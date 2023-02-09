Военное обозрение
Войти Регистрация

Как против COVID-19: премьер Эстонии призвала страны ЕС к совместным закупкам вооружений для Киева

12
Как против COVID-19: премьер Эстонии призвала страны ЕС к совместным закупкам вооружений для Киева

Глава эстонского правительства Кая Каллас предлагает европейцам бороться против России, как против пандемии COVID-19. Тогда они совместно закупали спасительные вакцины от коронавируса, а теперь, по мнению премьер-министра Эстонии, им нужно «сброситься» на военную технику для ВСУ.

Такое заявление сделала Каллас, прибыв на саммит Европейского союза в Брюсселе.

Я думала, что мы можем использовать механизм, похожий на тот, что применялся в случае с вакцинами

- сказала премьер-министр Эстонии.

Предложенная ею схема предполагает, что страны ЕС выделят необходимые средства, Еврокомиссия возьмет на себя закупки, которые затем будут отправлены Украине.

По мнению высокопоставленной эстонской чиновницы, Запад должен сократить сроки поставок военной техники для ВСУ, и ее предложение позволит это сделать. Техники, имеющейся на складах в странах Европы, будет недостаточно для удовлетворения нужд Киева. Премьер Эстонии считает, что европейский ОПК обязан нарастить производство вооружений, чтобы закрыть потребности киевского режима.

Крайне важно, чтобы мы ускорили предоставление военной помощи Украине

- заявила Каллас.

Летом прошлого года с похожим предложением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он тоже призвал страны ЕС наращивать производство оружия, правда не для отправки Киеву, а для восполнения запасов военной техники взамен отправленной ранее на Украину.
Использованы фотографии:
https://kajakallas.ee/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:46
    +4
    laughing Эстония,призывает ЕС сброситься деньгами..Молодцы, laughing сами-то нищие.. laughing
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:49
      0
      Да ещё бы и солдат как-нибудь нарожать, а то ведь кончатся
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:23
      0
      В таком случае Кае лучше помочь Сирии, после землятресения. Вот такую помощь мир то как раз и оценит, в отличие от поставок оружия нацикам.
  2. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 13:50
    +1
    Тот момент, когда не очень-то переживаю за Прибалтику в плане нанесения упреждающего удара! А так спасибо Горбачу сказать надо, до сих пор "все это гамно" разгребаем...
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:54
      +2
      Горбачев давно был, пора уже нынешней власти отчитываться за "капиталистическое строительство"
      1. Дровосек_2
        Дровосек_2 Сегодня, 14:05
        -1
        Горбачев давно был, но именно он первопричина всего происходящего! Развал ОВД и односторонняя сдача страны, приведение к власти Ельцина ( выход из Германии, причём даже матрасы не особо горели тем, что мы выходим) >развал армии и утрата контроля над окраиной
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:52
    +1
    Кая Каллас предлагает европейцам бороться против России, как против пандемии COVID-19
    Эстонка наверное что-то забыла? Первая волна пандемии наглядно показала "сплоченность" Европы - спасайся, как можешь, своя рубашка ближе к телу... Воровали и перекупали даже перед погрузкой маски, с ИВЛ тоже творилось черти что. Италию бросили на произвол судьбы и пришлось российским медикам и обработчикам оказывать помощь, о которой итальянцы быстренько постарались забыть. Если так же будут "бороться против России", то флаг им в руки.
  4. Single-n
    Single-n Сегодня, 13:53
    +2
    Ну так пускай и наращивают. Они же часть ЕС. Нужно немцам с ответной инициативой выступить. Нехай прибалты формируют пополнение для ВСУ из собственных граждан. Типа немцы танки а прибалты людей. Мигом заткнутся.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:58
    0
    Я думала, что мы можем использовать механизм, похожий на тот, что применялся в случае с вакцинами

    Если руководитель ВОЗ сочтёт какой-нибудь свинячий грипп или крокодилью чуму угрозой человечеству, он объявляет "международную тревогу". И с этой секунды к нему переходят фактически диктаторские полномочия, ведь государства "обязуются следовать рекомендациям ВОЗ"!
    Ну а кто "танцует" ВОЗ мы все знаем. Нужно ли ещё объяснять, на чьей стороне ВОЗ? Истина стара как мир: кто девушку платит, тот её и танцует. НЕ забывая при том, что антироссийская декларация на 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения была принята 88 голосами за против 12 против.
    Так что дама, ничего нового не сказала. Все старо как мир - "Дранг нах остен".
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:12
    +1
    Ага, какое хитрое чухонко! У самих денег нет даже на один танк, зато если выступить организатором - то другие страны ЕС сбросятся... а сама Эстония будет в этом картеле координатором и вообще на слуху - как главный участник процесса.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:14
    0
    Дамочка явно лет пять назад шустрила в среде челноков, организовывающих совместные закупки на алиэкспрессе...
  8. HAM
    HAM Сегодня, 14:17
    0
    Кая,продай почку или печень (хотя бы для Борреля,ему после каждодневных пьянок нужней),денег должно хватить на каску и сапёрную лопату...