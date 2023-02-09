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Глава киевского режима Зеленский в Европарламенте: «Мы защищаемся от самой большой антиевропейской силы»

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Глава киевского режима Зеленский в Европарламенте: «Мы защищаемся от самой большой антиевропейской силы»

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в странах Западной Европы, выступил перед депутатами Европарламента с речью. В этот раз он произнес много интересного относительно России и вооруженного конфликта.


Свое выступление Зеленский начал с фразы «Слава Украине», которой раньше приветствовали друг друга украинские нацисты. Теперь этот лозунг звучит на самых высоких трибунах Запада.

Европа! Мы защищаемся от самой большой антиевропейской силы современного мира. Мы – украинцы – защищаемся на поле боя вместе с вами

- заявил Зеленский.

Глава киевского режима назвал Россию главной угрозой Европы. Он припугнул евродепутатов тем, что у России сохраняются «сумасшедшие запасы» советского оружия. Также Зеленский не преминул подчеркнуть, что Москва якобы получает вооружение от «других диктатур», особо выделив Иран.

Единственной гарантией сохранения европейских ценностей, как отметил Зеленский, может быть только «наша победа», то есть продолжение вооруженного конфликта. Тем самым, он в очередной раз подтвердил, что не собирается отступать от стратегии «войны до последнего украинца». Интересно, каково самим украинским гражданам гибнуть за мифические «общеевропейские ценности»?

Кстати, в эти «общеевропейские ценности», очевидно, укладываются дискриминация и геноцид русского и русскоязычного населения Донбасса и самой Украины, установление жесткого тоталитарного режима с опорой на неонацистов, конфискация имущества у неугодных предпринимателей, насильственная мобилизация мужчин на фронт вне зависимости не только от их убеждений, но и от возраста и состояния здоровья. Вроде как евродепутаты десятилетиями выступали совсем не за это, но сейчас их такие «мелочи» не волнуют.

Перед выступлением в Европарламенте Зеленский посетил Париж и Лондон. В столице Великобритании он выступил перед членами обеих палат британского парламента, запросив у Лондона боевые истребители. Однако однозначное решение по их передаче Украине британским руководством пока не принято.
Автор:
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5 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 14:20
    +3
    Нацист, возомнивший себя мессией и спасителем европы
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 14:26
      0
      тока большой вопрос почему РФ не уничтожает режим в киеве ? режим призывает и пиарится и ему дают оружие хотя режим марионеточный но на свое население они действуют эфективно !
  2. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 14:27
    0
    Тем самым, он в очередной раз подтвердил, что не собирается отступать от стратегии «войны до последнего украинца».

    Только бы наши не пошли на очередной Минск, когда они поймут, что им край. Добивать их надо.
  3. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 14:28
    0
    Обычный лицедей-актёришка, привыкший с выражением озвучивать чужие тексты. Не удивлюсь, если его лондонские речи писались и редактировались самим лондоном.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:28
    0
    Мы – украинцы – защищаемся на поле боя вместе с вами

    - заявил Зеленский.


    Но вот один вопрос, почему Европа не скажет прямо - "Украина мы на поле боя защищаемся вместе с вами ???" Темнить могут, одобрям могут, а вот сказать не могут.