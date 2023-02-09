Российские войска развивают наступление западнее дороги Артемовск-Лисичанск, продвигаясь в сторону Северска

Российские войска развивают наступление к западу от дороги Артемовск (Бахмут) — Лисичанск. Боевые действия разворачиваются в направлении сел Ивано-Дарьевка и Спорное, которые находятся всего в нескольких километрах от Северска.
Таким образом, кампания по освобождению Донбасса развивается одновременно на приграничных участках Луганской и Донецкой Республик, и не только.
Продолжение активности ВС РФ на линии Сватово-Кременная будет означать, что практически весь Донбасский фронт пришел в движение, что может быть началом того самого наступления российской армии, которое в последнее время часто прогнозируют западные аналитики и представители киевского режима.
Тем временем, бойцы «Вагнера» совместно с регулярными подразделениями российской армии продолжают создавать условия для полного окружения Артемовска, ставя целью отрезать дороги из города на Славянск и Часов Яр. Поступают пока неподтвержденные данные, что на одном из участков трасса на Славянск уже под контролем российских войск.
Идет продвижение и в городской застройке, где «музыканты» сумели вытеснить украинскую армию из северной части Артемовска. Украинский гарнизон пытается изо всех сил удержать город как минимум до завершения европейского турне Зеленского, именно такая задачи перед ними и была поставлена политическим руководством страны.
Информация о резервах, которые Генштаб ВСУ якобы в постоянном режиме подтягивают в бахмутский треугольник, явно не соответствует действительности. Такие сообщения похожи на ситуацию с «наступлением» на Сватово и Кременную, где внезапно «растворилась» группировка противника в 50 тысяч штыков, вроде как переброшенная сюда из-под Купянска и Красного Лимана.
Неизбежное оставление Бахмута признали и в Киеве, где заявляют, что город «не имеет стратегического значения». Хорошее объяснение, которое теперь можно применять и по отношению к другим населенным пунктам, переходящим под контроль российской армии.
На Купянском участке российские подразделения при поддержке артиллерии продолжают продавливать оборону противника в Синьковке. На Красно-Лиманском направлении российские войска ведут наступательные действия, укрепляют занятые позиции, а также активно проводят разведку передового края противника.
На Угледарском участке российские войска за минувшие сутки возобновили штурмовые действия на подступах к городу, пока ВСУ в основном удается держать оборону. Артиллерия ВС РФ отработала как по самому городу, так и по Новополю, Большой Новоселке и Золотой Ниве.
Российские источники сообщают, что по всей линии фронта в ЛНР и ДНР значительно возросла активность артиллерии и авиации ВС РФ. На Купянском и Лиманском направлениях ВС РФ обстреляли позиции ВСУ в районах 25 населенных пунктов. Авиационные удары нанесены по позициям ВСУ неподалеку от Котляровки и Табаевки Харьковской области и Серебрянского лесничества в ЛНР. В направлении Северска ВКС РФ плотно отработали по обороне неприятеля в районе Спорного. На Авдеевском и Новопавловском направлениях ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районах свыше 20 населенных пунктов.