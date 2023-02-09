Украинская армия совершила очередную попытку атаки с применением беспилотников по российскому нефтепроводу "Дружба". Сообщается, что была атакована линейно-диспетчерская станция в районе села Найтоповичи. Украинские ударные беспилотники, летевшие на малой высоте, были сбиты при помощи ЗРК "Панцирь" в нескольких километрах от цели.За последнее время это уже третья попытка атаковать инфраструктуру нефтепровода. В настоящее время ведутся поиски обломков сбитых украинских дронов в лесу неподалеку от атакованной линейно-диспетчерской станции.Губернатор приграничной Брянской области Александр Богомаз ранее сообщал о попытке боевиков киевского режима нанести удар по Стародубскому району. Средствами российской ПВО сбиты девять украинских беспилотников. По данным руководства региона, мирные жители не пострадали.Российский нефтепровод "Дружба" начинается на территории Самарской области, пересекает Брянскую область, разветвляясь далее на две ветки. Северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии, а южный - через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.Киевский режим постоянно атакует российские инфраструктурные объекты. Ранее украинские боевики совершили теракт на Крымском мосту, осуществляли попытки устроить теракты на Курской АЭС, а также организовать диверсию на газопроводе "Турецкий поток".Кроме того, украинская армия регулярно хаотично обстреливает российские приграничные населенные пункты, пытаясь посеять панику среди населения.