Как против COVID-19: премьер Эстонии призвала страны ЕС к совместным закупкам вооружений для Киева

Глава эстонского правительства Кая Каллас предлагает европейцам бороться против России, как против пандемии COVID-19. Тогда они совместно закупали спасительные вакцины от коронавируса, а теперь, по мнению премьер-министра Эстонии, им нужно «сброситься» на военную технику для ВСУ.
Такое заявление сделала Каллас, прибыв на саммит Европейского союза в Брюсселе.
Я думала, что мы можем использовать механизм, похожий на тот, что применялся в случае с вакцинами
- сказала премьер-министр Эстонии.
Предложенная ею схема предполагает, что страны ЕС выделят необходимые средства, Еврокомиссия возьмет на себя закупки, которые затем будут отправлены Украине.
По мнению высокопоставленной эстонской чиновницы, Запад должен сократить сроки поставок военной техники для ВСУ, и ее предложение позволит это сделать. Техники, имеющейся на складах в странах Европы, будет недостаточно для удовлетворения нужд Киева. Премьер Эстонии считает, что европейский ОПК обязан нарастить производство вооружений, чтобы закрыть потребности киевского режима.
Крайне важно, чтобы мы ускорили предоставление военной помощи Украине
- заявила Каллас.
Летом прошлого года с похожим предложением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он тоже призвал страны ЕС наращивать производство оружия, правда не для отправки Киеву, а для восполнения запасов военной техники взамен отправленной ранее на Украину.