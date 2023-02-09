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Российские войска развивают наступление западнее дороги Артемовск-Лисичанск, продвигаясь в сторону Северска

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Российские войска развивают наступление западнее дороги Артемовск-Лисичанск, продвигаясь в сторону Северска

Российские войска развивают наступление к западу от дороги Артемовск (Бахмут) — Лисичанск. Боевые действия разворачиваются в направлении сел Ивано-Дарьевка и Спорное, которые находятся всего в нескольких километрах от Северска.


Таким образом, кампания по освобождению Донбасса развивается одновременно на приграничных участках Луганской и Донецкой Республик, и не только.



Продолжение активности ВС РФ на линии Сватово-Кременная будет означать, что практически весь Донбасский фронт пришел в движение, что может быть началом того самого наступления российской армии, которое в последнее время часто прогнозируют западные аналитики и представители киевского режима.

Тем временем, бойцы «Вагнера» совместно с регулярными подразделениями российской армии продолжают создавать условия для полного окружения Артемовска, ставя целью отрезать дороги из города на Славянск и Часов Яр. Поступают пока неподтвержденные данные, что на одном из участков трасса на Славянск уже под контролем российских войск.

Идет продвижение и в городской застройке, где «музыканты» сумели вытеснить украинскую армию из северной части Артемовска. Украинский гарнизон пытается изо всех сил удержать город как минимум до завершения европейского турне Зеленского, именно такая задачи перед ними и была поставлена политическим руководством страны.

Информация о резервах, которые Генштаб ВСУ якобы в постоянном режиме подтягивают в бахмутский треугольник, явно не соответствует действительности. Такие сообщения похожи на ситуацию с «наступлением» на Сватово и Кременную, где внезапно «растворилась» группировка противника в 50 тысяч штыков, вроде как переброшенная сюда из-под Купянска и Красного Лимана.

Неизбежное оставление Бахмута признали и в Киеве, где заявляют, что город «не имеет стратегического значения». Хорошее объяснение, которое теперь можно применять и по отношению к другим населенным пунктам, переходящим под контроль российской армии.

На Купянском участке российские подразделения при поддержке артиллерии продолжают продавливать оборону противника в Синьковке. На Красно-Лиманском направлении российские войска ведут наступательные действия, укрепляют занятые позиции, а также активно проводят разведку передового края противника.

На Угледарском участке российские войска за минувшие сутки возобновили штурмовые действия на подступах к городу, пока ВСУ в основном удается держать оборону. Артиллерия ВС РФ отработала как по самому городу, так и по Новополю, Большой Новоселке и Золотой Ниве.

Российские источники сообщают, что по всей линии фронта в ЛНР и ДНР значительно возросла активность артиллерии и авиации ВС РФ. На Купянском и Лиманском направлениях ВС РФ обстреляли позиции ВСУ в районах 25 населенных пунктов. Авиационные удары нанесены по позициям ВСУ неподалеку от Котляровки и Табаевки Харьковской области и Серебрянского лесничества в ЛНР. В направлении Северска ВКС РФ плотно отработали по обороне неприятеля в районе Спорного. На Авдеевском и Новопавловском направлениях ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районах свыше 20 населенных пунктов.
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Использованы фотографии:
МО РФ
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22 комментария
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:36
    -7
    что может быть началом того самого наступления российской армии, которое в последнее время часто прогнозируют западные аналитики и представители киевского режима

    Подождите рапортовать.Сколько раз принимали движение на участке фронта за некое начало, потом садились в оборону.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 14:42
      +9
      Наоброт, любое телодвижение нужно объявлять крупным наступлением. Это нервирует противника.
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 15:00
      -4
      " некое начало", сейчас патовая ситуация : они хотят, но не могут: недостаточно сил. И у нас недостаточно сил для наступления.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:05
        +5
        И тем не менее продвижение вперёд есть.



        Обстановка в Артёмовске ухудшается для ВСУ с каждым днём.
        Ожесточённые бои идут в северных районах города (районы Ступки и мясокомбината) и в южных (Забахмутка, Будёновка и Собачеевка). Штурмовые отряды продвигаются вглубь города.Севернее оркестранты продвигаются в районе Красной Горы и вытесняют противника из Парасковиевки, отмечает канал «Сводки ополчения Новороссии».Противник в свою очередь стремится не допустить продвижения наших сил в сторону Часова Яра с последующим взятием под контроль второй трассы в Артёмовск, пытаясь контратаковать на данном участке.Часть украинских подразделений сильно деморализованы, предпочитают не вступать в бой, едва заметив наши силы, сразу же отступают. При этом более мотивированные подразделения ВСУ оказываются без соседей с флангов, что усложняет для них оборону. В итоге, они либо уничтожаются, либо также вынуждены отступать после кратковременного боя.


        Боевые действия по блокированию Артёмовска ведутся успешно. Значительное продвижение вперёд осуществлено с правой стороны города. Занято несколько больших улиц. Вопрос окончательного взятия города связан лишь с задачей максимального сохранения личного состава наших подразделений. Однако количество ежедневно уничтожаемого на этом участке противника вносит огромный вклад в неизбежный успех всей СВО, сообщает Телеграм-канал «Апти Алаудинов «Ахмат».Силами десантно-штурмовых подразделений ВС России высокими темпами продолжается продвижение вперёд на направлениях Кременная-Сватово. Также совместно с другими подразделениями МО Российской Федерации не прекращается активная работа 4-й бригады и спецназа «АХМАТ», которые делают серьёзные наступательные шаги.

        «Фронт целиком двинулся вперёд. Перемалываются любые силы противника. Движение фронта идёт к выходу за пределы ДНР»,
        – уверен командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

        https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-blokirovanie-artyomovska-vedyotsya-uspeshno
      2. Havoc
        Havoc Сегодня, 15:16
        +2
        Цитата: vladcub
        " некое начало", сейчас патовая ситуация : они хотят, но не могут: недостаточно сил. И у нас недостаточно сил для наступления.

        Ну вообще то, как пишут 150 тыс. сейчас резерв только, да и в Белоруссии около 20 тыс.
  2. wanna
    wanna Сегодня, 14:41
    -13
    Я бы хотел увидеть сцену времен Второй мировой войны, а не год спустя, когда мы все еще запутались в Донбассе.

    Прошел год, участвует ли сейчас Россия в Отечественной войне?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:48
      +3
      Извиняюсь за вопрос, а что мешает? Судя по написанному - клаву же еще видите. Не знаю с какой вы стороны, смотреть будете, с нашей или с той - западной. Человек хочет увидеть сцену - театрал.
      1. wanna
        wanna Сегодня, 15:47
        -1
        Точнее говоря, я человек, который волнуется так же, как и вы.
        Я китаец, который привык слышать "Под окном черемуха колышется", "Соловьи", "ой, мароз, мароз". " для китайцев
        Что ты пытаешься мне сказать? Что русские даже не знают Россию так же хорошо, как китайцы?
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:44
    +3
    Что тут скажешь, работа идёт. Будем ждать взятия населённых пунктов и движения вперёд.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:08
      +2
      Цитата: Лешак
      Что тут скажешь, работа идёт. Будем ждать взятия населённых пунктов и движения вперёд.

      Что то нет практически сведений об Угледарском направлении.
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:48
    +3
    Wer Wind sät, wird STURM ernten...; der Sturm kommt
    langsam in Fahrt...!!!
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:51
    -3
    Тяжело идет. Это очевидно. Не проламываем, а выдавливаем врага. Ну хоть потери у нас не очень велики... Это и Моссад подтвердила. Я этим доверяю больше, чем нашему МО.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 14:53
      +3
      "В наше время никому доверять нельзя ..." (с)
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 15:09
      0
      "доверяю больше", а общие цифры потерь какие?
      Встречал такое цифры : у них-275-280 000,а нас до 80 тысяч, но.... Это предположения, а предположение и реальность не одно и тоже
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 15:32
        0
        Цитата: vladcub
        ,а нас до 80 тысяч, но.... Это предположения, а предположение и реальность не одно и тоже

        В той же публикации Моссад наши потери убитыми 18 тыс, ранеными 45... по памяти. Украинские убитыми 157.
    3. Havoc
      Havoc Сегодня, 15:25
      +4
      Цитата: Горный стрелок
      Тяжело идет. Это очевидно. Не проламываем, а выдавливаем врага. Ну хоть потери у нас не очень велики... Это и Моссад подтвердила. Я этим доверяю больше, чем нашему МО.

      Большая часть потерь была в начальный период, как не странно, когда быстро продвигались. Сейчас просто нет видео как украинцы безнаказанно расстреливают наши колонны. Сейчас тактика хоть и медленная, но верная, расстрел из танков и артиллерии опорников, потом зачистка территории.
  6. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 14:55
    +1
    Главное - вперёд и только вперёд! Больше никаких "перегруппировок"!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:01
    +4
    Цитата: wanna
    Я бы хотел увидеть сцену времен Второй мировой войны...
    Так сходите в кинотеатр или дома посмотрите. Фильмов о ВОВ достаточно. Рекомендую советского производства.
  8. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 15:10
    +3
    Наши сейчас очень мало пишут об успехах. О них скорее у украинцев можно найти информацию.
    И это хорошо.
    О каждом чихе не обязательно всем рассказывать.
    Достаточно увидеть, насколько украинцы роликов в инет больше наших выкидывают...
    Узнаем скоро. Будет наступление или нет.
    И о другом прочем
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 15:20
      +3
      Наши сейчас очень мало пишут об успехах. О них скорее у украинцев можно найти информацию.
      И это хорошо.

      Это не хорошо это плохо. 90% украинцев уверены что у них все хорошо , что скоро отвоюют и Крым и Донбасс , и РФ капитулирует. А потери, которые не скрыть - это цена победы. Поэтому и не сдаются - глупо сдаваться накануне победы.
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 15:21
      +4
      А потому что неизвестность пугает сильнее всего.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:56
    0
    Противник держится в опорных пунктах, это понятно, в полях его разметают ещё быстрее.