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Bloomberg: Инвестиции в российскую экономику растут несмотря на санкции

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Bloomberg: Инвестиции в российскую экономику растут несмотря на санкции

Несмотря на мировой кризис и беспрецедентное санкционное давление наблюдается рост объема инвестиций в российскую экономику. Ничего подобного не было во времена кризиса 2008 года и крымских событий 2014-го, пишут аналитики Bloomberg в своем исследовании.


Эксперты напоминают, что еще в начале прошлого года ожидалось падение вышеупомянутого показателя чуть ли не на четверть. Между тем, по прошествии почти 12 месяцев нахождения РФ под западными санкциями, финансовые вливания в экономику России даже немного увеличились по сравнению с докризисным периодом.

Впрочем, как пишут американские аналитики, этому есть простое объяснение.

Все дело в том, что Россия сейчас полностью перестраивает логистические цепочки и производство, налаживает связи с новыми партнерами, а также усиленно занимается импортозамещением. Всё это требует капитальных вложений, которые сегодня полностью обеспечивает государство.

В то же время, со слов экспертов, в сфере частных инвестиций ситуация несколько сложнее. Как иностранные, так и российские инвесторы опасаются вкладывать в экономику РФ, находя альтернативы. Фондовый рынок России также уже долгое время «топчется» на минимуме. Однако не было допущено его необратимого обвала. Понимающие инвесторы пользуются ситуацией, чтобы на этом заработать, а потому зачастую даже расширяют бизнес в России.

В итоге, согласно результатам исследования от Bloomberg, в ближайшем будущем государственные инвестиции в экономику РФ продолжат расти, а объем частных вложений – уменьшаться. При этом американские эксперты такую тенденцию называют вполне нормальной, так как во времена кризисов именно государство должно брать на себя полную ответственность.

Между тем, аналитики предупреждают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе подобная практика является не самой эффективной, так как сильно истощает государственные валютные резервы.
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5 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 15:11
    +4
    Наши же деньги возвращаются из под возможной конфискации....
    Но не наши уже, а инвесторов... Ох
  2. vladcub
    vladcub Сегодня, 15:13
    +2
    Ох и увлекательное это дело :считать деньги в чужом кошельке
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:15
    +3
    Да елки-палки, в тех же сетях, как лично Я наблюдаю - сейчас бум пошел, зашиваемся нахрен! И тут все просто - есть охрененный спрос - а значит те, кому нужны деньги - будут организовывать предложения - и насрать, именно такое слово, транснациональной компании на Бидона, Шольца, и тем паче на на унылых и нищих клоунов в правительстве Украины.
    Я вот не знаю, почему, но даже в России рынок России недооценивают. Мол - а, хренли тут, народу всего 150 млн, страна отсталая... Да, блин? А вам рассказать. что вы в Европе зпадолбаетесь телефоном расплачиваться? В столицах еще возможно, но только в крупных магазинах, а в остальных - цифровизация на уровне 90-х в России, так что этот рынок тут поразвитей Германии, и денег - тадам! БОЛЬШЕ заработать можно. Поэтому финская Свен, хоть пусть вся Финляндия там поголовно вступает в НАТО, даже не шевелилась сдернуть из РФ. Точки продажи только по этой конторе:
    https://www.sven.fi/ru/wherebuy/
    Так что накладывайте дальше, просто это режет прибыли таким же как свен, им ТУТ сокращается рынок из-за возросших расходов - и они проигрывают конкуренцию отечественным, тому же Сарансккабелю и Подольсккабелю
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:19
    +3
    Bloomberg: Инвестиции в российскую экономику растут несмотря на санкции
    . Всё таки большая страна с реальной большой экономикой, с большими, обширными ресурсами, будет привлекательной всегда и для всех, кто ДУМАЕТ и не слушает бредни разных ухарей.
  5. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 16:02
    0
    Между тем, аналитики предупреждают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе подобная практика является не самой эффективной, так как сильно истощает государственные валютные резервы.
    Ага, ага. Больше всего государственные валютные резервы истощает госпожа Набиулина.