С началом украинского конфликта Великобритания заняла последовательную проукраинскую позицию и выступает за жёсткую политику в отношении России.
Страна занимает первое место в Европе и второе место после США среди стран НАТО по объемам поставок оружия Киеву.
Однако, как считают в Москве, далеко не всё это оружие собственно британское.
По словам российского посла в Великобритании Андрея Келина, в Москве известно, что британские власти занимаются скупкой вооружений в третьих странах для последующей отправки его на Украину.
Келин отметил, что Россия располагает информацией и о том, в каких именно странах это оружие закупается. Об этом российский дипломат сказал в эфире телеканала «Россия 24». Правда, Келин не назвал эти страны.
Кроме того, посол РФ в Лондоне добавил, что Россия сможет ответить на попытки создания трибунала против неё, так как собрано множество свидетельств, доказывающих преступления украинской стороны.
Двусторонние отношения между Россией и Великобританией «близки к нулю» по вине Лондона, отметил дипломат.
Напомним, что 16 января этого года глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, анонсировал рекордный пакет военной помощи Киеву, в который входят поставки 14 танков Challenger 2, более 100 единиц другой бронетехники, сотни ракет, стрелковое оружие, армейские авто и др.