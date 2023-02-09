Глава киевского режима Зеленский в Европарламенте: «Мы защищаемся от самой большой антиевропейской силы»

Европа! Мы защищаемся от самой большой антиевропейской силы современного мира. Мы – украинцы – защищаемся на поле боя вместе с вами

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в странах Западной Европы, выступил перед депутатами Европарламента с речью. В этот раз он произнес много интересного относительно России и вооруженного конфликта.Свое выступление Зеленский начал с фразы «Слава Украине», которой раньше приветствовали друг друга украинские нацисты. Теперь этот лозунг звучит на самых высоких трибунах Запада.- заявил Зеленский.Глава киевского режима назвал Россию главной угрозой Европы. Он припугнул евродепутатов тем, что у России сохраняются «сумасшедшие запасы» советского оружия . Также Зеленский не преминул подчеркнуть, что Москва якобы получает вооружение от «других диктатур», особо выделив Иран.Единственной гарантией сохранения европейских ценностей, как отметил Зеленский, может быть только «наша победа», то есть продолжение вооруженного конфликта. Тем самым, он в очередной раз подтвердил, что не собирается отступать от стратегии «войны до последнего украинца». Интересно, каково самим украинским гражданам гибнуть за мифические «общеевропейские ценности»?Кстати, в эти «общеевропейские ценности», очевидно, укладываются дискриминация и геноцид русского и русскоязычного населения Донбасса и самой Украины, установление жесткого тоталитарного режима с опорой на неонацистов, конфискация имущества у неугодных предпринимателей, насильственная мобилизация мужчин на фронт вне зависимости не только от их убеждений, но и от возраста и состояния здоровья. Вроде как евродепутаты десятилетиями выступали совсем не за это, но сейчас их такие «мелочи» не волнуют.Перед выступлением в Европарламенте Зеленский посетил Париж и Лондон. В столице Великобритании он выступил перед членами обеих палат британского парламента, запросив у Лондона боевые истребители. Однако однозначное решение по их передаче Украине британским руководством пока не принято.