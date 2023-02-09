Поставленные США ВСУ лёгкие 105-мм гаубицы M119A3 оказались без цифровой системы управления огнём

Соединенные штаты и их союзники продолжают поставлять на Украину устаревшее вооружение, в том числе ствольную артиллерию. Вслед за американскими гаубицами М777А2, поставляемыми ВСУ без блоков системы управления огнем, США поставили в "упрощенном варианте" и гаубицы M119A3.105-мм легкие гаубицы M119A3 были поставлены на Украину в качестве военной помощи еще в прошлом году, но изображений этих орудий на украинских ресурсах не было. И вот 67-я отдельная механизированная бригада ВСУ, получившая эти самые гаубицы на вооружение, опубликовала снимки проводимых тренировок с M119A3. Как оказалось, американцы поставили орудия в "упрощенном варианте", демонтировав с них блок цифровой системы управления огнем.На украинских ресурсах эти снимки вызвали горячее обсуждение, высказывались различные соображения, почему так поступили американцы, начиная с "чтобы секретные блоки не попали в руки русских", до "просто у нас нет американской боевой системы управления тактического звена". Впрочем, отсутствие блока управления огнем, блока инерциальной навигации и баллистического компьютера не мешает ВСУ применять эти гаубицы для ударов по позициям российских войск. Конечно уже не той точностью, как заявлялось, но тем не менее.Напомним, что весной прошлого года в Киеве пели дифирамбы очередной американской "вундерваффе", которой должна была стать гаубица М777А2. Заявлялось, что после поставки этого орудия ВСУ будут наносить поражение российским войскам, так как гаубица является очень точным орудием. Однако оказалось, что США поставляют ВСУ М777А2 в упрощенном варианте, без цифровой системы управления огнем. В последствии украинские военные даже начали критиковать американскую гаубицу, у которой была выявлена низкая живучесть ствола, общая хрупкость конструкции и сильное боковое смещение.