодательном уровне на вещание аналитических и информационных передач из России. Власти под каким-то надуманным предлогом информационной пропаганды взяли и придумали эту формулировку, которая никак не вписывается ни в рамки национального, а уж тем более международного права

Более того, считает Батрынча, судьба телеканалов, в отношении которых был введён запрет уже фактически предрешена, так как за всё время судебных тяжб, их просто на всего закроют, в то время как для рекламного рынка это станет отличной возможностью перераспределения между собой близких к власти каналов.

Напомним, что в конце декабря прошлого года, Комиссия по ЧС приостановила действие лицензий 6 русскоязычных телеканалов в Молдове, среди которых: «Первый в Молдове», «РТР-Молдова» и др. Вскоре глава КСТР Лилиану Вицу выступила с разъяснением по этому поводу, мотивировав данное решение якобы искажённым освещением событий в связи с конфликтом на Украине, что вызвало негодование среди молдавской оппозиции и общественности.
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Использованы фотографии:
официальная страница ПСРМ в соцсетях
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3 комментария
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:03
    0
    "Я подарил тебе платье, я подарил тебе туфли и чулки, теперь ты будешь танцевать со мною !"
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:12
    0
    Где то такое уже было недавно, не правда ли....? К чему все это приведет?
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:18
    0
    Заметьте: у нас на ТВ просто ПОСТОЯННО обращаются к информации европейских и американских СМИ, чтобы узнать, как ситуация освещается там, постоянно выкладываются выдержки, цитаты и транслирование их телесюжетов... а у них знать и транслировать точку зрения России - запрещено законодательно.
    Не странно ли это?
    При этом страна несвободы и тирании, затыкания ртов и насилия над альтернативной точкой зрения - почему-то все равно у нас :)))