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Посол РФ в Лондоне: Великобритания направляет Киеву оружие, приобретённое в третьих странах

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Посол РФ в Лондоне: Великобритания направляет Киеву оружие, приобретённое в третьих странах

С началом украинского конфликта Великобритания заняла последовательную проукраинскую позицию и выступает за жёсткую политику в отношении России.


Страна занимает первое место в Европе и второе место после США среди стран НАТО по объемам поставок оружия Киеву.

Однако, как считают в Москве, далеко не всё это оружие собственно британское.

По словам российского посла в Великобритании Андрея Келина, в Москве известно, что британские власти занимаются скупкой вооружений в третьих странах для последующей отправки его на Украину.

Келин отметил, что Россия располагает информацией и о том, в каких именно странах это оружие закупается. Об этом российский дипломат сказал в эфире телеканала «Россия 24». Правда, Келин не назвал эти страны.

Кроме того, посол РФ в Лондоне добавил, что Россия сможет ответить на попытки создания трибунала против неё, так как собрано множество свидетельств, доказывающих преступления украинской стороны.

Двусторонние отношения между Россией и Великобританией «близки к нулю» по вине Лондона, отметил дипломат.

Напомним, что 16 января этого года глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, анонсировал рекордный пакет военной помощи Киеву, в который входят поставки 14 танков Challenger 2, более 100 единиц другой бронетехники, сотни ракет, стрелковое оружие, армейские авто и др.
Использованы фотографии:
Википедия/Sgt Brian Gamble/MOD
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9 комментариев
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  1. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 14:15
    0
    в Москве известно, что британские власти занимаются скупкой вооружений в третьих странах для последующей отправки его на Украину.

    Они открытым текстом это озвучивали ещё прошлой весной, в чём новость и срыв покровов?
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 14:15
    0
    Бизнес и ничего личного,как они говорят.В третьих странах по одной цене ,а в клоунаду по другой.
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 14:18
      0
      да вы шо ? а зеленский и украинцы умают шо це все добро бесплатно, во благо процветания запОдной цивилизации, а украинци думают шо им еще должны, а ви с них, еще таки, потом денежек хотите взад получить ?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:19
      +1
      Цитата: Александр 3
      Бизнес и ничего личного,как они говорят.В третьих странах по одной цене ,а в клоунаду по другой.

      Кулеба предложил направить все законные немецкие репарации, предназначенные Польше ($1,3 трлн), напрямую Украине, так как не Польша, а Украина победила Германию.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:18
    0
    Ультиматум им, в 24 часа должны затребовать обратно все поставленное вооружение и компенсировать ущерб нанесенный России. Не принимают-удар кинжалом по Лондону. дернутся или вякнут что-то союзники подрыв "посейдона" в Атлантике. Если им деньги девать некуда пусть лучше последствия ценами устраняют а не вооружение салорейха тратятся. Вот это была бы внешняя политика а не то да потому по кругу.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:24
      0
      Для начала - хорошо бы возобновить ядерные испытания.. Созвать всех политиков кто приедет и журналюг со всего света -- и рвануть на полигоне. А то что-то отдельные особо о себе возомнившие персонажи похоже подзабыли, как в реале выглядит атомный грибок-то.. И по всем СМИ и соц.сетям видео выложить..
  4. K._2
    K._2 Сегодня, 14:19
    +1
    Выразили глубокое сожаление и озабоченность. Никто на западе свои мотивы не скрывает: уничтожение России прямым текстом говорят уже, а наши всё мямлят чё-то. Нет бы ботинком стукуть в ООН пару раз, но, видимо, текстикул нет, да и стыдно, что всё бутафорским оказалось: ратники, генералы, дни рождения в ресторане ДНР.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:21
    0
    Единственный способ бороться с беспредельной наглостью мелкобриттов - это создавать им массу проблем во всех сферах. Чтобы на то, чтоб на нагадить - ни сил, ни времени не оставалось.. В частности - что-то там ИРА последнее время затихла - может пора помочь активизироваться? Да много у них болевых точек, у нас же только одна - но зато глобальная. Недвижимость и семьи нашей типа элиты прямо во вражеской столице..
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:29
    0
    Страна занимает первое место в Европе и второе место после США среди стран НАТО по объемам поставок оружия Киеву.
    С началом нашей операции все точки над I расставлены и уже понятно кто есть кто. От того какое место занимает Британия по поставкам оружия практически значения не имеет - оружие поставляется и каждый раз новые номенклатуры.
    Двусторонние отношения между Россией и Великобританией «близки к нулю»
    А обнулить дип отношения со страной участвующей в конфликте нельзя? Зачем такие отношения с теми кто желает тебя уничтожить? А Запад наглеет все больше и еще неизвестно, что они преподнесут завтра.