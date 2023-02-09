Военное обозрение
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Если натовские истребители появятся на Украине до конца 2024 года, то пилотировать их будут точно не украинские лётчики

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Если натовские истребители появятся на Украине до конца 2024 года, то пилотировать их будут точно не украинские лётчики

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил намерение своей страны обучить украинских лётчиков управлению истребителями, сегодня стоящими на вооружении британских ВВС.


Глава британского кабмина также выступил в поддержку других предложений, среди которых подготовка и инструктирование украинских моряков, а также поставки Лондоном дальнобойного оружия Киеву. Наряду с этим планируется научить украинских лётчиков управлять и военными вертолётами.

В ходе совместной встречи стороны акцентировали своё внимание также и на существенном увеличении поставок военной техники, с тем, чтобы Украина сумела противостоять возможному весеннему наступлению российских войск, о чём в последнее время активно заговорили различные западные обозреватели и эксперты.

Стоит отметить, что Британия, как и некоторые её союзники до настоящего времени отвечали на запросы официального Киева о передаче ему истребителей отказом, но всё же Лондон изменил свою позицию и уже готов, как говорят в правительстве Соединённого королевства, различные варианты. Как уверяют британские власти, предстоящая подготовка украинских лётчиков будет способствовать улучшению их лётных навыков на истребителях натовского образца.

В настоящее время нет каких-либо сведений относительно проведения данного инструктажа, однако, вполне вероятно, что в качестве военно-воздушного судна будет выбран европейский многоцелевой истребитель Typhoon, а также реактивный дозвуковой учебно-тренировочный самолёт и лёгкий штурмовик Hawk Королевских ВВС Великобритании.

Как добавили в британском правительстве, только за последние несколько месяцев Британия совместно со своими союзниками по НАТО провела подготовку 10 тыс украинских военнослужащих, а в дальнейшем планируется обучить до 20 тыс солдат для отработки навыков на поле боя. Более того, украинские военные начали прибывать в Британию с целью обучения управлению боевыми танками Challenger 2, которые Лондон собирается передать Киеву в количестве 14 единиц.

При этом в военном ведомстве Британии напомнили: чтобы обучить лётчика пилотированию истребителя Typhoon, нужно не менее 3-х лет. Если те же Typhoon вдруг появятся на Украине в ближайшие месяцы или как минимум до конца 2024 года, то можно смело говорить о том, что пилотируют их вовсе не украинские лётчики. Ведь даже если речь идёт о переучивании пилотов, обучавшихся управлению самолётов советской разработки, то несколькими месяцами в этом плане никак не обойтись.
Автор:
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20 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:37
    +2
    Если натовские истребители появятся на Украине до конца 2024 года, то пилотировать их будут точно не украинские лётчики
    belay А кто сомневался то? Начнут с гонорных поляков, а там румыны и прочие шведы...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:38
      0
      Если натовские истребители появятся на Украине до конца 2024 года, то пилотировать их будут точно не украинские лётчики


      Надо просто быть готовыми к встрече.Тут уже кто первым увидит (АФАР) и кто первым осуществит пуск ракеты воздух-воздух.Интересно им дадут Метеоры или AIM-120D?Зря закупали Миг-35 без АФАР.Сейчас их можно было бы опробовать.По крайней мере с ракетами проблем нет,а вот с АФАР есть.
      В России приступили к серийному производству новейшей ракеты класса "воздух-воздух" для многофункционального истребителя Су-57, с кодовым названием "Изделие 180" (К-77М). Этот боеприпас был разработан на базе ракеты средней дальности Р-77 (AA-12 ADDER) с учетом возможностей малозаметных летательных аппаратов вероятного противника. Об этом сообщили в среду СМИ России.


      Отличительной чертой "Изделий 180" является система наведения с активной фазированной антенной решеткой (AESA). Эта технология гарантирует высокую точность попадания ракеты, и исключает возможность скрыться любому малозаметному истребителю или бомбардировщику.Перспективная ракета оснащена более мощной двухрежимной твердотопливной двигательной установкой. Максимальная скорость боеприпаса около 5 Махов. Все компоненты системы эффективно функционируют в условиях противорадиолокационных помех и затрудняют подавление сигнала системами ПВО. Западные аналитики считают, что новая разработка КБ "Вымпел" может стать самой эффективной в мире ракетой класса "воздух-воздух" и обеспечить серьезное преимущество самолетам ВВС России.

      https://overclockers.ru/blog/amv212/show/79176/ubijcy-stels-v-rossii-zapustili-v-serijnoe-proizvodstvo-novuju-raketu-dlya-istrebitelej-su-57
  2. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 15:38
    +4
    Я конечно все понимаю, но разве факт ввода иностранных войск на территорию Украины для войны с РФ не является поводом для объявления войны и нанесения ударов по территории стран, чьи контингенты вошли вна Украину?

    Как это все расценивать? Танки и самолёты НАТО?
    1. Expert2023
      Expert2023 Сегодня, 15:45
      +1
      Теоритически да. Но у нас уникальный случай когда одну часть нашего народа (хоть и упоротую) используют как топливо для печи уничтожения России stop
      Никакой ,,Войны,, обьявлено не будет, забудьте уже про это yes
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:46
      +2
      Как это все расценивать? Танки и самолёты НАТО?

      как хотите это расценивайте, т.к. международное право на самом деле не существует (точнее это просто право сильного) - то поставлять в окраену будут что угодно, и даже могут отдельные войсковые части нато туда завести, т.к. мы боимся (или не можем?) дать адекватный (!) ответ...
    3. spirit
      spirit Сегодня, 16:18
      +1
      Как это все расценивать? Танки и самолёты НАТО?

      А в Корее что не было ЛиСиЦынов на советских истребителях воевавших против США? Или штатовских и прочих пакистанских спецназов в войне в Афганистане против СССР? Это не новая практика.И сделать с этим можно только если врага будут громить и он просто не захочет туда соваться.Сша бомбили тропу Хошимина превращая ее в лунный пейзаж.Какие пути снабжения бомбит Россия?Вот поэтому оружие будет и дальше идти,пока из противодействий этому является только длинный язык боевого Айфона hi
  3. vvvjak
    vvvjak Сегодня, 15:38
    -1
    Как там Ли Си Цин звучит по-английски? Может Джонсанюк?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:45
      0
      Может Джонсанюк?


      Скорее Джонсало.
      1. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 16:08
        -1
        Мыкайло Стивенсенков

        Текст моего комментария слишком короткий а я не достаточно умен, чтобы ВО его опубликовал
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:43
    0
    сам факт самов появления ! сам факт ракет большой дальности ! РФ будет делать свой ход ?
  5. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 15:43
    -1
    Господи, какой 24й год lol
    24 год это процесс Капитуляции Киевского режима, им там не до самолетов 100% будет stop
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:44
    -1
    Если натовские истребители появятся на Украине до конца 2024 года, то пилотировать их будут точно не украинские лётчики
    Так то понятно, импоршные лётчики, импоршные техники и все остальное прочее.
    Интэрэсно, до импоршные аэродромов дойдёт или местными, кукуевские думают обойтись???
    Впрочем, о чем они думают, даже гадать не можно, они другие и все у них через... по инхнему.
  7. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 15:45
    +1
    есть вариант, что США при планировании конфликта на украине могли предположить, что советских запасов не хватит и с 2008 подготовить пару десятков летчиков на всякий случай. Тог да же были разговоры о вступлении украины в НАТО. Тогда вместе с таками "неожиданно" истребители появятся.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:46
    0
    Необходимо уничтоюить все маломальски пригодные аэродромы до этого времени.
  9. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 16:01
    -1
    Такое впечатление что там на западе думают что война будет еще долго. Не будет!
  10. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 16:02
    +1
    i hope that Putin realizes that they are slowly boiling the frog in the pot and that its time to use the tactical nukes as soon as the Western planes appear
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 16:12
      +1
      интурист дело говорит...


      Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:18
    0
    только за последние несколько месяцев Британия совместно со своими союзниками по НАТО провела подготовку 10 тыс украинских военнослужащих, а в дальнейшем планируется обучить до 20 тыс солдат для отработки навыков на поле боя.

    Это тех кому руки крутят на улице ,магазине ,на похоронах ?
  12. Vlad Gor
    Vlad Gor Сегодня, 16:32
    0
    Какая разница, пилот какой страны будет убивать русских? Нужны действия, чтобы самолёты НАТО не попали на территорию Украины, а не рассуждения какой страны пилоты будут убивать русских.
  13. Osipov9391
    Osipov9391 Сегодня, 17:13
    0
    Все что сейчас происходит Запад планировал лет 15 минимум, а особо интенсивно начал это дело готовить последние 7-9 лет.
    И все это было рассчитано заранее включая настоящие и прошлые поставки тяжелых вооружений Украине.
    Ну в том случае если Россия не сможет быстро ее победить и намертво завязнет там. Как и произошло.

    А это говорит о том , что подготовка украинских пилотов на западную технику ровно как и другого личного состава на западное оружие могла начаться и год, и 2 и даже 3 года назад. Скрытно.
    Только это не придавалось огласке.

    И значит нужные кадры в каком-то количестве уже давно могут быть подготовлены.
    Потому и заводятся разговоры про поставку западной техники современного типа.