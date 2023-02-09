Если натовские истребители появятся на Украине до конца 2024 года, то пилотировать их будут точно не украинские лётчики

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил намерение своей страны обучить украинских лётчиков управлению истребителями, сегодня стоящими на вооружении британских ВВС.
Глава британского кабмина также выступил в поддержку других предложений, среди которых подготовка и инструктирование украинских моряков, а также поставки Лондоном дальнобойного оружия Киеву. Наряду с этим планируется научить украинских лётчиков управлять и военными вертолётами.
В ходе совместной встречи стороны акцентировали своё внимание также и на существенном увеличении поставок военной техники, с тем, чтобы Украина сумела противостоять возможному весеннему наступлению российских войск, о чём в последнее время активно заговорили различные западные обозреватели и эксперты.
Стоит отметить, что Британия, как и некоторые её союзники до настоящего времени отвечали на запросы официального Киева о передаче ему истребителей отказом, но всё же Лондон изменил свою позицию и уже готов, как говорят в правительстве Соединённого королевства, различные варианты. Как уверяют британские власти, предстоящая подготовка украинских лётчиков будет способствовать улучшению их лётных навыков на истребителях натовского образца.
В настоящее время нет каких-либо сведений относительно проведения данного инструктажа, однако, вполне вероятно, что в качестве военно-воздушного судна будет выбран европейский многоцелевой истребитель Typhoon, а также реактивный дозвуковой учебно-тренировочный самолёт и лёгкий штурмовик Hawk Королевских ВВС Великобритании.
Как добавили в британском правительстве, только за последние несколько месяцев Британия совместно со своими союзниками по НАТО провела подготовку 10 тыс украинских военнослужащих, а в дальнейшем планируется обучить до 20 тыс солдат для отработки навыков на поле боя. Более того, украинские военные начали прибывать в Британию с целью обучения управлению боевыми танками Challenger 2, которые Лондон собирается передать Киеву в количестве 14 единиц.
При этом в военном ведомстве Британии напомнили: чтобы обучить лётчика пилотированию истребителя Typhoon, нужно не менее 3-х лет. Если те же Typhoon вдруг появятся на Украине в ближайшие месяцы или как минимум до конца 2024 года, то можно смело говорить о том, что пилотируют их вовсе не украинские лётчики. Ведь даже если речь идёт о переучивании пилотов, обучавшихся управлению самолётов советской разработки, то несколькими месяцами в этом плане никак не обойтись.