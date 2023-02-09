Вице-спикер Парламента Молдавии: Решение о блокировании русскоязычных телеканалов в стране будет оспорено в ЕСПЧ

Дело в том, что эти телеканалы никак не могли освещать позицию РФ, поскольку у нас давно действует запрет на законодательном уровне на вещание аналитических и информационных передач из России. Власти под каким-то надуманным предлогом информационной пропаганды взяли и придумали эту формулировку, которая никак не вписывается ни в рамки национального, а уж тем более международного права

Исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), вице-спикер Парламент РМ Влад Батрынча заявил о том, что ни Комиссия по ЧС при правительстве республики, ни Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) так и не смогли предоставить законных оснований, попавших под запрет оппозиционных телеканалов в стране. По словам зампреда молдавского законодательного органа, решение о их блокировании будет в любом случае оспорено в ЕСПЧ.Вот как политик прокомментировал данную ситуацию:Более того, считает Батрынча, судьба телеканалов, в отношении которых был введён запрет уже фактически предрешена, так как за всё время судебных тяжб, их просто на всего закроют, в то время как для рекламного рынка это станет отличной возможностью перераспределения между собой близких к власти каналов.Напомним, что в конце декабря прошлого года, Комиссия по ЧС приостановила действие лицензий 6 русскоязычных телеканалов в Молдове, среди которых: «Первый в Молдове», «РТР-Молдова» и др. Вскоре глава КСТР Лилиану Вицу выступила с разъяснением по этому поводу, мотивировав данное решение якобы искажённым освещением событий в связи с конфликтом на Украине, что вызвало негодование среди молдавской оппозиции и общественности.