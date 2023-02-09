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«Убедились в эффективности самолёта на своём опыте»: построен первый Бе-200ES для Алжира

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«Убедились в эффективности самолёта на своём опыте»: построен первый Бе-200ES для Алжира

Иллюстративное фото



На мощностях Иркутского авиазавода замечен первый построенный для Алжира самолёт-амфибия Бе-200ES, получивший бело-зеленую окраску и эмблему ВВС страны-заказчика.

Контракт на постройку 4 единиц Бе-200 (с опционом ещё на два, а по другим данным – на четыре машины) для нужд Минобороны Алжира был заключен ориентировочно в 2021 году (официально о соглашении не сообщалось). Бе-200ES – это модификация Бе-200ЧС со «стеклянной кабиной» (с набором электронных дисплеев) и оборудованием, предназначенным для эксплуатации в тропическом климате.

Алжир стал вторым экспортёром Бе-200 после Азербайджана, получившего один самолёт в 2008 году. Всего построено 19 машин этого типа (включая два лётных прототипа и первый алжирский Бе-200ES). Для МЧС России законтрактовано два Бе-200ЧС, однако мощности авиазавода работают в первую очередь для удовлетворения зарубежного заказа.

Алжир убедился в высокой эффективности Бе-200 в реальной обстановке летом 2022 года, арендовав у РФ одну машину. В период с 15 июня по 1 сентября 2022 года она выполнила десятки вылетов, сбросив свыше 800 тонн воду на горящие леса: пожары тогда вспыхнули в 13 районах. Интенсивное использование самолёта привело к ряду поломок, не позволив ему принять участие в тушении пожаров в Эль-Кале, вызванных засухой и унесших 36 жизней. Наличие второго Бе-200 позволит избежать подобного сценария в дальнейшем. Остальные заказанные самолёты будут, по всей видимости, использоваться ВМС страны для перевозки грузов и десанта.

В ходе аренды Бе-200 была выявлена и проблема, связанная с забором воды. Он был довольно затруднён из-за восточных ветров, вызывающих на море волны высотой более метра. При этом озёра и водохранилища были заилены и покрыты плавающими органическими отходами. Поэтому после летних пожаров начались дноуглубительные работы и очистка водоёмов.

Алжир убедился в [противопожарной] эффективности самолёта на своём опыте. Неоспоримым преимуществом Бе-200 является его универсальность: машину можно использовать и в поисково-спасательных операциях, и при перевозке личного состава или грузов

- отмечается в издании MENA Defense.
Автор:
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3 комментария
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  1. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 15:29
    0
    Моторы на Бе 200 запорожские.какие поставили на алжирском?или закупили ещё до сво?
    1. frruc
      frruc Сегодня, 15:43
      +2
      По идее должны пока стоять импортные двигатели.
      «Объединенная двигателестроительная корпорация только планирует получить сертификат на двигатель ПД-8 Бе-200 в июне 2023 года.
  2. Arifon
    Arifon Сегодня, 16:38
    -1
    "...сбросив свыше 800 тонн воду на горящие леса: пожары тогда вспыхнули в 13 районах."
    Эффективность сбросов воды с ЛА на горящие леса стремится к нулю! Даже не всякий дождь, который идёт пару дней, тушит пожар. Чуть подсохло, ветер дунул - и всё по-новой полыхает... Сколько воды не сбрось, но лесной пожар, да ещё при сильном ветре, потушить невозможно! Это ещё имеет смысл, как оперативное средство для того, чтобы притормозить на короткий промежуток времени распространение огня на каком-то ограниченном участке, например для того, чтобы эвакуировать из населенного пункта людей. А ещё это хороший способ МЧС-никам намывать бабло, авиационный керосин сейчас золотой!