Bloomberg: Инвестиции в российскую экономику растут несмотря на санкции

Несмотря на мировой кризис и беспрецедентное санкционное давление наблюдается рост объема инвестиций в российскую экономику. Ничего подобного не было во времена кризиса 2008 года и крымских событий 2014-го, пишут аналитики Bloomberg в своем исследовании.Эксперты напоминают, что еще в начале прошлого года ожидалось падение вышеупомянутого показателя чуть ли не на четверть. Между тем, по прошествии почти 12 месяцев нахождения РФ под западными санкциями, финансовые вливания в экономику России даже немного увеличились по сравнению с докризисным периодом.Впрочем, как пишут американские аналитики, этому есть простое объяснение.Все дело в том, что Россия сейчас полностью перестраивает логистические цепочки и производство, налаживает связи с новыми партнерами, а также усиленно занимается импортозамещением. Всё это требует капитальных вложений, которые сегодня полностью обеспечивает государство.В то же время, со слов экспертов, в сфере частных инвестиций ситуация несколько сложнее. Как иностранные, так и российские инвесторы опасаются вкладывать в экономику РФ, находя альтернативы. Фондовый рынок России также уже долгое время «топчется» на минимуме. Однако не было допущено его необратимого обвала. Понимающие инвесторы пользуются ситуацией, чтобы на этом заработать, а потому зачастую даже расширяют бизнес в России.В итоге, согласно результатам исследования от Bloomberg, в ближайшем будущем государственные инвестиции в экономику РФ продолжат расти, а объем частных вложений – уменьшаться. При этом американские эксперты такую тенденцию называют вполне нормальной, так как во времена кризисов именно государство должно брать на себя полную ответственность.Между тем, аналитики предупреждают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе подобная практика является не самой эффективной, так как сильно истощает государственные валютные резервы.